IT: Capitolo 2 - nuove immagini ufficiali e Stephen King commenta il film

Di Pietro Ferraro mercoledì 8 maggio 2019

IT Capitolo 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Andy Muschietti nei cinema italiani dal 5 settembre 2019.

Stephen King in un recente tweet conferma il primo trailer IT: Capitolo 2 per giovedì 9 maggio e rivela di aver già visto un primo montaggio del film.

Nel suo tweet Stephen King appare entusiasta del lavoro di Andy Muschietti già regista dell'originale.

Impazienti di vedere IT: Capitolo 2? Dovreste esserlo, l'ho visto ed è fantastico. Il trailer arriverà giovedì a mezzogiorno. Galleggerete tutti.

L'originale IT è diventato il film horror di maggior successo di tutti i tempi, incassando globalmente 700 milioni di dollari nel 2017 e ben accolto da critica e spettatori. Il sequel riprende la storia 27 anni dopo, con i membri del "Club dei Perdenti" che tornano a Derry, nel Maine, per finire quello che è iniziato con il Pennywise di Bill Skarsgard. I nuovi membri del cast adulto includono James McAvoy (Bill Denbrough), Jessica Chastain (Beverly Marsh), Bill Hader (Richie Tozier), Isaiah Mustafa (Mike Hanlon), Jay Ryan (Ben Hanscom), James Ransone (Eddie Kaspbrak) e Andy Bean (Stanley Uris). Torneranno anche i giovani membri del cast della precedente puntata. "IT: Capitolo 2" è previsto nei cinema italiani il 5 settembre.

Looking forward to IT CHAPTER 2? You should be. I've seen it, and it's terrific. The trailer is coming Thursday, at noon. You'll float. — Stephen King (@StephenKing) 7 maggio 2019

IT: Capitolo 2 - prima immagine ufficiale del Bill Denbrough di James McAvoy

Disponibile via Instagram la prima immagine ufficiale di James McAvoy nei panni Bill Denbrough nel sequel IT: Capitolo 2.

A condividere la nuova immagine Andy Muschietti che torna a dirigere il sequel dopo aver diretto con grande successo il primo film. Il regista ha condiviso la foto in onore di McAvoy che ha recentemente festeggiato il suo 40esimo compleanno. Muschietti ha accompagnato la foto con un messaggio che fa riferimento alla balbuzie di Bill.

E un felice compleanno in ritardo al grande James McAvoy che affonderà i suoi p-p-pugni contro tutto ciò che si muove il 6 settembre #billdenbrough #itchapter2.

Anche Jaeden Lieberher, che ha interpretato il ruolo di Bill nel primo film, tornerà nel sequel. Il resto del cast di adulti include Jessica Chastain (Beverly Marsh), Bill Hader (Richie Tozier), Isaiah Mustafa (Mike Hanlon), Jay Ryan (Ben Hanscom), James Ransone (Eddie Kaspbrak) e Andy Bean (Stanley Uris). Anche Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Chosen Jacobs, Jeremy Ray Taylor, Jack Dylan Grazer e Wyatt Oleff stanno tornando per riprendere i loro ruoli come le versioni più giovani del "Club dei Perdenti". Anche Bill Skarsgard tornerà a ritrarre nuovamente il clown assassino Pennywise.

"IT: Capitolo 2" arriva nei cinema italiani il 6 settembre.

IT 2: riprese concluse, primo poster e nuova foto del set

IT 2 ha ufficialmente concluso le riprese, ad annunciarlo il regista Andres Muschietti e Finn Wolfhard che hanno pubblicato foto sui social media. Il termine delle riprese è stato accompgnato anche dalla pubblicazione di un primo poster.

Finn Wolfhard meglio noto per il ruolo di "Mike" Wheeler nella serie tv Stranger Things ha pubblicato un'immagine di se stesso insieme al resto del giovane cast di "IT 2". Jaeden Lieberher, Sophia Lillis, Jeremy Ray Taylor, Jack Dylan Grazer e Wyatt Oleff sono tutti nella foto con Wolfhard. All'appello manca Chosen Jacobs che non è presente nella foto di gruppo che celebra il fine riprese.

L'IT 2 si svolge 27 anni dopo gli eventi del primo film con il "Club dei Perdenti" che torna a Derry per mettere finalmente fine a Pennywise. Le versioni adulte del "Club dei Perdenti" sono interpretate da James McAvoy, Jessica Chastain, Jay Ryan, Bill Hader, Isaiah Mustafa, James Ransone e Andy Bean. Bill Skarsgard è tornato per riprendere il suo ruolo di Pennywise per la seconda volta. Il giovane cast torna a recitare i personaggi del primo film in sequenze di flashback.

"IT 2" esce nelle sale il 6 settembre 2019, due anni dopo il primo film che è diventato un grande successo al botteghino con oltre 700 milioni incassati a livello globale da un budget iniziale di 35 milioni, che l'ha reso il film horror di maggior incasso di tutti i tempi e il quinto maggior incasso del 2017.

IT 2: nuove foto dal set con il clown Pennywise

Sono trapelate su Twitter nuove foto dal set di IT 2 che ritraggono il Pennywise di Bill Skarsgård in una palude e in compagnia di Bill Hader che nel film interpreta la versione adulta di Richie Tozier. La produzione del sequel è attualmente in corso a Port Hope, in Canada.

"IT 2" riporta Pennywise a Derry, 27 anni dopo la sconfitta subita per mano del "Club dei Perdenti". Lo sceneggiatore Gary Dauberman ha promesso che la conclusione "soddisferà il pubblico e forse spezzerà un po' il loro cuore". C'è anche la promessa che il sequel includerà Il rito di Chud, uno dei punti più bizzarri del libro che non sarà facile da rendere sullo schermo.

IT 2 arriva nelle sale il 6 settembre 2019.

Bill Skarsgard channels Pennywise the Clown while filming new scenes for #ITChapter2! https://t.co/VEtUw5B697 — JustJared.com (@JustJared) 18 settembre 2018

Bill on set of IT Chapter 2 pic.twitter.com/y1ivVZwgnB — best of bill hader (@bestofhader) 19 settembre 2018

I AM SO READY FOR IT CHAPTER 2 pic.twitter.com/kFSmRU9k8n — ari (@harrytrueangel) 20 settembre 2018

Fonte: Just Jared

IT 2: Jessica Chastain ha concluso le riprese e nuova foto dal set

Jessica Chastain ha ufficialmente concluso le riprese di IT 2 come testimonia una nuova foto dal set che vede l'attrice riratta con il regista Andy Muschietti.

La nuova foto condivisa su Instagram da Andy Muschietti ritrae Jessica Chastain coperta di sangue finto che abbraccia sorridente il regista che ha annunciato nella didascalia che la Chastain ha "Concluso, ma non dimenticato". Muschietti e Chastain hanno lavorato in precedenza nell'horror La Madre del 2013.

Oltre a Jessica Chastain nei panni di Beverly, la versione adulta del "Club dei Perdenti" in IT 2 include anche James McAvoy nei panni di Bill Denbrough, Bill Hader nei panni di Richie Tozier, Jay Ryan nei panni di Ben Hanscom, James Ransone nei panni di Eddie Kaspbrak e Isaiah Mustafa nei panni di Mike Hanlon.

IT 2 uscirà nelle sale il 6 settembre 2019.

Fonte: Screenrant

IT 2: nuova foto dal set con il Clown Pennywise

Il Clown Pennywise è stato fotografato in cima ad una statua di Paul Bunyan in una nuova foto dal set di IT 2, forse a conferma dell'inclusione di un momento iconico del libro. Ambientato 27 anni dopo gli eventi del blockbuster IT del 2017, il sequel riprende la storia del "Club dei perdenti" che viene nuovamente chiamato a combattere con un male antico che assume la forma di un clown minaccioso.

Basato sull'omonimo romanzo del 1986 di Stephen King, il film IT ha cavalcato l'effetto nostalgia del revival anni '80 lanciato da Stranger Things portando sullo schermo un gioiellino horror da 700 milioni di dollari dìincasso. Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader e altri si uniscono al cast del sequel "IT 2" per interpretare le versioni adulte dei protagonisti adolescenti del film originale. Come giurato nel finale del film originale, i ragazzini tornano da adulti quando il malvagio Pennywise, sconfitto nel primo film, sono costretti a tornare nella città infestata di Derry dove metteranno finalmente fine al regno del terrore del clown danzante. Oltre ai "perdenti" da adulti, il film includerà anche flashback con i ragazzini protagonisti del prim o film.

In una nuova foto dal set di IT 2 (via Northumberland News), Pennywise può essere visto appollaiato sulla spalla di una statua di Paul Bunyan, un momento che risulterà familiare ai fan del libro. Nel romanzo originale Richie Tozier incontra Pennywise presso la statua fuori Derry. Non contento di spaventare Richie nella sua forma da clown, Pennywise da vita al corpo della statua di Paul Bunyan e attacca il ragazzo. Lo scatto di Bill Skarsgård come Pennywise appollaiato sulla spalla di Bunyan sembra confermare che il sequel includerà una versione della scena della statua che prende vita e che minaccia Richie.

La statua di Bunyan è apparsa nel primo film "IT", ma è stata solo intravista sullo sfondo. La statua vista nell'immagine qui sopra è una statua provvisoria che è stata eretta nella città di Port Hope, nell'Ontario, dove si sta attualmente girando "IT 2" e dove è stato girato il primo "IT". Naturalmente la vera statua di Paul Bunyan che ha ispirato la scena del libro di King si trova a Bangor, nel Maine, ed è diventata una tappa fissa per i fan di King alla ricerca dei luoghi reali che hanno stimolato l'orrorifica immaginazione del maestro dell'horror.

Fonte: Northumberland News

IT 2: nuove foto dal set con le Beverly di Jessica Chastain e Sophia Lillis

Dopo una prima immagine del "Club dei Perdenti" da adulti sul set di IT 2 (la trovate scorrendo l'articolo), ora arrivano via Twitter nuove foto dal set che ritraggono Jessica Chastain e Sophia Lillis insieme nei panni delle due versioni di Beverly.

Una delle nuove immagini di "IT 2" include Jessica Chastain e Sophia Lillis che si tengono per mano con l'attrice più giovane che si trova accanto ad una bicicletta. Nella seconda immagine Chastain sembra guidare Lillis da qualche parte e in una terza foto le due attrici camminano l'una accanto all'altra per strada mentre Chastain indica qualcosa.

Ci sono ulteriori immagini dal set di "IT 2" trapelate online che presentano le versioni adulte del "Club dei Perdenti" che passeggiano per Derry. Le ripese del sequel sono iniziate a luglio e ancora non abbiamo nessuno scatto del Clown Pennywise di Bill Skarsgard.

Il regista di "IT 2" Andres Muschietti ha recentemente mostrato il primo filmato del sequel al Comic-Con di San Diego e ha avvertito i presenti di preparsi ad indossare pannolini per adulti quando il film arriverà nei cinema il prossimo settembre. Il filmato mostrava Bill Hader nella versione adulta di Richie e James Ransone come Eddie.

"IT 2" arriverà nelle sale il 6 settembre 2019, il che significa che c'è ancora molto da aspettare e soprattutto da scoprire.

Jessica Chastain and Sophia Lillis on set of “IT: Chapter Two” #IT2 pic.twitter.com/HppHxr77Ym — best of jessica chastain (@bestofchastains) 1 agosto 2018

Jessica Chastain and Sophia Lillis on set of “IT: Chapter Two” #IT2 pic.twitter.com/aTvVbUno5C — best of jessica chastain (@bestofchastains) 31 luglio 2018

Jessica Chastain on set of "IT: Chapter 2" #IT2 pic.twitter.com/iVwaU6fZrb — best of jessica chastain (@bestofchastains) 1 agosto 2018

Fonte: Best of Jessica Chastain

IT 2: nuova foto dal set con il "Club dei Perdenti" da adulti

Disponibili su Twitter una nuova foto dal set del sequel IT 2 che ritrae le versioni adulte del "Club dei Perdenti". Nella foto c'è un'assenza che spicca ed è molto probabile che tale assenza sia per una ragione importante legata alla trama, che i fan del romanzo originale di "IT" e chi ha visto la miniserie tv avranno già intuito.

Le foto mostrano James McAvoy nei panni di Bill, Jessica Chastain nei panni di Beverly, Bill Hader nei panni di Richie, Jay Ryan nei panni di Ben, James Ransone nei panni di Eddie e Isaiah Mustafa nei panni di Mike. Il gruppo cammina per le strade di Derry nel Maine. "IT 2" vede la la banda riunirsi per la prima volta dopo 27 anni per finire quello che hanno iniziato con il Clown Pennywise (Bill Skarsgard) quando erano solo dei ragazzini. L'unica persona assente dalla foto è Andy Bean nei panni di Stanley Uris e la sua assenza è motivata a seguire.

ATTENZIONE!!! A seguire trovate SPOILER su "IT 2".

Nel libro, Stanley si sta godendo la vita da adulto con sua moglie in una bella casa grande, anche se la coppia non è in grado di avere un bambino. Quando Stanley riceve la chiamata da Mike che lo informa che IT è tornato a Derry, e che devono ancora sconfiggere Pennywise, Stan non riesce ad accettare l'idea. I suoi vecchi ricordi riaffiorano e lo travolgono trascinandolo nello stesso terrore provato da bambino. Stanley dice a sua moglie che sta per fare un bagno. Trovando il comportamento di Stanley un po' strano, più tardi controllando se il marito sta bene scopre che si è suicidato. Stanley si è tagliato i polsi incidendo una "T" e con il suo stesso sangue ha scritto la parola "IT" sul muro del bagno.

Oltre al cast adulto che è stato portato a bordo per dare corpo alla storia che si svolge più vicina ai giorni nostri, i giovani attori del primo "IT" torneranno a ritrarre i loro rispettivi personaggi degli anni '80. Molto probabilmente saranno principalmente presenti in alcuni flashback.

Andy Muschietti torna alla regia per il sequel. New Line ha presentato alcune riprese del sequel durante il Comic-Con di San Diego che ha mostrato il "Club dei Perdenti" da adulti. La scena mostrata alla convention vedeva il gruppo incontrarsi in un ristorante cinese, reunion in cui farà capolino come terrificante ospite non gradito, il Clown Pennywise.

L'IT originale ha dominato il box office lo scorso anno, incassando oltre 700 milioni di dollari in tutto il mondo, diventanto l'horror più redditizio di sempre.







Beep beep pic.twitter.com/sWbsOBagtU

— Chris Evangelista (@cevangelista413) 30 luglio 2018

Fonte: Screenrant

IT 2: nuova foto ufficiale del cast

Warner Bros. ha annunciato il via ufficiale alle riprese di IT 2 condividendo la prima foto dei nuovi membri del cast riuniti che interpretano le nuove versioni del "Club dei perdenti". Nel sequel, Bill Skarsgard ritorna come il pagliaccio di Pennywise. I nuovi membri del cast che compongono la versione adulta del "Club dei perdenti" includono James McAvoy (Split) nei panni di Bill, Jessica Chastain (Zero Dark Thirty) nei panni di Beverly, Bill Hader (Un disastro di ragazza) nei panni di Richie, Isaiah Mustafa (Shadowhunters - Città di ossa) come Mike, Jay Ryan (Mary Kills People) nei panni di Ben, James Ransone (The Wire) nei panni di Eddie e Andy Bean (Allegiant) nei panni di Stanley. Lo studio ha anche pubblicato una breve sinossi per "IT 2" che trovate aseguire.

Poiché ogni 27 anni il male torna a visitare la città di Derry, nel Maine, "IT Capitolo 2" porta i personaggi, che da tempo hanno preso strade separate, a riunirsi come adulti, quasi tre decenni dopo gli eventi del primo film.

Lo studio ha anche confermato che le versioni più giovani del "Club dei perdenti" torneranno per questo nuovo capitolo. Rivedremo quindi Jaeden Lieberher (Bill), Wyatt Oleff (Stanley), Sophia Lillis (Beverly), Finn Wolfhard (Richie), Jeremy Ray Taylor (Ben), Chosen Jacobs (Mike) e Jack Dylan Grazer (Eddie). Si prevede che saranno per lo più utilizzati in sequenze di flashback. Un paio di altri membri del cast si sono uniti a "IT 2". Teach Grant è a bordo per la versione adulta di Henry Bowers, con Xavier Dolan che interpreta Adrian Mellon e Will Beinbrink nei panni di Tom Rogan, entrambi personaggi importanti del romanzo di Stephen King. Il regista Andy Muschietti ritorna per il sequel dopo aver diretto il campione dì incassi IT. Il team che supporta Muschietti dietro le quinte include il direttore della fotografia Checco Varese (The 33), lo scenografo Premio Oscar Paul D. Austerberry (La forma dell'acqua), il montatore Jason Ballantine (Mad Max: Fury Road) e il costumista candidato all'Oscar Luis Sequeira (La forma dell'acqua). L'originale "IT" ha incassato 700 milioni di dollari in tutto il mondo diventando il film horror di maggior incasso di tutti i tempi. Le riprese di "IT 2" si svolgeranno a Toronto in Canada per un'uscita nelle sale fissata al 6 settembre 2019.

Fonte: Screenrant





IT 2: nuova foto dal set e Jessica Chastain inizia le riprese

Jessica Chastain, Bill Hader e James McAvoy ritratti in una nuova foto dal set di IT 2. Il sequel del film horror blockbuster del 2017 "IT" prende il via 27 anni dopo, con i membri del "Club dei perdenti" ormai adulti, quando il nefasto Clown Pennywise torna a terrorizzare la città di Derry.

Il casting per le versioni adulte dei ragazzini del "Club dei perdenti" in "IT 2" è cominciato con la due volte candidata all'Oscar, Jessica Chastain, che si ricongiunge con il regista Andy Muschietti con cui l'attrice ha girato l'horror Madre. Il film in seguito ha segnato altri notevoli casting con James McAvoy e Bill Hader. Da allora il film ha completato il "Club dei perdenti" con James Ransone, Andy Bean, Jay Ryan e Isaiah Mustafa. Xavier Dolan è stato recentemente aggiunto come Adrian Mellon, con Will Beinbrink a rappresentare Tom Rogan, entrambi personaggi del libro di Stephen King che aiutano a sostenere che questo sarà un adattamento molto fedele del materiale originale. Il cast è completato da Teach Grant recentemente scelto per interpretare la versione adulta del prepotente Henry Bowers e Jess Weixler che interpreterà invece la moglie di Bill Denbrough. Bill Skarsgård, naturalmente, torna ad interpretare il terrificante Pennywise. Si prevede inoltre che le versioni bambini del "Club dei perdenti" riappariranno in alcuni flashback

Con le riprese di "IT 2" ufficialmente in corso, James McAvoy ha condiviso una nuova foto dal set che lo vede ritratto in alcune polaroid con alcuni colleghi di set. McAvoy ha pubblicato le Polaroid sul suo account Instagram, dando ai fan il loro primo assaggio del nuovo cast.

L'immagine in basso a sinistra mostra McAvoy con l'attore Jaeden Lieberher, McAvoy interpreterà la versione adulta del personaggio di Lieberher, Bill Denbrough. In primo piano nella stessa foto c'è Jack Dylan Grazer che interpreta il giovane Eddie Kaspbrak. Nelle foto appare anche l'attore Mike Hanlon interpretato da Isaiah Mustafa.

La seconda immagine proviene dall'account Instagram di Jessica Chastain in cui l'attrice ha rivelato di aver iniziato le riprese. La foto moilto suggestiva mostra il personaggio di Beverly diviso a metà, una metà adulta e una metà ragazzina. "IT 2" arriva nelle sale americani il 6 settembre 2019.











IT 2: iniziate le riprese e prima foto dal set

IT 2 ha ufficialmente iniziato le riprese. Il regista Andy Muschietti e un gruppo di nuovi membri del cast stanno tornando a Derry, nel Maine, per finire quello che hanno iniziato lo scorso anno con il campione d'incassi IT. La notizia del via alle riprese arriva da James McAvoy che ha pubblicato l'annuncio su Instagram. L'attore ha postato uno scatto della sua mano che che tiene un formaggino "Laughing Cow" con una didascalia che riporta quanto segue.

1° giorno su IT 2. Sono contento che abbiate ricevuto il memo ragazzi. #passthecheeseplease #derryordairy.

James McAvoy è solo uno dei nuovi membri del cast di questo sequel che si svolge 27 anni dopo gli eventi del primo film e vede il "Club dei Perdenti", tutti adulti e afflitti da problemi vari, che si riuniscono per affrontare di nuovo il nefasto Pennywise. McAvoy è a bordo come Bill Denbrough con Jessica Chastain nei panni di Beverly Marsh, Bill Hader nei panni di Richie Tozier, James Ransone nei panni di Eddie Kaspbrak, Isaiah Mustafa nei panni di Mike Hanlon e Jay Ryan nei panni di Ben Hanscom.

Anche la versione più giovane del "Club dei Perdenti" tornerà per il sequel, ma si tratterà di ruoli relativamente minori interpretati in sequenze di flashback e scene similari. Anche Bill Skarsgard ritorna come Pennywise, la performance dell'attore non solo ci ha salvato da un potenziale disastro con la scelta originale di Will Poulter quando il progetto era nelle mani di Cary Fukunaga, ma ha dato all'iconico "Clown Danzante" un intrigante surplus di follia.

Andy Muschietti torna a dirigere da una sceneggiatura scritta nuovamente da Gary Dauberman. il nuovo adattamento di "IT" ha incassato 700 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il film horror di maggiore incasso di sempre con un apprezzamento trasversale di pubblico e critica.

Warner Bros. e New Line hanno fissato una data di uscita di IT - Capitolo 2 al 6 settembre 2019.











Fonte: Screenrant