47 Meters Down: Uncaged - nuovo trailer per il sequel del thriller con squali "47 Metri"

Di Pietro Ferraro giovedì 30 maggio 2019

47 Meters Down 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller-horror con squali di Johannes Roberts nei cinema americani dal 16 agosto 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibile un nuovo trailer per il thriller-horror 47 Meters Down: Uncaged, il sequel del buon 47 Metri che stavolta ci presenta una sorta di "The Descent con squali" che promette ansiogeni brividi e una suggestiva e labirintica location sommersa.

La trama segue un gruppo di ragazze che durante una vacanza in un paradiso tropicale decidono di visitare luoghi poco battuti dai turisti che coinvolgono immersioni subacquee in alcune rovine sottomarine, ma questa avventura si popolerà di enormi squali che trasformeranno l'avventura in un claustrofobico incubo.

Nel film debuttano Corinne Foxx e Sistine Stallone, le figlie del premio Oscar Jamie Foxx e della star della saga di "Rocky" Sylvester Stallone. Il resto del cast comprende John Corbett, Nia Long, Sophie Nelisse, Brianne Tju, Davi Santos, Khylin Rhambo e Brec Bassinger.

La trama ufficiale:



"47 Meters Down: Uncaged" si concentra su quattro ragazze adolescenti che decidono di fare immersioni subacquee tra le rovine di una città sommersa. Purtroppo sfortunatamente, e velocemente, si ritrovano in una brutta situazione mentre la loro escursione si trasforma da divertente a terrificante quando scoprono di non essere soli nelle caverne sommerse. Mentre nuotano più a fondo nel claustrofobico labirinto di caverne, entrano nel territorio occupato dalle più letali specie di squali dell'oceano.

Johannes Roberts, che ha diretto il primo film e gli horror The Strangers: Prey at Night e The Other Side of the Door, torna alla regia di questo sequel. L'originale 47 Metri, uscito nel 2017, si è rivelato un successo con un incasso di 53 milioni di dollari nel mondo da un budget di appena 5 milioni e mezzo. "47 Meters Down: Uncaged" debutta nelle sale americane il 16 agosto.

Fonte: Collider





47 Meters Down 2- nuovo titolo ufficiale e novità casting del sequel di "47 Metri"

Annunciati un nuovo titolo ufficiale, una data di uscita e due nomi a sorpresa per il cast del sequel di 47 metri. Il cast di 47 Metri 2 ora include anche Corinne Foxx e Sistine Rose Stallone, che sono ripettivamente la figlia di Jamie Foxx e la figlia di Sylvester Stallone, entrambe al loro esordio sul grande schermo.

Oltre a Foxx e Stallone, il cast di 47 Meters Down - Uncaged, questo il nuovo titolo ufficiale, include Sophie Nélisse (Storia di una ladra di libri), John Corbett (Sex And The City), Nia Long (Empire), Brianne Tju (serie tv Scream), Davi Santos (Polaroid) e Khylin Rhambo (Teen Wolf). James Harris, Mark Lane e Robert Jones di The Fyzz sono produttori insieme a Byron Allen, Carolyn Folks e Jennifer Lucas.

Il film racconterà la storia di quattro adolescenti che si immergono alla scoperta delle rovine di una città sommersa e che si ritrovano rapidamente in una infernale trappola, con la loro avventura che si trasforma un terrificante incubo quando apprendono che non sono sole nelle caverne sommerse. Scopriranno che il claustrofobico labirinto di caverne in cui sono entrate è il territorio delle specie di squali più letali dell'oceano.

Il commento di Byron Allen, CEO di Entertainment Studios.

Il sequel 47 Meters Down - Uncaged si prepara ad essere uno dei grandi eventri cinematografici estivi. L'horror / thriller psicologico pieno di squali ancora una volta vedrà gli spettatori sopraffatti e con il fiato sospeso terrorizzati dai più grandi predatori del mondo!

L'originale 47 Metri è stato scritto da Johannes Roberts e Ernest Riera e diretto da Roberts (The Strangers: Prey at Night). La trama seguiva Mandy Moore e Claire Holt nel ruolo delle "giovani sorelle Kate e Lisa che viaggiano in Messico per una vacanza piena di sole, divertimento e avventura". La riluttante Lisa ha bisogno di una spintarella quando Kate le suggerisce di immergersi in acque infestate dagli squali. Nella loro gabbia protettiva le sorelle che cercano il brivido si trovano faccia a faccia con un gruppo di maestosi squali bianchi e le loro peggiori paure diventano presto realtà quando la gabbia si sgancia dalla loro barca e precipita sul fondo dell'oceano con l'ossigeno che comincia a scarseggiare.

Le riprese di "47 Meters Down - Uncaged" sono attualmente in corso nella Repubblica Dominicana. Il film arriverà nelle sale americane il 28 giugno 2019.

Fonte: Deadline





47 Meters Down: The Next Chapter - primo trailer del sequel di "47 Metri"

Un nuovo trend sta riportando gli squali protagonisti al cinema e dopo l'ottimo Paradise Beach - Dentro l'incubo (The Shallows) del 2016 e l'action-thriller Shark - Il primo squalo (The Meg) con Jason Statham attualmente nelle sale italiane, arriva via Collider un primo trailer di 47 Meters Down: The Next Chapter, il sequel dell'ansiogeno thriller-horror con squali 47 Metri.

"47 Meters Down: The Next Chapter", in precedenza conosciuto come 48 Meters Down, è diretto da Johannes Roberts che ha diretto l'originale "47 Metri" da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Ernest Riera. I dettagli del sequel sono scarsi in questo momento, ma i primi resoconti suggeriscono che il film sarà ambientato in Brasile e sarà incentrato su un nuovo gruppo di vacanzieri sfortunati alla ricerca di brividi sottomarini. L'originale "47 Metri" che ha visto protagonisti Mandy Moore, Claire Holt e Matthew Modine aveva la seguente trama:





Le giovani sorelle Kate e Lisa si recano in Messico per una vacanza piena di sole, divertimento e avventura. Lisa ha bisogno di un po' di persuasione quando Kate suggerisce di immergersi nelle acque infestate dagli squali. Al sicuro nella loro gabbia protettiva, le sorelle che cercano il brivido si ritrovano faccia a faccia con un gruppo di maestosi squali bianchi e le loro peggiori paure diventano presto realtà quando la gabbia si stacca dalla loro barca, facendole precipitare sul fondo dell'oceano con una riserva di ossigeno che ha le ore contate.

L'originale "47 Metri" in origine doveva uscire direttamente in DVD con il titolo The Deep. Appena 2 settimane prima le copie fisiche venissero inviate ai rivenditori (e dopo che ulteriori copie sono state inviate ai principali media per le recensioni) Freestyle Media ha deciso di acquisire il film con un esborso a sette cifre, lo ha rititolato "47 Meters Down" e ha deciso di dare al film una più che meritata uscita nelle sale. Il piano di Freestyle è stato ripagato, dato che il film ha incassato oltre 60 milioni di dollari da un budget di 5 milioni e mezzo.

Il regista Johannes Roberts è piuttosto avvezzo al genere horror, oltre a "47 metri" ha diretto l'horror sovrannaturale The Other Side of the Door nel 2016 e quest'anno il sequel The Strangers: Prey at Night. Il primo teaser di "47 Meters Down: The Next Chapter" annuncia il film per l'estate 2019.

Fonte: Collider