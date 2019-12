Stasera in tv: "Insurgent" su italia 1

Di Pietro Ferraro giovedì 19 dicembre 2019

Italia 1 stasera propone "Insurgent", film fantascientifico del 2015 diretto da Robert Schwentke e interpretato da Shailene Woodley, Theo James, Ansel Elgort, Miles Teller, Naomi Watts, Maggie Q e Kate Winslet.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Shailene Woodley: Beatrice 'Tris' Prior

Theo James: Tobias "Quattro" Eaton

Ansel Elgort: Caleb Prior

Miles Teller: Peter Hayes

Naomi Watts: Evelyn Johnson

Maggie Q: Tori Wu

Keiynan Lonsdale: Uriah Pedrad

Kate Winslet: Jeanine Matthews

Jai Courtney: Eric

Zoë Kravitz: Christina

Ashley Judd: Natalie Prior

Ray Stevenson: Marcus Eaton

Octavia Spencer: Johanna Reyes

Suki Waterhouse: Marlene

Rosa Salazar: Lynn

Daniel Dae Kim: Jack Kang

Mekhi Phifer: Max

Emjay Anthony: Hector

Ben Lamb: Edward

Jonny Weston: Edgar

Janet McTeer: Edith Prior

Doppiatori italiani

Valentina Favazza: Beatrice "Tris" Prior

Gianfranco Miranda: Tobias "Quattro" Eaton

Flavio Aquilone: Caleb Prior

Luca Mannocci: Peter Hayes

Claudia Catani: Evelyn Johnson

Barbara De Bortoli: Tori Wu

Stefano Broccoletti: Uriah

Chiara Colizzi: Jeanine Matthews

Massimo Bitossi: Eric

Benedetta Degli Innocenti: Christina

Cristina Boraschi: Natalie Prior

Saverio Indrio: Marcus Eaton

Patrizia Burul: Johanna Reyes

Fabio Boccanera: Jack Kang

Paolo Marchese: Max

Jacopo Venturiello: Edgar





Trama e recensione

Dopo essere stati identificati come Divergenti, persone che non rientrano in nessuna delle cinque classificazioni sociali, dette fazioni, Tris (Shailene Woodley) e Quattro (Theo James) sono in fuga, inseguiti da Jeanine (Kate Winslet), la leader assetata di potere a capo della fazione degli Eruditi. Mentre le truppe dei traditori Intrepidi sotto il comando di Jeanine vanno a caccia di Divergenti tra le rovine della distopica Chicago, Tris e Quattro attraversano la città nella speranza di trovare degli alleati tra i Pacifici, i Candidi, gli Abneganti, gli Intrepidi e gli Esclusi, ridotti a una massa di ribelli impoveriti. Benché afflitta e piena di sensi di colpa per la morte violenta della sua famiglia e degli amici, Tris cerca di scoprire perché i suoi genitori hanno sacrificato la loro vita per proteggerla. Si tratta del segreto che porterà Jeanine a non fermarsi davanti a nulla per catturarla. Nel disperato tentativo di evitare di causare dolore ad altri suoi cari, Tris affronta le sue paure più oscure imbattendosi in una serie di sfide pressoché impossibili, cercando di far emergere la verità sul passato, e poi sul futuro, di quel mondo.





Curiosità



Il film è il sequel di Divergent del 2014, ed è la trasposizione cinematografica del romanzo "Insurgent" del 2012, scritto da Veronica Roth, secondo della serie costituita da tre libri.



Questo è il primo sequel interpretato da Kate Winslet.



Dopo essersi tagliata i capelli per il ruolo di Hazel Grace Lancaster per Colpa delle stelle (2014), Shailene Woodley ha deciso di non indossare una parrucca per Insurgent. Nel libro a Tris vengono tagliati i capelli, ma non così corti come nel film.



A differenza del primo film, Insurgent è un adattamento molto "libero" del romanzo di Veronica Roth, che contiene una trama molto diversa.



Il personaggio Edward, interpretato da Ben Lamb in Divergent (2014), doveva essere nel film, ma Lamb si è ritirato per fare Blood Orange (2016). Invece di fare un recasting del ruolo, i registi hanno scelto di creare un nuovo personaggio per prendere il suo posto, Edgar, interpretato da Jonny Weston, che inizialmente alcuni fan pensavano sarebbe stato un nuovo interesse amoroso per Tris.



Diversi attori hanno completato le riprese di altri film durante le riprese di Insurgent. Miles Teller ha girato Fantastic 4 - I fantastici quattro (2015), Jai Courtney ha girato Terminator Genisys (2015) e Kate Winslet ha girato Codice 999 (2016).



Molti fan hanno criticato il fatto che Tris fosse in grado di impugnare e sparare con sicurezza con una pistola (mentre nel romanzo non è in grado di tenere una pistola tra le mani a causa dei sintomi di un disturbo da stress post-traumatico - DPTS), ma in realtà spara solo una volta in tutto il film e non fa nemmeno del male a nessuno.



A differenza del primo film, in cui le armi utilizzate dalle fazioni erano per lo più oggetti di scena non funzionanti, in questo film vengono usate armi vere. Tra queste ci sono il revolver italiano Chiappa Rhino e carabine mitra Kriss Vector (anche se nascosti in involucri dall'aspetto futuristico).



Nel libro, la sede di Candor si trova nell'attuale Merchandise Mart, nel centro di Chicago. Mentre nel film viene utilizzato un edificio fittizio, alcune riprese in esterni mostrano l'effettivo Merchandise Mart rappresentare il quartier generale di Candor, e lo skyline della città visto dalle finestre nelle scene interne di Candor è geograficamente accurato.



Questa è la terza volta che Miles Teller e Shailene Woodley hanno lavorato insieme. In precedenza i due hanno condiviso lo schermo in The Spectacular Now (2013) e Divergent (2014).



A differenza del romanzo, Uriah, interpretato Keiynan Lonsdale, è solo un personaggio secondario e il suo nome è citato solo un paio di volte nel film.



Naomi Watts, bionda naturale, ha indossato una parrucca marrone per il ruolo in questo film.



Nel film c'è una scatola con un messaggio che solo i Divergenti possono aprire. Nel libro non c'è una scatola, invece il messaggio si trova sul computer di Jeanine, al quale è difficile accedere.



INIZIO SPOILER - In una bozza della sceneggiatura, la scena finale del film vedeva coinvolta Tris che spara a Jeanine alla nuca. Questo finale è stato girato, ma è stato giudicato "troppo cupo" e lo studio alla fine temeva che il pubblico potesse reagire male alla protagonista del film che sparava ad un personaggio disarmato a sangue freddo. Alla fine il regista ha deciso che sarebbe stato meglio se fosse stata Evelyn a spararle.

Nel film Evelyn spara a Jeanine alla testa alla fine del film. Nel libro invece è Tori che uccide Jeanine pugnalandola.



Nel libro Lynn muore prima che la gente veda il messaggio, mentre nel film Lynn non muore - FINE SPOILER .

.

Né il cubo né le simulazioni da affrontare sono presenti nei libri.



Nel libro Tris ha dovuto lavorare con Marcus (il padre di Quattro) per raggiungere il computer in cui il messaggio è stato archiviato, perché Quattro non l'avrebbe lasciata andare.



Alcuni personaggi presenti nel libro non sono nel film. (Zeke, Shauna, Fernando, Robert, Susan e Cara).



Nel romanzo, Hector, Marlene e una ragazza di nome Kee sono in un simulazione e stanno per suicidarsi quando Christina e Tris ne salvano due. Ma nel film Christina, Hector e Marlene stanno per andare incontro a morte certa, quando Tori e Tris salvano Christina ed Hector. Inoltre nel romanzo la scena si svolge al quartier generale degli Intrepidi mentre nel film è presso gli Abneganti.



Il film costato 110 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 297.



[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore Joseph Trapanese, anche autore delle musiche dei film fantascientifici Oblivion e Earth to Echo.

, anche autore delle musiche dei film fantascientifici Oblivion e Earth to Echo.

La colonna sonora include anche brani di M83, Imagine Dragons, Anna Calvi e i classici "Also Sprach Zarathustra" di Richard Strauss eseguito da Eroc (indissolubilmente legato al classico "2001: Odissea nello spazio") e "(They Long to Be) Close to You" dei Carpenters.



1. Holes In The Sky (From The "Insurgent" Soundtrack) - M83 With HAIM

2. Blood Hands - Royal Blood

3. Never Let You Down (From The "Insurgent" Soundtrack) [feat. Lykke Li] - Woodkid

4. The Heart Of You (From The "Insurgent" Soundtrack) - Anna Calvi

5. Sacrifice (From The "Insurgent" Soundtrack) - Zella Day

6. Carry Me Home (From The "Insurgent" Soundtrack) - Sohn

7. Warriors - Imagine Dragon

8. Convergence (Score Suite From "Insurgent") - Joseph Trapanese



[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]