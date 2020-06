Stasera in tv: "Tutte lo vogliono" su Rai 2

Di Pietro Ferraro lunedì 15 giugno 2020

Rai 2 stasera propone "Tutte lo vogliono", film commedia del 2015 diretto da Alessio Maria Federici e interpretato da Vanessa Incontrada, Enrico Brignano, Giulio Berruti e Ilaria Spada.

Cast e personaggi

Vanessa Incontrada: Chiara

Enrico Brignano: Orazio

Giulio Berruti: Raffaello

Ilaria Spada: Francesca

Gianna Paola Scaffidi: Beatrice

Massimo Bagnato: Sé stesso

Andrea Perroni: Marco

Giovanna Rei: Ramona

Massimiliano Vado: Psicologo

Alessio Manuali: Oste

Marta Zoboli: Marta

Federico Perrotta: Chef

Magdalena Grochowska: Giannina





Trama e recensione

Tutti gli uomini giurano che a loro non è successo mai e tutte le donne prima o poi hanno finto...tira le somme. Sally a Harry, in un bar di New York

Giovanna, Carla, Francesca, Chiara. Cosa avranno in comune queste donne così diverse fra di loro? Quale sarà mai quel dettaglio non irrilevante che rende le loro esistenze segretamente imperfette? E quale mistero femminile è così intimo e così privato, che più privato non si può? Qualunque cosa sia, Tutte lo vogliono. Chiara (Incontrada) ha una professione con un nome attraente, anche se inquietante: fa la “food designer”, cioè prepara cibo bello da guardare, in società con una madre terribilmente snob e vagamente ingombrante. Orazio (Brignano) ha un mestiere con un nome decisamente meno attraente, ma più rassicurante: fa lo sciampista per cani, lavora per un maghrebino appassionato di soap opera e ama il cibo buono da mangiare. La sua ultima relazione risale a quattro anni prima e da allora preferisce la compagnia degli animali a quella delle donne. Chiara invece ha ritrovato dopo anni Raffaello (Berruti) un vecchio amico, il bello e impossibile primo amore dell’adolescenza. Bello come un tempo, e certamente meno impossibile di allora. Potrebbe avere quello che ha sempre desiderato, potrebbe essere l’uomo giusto al momento giusto, ma allora... perché mai l’incontro con Orazio rischia di cambiarle la vita? Forse è proprio vero che se ogni donna è un mistero, ogni uomo ha i suoi segreti in questa commedia allegramente spudorata che racconta sulle donne quello che nessuno aveva mai osato raccontare.





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore barese Francesco Cerasi (Se sei così ti dico sì, Metti la nonna in freezer).

La colonna sonora include il brano "Cuore Assente" ‬di Giusy Ferreri.



TRACK LISTINGS:

1. Tema dell'equivoco

2. Ambasciata

3. Non Ti Aspettavo

4. Tema sentimentale

5. Tema dell'equivoco, Pt. II

6. Litigata

7. Spiando

8. Tema sentimentale, Pt. II

9. Di Nascosto

10. Finale





Foto: Claudio Iannone