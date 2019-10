Stasera in tv: "Il segreto dei suoi occhi" con Julia Roberts e Nicole Kidman su Rai 3

Di Pietro Ferraro giovedì 3 ottobre 2019

Rai 3 stasera propone Il segreto dei suoi occhi (Secret in Their Eyes), remake americano del 2015 diretto da Billy Ray e interpretato da Chiwetel Ejiofor, Nicole Kidman, Julia Roberts e Alfred Molina.

Cast e personaggi

Chiwetel Ejiofor: Ray Kasten

Nicole Kidman: Claire Sloan

Julia Roberts: Jess Cobb

Dean Norris: Bumpy Willis

Michael Kelly: Reginald "Reggie" Siefert

Alfred Molina: Martin Morales

Joe Cole: Marzin / Beckwith

Doppiatori italiani

Franco Mannella: Ray Kasten

Chiara Colizzi: Claire Sloan

Cristina Boraschi: Jess Cobb

Paolo Marchese: Bumpy Willis

Andrea Lavagnino: Reginald "Reggie" Siefert

Roberto Pedicini: Martin Morales

Davide Perino: Marzin

Stefano Crescentini: Beckwith





La trama

L’ex agente dell’FBI Ray è ossessionato dall’omicidio della figlia della sua partner e grande amica Cobb. Marzin, il sospettato arrestato per l’omicidio, viene liberato a causa del suo ruolo chiave come informatore e dei discutibili mezzi usati per ottenere la sua confessione. Dopo 12 anni l’omicidio è ancora insoluto e Ray è costretto a confrontarsi con il suo passato e, in particolare, con l’agente con cui aveva condotto le indagini, Claire, con la quale è rimasta in sospeso una storia d’amore. Più Ray si avvicina alla soluzione del caso più la verità è scioccante.





Curiosità



Il film è il remake, di produzione statunitense, del film argentino Premio Oscar Il segreto dei suoi occhi diretto nel 2009 da Juan José Campanella. Entrambi i film si basano sul romanzo "Il segreto dei suoi occhi" (La pregunta de sus ojos) di Eduardo A. Sacheri.



Il direttore della fotografia del film, Daniel Moder, è il marito di Julia Roberts. Questo remake segna la loro terza collaborazione.



Come nell'originale Il segreto dei suoi occhi (2009), il ruolo interpretato da Julia Roberts era inizialmente destinato ad un interprete maschile, ma il regista e sceneggiatore Billy Ray lo ha riscritto appositamente per l'attrice.



La madre di Julia Roberts è morta durante le riprese. La Roberts è tornata sul set cinque giorni dopo la perdita di sua madre.



Il regista del film originale, Juan José Campanella, ha lavorato come produttore esecutivo in questo remake.



Questa è la prima collaborazione tra le due attrici Julia Roberts e Nicole Kidman. Entrambe le attrici hanno lavorato sin dagli anni '80, entrambe hanno vinto Oscar nei primi anni 2000, ed entrambe sono state tra le attrici più pagate dell'industria cinematografica. Secondo il regista Billy Ray c'era un sano rapporto di lavoro tra le due: "C'era un enorme rispetto, un grande cameratismo e, a mio parere, non so se nessuno di loro lo ammetterebbe mai, ma c'era un livello di competitività molto salutare".



Lo sviluppo del film è iniziato originariamente alla Warner Bros Pictures nel 2010. Nel 2011 a Denzel Washington è stato offerto il ruolo di protagonsita maschile, mentre una data di inizio delle riprese era stata fissata ad ottobre dello stesso anno, con le riprese che dovevano avere luogo ad Atlanta. In seguito Warner Bros. ha deciso di abbandonare il film e il progetto è stato bloccato per diversi anni, fino a quando la società indipendente IM Global ha deciso di raccogliere il progetto. I casting sono iniziati all'inizio del 2014 e le riprese sono iniziate a gennaio 2015. Al momento dell'uscita del film, Billy Ray aveva trascorso cinque anni collegato al progetto.



Chiwetel Ejiofor è di 10 anni più giovane di entrambe le sue co-protagoniste Julia Roberts e Nicole Kidman. Nell'originale, il protagonista maschile aveva 12 anni in più rispetto alla controparte femminile.



Gwyneth Paltrow era stata originariamente scelta nel ruolo principale, ma l'attrice si è ritirata e Nicole Kidman l'ha sostituita.



Julia Roberts e Nicole Kidman dovevano recitare insieme in Monte Carlo (2011), ma i produttori alla fine hanno optato per delle protagoniste più giovani.



C'è una differenza di età di 20 anni tra Chiwetel Ejiofor, che interpreta il ruolo principale in questo remake, e Ricardo Darín che ha avuto il ruolo principale nell'originale.



Chiwetel Ejiofor e Julia Roberts sono stati entrambi candidati agli Oscar 2014. Ejiofor è stato nominato per 12 anni schiavo e la Roberts è stata nominata per I Segreti di Osage County.



INZIO SPOILER - Sebbene i personaggi di Marzin e Beckwith si rivelino essere due persone diverse che si assomigliano molto tra loro, in realtà l'attore Joe Cole interpreta entrambi i personaggi.

Le maggiori differenze tra Il segreto dei suoi occhi (2009) e questo remake americano sono l'ambientazione e il periodo temporale (Argentina durante la dittatura militare contro gli USA dopo l'11/9). Altre importanti differenze includono: la versione argentina riguarda un marito vedovo sconosciuto al personaggio principale invece di una madre in lutto e collega del protagonista / 25 anni trascorrono nel film invece di 13 / L'omicida viene rilasciato perché è arruolato in un'agenzia di sicurezza supportata dal governo e si vendica uccidendo il collega del personaggio principale; nella versione americana riceve una protezione segreta dal dipartimento di giustizia perché è un importante informatore della polizia. A differenza della versione argentina, alla fine viene ucciso. FINE SPOILER



Il film costato 19 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 34,



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore argentino Emilio Kauderer (Miss Bala, Indigo, Il tiranno Banderas, Un posto nel mondo).

(Miss Bala, Indigo, Il tiranno Banderas, Un posto nel mondo).

La colonna sonora include il brano "Haunted" di Maty Noyes che accompagna i titoli di coda del film.



1. Searching the Records - Emilio Kauderer

2. Bad Phone Call - Emilio Kauderer

3. Burning Van - Emilio Kauderer

4. Haunted - Maty Noyes

5. Stadium Chase - Emilio Kauderer

6. The Smokehouse - Emilio Kauderer

7. 911 Chase - Emilio Kauderer

8. A Secret Put At Rest - Emilio Kauderer

9. Dodger Stadium - Emilio Kauderer

10. The Comic Book - Emilio Kauderer

11. At Santa Anita - Emilio Kauderer

12. Marzin Confesses - Emilio Kauderer

13. The Justifier - Emilio Kauderer

14. The Chop Shop - Emilio Kauderer

15. Driving Back - Emilio Kauderer

16. Santa Anita Chase - Emilio Kauderer

17. Breaking and Entering - Emilio Kauderer

18. Letting Marzin Go - Emilio Kauderer

19. An Old Case Re-Opened - Emilio Kauderer

20. Jess' Confession - Emilio Kauderer

21. Picnic Photograph - Emilio Kauderer

22. Dumpster - Emilio Kauderer

23. Jess' Elevator - Emilio Kauderer

