Stasera in tv: "Desconocido - Resa dei conti" su Rai 3

Di Pietro Ferraro lunedì 20 luglio 2020

Rai Tre stasera propone "Desconocido - Resa dei conti", film thriller del 2015 diretto da Dani de la Torre e interpretato da Luis Tosar, Javier Gutiérrez Álvarez e Goya Toledo.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Luis Tosar: Carlos

Javier Gutiérrez: Lucas / Lo Sconosciuto

Marco Sanz: Marcos

Paula del Río: Sara

Goya Toledo: Marta

Fernando Cayo: Espinosa

Elvira Mínguez: Belén

Antonio Mourelos: Ángel

Ricardo de Barreiro: Víctor

María Mera: Julia

Carolina Vázquez: Ana

Doppiatori italiani

Francesco Pannofino: Carlos

Alessio Cigliano: Lucas

Luca Tesei: Marcos

Margherita De Risi: Sara

Chiara Colizzi: Marta

Massimo De Ambrosis: Espinosa

Barbara Castracane: Belén





La trama

Carlos è un ambizioso e rispettato funzionario di banca, molto assorbito dal proprio lavoro. Una mattina, a causa di un imprevisto lavorativo, decide di accompagnare i figli a scuola, impegno solitamente svolto dalla moglie. Ma, appena salito in macchina, quella che doveva essere per lui una comune giornata di routine, si trasforma in un incubo dalle conseguenze inimmaginabili. Sul sedile di fianco a Carlos squilla un telefonino misterioso da cui, la voce di una persona apparentemente sconosciuta, gli intima di versare immediatamente, tramite i suoi canali bancari, una cifra ingente di denaro su un conto prestabilito. Se non lo farà, salterà in aria insieme ai suoi figli perché, sotto i loro sedili, è stata posizionata una bomba controllata a distanza, che lo sconosciuto ricattatore potrà attivare e far esplodere in qualsiasi momento. Per Carlos questo segna l’inizio di una vorticosa corsa contro il tempo e contro un nemico invisibile che, in realtà, sembra conoscere tutto di lui e non intende dargli tregua: per salvare la propria vita, Carlos deve essere disposto a perdere, in poche ore, tutto quello che possiede. Intrappolato tra due fuochi, da una parte il ricattatore che gli ordina al telefono cosa fare, e dall'altra la polizia che lo insegue e lo crede intenzionato a far esplodere la macchina con all’interno i propri figli, Carlos dovrà cercare di mantenere il controllo della situazione, ritrovandosi anche a fare i conti con la crisi della sua famiglia e con la propria spregiudicata condotta personale. Un confronto drammatico e inaspettato che lo porterà finalmente a mettere a fuoco quelli che sono i valori veri della vita.





Curiosità