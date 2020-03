Stasera in tv: "Carol" su Rai 3

Di Pietro Ferraro lunedì 16 marzo 2020

Rai 3 stasera propone "Carol", film drammatico del 2015 diretto da Todd Haynes e interpretato da Cate Blanchett, Rooney Mara, Sarah Paulson e Kyle Chandler.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Cate Blanchett: Carol Aird

Rooney Mara: Therese Belivet

Sarah Paulson: Abby Gerhard

Kyle Chandler: Harge Aird

Jake Lacy: Richard Semco

Cory Michael Smith: Tommy Tucker

John Magaro: Dannie McElroy

Kevin Crowley: Fred Haymes

Carrie Brownstein: Genevieve Cantrell

Kk Heim e Sadie Heim: Rindy Aird

Amy Warner: Jennifer Aird

Michael Hahn: John Aird

Ann Reskin: Florence

Nik Pajic: Phill McElroy

Trent Rowland: Jack Taft

Wendy Lardin: Jeanette Harrison

Greg Violand: Jerry Rix

Doppiatori italiani

Emanuela Rossi: Carol Aird

Chiara Gioncardi: Therese Belivet

Francesca Fiorentini: Abby Gerhard

Francesco Prando: Harge Aird

Gianfranco Miranda: Richard Semco

Emiliano Coltorti: Tommy Tucker

Stefano Crescentini: Dannie McElroy

Marco Mete: Fred Haymes

Franca D'Amato: Genevieve Cantrell

Alice Porto: Rindy Aird

Aurora Cancian: Jennifer Aird

Bruno Alessandro: John Aird

David Chevalier: Phill McElroy

Niseem Onorato: Jack Taft

Tiziana Avarista: Jeanette Harrison

Gianni Giuliano: Jerry Rix





Trama e recensione

Ambientato nella New York degli anni '50, Carol racconta la storia di due donne appartenenti ad ambienti molto diversi, travolte da una reciproca passione. Sfidando i tabù imposti dalla morale dell'epoca, che condannano la loro innegabile attrazione, vivranno la loro storia d'amore, a dimostrazione della forza e della capacità di resistenza dei sentimenti. Therese Belivet (Rooney Mara) è una ventenne che lavora come impiegata in un grande magazzino a Manhattan sognando una vita più gratificante. Un giorno incontra Carol (Cate Blanchett), una donna attraente intrappolata in un matrimonio di convenienza e senza amore. Tra loro scatta immediatamente un'intesa, e l'innocenza del loro primo incontro piano piano svanisce al progressivo approfondirsi del loro legame. Carol cerca di liberarsi dai condizionamenti imposti dal matrimonio, ma suo marito (Kyle Chandler) minaccia di farle togliere l'affidamento della figlia quando il suo coinvolgimento sentimentale con Therese e un precedente rapporto intimo con la sua migliore amica Abby (Sarah Paulson) vengono alla luce. Carol decide allora di abbandonare il comfort al quale è abituata e di partire con Therese

per un viaggio anche interiore alla scoperta di se stessa e di nuovi spazi.





Curiosità



La sceneggiatura, scritta da Phyllis Nagy, è basata sul romanzo d'amore del 1952 "The Price of Salt" di Patricia Highsmith pubblicato originariamente dall'autrice nel 1952 con lo pseudonimo di "Claire Morgan".



Rooney Mara per il suo ruolo in Carol ha vinto il premio come miglior attrice al Festival di Cannes 2015 dove il film ha ricevuto una standing ovation di 10 minuti.



Il film è stato candidato a 6 Premi Oscar senza nessuna statuetta vinta: Miglior attrice protagonista (Cate Blanchett), Miglior attrice non protagonista (Rooney Mara), Miglior sceneggiatura non originale (Phyllis Nagy), Miglior colonna sonora (Carter Burwell), Miglior fotografia (Edward Lachman) e Migliori costumi (Sandy Powell).



Il personaggio di Carol Aird è stato ispirato da Virginia Kent Catherwood (1915-1966), una socialista di Philadelphia di sei anni più vecchia di Patricia Highsmith, con cui l'autrice ha avuto una relazione amorosa negli anni '40. Catherwood ha perso la custodia di sua figlia dopo che la sua omosessualità è stata usata contro di lei con prove registrate di una relazione lesbica che aveva in una stanza d'albergo.



Sebbene Cate Blanchett e Rooney Mara non dovevano essere per forza all'altro capo della linea ogni volta che parlavano al telefono, si sono offerte di aiutarsi a vicenda. Così ogni volta che Carol e Therese parlano al telefono, Blanchett e Mara sono davvero dall'altra parte della linea.



Rooney Mara è stata una grande fan di Cate Blanchett da quando aveva 13 anni e ha descritto l'esperienza di lavoro con Blanchett come "oltre un sogno che si avvera".



I tre ragazzi che corrono fino ai modellini di treno esposti nel reparto giocattoli di Frankenberg dopo che Carol si è allontanata sono Dashiell, Roman e Ignatius Upton, i figli di Cate Blanchett e del marito Andrew Upton.



Il romanzo "The Price of Salt" è stato ispirato da una donna bionda in un cappotto di visone (la signora ER Senn, nata Kathleen Wiggins) che ha ordinato una bambola da Patricia Highsmith, quando l'autrice lavorava come commessa nella sezione giocattoli di Bloomingdale's a New York, durante la stagione natalizia del 1948. Highsmith ha ricordato di essersi sentita "strana e con un giramento di testa, vicina allo svenimento, ma allo stesso tempo sollevata, come se avesse avuto una visione". Completò lo schema per la storia in circa due ore quella stessa notte, probabilmente sotto l'influenza della varicella che scoprì di avere il giorno dopo. Highsmith scrisse nel postfazione della nuova edizione del romanzo del 1990: "Uno dei piccoli bambini col naso coperto deve avermi trasmesso il germe, ma in un certo senso anche il germe di un libro: la febbre è stimolante per l'immaginazione". L'autrice ha completato "The Price of Salt" nel 1951.



"Carol" è il secondo adattamento di un romanzo di Patricia Highsmith in cui Cate Blanchett 'ha recitato. Il primo è stato Il talento di Mr. Ripley (1999).



La sceneggiatrice Phyllis Nagy era amica di Patricia Highsmith, l'autrice del romanzo.



In un'intervista Todd Haynes ha detto che Cate Blanchett gli ha ricordato l'attrice Monica Vitti (nel ruolo di Vittoria) nel film L'eclisse (1962) di Michelangelo Antonioni. Haynes ha collegato Blanchett con la Vitti nella scena in cui Therese sviluppa la sua fotografia di Carol addormentata, con una ciocca di capelli sulla sua guancia. Lo stile e la posizione dei capelli di Carol è simile a quello di una Vittoria addormentata in una scena del film di Antonioni.



A metà degli anni '60 venne scritto un trattamento per lo schermo del romanzo di Patricia Highsmith, con Lana Turner immaginata come protagonista. Non è chiaro se la Turner si sia mai avvicinata al ruolo, ma il suo coinvolgimento avrebbe generato grandi controversie, data l'impossibilità per l'epoca per una star mainstream di interpretare il ruolo di una lesbica. Un precedente trattamento del romanzo, scritto nel 1952, aveva modificato il nome e il genere del personaggio del titolo, da "Carol" a "Carl", al fine di aderire al rigido "Codice Hays" che era in vigore al momento. Alla fine, comunque, questa versione non è mai arrivata sullo schermo, e ci sarebbero voluti oltre 60 anni per realizzare un adattamento del romanzo.



Sia Cate Blanchett che Rooney Mara hanno dichiarato di aver avuto una grande chimica sul set e che girare la loro scena d'amore è stato relativamente facile. Blanchett ha dato il merito al regista Todd Haynes per aver fatto sentire lei e Mara a proprio agio. "C'era molta fiducia nel set tra me, Rooney e Todd ed era molto chiaro su come voleva girare e quali parti avrebbe usato, quindi ci siamo sentiti tutti molto sicuri".



Il film costato 12 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 43.



Colonna sonora



Le musiche originali del film, candidate ad un Premio Oscar, sono di Carter Burwell (The Twilight Saga: Breaking Dawn, Tre manifesti a Ebbing Missouri), compositore e musicista statunitense noto per la sua assidua collaborazione con i fratelli Coen.

Prima delle riprese, il regista Todd Haynes ha compilato una playlist di 79 canzoni e musica strumentale che sono state popolari durante il periodo in cui è ambientata Carol (inclusi i brani citati nel romanzo "The Price of Salt") per aiutare a comprendere meglio l'epoca e l'atmosfera del tempo. Ha poi distribuito la compilation a Cate Blanchett, Rooney Mara e altri membri del cast, al compositore Carter Burwell, al supervisore alla musica Randall Poster, al montatore Affonso Gonçalves, allo scenografo Judy Becker, al direttore della fotografia Edward Lachman, all'assistente Jesse Nye e alla produttrice Elizabeth Karlsen.



1. Opening - Carter Burwell

2. Taxi - Carter Burwell

3. To Carol's - Carter Burwell

4. One Mint Julep - The Clovers

5. Datebook - Carter Burwell

6. Christmas Trees - Carter Burwell

7. Easy Living - Billie Holiday & Teddy Wilson & His Orchestra

8. The Train - Carter Burwell

9. Packing - Carter Burwell

10. Drive Into Night - Carter Burwell

11. KIss Of Fire - Georgia Gibbs

12. Waterloo - Carter Burwell

13. Lovers - Carter Burwell

14. Gun - Carter Burwell

15. Smoke Rings - Les Paul & Mary Ford

16. Over There - Carter Burwell

17. Visitation - Carter Burwell

18. To Court - Carter Burwell

19. Letter - Carter Burwell

20. No Other Love - Jo Stafford

21. The Times - Carter Burwell

22. Reflections - Carter Burwell

23. Crossing - Carter Burwell

24. You Belong To Me - Helen Foster and The Rovers

25. The End - Carter Burwell

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Altre canzoni incluse nel film:

1. Willow Weep For Me – Vince Giordano & The Nighthawks

2. Farmer’s Market – Annie Ross

3. These Foolish Things – Vince Giordano & The Nighthawks

4. Look For The Silver Lining – Vince Giordano & The Nighthawks

5. Don’t Blame Me – Vince Giordano & The Nighthawks

7. A Garden In The Rain – Al Alberts, The Four Aces

8. Perdido – Woody Herman

9. Something From A Fool – Jimmy Scott

10. Silver Bells (from the “Lemon Drop Kid”) – Perry Como

11. That’s The Chance You Take – Eddie Fisher

12. Deeply – Buddy Stewart

13. Auld Lang Syne – Vince Giordano & The Nighthawks

14. Slow Poke – Peewee King & His Golden West Cowboys

15. Mullenium – Gerry Mulligan

16. Peg of my Heart – Vince Giordano & The Nighthawks

17. Why Don’t You Believe Me – Patti Page

18. Extrovert – Al Lerner

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]