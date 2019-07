Stasera in tv: "Un poliziotto ancora in prova" su Italia 1

Di Pietro Ferraro domenica 21 luglio 2019

Italia 1 stasera propone Un poliziotto ancora in prova (Ride Along 2), commedia d'azione del 2016 diretta da Tim Story e interpretata da Ice Cube, Kevin Hart, Bruce McGill, Tika Sumpter e Olivia Munn.

Cast e personaggi

Ice Cube: Tenente James Payton

Kevin Hart: Agente Ben Barber

Bruce McGill: Tenente Brooks

Tika Sumpter: Angela Payton-Barber

Olivia Munn: Agente Maya Cruz

Benjamin Bratt: Antonio Pope

Ken Jeong: A.J., l'Hacker

Michael Rose: portinaia

Sherri Shepherd: Cori

Carlos Gómez: Capitano Hernandez

Glen Powell: Troy

Nadine Velazquez: Tasha

Doppiatori italiani

Simone Mori: Tenente James Payton

Nanni Baldini: Agente Ben Barber

Dario Penne: Tenente Brooks

Myriam Catania: Angela Payton-Barber

Domitilla D'Amico: Agente Maya Cruz

Christian Iansante: Antonio Pope

Oreste Baldini: A.J., l'Hacker

Pasquale Anselmo: Capitano Hernandez





La trama

Un poliziotto ancora in prova riprende le vicende circa un anno dopo gli eventi narrati nel film originale. Il programma per un rapido viaggio a Miami di Ben (Kevin Hart) e James (Ice Cube) va storto quando le loro indagini poco ortodosse li catapultano in una situazione molto compromettente, che rischia di danneggiare un caso molto importante...e soprattutto far saltare l’incombente matrimonio di Ben e Angela.





Curiosità



Il film è il sequel di Poliziotto in prova (Ride Along) uscito nel 2014 e dello stesso regista.



Il titolo "Ride 2gether" è stato fortemente considerato, ma alla fine si è scelto di rimanere con il titolo originale.



All'inizio del film Ben è seduto su un furgone di sorveglianza con "Packer" scritto su una fiancata. Si tratta del nome del produttore del film Will Packer.



Il poster di questo film è stato parodiato nel videogioco del 2017 South Park: The Fractured But Whole.



Un poster del videogioco Gears of War 3 può essere visto nell'appartamento di Ben quando gli viene chiesto di andare a Miami.



La cantante Ashanti appare nel film in un cameo: è una delle ragazze della festa di addio celibato.



Poliziotto Ancora in Prova - Ride Along 2 è stato un progetto di cui tutti erano consapevoli sin da subito. Dalle parole del produttore Will Packer, “Girare il sequel è stata una decisione presa mentre stavamo ancora realizzando il primo film. Sapevamo che si era creata un’ottima compatibilità fra Cube e Kevin, e questa sensazione ci ha convinto a credere che anche il pubblico avrebbe voluto continuare questo viaggio. Il nostro obiettivo era riprendere dove avevamo lasciato e provare a fare ancora meglio”. Il regista Tim Story è completamente d’accordo quando racconta che nelle prime fasi del montaggio si stava creando la consapevolezza di aver messo le basi per il primo episodio di una saga “Non appena abbiamo realizzato i primi test con il pubblico, lo studio ci ha chiesto di

ragionare sull’idea di un sequel: una notizia del genere ti fa immaginare di aver fatto qualcosa di buono ed è una bella soddisfazione perché non succede troppo spesso”.

Il film costato 40 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 124.



La colonna sonora



Le musiche oritginali del film sono del compositore Christopher Lennertz (Think Like a Man, Come ammazzare il capo... e vivere felici) in collaborazione con la cantante e percussionista Sheila E. e del trombettista e pianista jazz Arturo Sandoval.



1. Team Player (feat. Sheila E. & Arturo Sandoval)

2. The Brothers in-Law

3. Big Check / Kill Him (feat. Sheila E. & Arturo Sandoval)

4. Don't Be Signaling (feat. Sheila E. & Arturo Sandoval)

5. Favor

6. Muay Thai

7. Jackpot (feat. Sheila E.)

8. Mufasa

9. Black Panther (feat. Sheila E.)

10. Cut the Act (feat. Sheila E. & Arturo Sandoval)

11. Dope Dealer / 10th Thing

12. Shootout (feat. Sheila E. & Arturo Sandoval)

13. Nachos (feat. Sheila E. & Arturo Sandoval)

14. Fns.7 / Whn (feat. Sheila E.)

15. Hacker

16. Access / Like Done Done

17. Two Lamps and a Hard Place / Stakeout (feat. Sheila E.)

18. Top Gun (feat. Sheila E.)

19. Boning

20. Whale Meat / Kev-Pocalypse (feat. Sheila E. & Arturo Sandoval)

21. Ben Barber Bitches (feat. Sheila E.)

22. Die, Blah Blah Blah (feat. Sheila E.)

23. Mr. and Mrs. Black Hammer

