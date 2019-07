JoJo Rabbit: primo teaser trailer con Taika Waititi nei panni di Hitler

Di Pietro Ferraro mercoledì 24 luglio 2019

JoJo Rabbit: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Taika Waititi nei cinema americani dal 18 ottobre 2019.

Ad oltre una anno dall'ultimo aggiornamento, è finalmente disponibile un primo trailer di Jojo Rabbit, l'ultima fatica del regista e attore Taika Waititi reduce dal successo di Thor: Ragnarok e attualmente impegnato nello sviluppo del live-action di Akira e nel recentemente annunciato Thor: Love and Thunder di Marvel.

"Jojo Rabbit" è presentato come una "satira anti-odio" e vede Waititi impersonare un Adolf Hitler che diventa l'amico immaginario di un ragazzino.

Dal regista 'visionistico' Teeka Wachichi, ecco un 'teezer traylor' per la mia satira anti-odio, #JojoRabbit, nei cinema il 18 ottobre.

Il notevole cast di "JoJo Rabbit" oltre a Waititi include anche Scarlett Johannson, Rebel Wilson, Stephen Merchant, Alfie Allen e Sam Rockwell.

"JoJo Rabbit" è una satira della seconda guerra mondiale che segue un solitario ragazzino tedesco (Roman Griffin Davis) il cui mondo è completamente capovolto quando scopre che sua madre single (Scarlett Johansson) nasconde una ragazza (Thomasin McKenzie) nella loro soffitta. Con l'aiuto del suo unico vero amico, un immaginario Adolf Hitler (Taika Waititi), Jojo è costretto ad affrontare il suo ingenuo patriottismo.

Il trailer annuncia che "Jojo Rabbit" sarà presentato in anteprima al Toronto International Film Festival di quest'anno, per poi uscire nelle sale americane il 18 ottobre.

JoJo Rabbit: prima immagine ufficiale con Scarlett Johansson e Taika Waititi

Articolo pubblicato il 12 giugno 2018

Sono in corso le riprese di JoJo Rabbit, la commedia satirica sul nazismo del regista neozelandese Taika Waititi, e ora possiamo vedere una prima immagine ufficiale del film che ritrae Scarlett Joahnsson insieme a Waititi nei panni di Adolf Hitler.

Waititi gira "JoJo Rabbit" dopo un tris di film fenomenali: il geniale Vita da vampiro - What We Do in the Shadows, l'intrigante Selvaggi in fuga e lo spettacolare blockbuster Thor: Ragnarok. Waititi ha deciso di pubblicare l'immagine su Instagram con annessa didascalia.

Forse la cena più strana che abbia mai visto. #jojorabbit #Shitler @jojorabbitmovie.

Taika Waititi ha chiarito che questo film sarà molto attento nel parodiare nella maniera più diretta e sfrontata Hitler e il nazismo, così che non ci siano equivoci al riguardo.

Sono entusiasta di iniziare le riprese della mia satira contro la guerra. Abbiamo messo insieme un cast incredibile e non potrei essere più entusiasta di mettere finalmente in ridicolo i nazisti e il loro credo. Questo film farà inca**are un sacco di razzisti il che mi rende molto felice.

"JoJo Rabbit" è una satira della seconda guerra mondiale su un ragazzino di dieci anni che, ridicolizzato dai suoi pari e incompreso dalla madre, non riesce a capire come adattarsi al mondo che lo circonda. Mentre l'ingenuo giovane tedesco lotta per comprendere quale sia il suo posto in un regime fascista sempre più rilevante, ricorre ad un amico immaginario che può offrire consigli e aiutarlo a far fronte al suo disagio. Quell'amico immaginario sembra essere la versione di Hitler di Waititi.

Il cast oltre a Waititi e Scarlett Johansson include anche Sam Rockwell, Rebel Wilson, Thomasin McKenzie e la nuova leva Roman Griffin Davis che interpreta il ragazzo protagonista del film. "JoJo Rabbit" è ancora sprovvisto dei una data di uscita ufficiale.











