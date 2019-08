Doom: Annihilation - nuovo trailer del remake di Tony Giglio

Doom Annihilation: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul remake di Tony Giglio in uscita negli Stati Uniti il 1° ottobre 2019.

Universal 1440 Entertainment ha reso disponibile un nuovo trailer di Doom: Annihilation, il remake di Tony Giglio (S.W.A.T. - Sotto assedio) che riavvia il franchise a 14 anni dal deludente film interpretato da Dwayne Johnson.

Questo remake si presenta molto più horror e con un'atmosfera molto più vicina al brutale videogioco originale. L'ultimo teaser trailer presenta molti scontri a fuoco con i demoni su cui gli scienziati si sono imbattuti dopo aver aperto un portale per l'inferno.

"Doom: Annihilation" si svolge sulla luna più oscura di Marte, dove gli scienziati hanno trovato un antico portale che consente il teletrasporto in tutto l'universo. Il portale è considerato la più grande scoperta dell'umanità, ma non è esattamente quello che sembra. In realtà pare trattarsi di una porta collegata direttamente con l'inferno e scatena un'orda di demoni (il loro aspetto è davvero notevole) che cercano di rubare le anime di chiunque sia abbastanza sfortunato da attraversare il loro cammino.

"Doom: Annihilation" finirà per usare la prospettiva in prima persona che è un elemento distintivo del franchise di videogiochi, ma il regista Tony Giglio ha voluto specificare che non si è voluto abusarne dal momento che attualmente è qualcosa di piuttosto inflazionato. Giglio ha deciso di utilizzare parte della prospettiva in prima persona con immagini proiettate nella modalità "display heads-up", un omaggio al materiale originale, ma i fan sono avvertiti che questa visuale non sarà utilizzata su schermo per lunghi periodi di tempo.

"Doom: Annihilation" vede protagonisti Amy Manson, Dominic Magham, Luke Allen-Gale e Nina Bergman. Il film è stato scritto e diretto da Giglio ed è stato prodotto da Lorenzo Di Bonaventura, John Wells, Jeffery Beach, Phillip Roth e Ogden Gavanski. Il film debutterà negli States direttamente in Blu-ray, DVD e paittaforme digitali il 1° ottobre 2019.

Doom: Annihilation - primo teaser trailer del remake di Tony Giglio

Universal 1440 Entertainment ha reso disponibile un primo teaser trailer di Doom: Annihilation e quello che ci propone questo primo filmato è qualcosa di molto diverso dal flop del 2005 interpretato da "The Rock".

Il regista Tony Giglio voleva fare un passo indietro rispetto all'adattamento del 2005 per rendere "Doom: Annihilation" un po' più "ingegnoso", detto ciò ci sarà ancora un aspetto da sparatutto in prima persona per il film come nel primo adattamento, grazie alle videocamere piazzate sulle visiere della squadra, che il regista descrive come un omaggio diretto al gioco originale. Le creature da incubo che possono essere viste nel trailer sono davvero notevoli e soprattutto demoniache., nel trailer l'attore Dominic Mafham afferma "Ho aperto un portale per l'inferno".

Giglio ha parlato dell'utilizzo della "soggettiva" in Doom: Annihilation.

Useremo la prospettiva in prima persona, ma non come il primo film o per periodi prolungati. Mentre Doom è noto per aver lanciato la prospettiva in prima persona, non è più qualcosa di 'nuovo', quindi volevo trovare un modo per fare un cenno, ma non farlo dominare o distrarre o portarti fuori dal film.

"Doom: Annihilation" segue un gruppo di marine spaziali che rispondono ad una chiamata di soccorso proveniente da una base marziana. Quando il gruppo arriva, scoprono che la base è stata invasa dai demoni. Anche se ad un primo impatto può sembrare molto simile al film del 2005, in termini di look e atmosfera non c'è paragone. Tony Giglio ignora completamente l'adattamento del 2005 e fa una sua versione più fedele in tanti piccoli dettagli al videogioco originale.

"Doom: Annihilation" al momento non ha una data di uscita ufficiale, ma si ritiene che il film uscirà direttamente in Blu-ray e DVD questo autunno. Il film vede la partecipazione di Amy Manson (Atlantis), Dominic Mafham (Ophelia), Luke Allen-Gale (Dominion) e Nina Bergman (The Car: Road to Revenge).

Doom: trama, foto e titolo ufficiale del remake di Tony Giglio

Universal 1440 Entertainment in autunno lancerà un nuovissimo film di Doom, un remake direc-to-video che ora sappiamo sarà ufficialmente intitolato Doom: Annihilation. Oltre al titolo ufficiale sono disponibili anche una sinossi ufficiale e tre prime immagini del film. Tanto per chiarire, stiamo parlano di un remake/reboot e non di un sequel del famigerato "Doom" del 2005 con Karl Urban, Rosamund Pike e Dwayne "The Rock" Johnson.

"Doom: Annihilation" segue un gruppo di marine spaziali mentre rispondono a una chiamata di soccorso da una base su una luna marziana, solo per scoprire che è stata invasa da creature demoniache che minacciano di creare l'Inferno sulla Terra.

Tony Giglio (Chaos, Timber Falls) scrive e dirige Doom: Annihilation con Lorenzo Di Bonaventura (Transformers) e John Wells (Animal Kingdom) a bordo come produttori esecutivi del film. Jeffery Beach (Jarhead 3: The Siege), Phillip Roth (Death Race: Beyond Anarchy) e Ogden Gavanski (Cult of Chucky) hanno prodotto e il film vede protagoniste Amy Manson (Atlantis), Dominic Mafham (Ophelia), Luke Allen-Gale (Dominion), e Nina Bergman (The Car: Road to Revenge).

Doom: nuovo video dal set del remake di Tony Giglio

Articolo pubblicato il 28 giugno 2018

Alcuni nuovi video condivisi su Twitter e Vimeo hanno rivelato maggiori informazioni sul nuovo film di Doom, incluso il ritorno dell'iconico BFG 9000. Questo remake direct-to-video arriva dopo il deludente adattamento cinematografico del 2005 con Dwayne Johnson e Karl Urban parte di un team di marines inviati su Marte per affrontare mostri geneticamente modificati.

L'originale Doom era un disastro con Johnson che lo ha recentemente ammesso, e ora arriva un nuovo adattamento dell'iconico videogioco sparatutto con l'attrice Amy Manson protagonista. I dettagli appresi sinora sul film sono stati condivisi sugli account dei social media del cast e della troupe, e ora un video sull'account Twitter "Doom Movie" ha confermato che il personaggio di Manson si chiama Joan Dark.

A confermare invece l'apparizione del BFG 9000 è l'attore Akie Kotabe che conferma tramite un video della sua audizione per il film che la famosa arma apparirà durante il film. Il regista Tony Giglio ha invece smentito le voci di un'apparizone dell'eroe del videogioco originale soprannominato "Doomguy".

E' stato recentemente annunciato un nuovo sequel della saga di videogiochi dal titolo Doom Eternal che vedrà Doomguy combattere orde di demoni sulla Terra.







Doom: nuove foto dal set del remake di Tony Giglio

Per i fan che sono rimasti un po' delusi nell'apprendere che il remake Doom sarà un "direct-to-video", alcune nuove foto dal set potrebbero lenire un po' la delusione poiché il formato "unrated" permetterà di riportare su schermo il "bagno di sangue" che ha contraddistinto la serie di videogiochi originale.

"Doom" è uno degli sparatutto in prima persona più iconici di tutti i tempi, e per molti resta una pietra miliare del genere. Purtroppo il primo adattamento cinematografico che vedeva protagonista The Rock è stato una enorme delusione per i fan nonché un flop d'incassi. Cercando di trarre insegnamenteo dagli errori del passato questo nuovo adattamento cancellerà gli eventi del film iniziale puntando ad un adattamento più fedele all'amato videogioco.

Tony Giglio (Chaos, S.W.A.T. - Sotto assedio) ha diretto il remake di "Doom" e ora che la produzione si è ufficialmente conclusa, il regista ha utilizzato Twitter per condividere alcune immagini dal set.

Oltre alla nuova serie di foto condivise dal regista, c'è anche una nuova immagine della protagonista Amy Manson che ha condiviso sul suo account Instagram, si tratta di una sua foto in uniforme mentre imbraccia un fucile blaster. Il cast del nuovo Doom include anche la Nina Bergman di Sharknado, Louis Mandylor, Dominic Mafham, Luke Allen-Gale, Arkie Reece e Jemma Moore.



















