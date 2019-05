Serenity: foto e data di uscita italiana del thriller con Matthew McConaughey e Anne Hathaway

Di Pietro Ferraro martedì 28 maggio 2019

Serenity: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film thriller di Steven Knight nei cinema italiani dal 18 luglio 2019.

Lucky Red il 18 luglio porterà nei cinema italiani Serenity, il nuovo film del regista e sceneggiatore candidato all’Oscar Steven Knight, un thriller ad alta tensione che ruota attorno ad un triangolo amoroso e una verità nascosta, interpretato dai premi Oscar Matthew McConaughey e Anne Hathaway, di nuovo insieme dopo il fantascientifico Interstellar.

È la misteriosa storia del capitano Baker Dill (Matthew McConaughey), un uomo che si è lasciato alle spalle il passato trasferendosi in una bellissima isola tropicale e iniziando una nuova vita. La sua tranquilla esistenza viene nuovamente sconvolta quando ricompare l’ex moglie (Anne Hathaway), mai dimenticata, con una terribile richiesta d’aiuto: uccidere il suo violento e sadico marito (Jason Clarke). Il capitano Dill dovrà fare i conti con attrazioni e segreti sepolti e con una verità tutta da scoprire.

Il cast è completato da Diane Lane, Djimon Hounsou, Jeremy Strong, Charlotte Butler, David Butler e Rafael Sayegh.

Il regista e sceneggiatore Steven Knight ha avuto l'idea di Serenity circa tre anni fa, mentre si trovava a bordo di un peschereccio. “Il capitano della barca era un tipo fuori dall'ordinario. I pescatori sono abbastanza ossessionati dal loro lavoro, e così mi è venuta l'idea di un uomo con il pensiero fisso di catturare un pesce particolare e ho cominciato a studiare più a fondo quel tipo e la sua storia, chi fosse e perché si trovasse lì”.

Ad un primo sguardo Serenity può sembrare solamente la storia di un pescatore ossessionato dalla cattura di un pesce, ma Knight in realtà vorrebbe che il pubblico andasse oltre, e che la gente possa vedere il film non solo come un thriller convenzionale ma anche come qualcos'altro. “Sono sempre stato incuriosito, per diversi motivi, dalle brave persone che fanno cose brutte per una buona ragione, come succede in questo film. Mi interessa anche il concetto di scelta e di libero arbitrio, perché è difficile capire se ce li abbiamo davvero. Una volta che fai una scelta è fatta, ma quello che hai deciso sarebbe accaduto comunque o è davvero dipeso da te? Volevo prendere un personaggio e metterlo in una situazione in cui all'inizio è convinto di fare delle scelte ma poi un po' alla volta comincia a chiedersi se quello che ha deciso di fare in fondo non gli sia stato imposto”

Circa un anno dopo aver avuto questa idea, Knight e il produttore Guy Heeley si sono incontrati per parlare di quale sarebbe stato il loro prossimo film. Heeley ha menzionato un'idea che aveva avuto per un film ambientato al mare in un luogo remoto, per cui Knight ha deciso di approfondire quel primo spunto per Serenity. “Avevo prodotto il film precedente di Steven, Locke, tutto ambientato all'interno di un'auto, e ci era piaciuta la novità introdotta in quel caso, poi lui mi ha parlato della sua idea di un film ambientato al mare”.





