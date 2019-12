Stasera in tv: "The Divergent Series: Allegiant" su Italia 1

Di Pietro Ferraro giovedì 26 dicembre 2019

Italia 1 stasera propone "The Divergent Series: Allegiant", film fantascientifico del 2016 diretto da Robert Schwentke e interpretato da Shailene Woodley, Theo James, Zoë Kravitz, Miles Teller, Naomi Watts e Octavia Spencer.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Shailene Woodley: Beatrice "Tris" Prior

Theo James: Tobias "Quattro" Eaton

Zoë Kravitz: Christina

Miles Teller: Peter Hayes

Ansel Elgort: Caleb Prior

Jeff Daniels: David

Naomi Watts: Evelyn Johnson-Eaton

Octavia Spencer: Johanna Reyes

Ray Stevenson: Marcus Eaton

Maggie Q: Tori Wu

Bill Skarsgård: Matthew

Keiynan Lonsdale: Uriah Pedrad

Nadia Hilker: Juanita "Nita"

Joseph David-Jones: Hollis

Doppiatori italiani

Valentina Favazza: Beatrice "Tris" Prior

Gianfranco Miranda: Tobias "Quattro" Eaton

Benedetta Degli Innocenti: Christina

Luca Mannocci: Peter Hayes

Flavio Aquilone: Caleb Prior

Fabrizio Pucci: David

Claudia Catani: Evelyn Johnson-Eaton

Patrizia Burul: Johanna Reyes

Saverio Indrio: Marcus Eaton

Barbara De Bortoli: Tori Wu

Stefano Broccoletti: Uriah Pedrad





La trama

Mentre Chicago è sull'orlo di una guerra civile a tutto campo, Tris (Shailene Woodley), insieme a Quattro (Theo James), Christina (Zoë Kravitz), Peter (Miles Teller), Tori (Maggie Q) e Caleb (Ansel Elgort) iniziano una fuga straziante dalla città murata, inseguiti dalle guardie armate fedeli al leader auto-elettosi Evelyn (Naomi Watts). Per la prima volta nella loro vita fuori da Chicago, i cinque si ritrovano inseguiti da Edgar (Jonny Weston) in un deserto tossico conosciuto come il Fringe, prima di essere salvati e scortati nel complesso ipertecnologico del Dipartimento di Sanità Genetica. Una volta lì, il capo del Dipartimento David (Jeff Daniels) riconosce in Tris un essere geneticamente "puro" e la arruola per sostenere la sua causa misteriosa. Mentre Tris riceve un trattamento speciale, compreso l'accesso alle "schede di memoria" che le permettono di rivivere la propria storia familiare, Quattro si unisce ai soldati del Dipartimento nella missione, presumibilmente umanitaria, di prelevare i bambini da un accampamento del Fringe. Quando scopre che David ha intenzione di utilizzare le sorprendenti tecnologie del Dipartimento per fini disumani, Tris dirotta il suo aereo privato e torna con la sua squadra a Chicago. Di fronte a un tradimento scioccante, devono cercare di fermare Evelyn prima che rilasci un gas che cancella la memoria su tutta la popolazione della città, tra cui il gruppo di forze ribelli Allegiant, guidato da Johanna (Octavia Spencer).





Il Mondo di "Divergent Series"

The Divergent Series: Allegiant si basa sulla mitologia distopica introdotta da Veronica Roth nel suo spettacolare e popolarissimo primo romanzo "Divergent". Per 200 anni i cittadini che vivono all'interno della città murata di Chicago sono stati suddivisi in cinque fazioni: i disinteressati Abneganti, i coraggiosi Intrepidi, gli intellettuali Eruditi, i sinceri Candidi e i quieti Pacifici, mentre i non affiliati Esclusi vivono al di fuori del sistema. Tris Prior, cresciuta tra gli Abneganti, stringe alleanza con gli Intrepidi, ma successivamente capisce di essere una Divergente, con capacità di molteplici fazioni. Tris incontra e si innamora di un altro Divergente, Tobias "Quattro" Eaton, e insieme scoprono il complotto degli Eruditi per impossessarsi della città.

Il secondo film, Insurgent, segue il tiranno degli Eruditi, Jeanine (Kate Winslet), mentre dà la caccia ai Divergenti ribelli e li sottopone a una serie di test strazianti. Solo Tris li supera, il che significa che solo lei è in grado di aprire una scatola segreta contenente un antico messaggio proveniente dai fondatori della città. Nel frattempo, la madre di Quattro, l’assetata di potere Evelyn, leader degli Esclusi, uccide Jeanine, gettando la città nel caos.

"The Divergent Series: Allegiant" inizia tra le rovine della città quando Evelyn si rivolge a una folla assetata di sangue e decreta l'esecuzione del seguace di Jeanine, Max. Respinto dalle regole ferree della madre, Quattro accetta di unirsi a Tris nella loro prima incursione al di fuori dei confini di Chicago. Ultimo capitolo della saga di libri Divergent, Allegiant ha stabilito un record per la HarperCollins negli ordini di prevendita della sua pubblicazione nel 2013 e ha venduto 455.000 copie nel suo primo giorno di vendita. In tutto la trilogia ha venduto più di 37 milioni di copie, restando per mesi in cima alle classifiche di vendita del New York Times, iBook di Apple e dei bestseller di Amazon.

I lettori fedeli di Divergent sono affluiti in massa per i primi due adattamenti cinematografici di Lionsgate e Summit Entertainment, contribuendo a portare la vendita dei biglietti in tutto il mondo a 586.000.000 di dollari. Per soddisfare le aspettative dei fan della trilogia, i filmmakers hanno deciso di dividere le 544 pagine del terzo e ultimo capitolo della trilogia in due film separati, con l’uscita di Ascendant prevista nel 2017. "L’incredibilmente prolifica narrazione del libro di Veronica si presta alla realizzazione di due film diversi", dice lo sceneggiatore Collage. "Quando ha scritto Allegiant, Veronica Roth aveva sicuramente mille idee per la testa!" "Veronica ha messo così tanta trama e tanti personaggi in ciascuno dei suoi libri che abbiamo sempre avuto la sensazione di non poter utilizzare tutto all’interno della versione cinematografica", dice il produttore, Lucy Fisher. "Abbiamo perfino chiesto scusa agli attori, perché i loro personaggi non possono arrivare a fare tutto ciò che fanno nei libri, non potendo realizzare un film di cinque ore. Decidendo di terminare la serie con due film, vogliamo dare una conclusione soddisfacente a tutti questi amatissimi personaggi.





Curiosità



Il film è il sequel di Insurgent del 2015, ed è la trasposizione cinematografica della prima parte del romanzo Allegiant, di Veronica Roth, terzo e ultimo della serie. La seconda parte del film, The Divergent Series: Ascendant, era prevista per il 2017 ma è stata cancellata.



Kate Winslet era così desiderosa di tornare in qualsiasi ruolo sia come "flashback o simulazione" che ha fatto in modo che i suoi agenti entrassero in contatto con i produttori per specificare la sua disponibilità. Purtroppo sono stati i produttori a rifiutare l'opportunità per questioni di tempo e costrizioni della trama.



I capelli di Tris dovevano essere lunghi fino al mento in Insurgent, quindi in questo film i suoi capelli sono fedeli al libro.



Nel libro, il vero nome di Nita è Juanita, e lei lo racconta a Tobias quando si sono incontrati per la prima volta, ma nel film non viene menzionato.



Il personaggio di Edgar (Jonny Weston) non è nei libri.



Joseph David-Jones (Hollis) è apparso della serie tv Legends of Tomorrow nei panni di Connor Hawke (il secondo Green Arrow) mentre Keiynan Lonsdale (Uriah) interpreta Wally West nella serie tv The Flash.



Una delle sequenze oniriche di Marcus Eaton consiste in una pioggia di cenere come riferimento al film sull'olocausto Schindler's List (1993). I nonni di Veronica Roth, l'autrice dei libri della trilogia "Divergent", erano dei sopravvissuti all'Olocausto.



Maggie Q e Xander Berkeley sono apparsi entrambi nella serie televisiva Nikita (2010).



Come molti altri adattamenti tratti da serie di romanzi Young Adult (Harry Potter, Hunger Games, Twilight), il piano era quello di dividere l'ultimo libro della serie ('Allegiant') in due film, con questo film che copre essenzialmente la prima metà, e The Divergent Series: Ascendant che doveva coprire il resto. Tuttavia, a causa di recensioni negative e un risultato al botteghino deludente, è stato deciso di trasformare "Ascendant" in un film televisivo seguito da una serie tv spin-off. Il film televisivo è stato poi cancellato a causa dell'uscita dal progetto di Shailene Woodley, Theo James e Miles Teller.



Ogni fazione ha un siero. Intrepidi per la Paura, Candidi per la verità, Pacifici per la pace, Eruditi per la morte e Abneganti per resettare la memoria.



Il film costato 142 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 179.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore Joseph Trapanese che ha musicato il precedente Insurgent e i film fantascientifici Oblivion, Tron: Legacy e Earth to Echo.

che ha musicato il precedente Insurgent e i film fantascientifici Oblivion, Tron: Legacy e Earth to Echo.

La colonna sonora include il brano "Scars" di Tove Lo e una cover di "Janitor of Lunacy" di Nico interpretata da X-TG (featuring Anohni).



1. Scars – Tove Lo (3:39)

2. Beyond The Wall (3:48)

3. The Council (2:41)

4. Making The Escape (3:33)

5. Over The Wall (5:04)

6. Chase Through Fringe (1:19)

7. Plasma Globes (1:53)

8. The Bureau (3:20)

9. The Elevator (2:42)

10. Memory Band (4:26)

11. Tent City (3:50)

12. Finding Tris (7:50)

13. Ship Crash (1:26)

14. Finding Four (3:45)

15. Return To Chicago (3:55)

16. Serum Released (2:21)

17. Saving Chicago (3:47)





[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]