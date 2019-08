Submergence: trailer italiano del dramma romantico di Wim Wenders

Di Pietro Ferraro lunedì 19 agosto 2019

Submergence: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Wim Wenders nei cinema italiani dal 22 agosto 2019.

Il 22 agosto Movies Inspired porta nei cinema italiani Submergence, il nuovo dramma romantico del regista Wim Wenders (Il cielo sopra Berlino, The Million Dollar Hotel).

Basato sul celebre romanzo di J.M. Ledgard del 2013, "Submergence" vede la partecipazione di Alicia Vikander e James McAvoy come due amanti separati da distanza e circostanze avverse. James poco prima di partire per un lavoro in Somalia, conosce e si innamora di una donna impegnata in un progetto nel Mar Glaciale Artico. Una volta partito, l’uomo viene rapito dai jihadisti e non ha più modo di mettersi in contatto con lei. L’amore tra i due è intenso, sensuale, istintivo e rappresenta, nonostante la distanza, l’unica strada per resistere alle dure prove della vita.

Scritto da Erin Dignam (The Yellow Hankerchief), "Submergence" è interpretato da Alexander Siddig, Celyn Jones, Reda Kateb, Mohamed Hakeemshady, Harvey Friedman, Andrea Guasch e Jannik Schümann.

La trama ufficiale:





"Submergence" è una storia d'amore che ci porta nei mondi estremamente diversi dei nostri due protagonisti, Danielle Flinders (Alicia Vikander) e James More (James McAvoy). Si incontrano per caso in un remoto hotel in Normandia dove entrambi si preparano per una pericolosa missione. Si innamorano quasi contro la loro volontà, ma presto riconoscono l'uno nell'altro l'amore della loro vita. Quando devono separarsi, scopriamo che James lavora per il servizio segreto britannico. È coinvolto in una missione in Somalia per rintracciare una fonte di attentatori suicidi che si infiltrano in Europa. Danielle "Danny" Flinders è una biomatematica che lavora ad un progetto di immersione in acque profonde per sostenere la sua teoria sull'origine della vita sul nostro pianeta. I due quindi tornano nei loro mondi agli antipodi con James che viene preso in ostaggio dai combattenti jihadisti e non ha modo di contattare Danny, e lei deve scendere sul fondo dell'oceano nel suo sommergibile, senza nemmeno sapere se James è ancora vivo...