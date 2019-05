Climax: trailer italiano del film horror psicologico di Gaspar Noé

Di Pietro Ferraro venerdì 17 maggio 2019

Climax: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror psicologico di Gaspar Noé nei cinema italiani dal 13 giugno 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Europictures ha reso disponibile il trailer italiano di Climax, l'horror psicologico di Gaspar Noé (Enter the Void) che segue una troupe di giovani ballerini in un remoto edificio la cui celebrazione si trasforma in un incubo amplificato dall'LSD.

La trama ufficiale:





A metà degli anni Novanta, venti giovani danzatori si riuniscono per una prova di tre giorni in un collegio in disuso. Presto l'atmosfera diventa elettrica e una strana follia li travolge. Si renderanno conto di essere stati drogati ma non sanno da chi o perché. La situazione segue un continuo crescendo e mentre alcuni si sentono in paradiso, molti di loro vivono l'inferno.

Gaspar Noé dietro le quinte è stato supportato dal direttore della fotografia Benoît Debie (Spring Breakers; Enter the Void) e dal montatore Denis Bedlow. Il cast vede protagonista Sofia Boutella (Atomica Bionda) affiancata da una troupe di ballerini professionisti.

"Climax" arriva nei cinema italiani con Europictures il 13 giugno.





