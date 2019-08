Stasera in tv: "Via dalla pazza folla" su Rai 3

Di Pietro Ferraro sabato 10 agosto 2019

Rai 3 stasera propone Via dalla pazza folla (Far from the Madding Crowd) dramma romantico del 2015 diretto da Thomas Vinterberg e interpretato da Carey Mulligan, Matthias Schoenaerts, Tom Sturridge e Michael Sheen.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Carey Mulligan: Bathsheba Everdine

Matthias Schoenaerts: Gabriel Oak

Michael Sheen: William Boldwood

Tom Sturridge: Sergente Frank Troy

Juno Temple: Fanny Robin

Jessica Barden: Liddy

Harry Peacock: Jan Coggan

Hilton McRae: Jacob Smallbury

Doppiatori italiani

Valentina Favazza: Bathsheba Everdine

Edoardo Stoppacciaro: Gabriel Oak

Alessio Cigliano: William Boldwood

Simone D'Andrea: Sergente Frank Troy

Simone Mori: Jan Coggan

Guido Sagliocca: Jacob Smallbury





Trama e recensione

Tratto dall’omonimo classico di Thomas Hardy, Via dalla pazza folla è la storia di Bathsheba Everdene (Carey Mulligan), una passionale e indipendente giovane donna che eredita la fattoria di suo zio. Acquisita l’autonomia economica (una rarità per una donna nell’età Vittoriana), bella e determinata, Bathsabea attira le attenzioni di tre corteggiatori, molto diversi tra loro ma tutti ugualmente intraprendenti: Gabriel Oak (Matthias Schoenaerts), un allevatore di ovini, affascinato dalla sua caparbietà; Frank Troy (Tom Sturridge), attraente e spericolato sergente; e William Boldwood (Michael Sheen), un maturo e facoltoso scapolo. La storia senza tempo di Bathsheba, che compie le sue scelte e vive le sue passioni mentre lotta per mantenere la propria indipendenza, è una vitale esplorazione delle relazioni, dell’amore, della capacità profondamente umana di superare le avversità grazie all’adattamento e alla perseveranza.





Curiosità



Il film è l'adattamento cinematografico del romanzo "Via dalla pazza folla" di Thomas Hardy già adattato nel 1915 in un film muto diretto da Laurence Trimble, nel 1967 in un film per il cinema interpretato da Julie Christie e Terence Stamp e nel 1998 nel film televisivo Far from the Madding Crowd.



Carey Mulligan ha suggerito Matthias Schoenaerts per il ruolo di Gabriel Oak dopo averlo visto in Un sapore di ruggine e ossa (2012). Mulligan ha dichiarato in un'intervista: "Nel momento in cui ho visto "Un sapore di ruggine e ossa" ho chiamato [il regista] Thomas Vinterberg e mi sono detta: "È quello che voglio!". È brillante, uno di quegli attori che riesce ad essere virile senza sforzo".



Il regista Thomas Vinterberg sostiene che quando ha letto la sceneggiatura, sapeva dalla decima pagina che Carey Mulligan era la sua unica scelta per Bathsheba Everdene.



Matthias Schoenaerts è l'unico attore non britannico nel cast.



Il film è stato girato in 53 giorni.



Lo scrittore Thomas Hardy ha preso il titolo del libro da una riga del poema del 1751 "Elegia scritta in un cimitero di campagna” di Thomas Gray: "Inver, lontano dall’indecente pazza folla in lotta, i desideri misurati loro non seppero giammai perdere senso: lungo la valle fredda e solitaria di questa vita, senza far rumore, tennero il modo ed il timone".



Il cast ha fatto una specie di campo di addestramento agricolo di due settimane prima delle riprese. Matthias Schoenaerts ha imparato tutto ciò che c'è da sapere sulle pecore: come tosarle, come lavarle e tutti gli altri aspetti che derivano dalla vita in una fattoria.



Jessica Barden, che interpreta Liddy in questo film, ha interpretato Jody in Tamara Drewe - Tradimenti all'inglese (2010), un adattamento moderno della stessa storia.



Circa due terzi del film sono stati girati all'aperto.



A Matthew Goode è stato offerto il ruolo del sergente Troy.



Thomas Vinterberg e Matthias Schoenaerts lavoreranno di nuovo insieme in Kursk (2018).



Matthias Schoenaerts, che interpreta un allevatore di pecore in questo film, aveva precedentemente interpretato un allevatore di bestiame in Bullhead - La vincente ascesa di Jacky (2011).



Terza collaborazione tra il regista Thomas Vinterberg e il direttore della fotografia Charlotte Bruus Christensen. I precedenti erano Submarino (2010) e Il sospetto (2012).



Il team di salute e sicurezza del film era preoccupato per le riprese del cast con le pecore, ma ha lasciato che Carey Mulligan montasse un cavallo da cui l'attrice è caduta riportando una commozione cerebrale.



Il film costato 12 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 30.



La colonna sonora



Le musiche originali dle film sono del compositore scozzese Craig Armstrong (Il collezionista di ossa, Moulin Rouge!, Ray, Il grande Gatsby).

(Il collezionista di ossa, Moulin Rouge!, Ray, Il grande Gatsby).

La canzone cantata da Carey Mulligan e Michael Sheen nel film è "Let No Man Steal Your Thyme", una tradizionale ballata folk britannica e irlandese.



1. Opening

2. Jerusalem the Golden - The Dorset Singers & Yeovil Chamber Choir

3. Corn Exchange

4. The Great Misunderstanding

5. Spring Sheep Dip

6. Oak Returns

7. Let No Man Steal Your Thyme - Carey Mulligan & Michael Sheen

8. Never Been Kissed

9. Hollow in the Ferns

10. Bathsheba and Troy Wedding

11. Dribbles of Brandy - The Eliza Carthy Band & Saul Rose

12. Swiss Boy - The Eliza Carthy Band & Saul Rose

13. Fanny and Troy

14. Troy Swims Out

15. O Come, O come, Emmanuel - The Dorset Singers & Yeovil Chamber Choir

16. Boldwood Variation

17. Michael Turner's Waltz - The Eliza Carthy Band

18. Jenny Lind Polka - The Eliza Carthy Band & Saul Rose

19. Time Moves On

20. Oak Leaves

21. Bathsheba and Oak Unite

22. End Credits

23. Let No Man Steal Your Thyme

24. Far from the Madding Crowd Love Theme



[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]