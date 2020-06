Stasera in tv: "Il gioco del tradimento" su Rai 2

Di Pietro Ferraro mercoledì 17 giugno 2020

Rai 2 stasera propone Il gioco del tradimento (Her Infidelity), film thriller del 2015 diretto da Christie Will e interpretato da Rachel Hunter, Clayton Chitty, Lane Edwards e Miranda Frigon.

Cast e personaggi

Rachel Hunter: Lily Helms

Clayton Chitty: Grayson Kendall

Lane Edwards: Peter

Miranda Frigon: Ellie

Chelan Simmons: Courtney Brixton

Doron Bell: poliziotto

Beverley Elliott: Sophie

Carter Evancic: Ash

Daniella Evangelista: Rose Kendall

Christina Jastrzembska: Mrs. Jenkins

Bailey Skodje: Beth Kendall

Barbara Wallace: Edith

Loretta Walsh: Wendy

Nelson Wong: Dottore





La trama

Di solito ogni giorno è lo stesso per queste mamme della scuola, un gruppo di genitori dedicati che pianificano la propria vita attorno ad incontri di associazioni genitori-insegnanti, allenamenti di calcio e bambini. Per Lily (Rachel Hunter), tutto cambia quando viene incoraggiata dalle altre mamme a flirtare innocentemente con l'insegnante di seconda elementare di suo figlio, Grayson (Clayton Chitty). Il flirt si trasforma rapidamente in una vera relazione, che Lily deve tenere segreta a suo marito e alle altre mamme. Quando Lily finalmente interrompe la relazione, iniziano a succedere cose strane. I compiti di suo figlio tornano fatti a pezzi, Grayson si presenta a casa sua e Lily cerca disperatamente di dimostrare che l'amato insegnante si sta comportando male. Mentre Lily scopre segreti nel passato di Grayson, deve difendere la sua famiglia mentre il pericolo cresce e tutti gli altri si allontanano.





