Roma 2019, Downton Abbey - Il Film: nuovo trailer italiano e locandine ufficiali

Di Federico_40 sabato 5 ottobre 2019

Downton Abbey: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Michael Engler nei cinema italiani dal 24 ottobre 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Universal Pictures ha reso disponibili un nuovo trailer italiano e un set di nuove locandine ufficiali di Downton Abbey - Il Film, che sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma (17-27 ottobre) per poi uscire nelle sale d'Italia il 24 ottobre.

La serie televisiva Downton Abbey racconta la vita della famiglia Crawley e del personale al loro servizio dall’inzio del XX secolo. La serie è ambientata nel suggestivo contesto della loro casa in stile edoardiano situata nella campagna inglese. Nel corso delle sei stagioni la serie ha ottenuto 3 Golden Globes, 15 Emmy, 69 candidature complessive agli Emmy, che hanno fatto di Downton Abbey il programma televisivo non-americano più nominato nella storia degli Emmy. Downton Abbey ha inoltre ottenuto un Premio Speciale ai BAFTA e il Record nel Guinness dei Primati per la serie TV con il miglior voto della critica. Il film di Downton Abbey comprenderà il cast principale originale.

Il cast del film: Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Joanne Froggatt, Matthew Goode, Harry Hadden-Paton, David Haig, Geraldine James, Robert James-Collier, Simon Jones, Allen Leech, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Tuppence Middleton, Stephen Campbell Moore, Lesley Nicol, Kate Phillips, Maggie Smith, Imelda Staunton, Penelope Wilton.

Downton Abbey - Il Film: disponibili nuove locandine ufficiali

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Il film di Downton Abbey è in arrivo e abbiamo una pioggia di nuovi character poster che anticipano il ritorno dei Crawley. Sono passati quattro anni da quando l'amata e pluripremiata serie tv si è conclusa, e i fan aspettavano con impazienza notizie sul film. E nonostante siano trascorsi quattro anni, non sembra che sia cambiato molto per la famiglia Crawley e lo staff di Downton, come dimostrano i nuovi poster che andiamo a proporvi, con molti volti familiari che tornano in questo adattamento per il grande schermo.

Tra i personaggi ritratti nei nuovi poster troviamo Robert, Conte di Grantham e Lady Cora, Mr. Bates e Anna, la Contessa Madre e Lady Mary, Henry e Tom, Carson e Elsie, Mr. Molesley e Baxter, Lady Edith e Bertie, Mrs. Patmore e Daisy, Thomas e Andy.

La serie televisiva "Downton Abbey" ha seguito per sei stagioni le vite della famiglia Crawley e della servitù al loro servizio fra il 1912 e il 1926, durante il regno di re Giorgio V, in una tenuta nelle campagne dello Yorkshire. La serie ha vinto 3 Golden Globes, 15 Primetime Emmy Awards e con un totale di 69 nomination agli Emmy è diventato il programma televisivo non americano più nominato nella storia degli Emmy, ottenendo anche uno speciale premio BAFTA e un Guinness World Record per il programma tv più votato alla critica.

Il film di "Downton Abbey" è interpretato da Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Joanne Froggatt, Matthew Goode, Harry Hadden-Paton, David Haig, Geraldine James, Robert James-Collier, Simon Jones, Allen Leech , Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Tuppence Middleton, Stephen Campbell Moore, Lesley Nicol, Kate Phillips, Maggie Smith, Imelda Staunton e Penelope Wilton. Il film è diretto da Michael Engler da una sceneggiatura scritta da Julian Fellowes. Gareth Neame, Liz Trubridge e Fellowes sono i produttori.

Il film è ambientato nel 1927, ovvero due anni dopo la sesta e ultima stagione della serie tv. La famiglia Crawley si sta preparando per una festa piuttosto importante con alcuni grandi ospiti in arrivo, tra cui il re e la regina d'Inghilterra. Il regista David Engler dice: "La vita sta sedimentano in queste nuove realtà quando a Downton accade questo evento che riunisce tutti". Il film presenta una trama che si è espansa e la scala è molto più grande questa volta. Engler prosegue dicendo: "Si prendono le cose che ami di Downton, le storie d'amore, l'intrigo, lo sfarzo, e si rendono più grandi". Il film di "Downton Abbey" arriverà nei cinema italiani il 24 ottobre.





Downton Abbey - Il Film: trailer italiano e nuova locandina ufficiale

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Universal Pictures ha reso disponibile un primo trailer italiano del film di Downton Abbey che vi proponiamo insieme ad una locandina italiana e un set di immagini ufficiali.

La serie televisiva "Downton Abbey" racconta la vita della famiglia Crawley e del personale al loro servizio dall’inzio del XX secolo. La serie è ambientata nel suggestivo contesto della loro casa in stile edoardiano situata nella campagna inglese. Nel corso delle sei stagioni la serie ha ottenuto 3 Golden Globes, 15 Emmy, 69 candidature complessive agli Emmy, che hanno fatto di Downton Abbey il programma televisivo non-americano più nominato nella storia degli Emmy. Downton Abbey ha inoltre ottenuto un Premio Speciale ai BAFTA e il Record nel Guinness dei Primati per la serie TV con il miglior voto della critica.

Il film comprenderà il cast principale originale: Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Joanne Froggatt, Matthew Goode, Harry Hadden-Paton, David Haig, Geraldine James, Robert James-Collier, Simon Jones, Allen Leech, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Tuppence Middleton, Stephen Campbell Moore, Lesley Nicol, Kate Phillips, Maggie Smith, Imelda Staunton, Penelope Wilton.

Il film di "Downton Abbey" diretto da Michael Engler, scritto da Julian Fellowes e prodotto da Gareth Neame, Liz Trubridge e Julian Fellowes arriverà nei cinema italiani il 24 ottobre 2019.





Downton Abbey: nuovo trailer e locandina ufficiale del film

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disponibili un nuovo trailer e una nuova locandina del film di Downton Abbey. La serie televisiva "Downton Abbey" ha seguito le vite della famiglia Crawley e dei servitori che hanno lavorato per loro a cavallo del 20° secolo in una tenuta di campagna inglese edoardiana.

Durante le sue 6 stagioni, la serie ha ottenuto 3 Golden Globe Awards, 15 Primetime Emmy Awards, 69 nomination agli Emmy in totale, facendo di Downton Abbey il programma televisivo non americano più nominato nella storia degli Emmy, ottenendo anche un premio speciale BAFTA e un Guinness World Record per il programma tv più votato alla critica durante la messa in onda.

Michael Engler dirige il film di "Downton Abbey" da una sceneggiatura di Julian Fellowes. I produttori sono Gareth Neame, Liz Trubridge e Julian Fellowes. Il cast include Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Joanne Froggatt, Matthew Goode, Harry Hadden-Paton, David Haig, Geraldine James, Robert James-Collier, Simon Jones, Allen Leech, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Tuppence Middleton, Stephen Campbell Moore, Lesley Nicol, Kate Phillips, Maggie Smith, Imelda Staunton e Penelope Wilton.

Nell'attesissimo debutto sul grande schermo di "Downton Abbey", l'iconica famiglia Crawley si sta preparando per una visita da parte di re Giorgio V e della regina Mary. L'ambientazione del film è il 1927, un paio d'anni dopo l'ultima volta che abbiamo visto la famiglia Crawley. L'esercito di servitori di Crawley viene visto prepararsi frettolosamente per questa occasione e, a sua volta, la Lady Mary di Michelle Dockery si trova costretta a chiedere al capo maggiordomo in pensione Carson, interpretato da Jim Carter, di tornare alla tenuta.

Michael Engler è un veterano della serie tv con all'attivo la regia di quattro episodi, incluso lo speciale natalizio del 2015 di due ore. Il film è stato originariamente annunciato nell'estate del 2018, con le riprese iniziate a settembre dello scorso anno. Il primo teaser è arrivato a dicembre a ridosso delle festività.

"Downton Abbey" debutterà nei cinema inglesi il 13 settembre e in quelli americani il 20 settembre.





Downton Abbey: nuove locandine ufficiali del film

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Focus Features ha reso disponibili quattro teaser poster del film Downton Abbey. L'attesissimo lungometraggio uscirà nei cinema americani a settembre. Il progetto è stato annunciato ufficialmente nel luglio 2018 come continuazione della popolare serie tv in onda dal 2010 al 2015. La serie è ambientata nella fittizia tenuta di campagna nello Yorkshire del Conte e della Contessa di Grantham dal 1912 al 1926 e narra le vicissitudini della famiglia aristocratica Crawley e dei loro domestici.

I nuovi poster di Downton Abbey ritraggono Mary (Michelle Dockery), Edith (Laura Carmichael), Andy (Michael C. Fox) e Thomas Barrow (Rob James-Collier). Ognuno dei poster riporta la dicitura: "La aspettavamo".

Oltre a Dockery, Carmichael, James-Collier e Fox, il film di "Downton Abbey" è interpretato anche da Brendan Coyle, Kevin Doyle, Joanne Froggatt, Matthew Goode, Harry Hadden-Paton, David Haig, Hugh Bonneville, Geraldine James, Simon Jones, Allen Leech, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Tuppence Middleton, Stephen Campbell Moore, Lesley Nicol, Kate Phillips, Maggie Smith, Imelda Staunton e Penelope Wilton. Il film è stato scritto dal creatore della serie Julian Fellowes ed è diretto da Michael Engler.

Il film "Downton Abbey" si svolge nell'autunno del 1927, un anno dopo gli eventi della serie . Alan Leech ha accennato al fatto che il film di Downton Abbey è "una grande storia epica che sicuramente riempirà il grande schermo". Questa dichiarazione arriva dopo che Leech aveva rivelato che inizialmente c'era preoccupazione per una transizione sul grande schermo della serie tv, ma ora pare che ogni dubbio sia stato fugato e abbiano raggiunto il loro obiettivo.

La serie tv di "Downton Abbey" ha vinto 3 Golden Globes, 15 Primetime Emmy Awards e ha ricevuto un totale di 69 nomination agli Emmy, rendendo la serie tv il programma televisivo non statunitense più nominato nella storia degli Emmy, ottenendo anche un premio speciale BAFTA e un Guinness World Record per la serie televisiva con il maggior numero di recensioni positive di sempre. Il film debutterà nei cinema americani il 20 settembre.





Downton Abbey: primo teaser trailer ufficiale del film

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Focus Features e Carnival Films hanno pubblicato un primo trailer del film di Downton Abbey, teaser che annuncia l'arrivo dell'attesissimo lungometraggio. Il cast originale della serie tv torna insieme a nuove aggiunte tra cui Imelda Staunton (Harry Potter e l'Ordine della Fenice), Geraldine James (Anne with an E), Simon Jones (Guida galattica per gli autostoppisti), David Haig (Killing Eve), Tuppence Middleton (The Imitation Game), Kate Philips (The Crown) e Stephen Campbell Moore (History Boys).

Julian Fellowes, creatore e autore di Downton Abbey, ha scritto la sceneggiatura del film. Alla regia c'è Michael Engler che ha diretto quattro episodi di Downton Abbey, incluso lo speciale episodio natalizio che ha chiuso la sesta stagione della serie. Inizialmente alla regia era stato annunciato Brian Percival, che ha diretto il pilota di Downton Abbey e vari episodi, oltre al film Storia di una ladra di libri, ma Percival ha fatto un passo indietro limitandosi al ruolo di produttore esecutivo e lasciando la regia a Engler.

Il film di "Downton Abbey" arriva nelle sale americane il 20 settembre 2019 e vede protagonisti anche Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Joanne Froggatt, Matthew Goode, Harry Hadden-Paton, Robert James- Collier, Allen Leech, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Lesley Nicol, Maggie Smith e Penelope Wilton.





Downton Abbey: iniziate le riprese del film

Articolo pubblicato il 31 agosto 2018 / Aggiornamento di Pietro Ferraro

Il film di Downton Abbey ha ufficialmente iniziato le riprese. La serie britannica è stato uno dei drammi più popolari della televisione degli ultimi anni, e anche se ha concluso la sua messa in onda, arriva un film che proseguirà le trame dei vari personaggi.

La serie, che ha seguito vite e vicissitudini dell'aristocratica famiglia Crawley, così come dei loro servitori, a partire dal 1912 nell'Inghilterra rurale, si è conclusa con una sesta stagione nel 2016. Durante la sua messa in onda, Downton Abbey ha conquistato spettatori e critica, diventando la serie televisiva non statunitense più nominata nella storia degli Emmy, la serie drammatica britannica in costume di maggior successo di sempre dopo il serial Ritorno a Brideshead del 1981, e nel 2011 è stata la prima serie britannica ad entrare nel Guinness dei primati come show dell'anno più acclamato dalla critica. Quasi due anni dopo la conclusione della serie, è stato annunciato che un film sarebbe stato prodotto da Carnival Films in modo da dare ai fan la possibilità di rivivere Downton un'ultima volta.

Sebbene ci siano stati dei ritardi dall'annuncio iniziale del film di Downton Abbey, Focus Features ha annunciato che il progetto ha finalmente iniziato la produzione. Gareth Neame, Presidente esecutivo di Carnival e produttore del film, ha dichiarato: "Siamo entusiasti che le riprese del tanto atteso film siano iniziate e che gli amati personaggi principali saranno affiancati da attori eccezionali che interpretano nuovi ruoli unici nel film".

All'inizio di questa estate, è stato confermato che il cast originale della serie sarebbe tornato per il film inclusi Maggie Smith, Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern e Laura Carmichael. Inoltre come rivelato da Focus Features nel comunicato stampa, ci saranno anche nuovi attori coinvolti. Simon Jones, Kate Phillips, David Haig e Tuppence Middleton sono alcuni delle new entry che si uniranno al cast originale di Downton Abbey per portare ai fan una storia completamente nuova. Il creatore di Downton Abbey, Julian Fellowes, ha scritto la sceneggiatura del film e produrrà l'adattamento accanto a Gareth Neame e Liz Trubridge, con Brian Percival che tornerà come produttore esecutiva.

Il film di Downton Abbey al momento non ha una data di uscita ufficiale.

Fonte: Variety





Downton Abbey, confermato il film: riprese imminenti

Ora è ufficiale. 3 anni dopo la 52esima e ultima puntata, Downton Abbey sbarcherà in sala sotto forma di lungometraggio cinematografico.

Ad annunciare il lieto l'evento l'account social della serie tv inglese, pluri-premiata (15 Emmy) e acclamata per sei lunghe stagioni. Via alle riprese imminenti, in piena estate, con Julian Fellowes, oscar per lo script di Godford Park, confermatissimo alla sceneggiatura. In cabina di regia Brian Percival, regista di Storia di una ladra di libri, con cast originale richiamato in massa sul set.

'Bentornati a Downton! Siamo entusiasti di annunciare che Downton Abbey sta arrivando sul grande schermo. La produzione cinematografica inizierà quest'estate'.

Al cinema nel 2019.