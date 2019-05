Terminator: Dark Fate - Arnold Schwarzenegger annuncia il primo trailer di Terminator 6

Di Pietro Ferraro mercoledì 22 maggio 2019

Terminator Dark Fate: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'azione di Tim Miller nei cinema americani dal 1° novembre 2019.

Arnold Schwarzenegger ha utilizzato Twitter per condividere un teaser di Terminator: Dark Fate aka Terminator 6. L'originale di James Cameron rimane un momento cruciale nel cinema di fantascienza e Terminator 2 è senza dubbio uno dei più grandi sequel mai realizzati. Ora Cameron è tornato a lavorare alla serie come produttore creativo e a brevissimo daremo la nostra prima occhiata a quello che ha contribuito a realizzare.

Arnold Schwarzenegger ha condiviso un breve teaser in cui si vede lampeggiare il logo del film sullo schermo, seguito dalla data di rilascio per il trailer (giovedì 23 maggio) e la seguente didascalia.

Dato che vengo dal futuro, posso segnalare ufficialmente che il trailer di Terminator è a 48 ore di distanza.

Oltre a Schwarzenegger di nuovo nel ruolo dell'iconico T-800, torna anche Linda Hamilton come Sarah Connor per la prima volta da Terminator 2: Il giorno del giudizio. I nuovi membri del cast includono Mackenzie Davis (Blade Runner 2049), Natalia Reyes (Birds of Passage), Diego Boneta (Rock of Ages) e Gabriel Luna (Agents of S.H.I.E.L.D.) che interpreterà il nuovo Terminator.

Tim Miller regista dell'acclamato Deadpool dirige "Terminator: Dark Fate" ignorando ogni sequel uscito dopo "Terminator 2", incluso il recente reboot Terminator: Genisys.

Since I’m from the future I can officially report that the @Terminator trailer is 48 hours away. pic.twitter.com/dzRhcRayhs — Arnold (@Schwarzenegger) 21 maggio 2019

“I like to spend every #TerminatorDay in a dark room thinking dark thoughts & our edit bay is the perfect place! We're here putting the finishing touches on our FIRST TRAILER-we're just weeks away from releasing this fucker into the wild & we're very, very excited.” -Tim Miller pic.twitter.com/Eh0gcCRi61 — Terminator: Dark Fate (@Terminator) 12 maggio 2019

Terminator: Dark Fate - prime immagini ufficiali di Terminator 6

Disponibili nuove foto ufficiali di Terminator: Dark Fate aka Terminator 6 sono approdate online. James Cameron, che ha creato l'iconica serie di fantascienza, sta tornando all'ovile come produttore esecutivo, insieme al regista di Deadpool Tim Miller per creare qualcosa che si spera rinverdisca i fasti dei due film originali. Paramount ha svelato queste nuove immagini in attesa di mostrare il primo filmato al CinemaCon.

Per quanto riguarda le immagini mostrano una Linda Hamilton ancor più ruvida del solito come Sarah Connor, Arnold Schwarzenegger con una versione molto più vecchia del T-800, nonché alcuni dei nuovi arrivati. Vediamo Mackenzie Davis, che sta brandendo una catena, Natalia Reyes che è in attesa di un'auto e un teso Diego Boneta alla guida di un'auto. Le foto includono anche Gabriel Luna, nel suo involucro umano, come il nuovissimo Terminator. Indossa una tuta e cammina in un laboratorio di qualche tipo con uno sguardo poco rassicurante.

Il regista Tim Miller ha parlato un po' di cosa lo ha attratto nel progetto, e tutto riguardava il ritorno di Linda Hamilton.

Ciò che determina il successo di un film è se mi interessano i personaggi quando tutto inizia a esplodere. Sono sicuro che ogni filmmaker d'azione lo dice, ma ho davvero cercato di concentrarmi sulle relazioni di questi personaggi l'uno con l'altro. Linda è tornata a rendere questo particolare Terminator nuovo, questa storia non poteva che continuare con lei nel ruolo di Sarah Connor. Questa è la cosa più importante per me. Linda ha reinventato questo personaggio in un modo che onora chi era prima e portando qualcosa di nuovo al ruolo.

Per ora i dettagli della trama restano top-secret, ma quello che sappiamo è che "Terminator: Dark Fate" avrà luogo dopo gli eventi di Terminator 2: Il giorno del giudizio servendo come un sequel diretto e ignorando tutto il resto che è venuto dopo. Tim Miller promette anche che questo non sarà solo tutta azione, inseguimenti ed esplosionei e che ha voluto portare una sensibilità "indie" all'intera faccenda.

Dato che gran parte del film si svolge ai margini caotici della società, volevo portare una sensibilità cinematografica indipendente in una trama d'azione in un modo che non penso di aver mai visto prima...almeno non su un film ad alto budget. Abbiamo un sacco di personaggi potenti e commoventi davanti, ma verso la seconda metà del del film, quando il casino esplode...non ci si può fermare. E ci siamo sforzati di rendere tutto diverso e nuovo, non solo persone che si prendono a pugni, è un viaggio sulle montagne russe e penso sia fantastico.

"Terminator: Dark Fate" arriva nei cinema americani il 1° novembre 2019.

New stills from ‘TERMINATOR: DARK FATE’ have been officially released. (Source: @IGN) pic.twitter.com/gM03KNTCHb — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) 4 aprile 2019

New stills from ‘TERMINATOR: DARK FATE’ have been officially released. (Source: @IGN) pic.twitter.com/tajn9Du8Pf — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) 4 aprile 2019

Fonte: Screenrant

Terminator 6: nuova foto dal set con Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton

Articolo pubblicato il 27 settembre 2018

E' da Terminator 2 di James Cameron che non esce un film che riesca a rinverdire i fasti del franchise "Terminator", e un motivo è stato il mancato coivolgimento di Cameron, ma con Terminato 6 il regista e produttore è direttamente coinvolto nel processo creativo aggiungendo una certa legittimità che mancava agli altri film. Il ritorno di Cameron per "Terminator 6" lo ha visto concepire la storia, insieme a David Ellison e Tim Miller. Cameron ed Ellison sono a bordo anche come produttori, con Miller (Deadpool) che dirige.

Oltre al ritorno di Cameron, "Terminator 6" vedrà anche una reunion di Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger. Hamilton ha interpretato Sarah Connor nei primi due film, e sta riprendendo il ruolo ancora una volta ignorando gli eventi di Terminator 3 - Le macchine ribelli in cui il personaggio è stato ucciso. Schwarzenegger è ancora una volta protagonista nei panni di un cyborg viaggiatore del tempo. Il 26 settembre è stato il compleanno di Linda Hamilton e Schwarzenegger ha festeggiato la collega e amica pubblicando una foto dei due insieme sul set di "Terminator 6". La foto, che sembra strizzare l'occhio ad una foto scattata ai tempi di "Terminator 2", era accompaganta da un messaggio.

Buon compleanno alla mia cara amica Linda Hamilton, uno dei miei co-protagonisti preferiti, una vera tosta e un essere umano meraviglioso. Sono su di giri per lavorare di nuovo insieme.

Anche se Edward Furlong non sarà sul set per riprendere il ruolo di John Connor, il suo volto sarà ancora visto nel film, sovrapposto alla controfigura Jude Collie. Nel cast ci sono anche Diego Boneta, Natalia Reyes, Mackenzie Davis e Gabriel Luna, mentre il bodybuilder Brett Azar riprende il suo ruolo da Terminator: Genisys come una versione giovane del T-800. La trama di "Terminator 6" seguirà soprattutto il personaggio di Natalia Reyes, Dani, una donna che si ritrova coinvolta in una battaglia tra uomo e macchina.

"Terminator 6" arriverà nei cinema di tutto il mondo il 22 novembre 2019.

Happy birthday to my dear friend Linda Hamilton. One of my favorite co-stars, a true badass, and a wonderful human being. I’m pumped to be back together again. pic.twitter.com/jTaBLQK2qv — Arnold (@Schwarzenegger) 26 settembre 2018

Fonte: Screenrant

Terminator 6: nuova immagine ufficiale con Arnold Schwarzenegger e Diego Luna

Con le riprese di Terminator 6 in pieno corso è stata condivisa su Twitter una nuova foto con Arnold Schwarzenegger a Gabriel Luna in palestra.

Arnold Schwarzenegger e Gabriel Luna sono stati visti insieme in palestra mentre il vecchio T-800 condivide le sue conoscenze di bodybuilder con Luna che recita in "Terminator 6" nei panni di un nuovo Terminator che sta dando la caccia al personaggio Dani Ramo di Natalia Reyes. Schwarzenegger ha postato l'immagine sui social media con la didascalia "teaching machine" e si può vedere l'attore che ha pienamente recuperato dopo il recente intervento al cuore.

Il cast di "Terminator 6" include anche Linda Hamilton che riprende il ruolo di Sarah Connor e Mackenzie Davis che interpreta un personaggio di nome Grace, che viene descritto come un letale soldato killer. Il suo personaggio è un mistero, ma ci sono state alcune speculazioni sul fatto che lei potrebbe essere un cyborg proveniente dal futuro.

Il regista di "Terminator 6" Tim Miller e il produttore James Cameron mantengono segreti i dettagli sul film, ma Cameron ha dichiarato che la nuova puntata sarà un sequel diretto di Terminator 2: Il giorno del giudizio.

Terminator 6 è previsto nelle sale per il 22 novembre 2019.

Fonte: Arnold Schwarzenegger / Screenrant

Terminator 6: prima immagine ufficiale con Linda Hamilton

Il cast di Terminator 6 è al completo. Arnold Schwarzenegger è arrivato sul set la scorsa settimana e oggi Paramount Pictures ha reso disponibile una prima immagine ufficiale di questo sequel che svela il cast al femminile.

La foto mostra un primo sguardo ufficiale a Linda Hamilton che torna come Sarah Connor, l'attrice torna a recitare con Arnold Schwrzenegger e a collaborare con James Cameron, che ha diretto i primi due film della serie e creato i personaggi originali. Il regista di Deadpool, Tim Miller, è al timone di quello che è stato annunciato come un sequel diretto di Terminator 2: Il giorno del giudizio.

Nell'immagine la Sarah Connor di Linda Hamilton è affiancata dalle new entry del franchise: Natalia Reyes (a sinistra nella foto) e Mackenzie Davis (al centro) vista di recente in Blade Runner 2049. Per quanto riguarda i loro ruoli sappiamo che Reyes interpreta un personaggio di nome Dani Ramos.Il personaggio della Davis è invece top-secret, il che ha portato alcuni a credere che lei sia in qualche modo imparentata con Sarah Connor.

James Cameron a bordo come produttore e ampiamente coinvolto a livello creativo ha promesso un ritorno a ciò che i fan amano di più della serie. Schwarzenegger dovrebbe tornare sia come Terminator T-800 che come l'uomo che è stato utilizzato per il prototipo. Questa idea doveva essere utilizzata in Terminator 3, ma è stata girata e poi tagliata dal film.

Cameron ha raccontato come è riuscito a convincere l'ex moglie Linda Hamilton a riprendere il ruolo di Sarah Connor.

Mi ci è voluta una settimana solo per trovare il coraggio...No, non è vero, Linda e io abbiamo un ottimo rapporto, l'ho chiamata e le ho detto: "Senti, potremmo riposare sugli allori. Non abbiamo niente da perdere, in un certo senso. Abbiamo creato questa cosa diversi decenni fa, ma ecco cosa può essere davvero bello. Puoi tornare e mostrare a tutti come va fatto...Perché nella mia testa, non è stato fatto molto dal modo in cui l'abbiamo fatto nel '91. Puoi fare la differenza per farla diventare la guerriera davvero esperta che è diventata...Ci sono sicuramente un sacco di tizi là fuori che continuano a girare a fare film d'azione e ad uccidere i cattivi a destra ea manca, ma non c'è un esempio per le donne, e penso che dovrebbe esserci.

Se questo sequel / reboot avrà successo la squadra ha pianificato un arco di tre film con tutti i sequel dopo Terminator 2 che saranno ignorati, incluso il recente Terminator: Genisys.

Official first look at the new @Terminator featuring Natalia Reyes, Mackenzie Davis and Linda Hamilton. Directed by Tim Miller (DEADPOOL). Produced by James Cameron and David Ellison. In theatres 11.22.19. #Terminator pic.twitter.com/0E9he6ujm8 — Paramount Pictures (@ParamountPics) 1 agosto 2018

Fonte: Screenrant

Terminator 6: Arnold Schwarzenegger ha iniziato le riprese

Attraverso un video pubblicato su YouTube, Arnold Schwarzenegger ha rivelato di aver iniziato le riprese di Terminator 6. L'icona action ed ex governatore della California quest'anno non è riuscito a partecipare alla conferenza sul clima "CAPP" che si è tenuta alle Fiji, ma ha registrato un video per loro in cui ha rivelato che sta attualmente girando "Terminator 6". Le riprese sono ancora in corso a Komárom, in Ungheria, ma Schwarzenegger non è stato ancora avvistato sul set. Si ritiene che presto la produzione tornerà negli Stati Uniti dopo le riprese in Ungheria e Spagna.

Alla fine di marzo Arnold Schwarzenegger si è sottoposto ad un delicato intervento al cuore e da allora ha recuperato completamente. Durante il recupero, ha pubblicato diversi video online in cui criticava l'operato di Donald Trump e la sua amministrazione spesso riferendosi al presidente come un burattino dei russi. L'attore ha persino scherzato sul fatto che la trama di "Terminator 6" sarebbe andata nel futuro per salvare Trump dalla prigione.

Terminator 6 diretto da Tim Miller (Deadpool) vede la reunion di James Cameron in veste di produttore con la coppia protagonista dei due primi film, Arnold Schwarzenegger alias T-800 e Linda Hamilton di nuovo nei panni di Sarah Connor. Terminator 6 è stato annunciato come sequel diretto di Terminator 2: Il giorno del giudizio cancellando gli eventi dei successivi sequel, incluso il recente Terminator Genisys.

Fonte: The Terminator Fans / Fiji Village.

Terminator 6: nuovi video dal set

Riprese attualmente in corso per Terminator 6 con location a Komárom in Ungheria. Online sono trapelati due nuovi video dal set, una breve clip dai set ungheresi che mostra un elicottero in decollo e una seconda clip con un inseguimento d'auto filmata in Spagna, precedente location delle riprese. Come accaduto di recente con il nuovo film di Halloween, anche Terminator 6 farà tabula rasa dei sequel prodotti dopo Terminator 2: Il giorno del giudizio che diventerà la connessione diretta a questo sesto capitolo. James Cameron è tornato a produrre, ma questa volta è ampiamente coinvolto in tutte le fasi del film.

Nella clip con l'elicottero in fuga ci sono 3 persone a bordo, ma non è chiaro chi siano, anche se c'è stata qualche ipotesi che il pilota sia la Sarah Connor di Linda Hamilton e che il passeggero sia il personaggio di Mackenzie Davis. C'è anche un terzo passeggero non identificato nella ripresa.

Tim Miller (Dedapool) dirige "Terminator 6" da una sceneggiatura scritta da un team di scrittori selezionati da James Cameron che ha definito tutti i sequel realizzati sinora un "brutto sogno" e spiega che potrebbero svolgersi in un universo alternativo rispetto a quello che stanno cercando di realizzare con "Terminator 6".

Poiché "Terminator 6" cancella gran parte della continuità costruita dai sequel Linda Hamilton è in grado di tornare come Sara Connor dopo che Terminator 3: Le macchine ribelli del 2003 ha rivelato che era morta. Hamilton torna al franchise insieme ad Arnold Schwarzenegger per una reunion che i fan attendevano da quasi 30 anni.

Dopo le riprese in Ungheria, si ritiene che le riprese di "Terminator 6" si sposteranno negli Stati Uniti per completare la produzione. Questa sesta puntata e il sequel diretto di "Terminator 2" arriverà nei cinema il 22 novembre 2019.

Fonte: Eroic Hollywood

Terminator 6: foto e video dal set con Diego Luna

Gabriel Luna è stato avvistato sul set di Terminator 6. l'attore di Agents of S.H.I.E.L.D., famoso per il ruolo di Ghost Rider nella serie tv Marvel, sarà un nuovo Terminator nel prossimo reboot / sequel.

La produzione è attualmente in corso in Spagna e Gabriel Luna ha utilizzato Twitter per pubblicare un breve video che lo vede entusiasta poco prima di girare una scena. insieme al video ci sono una anche una nuova serie di foto dal set. Secondo quanto riferito, il regista Tim Miller sta girando scene con Luna in un futuristico Internet cafè. A quanto pare Luna interpreterà un Assassino Cibernetico e sarà un antagonista in "Terminator 6".

Linda Hamilton sta tornando per la prima volta dal Terminator 2 come Sarah Connor, con Arnold Schwarzenegger di nuovo nei panni del T-800. L'attore si sta riprendendo da un recente intervento al cuore.

Tim Miller (Deadpool) dirige il film con il creatore del franchise James Cameron fortemente coinvolto come produttore. Il cast include anche Mackenzie Davis, Natalia Reyes e Diego Boneta. Miller e Cameron hanno in serbo piani per una potenziale trilogia, supponendo che questa prima puntata vada bene. I dettagli della trama sono scarsi in questo momento, ma questo film servirà da sequel diretto a "Terminator 2" e ignorerà gli eventi dei sequel più recenti. La Paramount ha fissato una data di uscita al 22 novembre 2019.

Awesome first look at @IamGabrielLuna playing the TERMINATOR ??? knew we were gonna get something sooner or later, good luck man! Really really excited for this ! #Terminator pic.twitter.com/fkG18IDIQE — KBeAsTx (@kbeastx) 4 luglio 2018

#Terminator6



Primeras imágenes del rodaje de la nueva película de la saga nos deja ver a @IamGabrielLuna en el set. pic.twitter.com/U5dsMEbOJm — 《Previously FILMS》 (@PreviouslyFilm) 10 luglio 2018

Terminator 6: nuove foto dal set con Linda Hamilton

Sono trapelate online nuove foto del set di Terminator 6, un nuovo reboot che vede alla regia Tim Miller (Deadpool) e il creatore del franchise James Cameron stavolta coinvolto creativamente a più livelli. Cameron purtroppo ha dovuto passare la mano per la regia poiché troppo impegnato con i sequel Avatar, ma il regista di "Deadpool" sembra una scelta adatta e coraggiosa per dare un nuovo inizio ad una delle saghe fantascientifiche più popolari di sempre. Le riprese sono appena iniziate a Madrid, in Spagna, e ora abbiamo le prime immagini di Linda Hamilton (via The Terminator Fans) che torna nei panni di Sarah Connor e nuove immagini di Mackenzie Davis che mostra vistose cicatrici sul corpo.

Non ci sono dettagli sulla trama di "Terminator 6", ma sappiamo che il film è ufficialmente intitolato Terminator. Arnold Schwarzenegger è di nuovo pronto a riprendere il suo ruolo di T-800. L'attore ha dovuto subire di recente un importante intervento al cuore, di cui si sta riprendendo ma, a detta di tutti, sta andando bene. La Paramount ha recentemente posticipato la data di uscita da luglio 2019 a novembre 2019, in conomitanza con l'intervento al cuore di Schwarzenegger, ma lo studio ha negato ogni collegamento del cambio di data di uscita con lo stato di salute dell'attore.

Questo nuovo film servirà come sequel diretto di Terminator 2: Il Giorno del Giudizio e ignorerà tutti i sequel più recenti. Oltre a Mackenzie Davis, i nuovi membri del cast includono Natalia Reyes (Lady, La Vendedora de Rosa), Diego Boneta (Scream Queens) e Gabriel Luna (Agents of SHIELD) come nuovo Terminator.

Mackenzie Davis is sporting super short hair and tons of scars on her chest & arms in these first look photos from the "Terminator" reboot set! https://t.co/nrxckbelOf — JustJared.com (@JustJared) 19 giugno 2018

Fonte: The Terminator Fans / Screenrant / Just Jared





Terminator 6: riprese iniziate e prime foto dal set con Mackenzie Davis

Una Mackenzie Davis piuttosto malridotta appare nelle prime foto dal set di Terminator 6. Dopo anni di film che non hanno reso giustizia ai due iconici film originali, James Cameron riprende le redini in veste di produttore esecutiva e tenta di rilanciare la serie. Cameron sta collaborando con il regista di Deadpool, Tim Miller, per dare nuova vita al franchise. per questo reboot tornano Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton.

Terminator 6: prima foto della Sarah Connor di Linda Hamilton Una foto rivela il nuovo look di Linda Hamilton di nuovo nei panni di Sarah Connor per "Terminator 6".

Il reboot sarà interpretato da Natalia Reyes nei panni di Dani Ramos, che verrà braccata da un nuovo Terminator interpretato da Gabriel Luna. La Mackenzie Davis di Blade Runner 2049 pare avrà il ruolo di protettrice della protagonista, con un personaggio che alcuni rumor hanno descritto come un letale soldato.

Il sito Just Jared ha pubblicato la prima serie di foto di "Terminator 6" che confermano un via alle riprese a Madrid in Spagna. I primi piani della Davis rivelano diverse cicatrici, presumibilmente un ricordo dei suoi giorni in trincea. Per visionare altre immagini dal set clicca QUI.

? #mackenziedavis se dévoile sur le tournage de #Terminator6 à #Madrid avec ces photos du site @JustJared ! ? Vous pouvez en voir d'autres ici https://t.co/I5oIFYHwtU pic.twitter.com/ADyobauJMh — Romain TORMEN (@Rom1_N2k) 20 giugno 2018

Mackenzie Davis nas primeiras fotos de gravação do reboot de O Exterminador do Futuro! #Terminator6 https://t.co/P9ayej3mIW pic.twitter.com/SaZYFdp32n — Arroba Nerd (@ArrobaNerd) 19 giugno 2018

Fonte: Just Jared