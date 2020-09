Stasera in tv: "Ritorno al Marigold Hotel" su Rai 2

Di Pietro Ferraro lunedì 7 settembre 2020

Rai Due stasera propone Ritorno al Marigold Hotel (The Second Best Exotic Marigold Hotel), film commedia del 2015 diretto da John Madden e interpretato da Bill Nighy, Judi Dench, Maggie Smith, Richard Gere e Dev Patel.

Cast e personaggi

Bill Nighy: Douglas Ainslie

Judi Dench: Evelyn Greenslade

Maggie Smith: Muriel Donnelly

Richard Gere: Guy Chambers

Dev Patel: Sonny Kapoor

Tamsin Greig: Lavinia Beach

David Strathairn: Ty Burley

Penelope Wilton: Jean Ainslie

Celia Imrie: Madge Hardcastle

Ronald Pickup: Norman Cousins

Shazad Latif: Kushal Kadania

Tina Desai: Sunaina

Diana Hardcastle: Carol Parr

Lillete Dubey: Mrs. Kapoor

Doppiatori italiani

Luca Biagini: Douglas Ainslie

Marzia Ubaldi: Evelyn Greenslade

Ludovica Modugno: Muriel Donnelly

Mario Cordova: Guy Chambers

Flavio Aquilone: Sonny Kapoor

Sonia Scotti: Jean Ainslie

Barbara Castracane: Madge Hardcastle

Carlo Valli: Norman Cousins

Letizia Scifoni: Sunaina

Alessandra Korompay: Carol Parr

Liliana Sorrentino: Mrs. Kapoor





La trama

Ora che il Marigold Hotel è pieno di clienti che si trattengono per periodi prolungati, i due co-direttori Muriel Donnelly (Maggie Smith) e Sonny Kapoor (Dev Patel) sognano di ingrandirsi, e hanno appena trovato il posto ideale per farlo: il secondo Marigold Hotel. Evelyn e Douglas (Judi Dench e Bill Nighy) si avventurano a Jaipur con un piano di lavoro in mente, chiedendosi a cosa porterà il loro appuntamento fisso a colazione. Nel frattempo Norman e Carol (Ronald Pickup e Diana Hardcastle) navigano nelle acque vorticose di una relazione speciale, mentre Madge (Celia Imrie) si destreggia tra due corteggiatori entrambi molto allettanti, e Guy Chambers (Richard Gere) arrivato da poco, trova nella madre di Sonny, Mrs. Kapoor (Lillete Dubey), una musa per il suo prossimo romanzo. Il matrimonio con l’amore della sua vita Sunaina (Tina Desai) è alle porte e Sonny si accorge che i suoi progetti per il nuovo hotel gli rubano più tempo di quanto non ne abbia a disposizione. Forse l’unica ad avere le risposte è Muriel, che custodisce i segreti di tutti. Con l’avvicinarsi del grande giorno la famiglia, così come gli ospiti, si ritrovano risucchiati dall’irresistibile ebrezza di un matrimonio indiano.





Curiosità



Ritorno al Marigold Hotel (The Second Best Exotic Marigold Hotel) è il sequel del film Marigold Hotel(The Best Exotic Marigold Hotel) del 2012.



Nel film, Evelyn (Judi Dench) afferma che Muriel (Maggie Smith) ha solo 19 giorni più di lei. Nella vita reale Maggie Smith (28/12/34) è in realtà 19 giorni più vecchia di Judi Dench (9/12/34).



Il film ha debuttato in vetta alle classifiche degli incassi nel Regno Unito, in Australia e in Nuova Zelanda superando l'originale in tutti e tre i mercati esteri.



Dev Patel non è stato allevato in India. È nato e cresciuto in Gran Bretagna (nato a Harrow, Londra). I suoi genitori, entrambi nati in Kenya, hanno origini indiane.



Il cast comprende due vincitori dell'Oscar: Judi Dench e Maggie Smith; e due candidati all'Oscar: David Strathairn e Dev Patel.



Il palazzo che è stato usato come “controfigura” per il Marigold è di nuovo il Ravla Khempur, un ex-palazzo reale diventato hotel equestre, molto vicino al piccolo villaggio di Khempur, appena fuori lo scenografico distretto dei laghi di Udaipur. “Quell’edificio ha qualcosa di magico e un inconfondibile charme”, spiega il regista John Madden. “Ha quel qualcosa di speciale che ti fa immediatamente pensare che i personaggi saranno indotti a rimanere”.



Il film costato 10 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo 86.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore Thomas Newman (Il ponte delle spie, Erin Brockovich, Skyfall). Newman ha anche musicato l'originale Marigold Hotel.



1. Sample this album

2. Second Best Exotic

3. Knees Then Names

4. Chai

5. Catnip

6. Ye Ishq Hai - Shreya Ghoshal

7. Busy Pensioner Bee

8. Nimish & Abhilash

9. Roll Call

10. Already Gone

11. Soft Hiss of Treachery

12. Completely Lethal

13. Balma - Shreya Ghoshal & Sriram

14. The Fun Never Starts

15. Sagai

16. Mumbai

17. Unreasonable Behavior

18. The Brilliant Bits

19. Aaina

20. Bringer of New Things

21. Aila Re Aila - Daler Mehndi & Kalpana Patowary

22. Scorpions

23. Shaadi

24. Reservoirs of Affection

25. Wedding

26. Jhoom Barabar Jhoom - KK & Sukhwinder Singh & Mahalaxmi Iyer & Shankar Mahadevan

27. Life Piled On Life

28. Map of the World (End Title)

