Star Wars: L'ascesa di Skywalker - nuove foto e un video backstage di Star Wars 9

Di Pietro Ferraro giovedì 23 maggio 2019

Star Wars 9: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul sequel di JJ Abrams nei cinema italiani dal 18 dicembre 2019.

Disponibili una pioggia di nuove immagini e uno spettacolare video backstage di Star Wars: L'ascesa di Skywalker. Disney e Lucasfilm sono stati molto attenti a non rivelare dettagli della terza e ultima puntata di questa trilogia di sequel. Non hanno nemmeno rivelato il titolo ufficiale fino a quando il trailer non è stato lanciato alla Star Wars Celebration a marzo, ma ora arrivano queste nuove immagini sorprendentemente rivelatrici, parte di un approfondito speciale su Star Wars 9 pubblicato da Vanity Fair.

Per quanto riguarda le immagini abbiamo due cover, una con Kylo Ren e una con Rey ritratti sullo sfondo di un un paesaggio desertico. C'è anche un'immagine dei due che duellano con le spade laser durante una violenta tempesta. Nel "pacchetto" ci Ci sono diverse foto dal set che mostrano il cast e la troupe al lavoro. Una delle foto mostra il regista J.J. Abrams che lavora con i Cavalieri di Ren! Sì, in effetti, dopo molte voci che si sono rincorse durante questi mesi, i personaggi introdotti in "Il risveglio della Forza" torneranno in "L'ascesa di Skywalker". Le foto includono anche una prima occhiata a diversi nuovi personaggi. C'è la "canaglia mascherata" di Keri Russell, Zorri Bliss. Non vediamo il volto di Russell, visto che il personaggio è abbigliato con una tuta rossa con decorazioni ed un casco dorati, un look che rievoca lo stile mandaloriano. Non manca all'appello il Primo Ordine, con uno scatto del generale Pryde, interpretato da Richard E. Grant. È raffigurato accanto al generale Hux. Inoltre, c'è una nuova immagine di Jannah (Naomi Ackie), personaggio annunciato per la prima volta alla Star Wars Celebration. È raffigurata accanto a Finn, che cavalca alcune nuove creature simili a cavalli chiamate Orbaks. Sul fronte alieno vediamo anche alcuni alieni dal volto tentacolare in vesti colorate conosciute come Aki-Aki, che sono nativi di un nuovo pianeta chiamato Pasaana. Probabilmente la foto più intrigante con un personaggio di ritorno vede Mark Hamill come Luke Skywalker che, come sappiamo, è morto in "Gli Ultimi Jedi". Sappiamo però che tornerà, forse come un Fantasma di Forza, ma nella foto sembra piuttosto in salute e furioso ritratto su uno sfondo in fiamme, con il vecchio amico R2-D2 al suo fianco. C'è anche un'immagine eccellente di Poe nell'abitacolo del Falcon accanto a Chewie e nientemeno che Billy Dee Williams, che fa il suo ritorno come Lando Calrissian.

Il video dietro le quinte di "Star Wars: L'ascesa di Skywalker" mostra invece alcuni filmati tratti da un servizio fotografico realizzato dalla fotografa Annie Leibovitz che si è recata nella valle desertica nel sud della Giordania, chiamata Wadi Rum, dove ha incontrato J.J. Abrams e il cast. Nel filmato si può vedere BB-8 in braccio al Chewbacca di Joonas che afferma: "Sarà un viaggio meraviglioso" e osserva che "Tutti sono tornati di nuovo insieme e Chewbacca prospera quando è in un gruppo che affronta le avversità". Sempre nel video viene mostrata Annie Leibovitz che scatta foto di Oscar Isaac, Daisy Ridley e John Boyega che si abbracciano sul set. J.J. Abrams ha condiviso questa toccante immagine quando ha annunciato la conclusione delle riprese di "Star Wars 9". Il video presenta anche il nuovo personaggio di Naomi Ackie, Jannah, mentre cavalca la creatura chiamata Orbaks insieme al Finn di John Boyega, nel video stanno cavalcando sul nuovo pianeta deserto conosciuto come Pasaana.

"Star Wars: L'ascesa di Skywalker" arriva nei cinema italiani il 18 dicembre.

Star Wars 9: teaser trailer, titolo ufficiale italiano e intervista a Ian McDiarmid

E' finalmente disponibile nella versione in italiano il primo teaser trailer di Star Wars 9 che arriva accompagnato dal titolo ufficiale italiano del film che arriverà nelle nostre sale come Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

Una delle sorprese di questo primo trailer, davvero inattesa, è stata la conferma del ritorno di Ian McDiarmid nei panni dell'Imperatore Palpatine. L'attore in una recente intervista ha rivelato che la sua risata nel trailer del film non era una nuova registrazione.

Il regista J.J. Abrams è incredibilmente riuscito a non far trapelare alla stampa l'arrivo di McDiarmid sul set, e per questo la reazione dei fan alla Star Wars Celebration è stata davvero pazzesca. Anche se l'attore ha fatto parte della produzione top-secret non conosceva tutti i dettagli incluso il titolo ufficiale, come ha spiegato lo stesso McDiarmid nell'intervista.

Come tutti gli altri, non avevo idea di quale fosse il titolo. Mi hanno fatto scoprire che l'Imperatore avrebbe riso, ma devo dirti che quella particolare risata non è stata registrata appaositamente, l'hanno trovata da qualche parte, probabilmente da uno dei film o il caveau digitale o forse l'iPhone di George, non lo so.

J.J. Abrams ha detto che in "L'ascesa di Skywalker" la Resistenza affronterà la più grande minaccia di sempre, e molti ora credono che il ritorno dell'imperatore Palpatine sia la minaccia in questione. Anche Ian McDiarmid nella stessa intervista ha sembrato suggerire che il suo ritorno fosse la minaccia menzionata. Ovviamente l'attore non ha potuto entrare nei dettagli.

Quello che mi è piaciuto davvero tanto, e che penso sia un grande cenno, è il nuovo titolo (L'ascesa di Skywalker) che è meraviglioso, e quindi, dal passato, forse dall'Inferno, arriva una risata che implica qualcosa del tipo: "Sì, certo." In altre parole, "Skywalker? Ascesa? Non penso proprio".

È stato ipotizzato che "L'ascesa di Skywalker" presenterà un altro personaggio della trilogia originale. Harrison Ford potrebbe essere tornato come Han Solo per girare una scena con suo figlio, Ben Solo, alias Kylo Ren. Non è chiaro come sia stata compiuta l'impresa, ma Luke Skywalker potrebbe avere qualcosa a che fare con il ritorno di Ford, anche se nessuno di questi elementi è stato ufficialmente confermato al momento.

Ian McDiarmid è stato ufficialmente confermato per "L'ascesa di Skywalker", ma non è chiaro quale direzione J.J. Abrams abbia preso per riportarlo indietro. È stato il leader supremo Snoke una parte del piano di emergenza dell'imperatore Palpatine dopo il ritorno dello Jedi? Il piano dopo la fine dell'Impero Galattico ha visto inviare Palpatine nelle Regioni Ignote per una qualche forma di resurrezione? Ciò ha portato a ipotizzare che Palpatine sia stato il vero leader del Primo Ordine per tutto questo tempo, una modalità quella di tramare nell'ombra che è particolarmente consona al malvagio Imperatore.

"Star Wars: L'Ascesa di Skywalker" arriva nei cinema italiani il 18 dicembre 2019.

Star Wars 9: primo teaser trailer sottotitolato in italiano e titolo ufficiale

Direttamente dal panel di Star Wars 9 dell'evento Star Wars Celebration è arrivato un primo teaser trailer con tanto di titolo ufficiale dell'atteso sequel di JJ Abrams. Vi forniamo il teaser sottotitolato in italiano di Star Wars - The Rise of Skywalker.

"Star Wars - The Rise of Skywalker" sarà il film finale della saga Skywalker e sarà l'ultimo film di Star Wars che vedremo sul grande schermo per un po'. Alla recente assemblea degli azionisti di Disney, il capo dello studio Bob Iger ha annunciato che il franchise andrà in pausa per un po' per ricaricare le batterie. Rian Johnson e la coppia David Benioff & D.B. Weiss, ex showrunner della serie tv Il trono di spade stanno sviluppando le proprie trilogie, che si concentreranno su altri personaggi dell'universo di Star Wars, quindi è una buona decisione dare ai fan un po' di respiro per prepararsi adeguatamente.

"Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker" arriva nei cinema italiani il 18 dicembre 2019.

Star Wars 9: riprese concluse e nuova foto dal set

J.J. Abrams ha pubblicato un tweet per annunciare che Star Wars 9 ha completato la produzione. Inoltre il regista ha condiviso un'altra bella immagine dal set che vede Rey, Finn e Poe che si abbracciano in una location che potrebbe essere Jakku.

"Star Wars 9" ha iniziato la produzione il 1° agosto 2018 e ora, sei mesi dopo, abbiamo la nostra seconda foto ufficiale con l'annuncio del fine riprese e un messaggio del regista.

Sembra impossibile, ma oggi abbiamo concluso le riprese dell'episodio IX. Non c'è un modo adeguato per ringraziare questa troupe e il cast davvero magici. Sarò per sempre in debito con tutti voi.

Anche John Boyega ha seguito l'esempio di Abrams pubblicando la stessa foto sui social media, ma Boyega sembra suggerire che un titolo e un primo teaser sono all'orizzonte. Anche il giovane attore ha avuto il tempo di ringraziare personalmente J.J. Abrams per l'esperienza vissuta con Star Wars.

Questo è la conclusione delle riprese dell'episodio 9 di Star Wars e la fine di un capitolo della mia vita di cui non potrei essere più grato. Che lavoro! È stata davvero una gioia essere in questi film circondati da persone straordinarie. Voglio ringraziare JJ Abrams per avermi dato la possibilità di realizzare i miei sogni...Ai nostri sostenitori...Ci vediamo presto! Che la Forza sia con voi.

Le notizie sul fine produzione di "Star Wars 9" hanno iniziato a diffondersi qualche ora prima degli annunci ufficiali di J.J. Abrams e John Boyega. Prima del Tweet di Abrams, la truccatrice di Adam Driver, Amy Byrne, aveva confermato in un post, poi rimosso, che lei e l'attore Kylo Ren avevano concluso il loro lavoro. Anche la truccatrice e parrucchiera Flora Moody ha celebrato l'ultimo giorno di produzione con un post su Intagram.

"Star Wars 9" arriva nelle sale il 18 dicembre 2019.

Star Wars 9: Anthony Daniels ha concluso le riprese

Anthony Daniels ha terminato di girare le sue scene di Star Wars 9. Daniels che interpreta l'iconico C-3PO è apparso in ogni singola puntata del franchise di Star Wars sin dagli esordi nel lontano 1977.

Sembra che J.J. Abrams sia sempre più vicino a concludere le riprese di "Star Wars 9". L'attesissimo capitolo finale della saga Skywalker è in produzione da agosto e ora che Daniels è tornato a casa si può immaginare che anche altri attori abbiano finito il loro lavoro. Anthony Daniels ha annunciato il suo personale "fine riprese" con un messaggio su Twitter.

Oggi è stato l'ultimo giorno di riprese di 3PO nell'episodio IX. È triste, lo sono anch'io. Ma siamo così orgogliosi di aver lavorato con un cast e una troupe di talento guidati da JJ e Kathy. Mi mancheranno tutti, ma sono contento di sapere che stiamo facendo qualcosa di eccezionale insieme, da condividere con il mondo in attesa.

Non è stato confermato, ma "Star Wars 9" potrebbe segnare l'ultima volta che vediamo C-3PO sul grande schermo. Da quello che sappiamo Abrams sta lavorando al film che chiuderà la saga Skywalker e che i futuri film si svolgeranno al di fuori dell'universo stabilito nel 1977, a partire da "Una nuova speranza". Sono attualmente in sviluppo due diversi progetti, uno di Rian Johnson, regista del controverso "Gli Ultimi Jedi" e un altro di David Benioff & D.B. Weiss, entrambi showrunner della serie tv Il trono di spade.

Il titolo ufficiale di "Star Wars 9" non è ancora stato rivelato e molti fan speravano che sarebbe stato annunciato questa settimana in anticipo sul Super Bowl. Tuttavia sembra che la Disney non stia pianificando di pubblicare un trailer o un teaser per l'evento. "Star Wars 9" arriva nei cinema italiani il 18 dicembre 2019.

Star Wars 9: nuova foto dal set pubblicata da John Boyega

Dopo un lungo periodo di silenzio è approdata online una nuova foto dal set di Star Wars 9 che purtroppo lascia ben poco su cui fare ipotesi. John Boyega alias Finn ci dà un piccolo assaggio con un'immagine delle sue mani pubblicata sul suo account Instagram.

Le mani di John Boyega mostrate nelle foto sono piuttosto malconce, con il suo pollice che mostra anche una piccola macchia di sangue.

Grande giornata di lavoro sul set!! L'intera squadra si è spinta oggi per ottenere qualcosa di visivamente pazzesco! Ho avuto molti momenti scioccanti sul set, ma non come oggi e non vedo l'ora che voi sappiate perché #FN2187.

Boyega ha persino aggiunto l'hashtag "FN2187" come un cenno alla sua precedente identità di Stormtrooper, ma senza alcun ulteriore contesto, è quasi impossibile anche solo ipotizzare di cosa stia parlando. Il regista J.J. Abrams ha sempre mantenuto un riserbo quasi totale sui suoi progetti, ma soprattutto quando si tratta di qualcosa ambientato in una "galassia lontana lontana". Purtroppo non abbiamo ancora un titolo ufficiale per l'Episodio 9, ma si spera che venga rivelato prima dell'evento Star Wars Celebration che si terrà ad aprile.

Star Wars: Episodio IX uscirà nelle sale il 20 dicembre 2019.

Star Wars 9: nuove foto dal set rivelano un pianeta giungla

Star Wars 9 si sta attualmente girando in Inghilterra e sono trapelate online alcune nuove foto dal set scattate dalle location di Black Park. Queste nuove immagini sono caratterizzate da un'area boscosa con alberi ad alto fusto e liane. Un primo sguardo a questa location è stato mostrato il mese scorso quando sono trapelate le prime immagini del Millennium Falcon.

Star Wars 9 riporterà su schermo un iconico villain della saga? Un nuovo rumor su "Star Wars 9" ipotizza il ritorno di un iconico villain della saga.

Nelle scorse settimane il set di Black Park di "Star Wars 9" ha subito alcuni grandi cambiamenti. Sono state aggiunti alberi tropicali e liane, che conferiscono all'area un aspetto più simile ad una giungla. Inoltre sembra che si stia costruendo una grotta per una possibile base. Quest'ultimo elemento non è stato confermato ufficialmente, ma avrebbe senso dal momento che la Resistenza è alla ricerca di nuove reclute in tutta la galassia. Non è chiaro quale pianeta questo set rappresenterà sullo schermo.

I fan di "Star Wars" sperano che si tratti del pianeta Batuu, e ci sono state alcune prove piuttosto interessanti che suggeriscono che l'ambientazione della giungla potrebbe benissimo rappresentare questo pianeta. La nuova area Star Wars: Galaxy's Edge dei parchi a tema Disney sta attualmente costruendo l'avamposto di questo pianeta, inoltre una nuova serie di libri sul Millennium Falcon includono questa location. Se ciò non bastasse, alcuni concept art realizzati per il pianeta incluso nell'attrazione Disney sembrano molto simili alle immagini di queste nuove foto dal set.

Non è però da escludere che le nuove foto dal set di "Star Wars 9" potrebbero ritrarre Yavin IV. La location è il pianeta natale di Poe Dameron, ed è il luogo in cui i suoi genitori hanno piantato un albero della Forza che è stato dato loro da Luke Skywalker. Dal momento che la Resistenza ha bisogno di una nuova base, Yavin IV sarebbe sicuramente un buon punto di partenza. C'è una buona possibilità che Yavin IV venga rivisitato nell'ultima parte della nuova trilogia. Naturalmente niente di tutto ciò è stato confermato ufficialmente, e queste foto potrebbero benissimo fare riferimento ad un qualche nuovo pianeta.

Star Wars 9: nuove foto dal set con Chewbacca, Finn, Poe e il Millennium Falcon

Le riprese di Star Wars 9 sono in pieno corso e oggi possiamo proporvi alcune nuove foto dal set di Poe Dameron, Finn e Chewbacca ritratti su una collina erbosa. Ci sono altri attori nelle immagini con Oscar Isaac e John Boyega ma non sono riconoscibili. Alcuni hanno ipotizzato che una delle attrici individuate nelle nuove foto sia Naomi Ackie, ma non ci sono conferme.

Oltre a Finn, Poe e Chewbacca, ci sono anche alcuni cavalli sul set che hanno lunghi manti e i musi muniti di tecnologia motion-capture, il che significa che potrebbero essere una nuova specie.

Un'altra serie di foto dal set di "Star Wars 9" mostrano Millennium Falcon in una foresta, il che ha portato a speculazioni su quale parte della galassia verrà usata come ambientazione. Finora Batuu e Yavin IV sono le location più papabili. Le praterie di Yavin IV devono ancora essere esplorate sul grande schermo e il pianeta Batuu è stato menzionato molto negli ultimi mesi, in particolare per la sua inclusione nell'imminente attrazione "Galaxy's Edge" dei parchi a tema Disney. È possibile che queste nuove immagini dal set ritraggano Yavin IV, da cui proviene Poe Dameron.







Star Wars 9: nuova foto dal set

Disponibile una nuova foto dal set di Star Wars 9 condivisa su Instagram dal direttore della fotografia Dan Mindel. Mindel nella foto mostra le potenti "luci spaziali" che lui e la troupe stanno utilizzando per l'illuminazione ambientale. Il soffitto è pieno di queste potenti luci che sormontano una parete a schermo verde insieme ad alcuni archi.

Non c'è molto da vedere nell'immagine, ma i fan di Star Wars credono che uno degli archi sia sormontato da un mosaico con l'insegna del Primo Jedi, che sembra essere lo stesso mosaico circolare del Primo Jedi precedentemente visto su Ahch-To in "Gli ultimi Jedi". Siamo sempre nel campo delle supposizioni, ma le altre arcate circostanti sembrano appartenere ad un tempio Jedi. Il mosaico del Primo Jedi ritrae il primo membro dell'Ordine Jedi, che si trova in uno stato meditativo di equilibrio. L'immagine è stata mostrata brevemente nel film di Rian Johnson e ci sono state alcune ipotesi che elementi legati al Primo Jedi saranno ulteriormente esplorati in "Star Wars 9".

Oltre al mosaico del Primo Jedi, l'enorme set sembra essere utilizzato per più di una scena. Guardando la parte posteriore del set sembra che vi sia stata costruita parte di una nave. È stato ipotizzato che la nave sia la chiatta a vela di Maz Kanata che si dice sarà utilizzata per una grande scena in "Star Wars 9".

Per quanto riguarda la location della foto, Dan Mindel ha taggato Londra, che è dove si trovano i Pinewood Studios. Questa è la seconda foto ufficiale del set di "Star Wars 9" a Pinewood ad essere condivisa. In precedenza J.J. Abrams ha annunciato il via ufficiale alle riprese con una foto di Rey, Finn e Chewbacca nella cabina di guida del Millennium Falcon davanti ad una macchina da presa.

"Star Wars 9" è previsto nelle sale per il 20 dicembre 2019.











Star Wars 9: riprese in corso e prima foto dal set

J.J. Abrams ha annunciato il via ufficiale alle riprese di Star Wars 9 e il suo primo tweet ha incluso una prima foto dal set.

Star Wars 9: tornano il Castello di Darth Vader e Jedha City? Nuovi rumor su "Star Wars 9" annunciano potenziali location molto familiari ai fan dell'iconica "galassia lontana lontana".

La settimana scorsa è stato annunciato che "Star Wars 9" avrebbe iniziato le riprese il 1° agosto e ora J.J. Abrams ha confermato la notizia via Twitter. Nel tweet il regista afferma che le riprese sono agrodolci senza Carrie Fisher, ma rivela che il cast e la troupe sono pronti per la sfida che li attende. Abrams afferma anche che lui, il cast e la troupe sono fortunati ad essere parte di questo mondo creato da Lucas.

Nuovo capitolo che inizia agrodolce senza Carrie, ma grazie ad un cast e una troupe straordinari, siamo pronti ad affrontare la sfida che abbiamo di fronte. Gratitudine per @rianjohnson e ringraziamenti speciali a George Lucas per aver creato questo incredibile mondo e per iniziare una storia di cui siamo fortunati ad essere parte.

Rian Johnson è stato uno dei primi a reagire al primo tweet di J.J. Abrams e ha mostrato il suo apprezzamento con un'immagine di Han Solo che saluta. Ora che Abrams è attivo su Twitter, non dovrebbero mancare aggiornamenti regolari "su Star Wars 9" e sul processo di produzione.





Star Wars 9: riprese al via il 1° agosto, cast ufficiale e tutti i dettagli

Star Wars 9 inizierà le riprese ai Pinewood Studios di Londra il 1° agosto 2018, lo ha annunciato Lucasfilm. J.J. Abrams torna a dirigere quella che sarà l'ultima puntata della saga Skywalker. In precedenza Abrams ha diretto "Il risveglio della Forza" e accettato di dirigere l'Episodio IX quando Colin Trevorrow ha abbandonato il film. Abrams è anche sceneggiatore del capitolo finale della nuova trilogia con Chris Terrio (Batman v Superman: Dawn of Justice).

Star Wars 9: nuovi rumor sul sequel di JJ Abrams Nuovi rumor su "Star Wars: Episodio IX" forniscono dettagli su Rey, Maz Kanata, George Lucas e Yavin IV.

I membri del cast di ritorno includono Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo e Billie Lourd. Entrano nel cast di "Star Wars 9" Naomi Ackie e Richard E. Grant, a cui si uniranno gli attori veterani di Star Wars Mark Hamill, Anthony Daniels e Billy Dee Williams, che riprenderà il ruolo di Lando Calrissian. Questo annuncio conferma che Luke Skywalker tornerà in qualche modo o forma (molto probabilmente un "Fantasma di Forza").

Forse ancora più importante, il ruolo di Leia Organa sarà ancora una volta interpretato da Carrie Fisher, che è tragicamente scomparsa prima dell'uscita de "Gli ultimi Jedi". Questo sarà possibile usando filmati inediti girati per "Il risveglio della Forza". Lucasfilm in precedenza ha dichiarato che non avrebbero riportato Leia sullo schemro con l'ausilio di CG, come hanno fatto per Tarkin in "Rogue One". Ecco cosa J.J. Abrams ha dichiarato al riguardo.

Abbiamo disperatamente amato Carrie Fisher, così abbiamo trovato per lei una conclusione veramente soddisfacente per la saga Skywalker. Non abbiamo mai avuto intenzione di riassegnare il ruolo o utilizzare un personaggio in CG. Con il supporto e la benedizione di sua figlia Billie, abbiamo trovato un modo per onorare l'eredità di Carrie e il ruolo di Leia nell'episodio IX usando filmati inediti che abbiamo girato insieme nell'Episodio VII.

Alla Lucasfilm sanno bene che "Gli Ultimi Jedi" di Rian Johnson, pur essendo stato un grande successo al box-office si è rivelato di gran lunga il capitolo della saga più divisivo nella storia del franchise. Il compositore John Williams, che ha musicato ogni capitolo della saga di Star Wars da "Una nuova speranza" del 1977, tornerà nell'iconica "galassia lontana lontana" musicando anche Star Wars: Episodio IX. Sia Rogue One che Solo sono stati musicati da diversi compositori, ma Williams concluderà il viaggio iniziato tanti anni fa.

Star Wars 9 sarà prodotto da Kathleen Kennedy, J.J. Abrams e Michelle Rejwan con Callum Greene e Jason McGatlin come produttori esecutivi. Il team a supporto di JJ Abrams comprende Dan Mindel (direttore della fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (co-scenografi), Michael Kaplan (costumista), Neal Scanlan (Effetti speciali Creature e Droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montatori), Roger Guyett (Supervisore agli effetti visivi), Tommy Gormley (Regista prima unità) e Victoria Mahoney (Regista seconda unità). Star Wars 9 è previsto nelle sale il 20 dicembre 2019.

Fonte: StarWars.com