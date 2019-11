Stasera in tv "Beautiful Creatures - La sedicesima luna" su Italia 1

Di Pietro Ferraro venerdì 15 novembre 2019

Italia 1 stasera propone "Beautiful Creatures - La sedicesima luna", film fantasy del 2013 diretto da Richard LaGravenese e interpretato da Alden Ehrenreich, Alice Englert, Viola Davis, Emmy Rossum, Emma Thompson e Jeremy Irons.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Alden Ehrenreich: Ethan Wate

Alice Englert: Lena Duchaness

Viola Davis: Amma

Emmy Rossum: Ridley Duchaness

Emma Thompson: Mrs. Lincoln

Jeremy Irons: Macon Ravenwood

Thomas Mann: Link

Kyle Gallner: Larkin Duchaness

Zoey Deutch: Emily Asher

Tiffany Boone: Savannah Snow

Margo Martindale: Zia Del

Eileen Atkins: Gramma

Rachel Brosnahan: Genevieve Duchannes

Pruitt Taylor Vince: Mr. Lee

Robin Skye: Mrs. Hester

Doppiatori italiani

Flavio Aquilone: Ethan Wate

Joy Saltarelli: Lena Duchaness

Alessandra Cassioli: Amma

Domitilla D'Amico: Ridley Duchaness

Roberta Greganti: Mrs. Lincoln

Luigi La Monica: Macon Ravenwood

Jacopo Castagna: Link

Giulia Tarquini: Emily Asher

Veronica Puccio: Savannah Snow





Trama e recensione

Ethan Wate (Alden Ehrenreich) vive nella piccola cittadina di Gatlin, in South Carolina, e sogna di fuggire dalla sua vita ordinaria, finché un giorno incontra Lena Duchannes (Alice Englert). L’impatto è forte: è lei la ragazza che da tutta la vita sogna di incontrare. Hanno lo stesso senso dell’umorismo. Hanno entrambi perso la mamma. E a loro insaputa, sono inestricabilmente connessi da eventi sovrannaturali che risalgono a prima ancora della loro nascita. Anche quando Lena confessa di essere una ‘Caster’, una maga, e lo mette in guardia da se stessa, l’amore di Ethan rimane immutato. Ma allo scoccare del suo sedicesimo compleanno, tutto precipita vertiginosamente perché Lena, vittima di un’ antica maledizione, vedrà la Magia Bianca e quella Nera affrontarsi per decidere il suo destino...





Curiosità



Il film è l'adattamento cinematografico del romanzo "La sedicesima luna" di Kami Garcia e Margaret Stohl, primo volume della saga dark fantasy nota come "The Caster Chronicles", composta da latri tre romanzi: La diciassettesima luna (Beautiful Darkness), La diciottesima luna (Beautiful Chaos) e La diciannovesima luna (Beautiful Redemption).



L'incapacità di Ethan di recitare il poema di Charles Bukowski era in realtà Alden Ehrenreich che aveva difficoltà a ricordare l'ordine dei versi e faceva ridere Alice Englert. L'attore aveva recitato la poesia perfettamente in tutte le altre riprese, ma al regista Richard LaGravenese è piaciuta l'idea di un "Romeo" che cerca di impressionare una "Giulietta" rovinando la poesia.



Il ruolo di Amma è in realtà una combinazione di due ruoli tratti dal libro; Amma, una governante / veggente, e Marian, una bibliotecaria e migliore amica della defunta madre di Ethan. Lo sceneggiatore / regista Richard LaGravenese ha unito le due parti nella speranza di attrarre una grande attrice. 'Viola Davis' è stata la sua prima e unica scelta per il ruolo.



La poesia sulle pareti e sul soffitto della stanza di Lena proviene da quattro poeti: William Blake, Alfred Lord Tennyson, Edna St. Vincent Millay e Rumi.



Il titolo "Beautiful Creatures" deriva da ciò che Macon Ravenwood pensava della razza umana nel romanzo. Macon si veste come un gentiluomo del Sud.



Nei libri Macon Ravenwood è un Incubus (un demone che giaceva sui dormienti, dandole un senso di soffocamento o congiungendosi carnalmente con essa) o un vampiro. Tuttavia, nel film è interpretato come un potente caster.



Il regista Richard LaGravenese voleva ridurre al minimo l'utilizzo di effetti visivi e "green screen". Nella sequenza della cena dei Caster, il set è stato costruito in modo che il tavolo girasse con gli attori bloccati su sedie imbullonate. Anche il pavimento sotto il tavolo girava, ma nella direzione opposta. L'intero set è stato costruito con meccanismi idraulici nascosti. Su una scala di velocità da 1 a 10, gli attori girano ad un 8. La sequenza ha richiesto tre giorni di riprese. LaGravenese sofferente di cinetosi, ha assunto medicinali (Dramamine) per dirigerla.



La serie "The Caster Chronicles" ha alcune somiglianze con la "Saga di Twilight", ad esempio sono entrambe ambientate in una piccola città; trattano una relazione tra un essere umano e un essere sovrannaturale; l'umano è trascinato in una guerra di vampiri / streghe che coinvolge le loro famiglie. Le due serie però hanno anche differenze marcate, ad esempio il romanzo "La sedicesima luna" afferma esplicitamente che non esistono cose come vampiri e licantropi che invece sono protagonisti nella Saga di Twilight.



Il padre di Ethan appare nel romanzo ma non nel film (J.D. Evermore ha filmato scene nei panni del padre di Ethan, scene che sono state cancellate durante la post-produzione).



Jack O'Connell è stato originariamente scelto come Ethan Wate, ma è stato sostituito da Alden Ehrenreich appena prima dell'inizio delle riprese.



Le riprese in Louisiana sono state temporaneamente interrotte a causa di un allarme tornado.



Ci sono diversi personaggi del libro che non sono entrati nel film: il lupo / cane di Macon, Boo, il cugino di Lena, Ryan (che era un guaritore), la "zia" Marian di Ethan (il suo personaggio è stato combinato con Amma) , Le prozie di Ethan (Prue, Grace, ecc.) e suo padre. Questi personaggi svolgono ruoli significativi nel romanzo.



Il film costato 60 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 60.



La colonna sonora



Le musiche originai del film sono dei Thenewno2 , band londinese formata da Dhani Harrison (figlio di George Harrison dei Beatles), Jonathan Sadoff, Nick Fyffe (ex bassista dei Jamiroquai), Jeremy Faccone, Frank Zummo, Aaron Older e Paul Hicks (figlio di Tony Hicks degli "Hollies"). Il nome della band è un omaggio alla serie tv di culto anni '60 The Prisoner.

, band londinese formata da Dhani Harrison (figlio di George Harrison dei Beatles), Jonathan Sadoff, Nick Fyffe (ex bassista dei Jamiroquai), Jeremy Faccone, Frank Zummo, Aaron Older e Paul Hicks (figlio di Tony Hicks degli "Hollies"). Il nome della band è un omaggio alla serie tv di culto anni '60 The Prisoner.

Nella "sequenza della neve", la canzone che accompagna la scena ("Needle and Thread") è stata scritta e registrata da Alice Englert nella sua stanza d'albergo a New Orleans durante la pre-produzione del film. Il regista Richard LaGravenese l'ha voluta includere nel film.



1. Interception

2. The Caster Theme

3. Breaking The Ice

4. Macon's Magic Wand

5. Dark Magic

6. Lena's Magic/The Love Theme

7. Swamptronica/Voudon

8. Make It Home (Ridley's Siren Remix)

9. Sarafine At Church

10. Holidays At Ravenwood

11. Family Dinner

12. Ridley's Claiming

13. The Spell That Left A Curse

14. Ridley Goes To The Pictures

15. Other Ways Someone Can Die To Us

16. Sarafine At The Door/Love Breaks The Spell

17. The Caster Library

18. Searching For The Curse

19. The Burning Sign

20. The Curse Reveals Itself (Tragic Love Theme)

21. Sacrifice

22. Ridley's Swamptronica

23. The Honey Hill Stomp

24. Lena Runs To Ethan

25. Lena's Love Rage/Macon's Addagio

26. Mother and Daughter

27. Run To Me

28. Never Too Late

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]