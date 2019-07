Stasera in tv: "Una notte con la regina" su Rai 3

Di Pietro Ferraro giovedì 4 luglio 2019

Rai 3 stasera propone "Una notte con la regina", film drammatico del 2016 diretto da Julian Jarrold e interpretato da Sarah Gadon, Bel Powley, Rupert Everett ed Emily Watson.

Cast e personaggi

Sarah Gadon: Principessa Elizabeth

Bel Powley: Principessa Margaret

Jack Reynor: Jack Hodges

Rupert Everett: Re Giorgio VI

Emily Watson: Elizabeth Bowes-Lyon

Jack Laskey: Capitano Pryce

Jack Gordon: Tenente Burridge

Roger Allam: Stan

Ruth Sheen: madre di Jack

John Neville: Spiv

Samantha Baines: Mary

Geoffrey Streatfeild: Jeffers

Tim Potter: maestro di cerimonie al Ritz

Jack Brady: padrone del pub

Annabel Leventon: Lady McCloud

Doppiatori italiani

Federica De Bortoli: Principessa Elizabeth

Domitilla D'Amico: Principessa Margaret

Andrea Mete: Jack Hodges

Massimo Rossi: Re Giorgio VI

Chiara Colizzi: Elizabeth Bowes-Lyon

Fabrizio Vidale: Capitano Pryce

Luigi Ferraro: Tenente Burridge

Ugo Maria Morosi: Stan

Aurora Cancian: madre di Jack

Emidio La Vella: Spiv

Gilberta Crispino: Mary

Andrea Lavagnino: Jeffers

Renato Cecchetto: maestro di cerimonie al Ritz

Mauro Magliozzi: padrone del pub

Fabrizia Castagnoli: Lady McCloud





La trama

8 maggio 1945 - Giornata della Vittoria in Europa. Gli Alleati accettano la resa incondizionata dell’esercito nazista e per le strade di Londra esplode la gioia della gente per la fine della lunga e gravosa guerra. Le due giovani principesse Elizabeth e Margaret Windsor, affascinate da quel brulichio di persone, riescono a strappare al Re e alla Regina il permesso di uscire, a patto che accettino la scorta di due Guardie Reali, che non lascino l’Hotel Ritz e che rientrino a Palazzo entro mezzanotte. Trascinata da un gruppo di ufficiali di Marina festanti, con un po’ di furbizia Margaret riesce a sgattaiolare via dall’hotel, costringendo Elizabeth a inseguirla per tutta Londra. Durante il suo viaggio alla ricerca della folle sorellina, la futura Regina d’Inghilterra s’imbatte in Jack, un giovane aviere che, colpito dalla sua totale mancanza di senso pratico, decide di aiutarla e accompagnarla attraverso le vie di una città ben più complicata di quanto Elizabeth avesse mai immaginato. Quando le due Principesse, decisamente in ritardo, riescono a tornare a Buckingham Palace, Elizabeth capisce di essere cambiata per sempre.





Curiosità



Il film si svolge l'8 maggio 1945. La scena di Trafalgar Square è stata filmata l'8 maggio 2014, il 69° anniversario della notte della VE (Giornata della Vittoria).



La regina Elisabetta si unì alla folla di Londra per celebrare la Giornata della Vittoria l'8 maggio 1945, ma senza sua sorella Margaret, che aveva solo 14 anni e non si unì a lei.



Il regista inglese Julian Jarrold (Becoming Jane, Ritorno a Brideshead) parla del film: "L’idea delle due principesse in giro per la città in incognito è molto intrigante. È una storia vera che affascina tutti, ma nessuno di noi sa esattamente cosa sia accaduto. Il film è un piccolo episodio di fantasia che trae spunto da quella storia vera, ma anche una commedia avventurosa e romantica che racconta di una coppia bizzarra, quella di Jack, un aviere proveniente dalla classe operaia, ed Elizabeth una principessa. I due si incontreranno per puro caso e dovranno farsi largo tra le strade di Londra in quella incredibile e folle notte".



Le riprese del film sono durate sei settimane, a partire dall’aprile 2014, e le scene sono state girate completamente in esterna. Una delle sfide più grandi del regista è stata quella di realizzare un progetto così ambizioso avendo però a disposizione il budget di un piccolo film indipendente inglese. Essendo Londra una città troppo costosa per girare un film del genere, il team di produzione ha deciso di ricreare la Londra degli anni ’40 nella cittadina di Hull, nel nord dell’Inghilterra, l’unica che avesse sia una strada abbastanza grande da riprodurre la magnificenza di strade come quelle di Piccadilly, che un dedalo di viuzze medioevali simili a quelle di Soho. I dettagli ricreati dallo scenografo Lawrence Dormane la presenza nel film come comparse di molti cittadini di Hull hanno poi aggiunto al film un tocco ulteriore di realismo ed energia.



Il prodotturo Robert Bernstein parla del film La chiave giusta per rendere al meglio questo genere di film è realizzarli divertendosi, attenendosi contemporaneamente il più possibile alla storia vera. Devi creare un mondo parallelo, consentire alle persone di credere ai personaggi con cui hai deciso di popolare quel mondo e poi far sì che quei personaggi inizino un viaggio. La Regina è estremamente benvoluta perché ha un forte legame con il suo popolo. Nel film noi giochiamo con l’idea di come questo legame si sia rafforzato proprio grazie all’esperienza vissuta in quella famosa notte”.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore e pianista britannico Paul Englishby (An Education, Miss Pettigrew, Luther).



