Wonder Woman 1984: primo poster ufficiale con Gal Gadot

Di Pietro Ferraro giovedì 6 giugno 2019

Wonder Woman 1984: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul sequel di Patty Jenkins nei cinema americani dal 5 giugno 2020.

Disponibile un primo poster ufficiale di Wonder Woman 1984, a condividere su Twitter la sgargiante locandina anni ottanta è stata la regista Patty Jenkins.

È stato recentemente rivelato che Warner Bros. il mese prossimo non farà una presentazione al Comic-Con di San Diego mentre è attualmente presente al Licensing Expo, come potete vedere nel tweet a seguire che mostra un cartonato del film. In risposta alla brutta notizia, Patty Jenkins ha utilizzato Twitter non solo per confermare la notizia, ma per condividere il poster e dare ai fan delusi un assaggio di quello che verrà.

Ormai avrete sentito: WB non andrà alla Hall H quest'anno. Siamo così tristi di non potervi vedere lì. Aspetteremo fino a dicembre per iniziare integralmente la nostra campagna ufficiale di #WW84, ma la verità è che...possiamo solo...a stento...aspettare...

Anche Gal Gadot ha condiviso il poster su Twitter con il seguente commento.

Non vedo l'ora di condividere #WW84 con tutti voi!! Fino ad allora abbiamo pensato che potreste voler vedere questo...

Il sequel vedrà Diana Prince combattere contro una minaccia sovietica durante l'apice della Guerra Fredda, e nel film ci sarà anche la popolare nemesi Cheetah interpretata da Kristen Wiig (Le amiche della sposa). Il resto del cast comprende Chris Pine, Pedro Pascal, Natasha Rothwell, Ravi Patel, Gabriella Wilde, Connie Nielsen e Robin Wright. "Wonder Woman 1984" arriverà nei cinema il 4 giugno 2020.

Fonte: Patty Jenkins

Wonder Woman 1984: nuova immagine ufficiale con Gal Gadot

In occasione del compleanno di Gal Gadot la regista Patty Jenkins ha fatto un regalo ai fan condividendo su Twitter una nuova immagine ufficiale di Wonder Woman 1984. Nella foto vediamo la principessa Diana in uno splendido abito da sera bianco. Patty Jenkins ha accompagnato la foto con un messaggio di auguri a Gal Gadot.

Buon compleanno alla mia amica e compagna più spettacolare, incredibile, meravigliosa, amabile, potente, esilarante e stimolante. Ti voglio bene più di quanto le parole possano dire. Buon compleanno @GalGadot #WW1984.

"Wonder Woman 1984" non è un sequel diretto del film Wonder Woman del 2017, ma salta diversi decenni nel futuro, portandoci negli anni '80. Chris Pine tornerà come Steve Trevor, anche se l'abbiamo visto immolarsi nel film originale. Si aggiungono la nuova arrivata Kristen Wiig nei panni di Cheetah, con l'attrice comica che interpreterà il suo primo "supercattivo" di sempre e Pedro Pascal nei panni di un secondo villain dei fumetti DC non ancora rivelato.

Il produttore Charles Roven ha paragonato "Wonder Woman 1984" con la natura indipendente dei film di Indiana Jones e James Bond.

Patty Jenkins era solo determinata a far si che questo film rappresentasse la prossima iterazione di Wonder Woman ma non un sequel, ed è riuscita a mantenere quell'idea. E' un arco di tempo completamente diverso e avrete un'idea di cosa Diana-slash-Wonder Woman ha fatto in quegli anni, ma è una storia completamente diversa che stiamo raccontando, anche se avrà molte delle stesse cose emozionanti, un sacco di umorismo, molti gesti coraggiosi. Ma farà anche vibrare le corde del cuore.

Patty Jenkins torna in cabina regia dopo aver diretto il primo "Wonder Woman" che ha sbancato il box-office, ma stavolta la regista è anche co-autrice della storia. "Wonder Woman 1984" arriverà neu cinema il 5 giugno 2020.







Wonder Woman 1984: concluse le riprese e nuove foto dal set

Articolo pubblicato il 25 dicembre 2018

Wonder Woman 1984 ha ufficialmente completato le riprese. Gal Gadot ha condiviso nuove foto dal set e un bel messaggio al cast e alla troupe, ai fan e alla regista Patty Jenkins. Le riprese del sequel sono iniziate a giugno di quest'anno in Virginia, e ora 6 mesi dopo l'inizio ufficiale della produzione, "Wonder Woman 1984" viene completato in tempo per le vacanze natalizie. Probabilmente ci saranno delle riprese aggiuntive in seguito, ma per ora il cast e la troupe possono godersi le festività. Per festeggiare l'occasione, Gal Gadot ha lanciato un messaggio che ha iniziato ringraziando la troupe che ha lavorato sodo per riportare sullo schermo l'amata nuova Wonder Woman cinematografica.

Lo abbiamo fatto di nuovo!! E anche se la prima volta che abbiamo girato Wonder Woman è stato incredibile, questa volta è stato ancora più unico e speciale...Abbiamo girato in 4 località molto diverse in 3 paesi, e sono così orgogliosa dei quasi 1000 membri della troupe che sono venuti sul set ogni giorno, dando il massimo per il nostro film.

Gal Gadot ha proseguito parlando della possibilità di lavorare con Patty Jenkins per la seconda volta. L'attrice e la regista si sono trovate subito in sintonia durante le riprese del primo film di Wonder Woman dello scorso anno, e sono diventate amiche in brevissimo tempo. Il pubblico ha adorato il film di Wonder Woman e l'Universo Esteso DC ha avuto il suo primo successo. Il messaggio di Gadot termina ringraziando Jenkins e i fan per il loro supporto.

Non potrei chiedere partner migliori di questi...Sono così fortunato ad avere l'unica e sola Patty Jenkins come mia regista. Ci guarda sempre le spalle, ci dà le ali per osare, e ogni giorno ci aiuta a trovare la versione più creativa di noi stessi...Sono così grata di poterla avere come amica e al nostro cast di talento che ha reso ogni giorno piacevole e divertente, grazie! Onestamente...le parole non possono descrivere questa esperienza...Questo viaggio è stato così difficile e impegnativo, ma ci siamo battuti e abbiamo fatto del nostro meglio ogni ciak, ogni giorno, mettendo tutto lì fuori e sono così orgogliosa...Grazie all'universo per questa opportunità e a voi tutti per essere i migliori fan del mondo, siete stati voi a spronarmi ogni giorno. Sono così felice ed eccitata, non vedo l'ora di condividerlo con voi nel 2020!

"Wonder Woman 1984" in origine doveva uscire a dicembre 2019, ma in seguito è l'uscita stata anticipata a novembre e infine slittata definitivamente a giugno 2020. L'UEDC sta attualmente godendo del successo di Aquaman, film che ha dominato il box-office americano lo scorso fine settimana dopo aver guadagnato oltre 200 milioni in Cina.





























Wonder Woman 1984: nuove foto dal set con Kristen Wiig

Disponibili online, via Twitter, nuove foto dal set di Wonder Woman 1984. Nelle immagini la Barbara Minerva di Kristen Wiig combatte un aggressore. Il film si sta girando da giugno e si ritiene che la produzione sia a poche settimane dal fine riprese.

Kristen Wiig è stata ufficialmente annunciata come la protagonista / antagonista principale di Wonder Woman 2 nel marzo di quest'anno. Non è chiaro come il sequel affronterà l'introduzione della nemesi Cheetah nell'Universo Esteso DC, ma ci sono state ipotesi di un'amicizia tra Diana Prince e Minerva prima che avvenga la trasformazione in donna ghepardo, che si basa sulla serie a fumetti "Rebirth".

"Wonder Woman 1984" esce nei cinema il 5 giugno 2020.







Wonder Woman 1984: nuove foto dal set di "Wonder Woman 2"

Rprese attualmente in corso per Wonder Woman 1984 e sono trapelate online nuove foto dal set e una nuova immagine ufficiale del cast in posa mentre fa il verso al poster del film The Breakfast Club di John Hughes, che i fan del genere horror ricorderanno parodiato anche nella locandina del sequel Non aprite quella porta 2.

Le nuove foto dal set di Wonder Woman 2 ritraggono alcune scene in cui è stata ricreato l'evento annuale "Smithsonian Institution Fundraiser", una raccolat fondi che si tiene Washington con immagini di Gal Gadot in un elegante abito da sera del 1984 insieme ad altre membri del cast. Lo Smithsonian potrebbe collegarsi a due dei personaggi del film. Come visto in Wonder Woman e Justice League, Diana Prince ha una passione per l'arte ed è curatrice del Museo del Louvre, il che spiegherebbe la presenza del suo personaggio ad un tale evento. "Wonder Woman 1984" è stato girato per mesi nella zona di Washington e ora si ritiene che la produzione si sia spostata a Londra.

Un'altra connessione allo Smithsonian in "Wonder Woman 1984" potrebbe essere la Barbara Ann Minerva di Kristen Wiig alias Cheetah. Nei fumetti Minerva nasce come erede di una vasta fortuna di un'antica famiglia britannica del Nottinghamshire. Il personaggio è noto per essere egoista, ambiziosa e nevrotica. Minerva asd un certo punto scopre una passione per l'archeologia, e qui potrebbe entrare in gioco lo Smithsonian che potrebbe diventare il luogo del primo incontro tra Diana Prince e Minerva. Il suo interesse per l'archeologia in seguito la porterà in Africa per cercare una particolare tribù protetta da una guardiana con i poteri di un ghepardo.

Altre foto recenti scattate dalle location di "Wonder Woman 1984" mostrano un villaggio egiziano costruito alle Isole Canarie, che molto probabilmente sarà legato direttamente alla ricerca di Barbara Ann Minerva della tribù africana che la condurrà verso i suoi futuri poteri di ghepardo. E' stato inoltre riferito che l'avventura africana di Minerva sarà connessa al personaggio misterioso interpretato da Pedro Pascal, che alcuni ipotizzano potrebbe interpretare lo stregone Doctor Fate oppure l'uomo d'affari Maxwell Lord, ma non ci sono conferme ufficiali in tal senso. Si ipotizza inoltre che la location egizia potrebbe includere cameo di Black Adam, Hawkman e Hawkgirl.







Wonder Woman 1984: nuova immagine ufficiale con Pedro Pascal

Patty Jenkins, regista di Wonder Woman 1984, ha pubblicato su Twitter la prima immagine ufficiale di Pedro Pascal nel sequel DC. L'immagine è presa da uno schermo televisivo, molto simile alla prima immagine che Gal Gadot ha condiviso annunciando che la produzione era iniziata. Gadot e Jenkins hanno tenuto aggiornati i fan sul sequel attraverso i social media e hanno anche condiviso una breve clip con i fortunati partecipanti al Comic-Con di San Diego di quest'anno.

L'immagine di Pedro Pascal in "Wonder Woman 1984" mostra l'attore quasi irriconoscibile seduto nel retro di un'auto. Sembra che abbia un autista ed è vestito in un elegante abito blu dal taglio anni '80. Da quando Patty Jenkins ha condiviso la foto le ipotesi sull'identità del personaggio si sono sprecate, ma la più ricorrente è che Pascal nel sequel potrebbe vestire i panni di Maxwell Lord. Jenkins e DC ovviamente non hanno confermato, ma i commenti sui social media sembrano andare tutti in quella direzione.

Maxwell Lord è un supercattivo di DC Comics ed è tra gli antagonisti di Wonder Woman e della Justice League. È apparso per la prima volta in "Justice League n. 1" nel maggio 1987. Il personaggio è raffigurato come un astuto uomo d'affari. È un essere umano normale, ma ha acquisito superpoteri durante il fumetto crossover "Invasion" a seguito della detonazione di una bomba genica. I poteri conferiti a Lord includono l'abilità di controllare le menti, cosa che portò Diana Prince ad ucciderlo dopo che Lord aveva preso il controllo di Superman nella serie "Crisi Infinita".

Altre teorie dei fan hanno indicato Pedro Pascal come una misteriosa divinità in incognito e ancora come lo stregone "Doctor Fate" alias Kent Nelson, il figlio di un archeologo, Sven Nelson, che morì scoprendo la tomba di un antico essere mistico noto come Nabu. Fu proprio Nabu ad introdurre Kent alle arti magiche. Nessuna di queste teorie ha avuto una qualche conferma ufficiale.





Fonte: Screenrant





Wonder Woman 1984: nuovo video dal set con Kristen Wiig

Kristen Wiig entra in azione nel ruolo di Cheetah in un nuovo video dal set di Wonder Woman 1984. Dopo il grande successo di Wonder Woman, Gal Gadot torna a recitare nei panni di Diana Prince ancora una volta diretto da Patty Jenkins.

Kristen Wiig saà l'ntagonista principale di Wonder Woman 1984 nei panni di Barbara Ann Minerva alias Cheetah e in questo nuovo video possiamo dare un primo sguardo alle capacità potenziate di Cheetah in azione, anche se non fornisce uno sguardo sull'effettiva forma di ghepardo assunta dal personaggio. Nei fumetti Circe da a Minerva una pozione che garantisce il completo controllo sui suoi poteri a volte imprevedibili. La pozione le permette di cambiare forma umana mantenendo i suoi poteri. Non ci sono conferme sul fatto che Circe sarà in Wonder Woman 1984.

Gal Gadot apparirà al Comic-Con di San Diego (19-22 luglio) presentando alcune sorprese di Wonder Woman nel 1984.







Wonder Woman 1984: prima foto dal set ufficiale di Kristen Wiig

Le riprese di Wonder Woman 1984 sono attualmente in corso e la regista Patty Jenkins ha pubblicato una prima foto dal set di Kristen Wiig nei panni di Barbara Minerva alias Cheetah. Wonder Woman 2: dettagli sulla nemesi 'Cheetah' di Kristen Wiig Quale incarnazione di "Cheetah" vedremo interpretata in "Wonder Woman 1984" dall'attrice Kristen Wiig? Si ritiene che "Wonder Woman 1984" sarà liberamente ispirato alla serie di fumetti della serie "Rinascita". La Barbara Minerva di Kristen Wiig è in realtà la terza incarnazione di Cheetah ed è inizialmente amichevole con Diana Prince prima che si trasformi nella popolare nemesi durante una spedizione archeologica. Nella serie "Rinascita" Barbara incolpa Diana per quello che le è successo con un rancore che prende lentamente forma trasformando Barbara in un'acerrima nemica della principessa amazzone. "Wonder Woman 1984" sta attualmente girando in esterni nella zona di Washington e i fan sono stati in grado di girare alcuni filmati del cast e della troupe sul set che potete visionare scorrendo l'articolo. Fonte: Patty Jenkins / Screenrant



Wonder Woman 1984: nuovi video dal set con Gal Gadot in costume

Riprese in pieno corso per Wonder Woman 1984 ed è disponibile online un nuovo video dal set. Nel video si può vedere chiaramente la Diana Prince di Gal Gadot in costume intero in sella a qualcosa di invisibile. Il video dal set di "Wonder Woman 2 mostra Gadot appesa a dei cavi mentre gira per la strada, essenzialmente sospesa a mezz'aria e con una posizione che sembra mostrarla mentre sta guidando qualcosa. Insieme al video di Gal Galdot vi proponiamo altri due video dal set trapelati su Twitter che mostrano una massiccia scena di scontri in strada. La trama del film al momento resta un mistero anche se sappiamo che Kristen Wiig è confermata nel ruolo di Cheetah e che il cast include anche Pedro Pascal che alcuni rumor indicano nei panni di una divinità sotto mentite spoglie. I video che trovate a seguire mostrano l'area di Pennsylvania Avenue tra il Navy Memorial e gli Archivi Nazionali nel centro di Washington. E' confermato che Gadot e Pine sono in questa scena, ma la distanza della ripresa rende difficile individuarli. Gadot è molto più visibile in un secondo video trapelato della stessa sequenza che mostra Wonder Woman correre in strada.



Wonder Woman 1984: nuova immagine ufficiale di Gal Gadot in costume

Riprese in corso per Wonder Woman 1984 con Gal Gadot e la regista Patty Jenkins che hanno condiviso alcune foto dal set tra cui quella di Chris Pine, che ha ufficialmente confermato il ritorno di Steve Trevor. Ora Gal Gadot ha condiviso la primissima foto di Diana in costume dal set di "Wonder Woman 1984". Il primo film di Wonder Woman è stato il più grande successo registrato sino ad ora dell'Universo Esteso DC sia di pubblico che di critica, anche se gli 821 milioni di dollari incassati non sono riusciti a recuperare il deludente risultato del film Justice League. Patty Jenkins sinora ha firmato con Warner Bros. e DC Films contratti per singoli film, il che significa che questa volta è stata in grado di ottenere uno compenso molto più alto per riunire la squadra del primo film. "Wonder Woman 1984" si sta attualmente girando ad Alexandria in Virginia per un'uscita fissata al 1° novembre 2019. Fonte: Gal Gadot



Wonder Woman 2: nuovo video dal set con Gal Gadot e Chris Pine

Dopo l'annuncio a sorpresa del via alle riprese e le prime immagini ufficiali e alcune foto dal set, via Twitter arriva un nuovo video con nuove immagini dal set di Wonder Woman 2 aka Wonder Woman 1984 con Gal Gadot nei panni di Diana Prince e Chris Pine in quelli di Steve Trevor. La produzione è appena iniziata e gli abitanti di Alexandria, Virginia, hanno avvistato Gadot, Pine e la regista Patty Jenkins in giro per la città. Wonder Woman 2: dettagli sulla nemesi 'Cheetah' di Kristen Wiig Quale incarnazione di "Cheetah" vedremo interpretata in "Wonder Woman 1984" dall'attrice Kristen Wiig? Kristen Wiig deve ancora essere vista sul set di "Wonder Woman 2", ma un nuovo rumor suggerisce che lei e Diana Prince inizieranno la loro relazione come amiche, prima che il personaggio di "Cheetah" della Wiig decida di usurpare il posto di Wonder Woman, potenziali elementi della trama presenti nella serie a fumetti "Rinascita" della DC.



Wonder Woman 2: nuove foto dal set con Gal Gadot e Chris Pine

Diana Prince e Steve Trevor di nuovo insieme in una manciata di nuove foto fot dal set di Wonder Woman 1984. L'originale film Wonder Woman si è rivelato un vero gioiellino, tra l'altro inserito dall'American Film Institute tra i dieci migliori film del 2017, confermando l'azzeccato casting di Gal Gadot per il ruolo dell'iconica supereroina DC, casting che si può paragonare a quello di Robert Downey Jr. per l'Iron Man dei film Marvel. Nel finale del primo film lo Steve Trevor di Chris Pine si sacrifica per salvare il mondo da una guerra totale, e ora lo rivediamo al fianco di Gal Gadot per la gioia dei fan che hanno aprezzato la chimica tra i due attori. Il titolo ufficiale "Wonder Woman 1984" e il via alle riprese è stato anticipato da una foto pubblicata dalla regista Patty Jenkins che confermava il ritorno di Pine, e ora arrivano queste foto dal set con la coppia di nuovo riunita. Le nuove foto dal set sono state pubblicate su Twitter, Reddit e Instagram (via dcglobee) e mostrano Gadot e Pine fianco a fianco sul set del sequel che si sta attualmente girando ad alexandria in Virginia. Resta la domanda su come Steve Trevor sia arrivato nel 1984, a questo proposito circola una teoria che quello che vedremo nel sequel potrebbe essere il nipote di Steve Trevor che ha preso il nome dal suo eroico nonno.



Wonder Woman 2, via alle riprese: svelati titolo ufficiale e prime immagini

Riprese al via per il sequel Wonder Woman 2 di Patty Jenkins, ufficialmente intitolato Wonder Woman 1984, titolo che conferma l'ambientazione di cui vocifera da quasi un anno. Warner Bros. ha inoltre confermato con una foto ufficiale che Chris Pine tornerà come Steve Trevor al fianco di Diana Prince (Gal Gadot), nonostante il personaggio sia morto alla fine del primo film di Wonder Woman.

Secondo il comunicato stampa ufficiale di WB, Wonder Woman 2 "avanzerà rapidamente verso gli anni '80 quando la prossima avventura su grande schermo di Wonder Woman la troverà di fronte ad un nemico completamente nuovo: The Cheetah". Jenkins in precedenza ha rivelato che Kristen Wiig interpreterà il ruolo di Cheetah nel sequel, anche se non è stato ancora rivelato quale versione di questa nemesi apparirà nel film. Il cast include anche Pedro Pascal (Il trono di spade, Narcos) nei panni di un personaggio ancora top-secret.

"Wonder Woman 1984" presenterà molti membri della troupe che ha lavorato con la regista Patty Jenkins al primo "Wonder Woman", come il direttore della fotografia Matthew Jensen, lo scenografo Aline Bonetto, la costumista Lindy Hemming e Il montatore nominato all'Oscar Richard Pearson (United 93). Il sequel si girerà in diverse location tra cui Washington, D.C., Alexandria, Virginia, Regno Unito, Spagna e Isole Canarie.

Zack Snyder e Deborah Snyder sono ancora coinvolti come produttori nel film insieme a Patty Jenkins, Gal Gadot, Charles Roven e Stephen Jones. Rebecca Roven Oakley, Richard Suckle, Wesley Coller, Walter Hamada e Geoff Johns sono a bordo come produttori esecutivi.

"Wonder Woman 1984" entra produzione in un momento di cambiamento per l'Universo Esteso DC. Walter Hamada è diventato il presidente della divisione cinematografica di DC Entertainment all'inizio di quest'anno e questa settimana Geoff Johns si è dimesso dal suo ruolo di capo del reparto creativo DC, ma è rimasto a bordo per produrre contenuti per cinema, fumetti e serie tv.

"Wonder Woman 1984" è previsto nei cinema per il 1° novembre 2019.

