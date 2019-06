Rambo: Last Blood - primo trailer italiano di Rambo 5

Di Pietro Ferraro martedì 4 giugno 2019

Rambo 5: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'azione con Sylvester Stallone nei cinema italiani dal 14 novembre 2019.

Notorious Pictures ha reso disponibile un primo trailer italiano di Rambo: Last Blood, quinto film dell'iconica saga action con protagonista Sylvester Stallone.

Dopo aver fatto il giro del mondo negli ultimi quattro film, il tormentato veterano del Vietnam John Rambo è tornato per un ultima missione in "Rambo: Last Blood". Il titolo segna un punto di arrivo con un riferimento al primo film, che in originale era intitolato Rambo: First Blood, uscito nel lontano 1982 come adattamento del romanzo di David Morrel. Da allora questa instancabile e solitaria macchina da guerra ha scatenato l'inferno in una piccola cittadina dello stato di Washington, abbattuto soldati sovietici in Vietnam e Afghanistan, e massacrato brutali soldati dell'esercito birmano, i Tatmadaw. Ora, dopo essere tornato nel suo ranch di famiglia in Arizona nell'ultimo film, Rambo affronterà i membri di un brutale cartello messicano invischiato nel commercio sessuale di ragazze nelle zone dell'Est.

"Rambo: Last Blood" arriva nei cinema italiani il 14 novembre 2019 con un cast che include Sylvester Stallone, Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta, Adrianna Barraza, Yvette Monreal, Genie Kim alias Yenah Han, Joaquin Cosio e Oscar Jaenada.





Rambo 5: Last Blood - primo trailer con Sylvester Stallone

Millennium Films ha pubblicato il primo teasera trailer di Rambo 5: Last Blood. Sylvester Stallone torna nei panni di John Rambo per un'ultima missione in questo primo filmato che è lo stesso mostrato in anteprima a Cannes.

Il John Rambo del 2008 ha visto il personaggio aiutare alcuni missionari dopo aver passato molto tempo a vivere una vita tranquilla in un relativo isolamento. L'intera faccenda ha poi preso una piega brutale trasformandosi in un bagno di sangue. Ora John è tornato a casa e vive una vita tranquilla come un cowboy in un ranch, ma l'ennesima ingiustizia lo porterà di nuovo in azione.

"Rambo 5: Last Blood" si concentra ancora una volta su John Rambo che ha cercato di sistemarsi vivendo una vita tranquilla e pacifica negli Stati Uniti nel ranch di famiglia in Arizona, dopo aver trascorso decenni in giro per il mondo. La sua vita tranquilla viene interrotta quando si unisce ad un giornalista per localizzare e salvare un gruppo di ragazze locali rapite da un cartello messicano che si occupa di traffico sessuale. Il cast include Paz Vega, Adriana Barraza e Yvette Monreal e con Sergio Peris-Mencheta come antagonista principale.

Iniziata con l'acclamato Rambo del 1982, la serie ha avuto un enorme successo incassando un totale di 727 milioni nel mondo. Questo quinto film è diretto da Adrian Grunberg regista di Viaggio in paradiso con Mel Gibson. "Rambo 5: Last Blood" arriverà nei cinema il 20 settembre 2019.

Rambo 5: due nuovi video dal set con Sylvester Stallone

Sylvester Stallone ha condiviso su Instagram due nuovi video dal set del suo Rambo 5: Last Blood. In uno dei due video Stallone e la troupe girano una concitata sequenza d'azione che si è guadagnata l'entusiasmo di Dwayne "The Rock" Johnson che nel commentare il video ha sottolineato con una certa enfasi le indicazioni fornite a Stallone sul set: "Lascio cadere la lancia, mi tuffo e mi preparo a tagliargli la gamba...".

therock "Drop the spear, dive and get ready to cut his leg off". Fuck. Yes.

Nella quinta puntata del franchise, questa volta diretta da Adrian Grunberg e scritta da Matthew Cirulnik e Sylvester Stallone, quando viene rapita la figlia di uno dei suoi amici, Rambo, che sino a quel momento ha lavorato in un ranch, attraversa il confine tra Stati Uniti e Messico con una reporter e si trova rapidamente contro uno dei cartelli più violenti del Messico. Sergio Peris-Mencheta ("Snowfall") interpreterà l'ultimo avversario di Rambo, il brutale leader del cartello, Hugo Martinez. Protagonisti anche Yvette Monreal, Adriana Barraza, Paz Vega, Oscar Jaenada e Joaquin Cosio.

La scorsa settimana Stallone ha fatto tappa al festival di Cannes per una presentazione speciale in cui ha mostrato il primo filmato di questa quinta puntata insieme ad una versione restaurata in 4K del classico Rambo del 1982. Il trailer di "Rambo 5: Last Blood" proiettato a Cannes ha mostrato un John Rambo che si sta preparando per un ultimo combattimento. Non molto della storia è stato svelato in questo filmato che mostra un sequel grintoso, cupo e brutale, ma più in linea con l'originale "Rambo" del 1982 piuttosto che con l'iper-violento quarto capitolo del 2008. Si ritiene che questo sarà il canto del cigno per il franchise di John Rambo. Stallone ha accennato lo scorso anno, dopo l'uscita di Creed 2 a novembre, che si era ufficialmente ritirato dal suo personaggio Rocky. Ora sembra che Stallone abbia cambiato i suoi piani visto che ha recentemente rivelato una nuova idea per un altro sequel di Rocky, che vedrebbe Balboa allenare un immigrato senza documenti che viene espulso, costringendo Rocky a raggiungerlo nel suo paese per trasformare il suo pupillo in un campione.

Stallone sempre riguardo al franchise "Rambo" in una recente intervista con THR ha affermato che non era sua intenzione diffondere nessun tipo di messaggio politico con i suoi film di Rambo.

Sono quasi un ateo politico. [Rambo] non avrebbe mai dovuto essere, in alcun modo, una dichiarazione politica. Lo è diventato...Non penso di essere abbastanza sveglio. Questa non è la mia forza. Non sono un animale politico. Non lo sono mai stato. Non lo voglio essere. Sono solo un narratore. Ma, mio ​​Dio, una volta Reagan disse: "Ho visto Rambo, ed è un repubblicano!".

Stallone afferma la medesima cosa per la saga di "Rocky", che insieme a Rambo ha trasformato negli anni ottanta Stallone in un divo. Come per Rambo, qualsiasi posizione politica presumibilmente sostenuta in Rocky secondo Stallone è puramente casuale.

Non è un animale politico. I pugili usano solo la bandiera della loro nazione. Non stanno dicendo: "Siamo migliori di te".

Stallone ha anche ricordato che non era nemmeno la prima scelta per interpretare Rambo affermando: "Nessuno voleva che io facessi Rambo, ero l'undicesima scelta." Tuttavia Stallone interpreta il personaggio iconico da quasi 40 anni e "Rambo 5: Last Blood" è uno dei film più attesi dell'anno, ma secondo Stallone i suoi 72 anni non sono un problema rispetto alla natura fisica del ruolo di Rambo: "Devono lubrificarmi al mattino", scherza l'attore e prosegue: "L'età non è un problema, perché il Rambo che incontriamo nel quinto film è diventato molto più astuto e non dipende più dall'aggirarsi nelle giungle tendendo agguati alle persone nel modo più brutale possibile".

"Rambo 5: Last Blood" debutta nei cinema il 20 settembre 2019.





























Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone) in data: 27 Mag 2019 alle ore 3:24 PDT





























Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone) in data: 29 Mag 2019 alle ore 7:01 PDT





Rambo 5: Sylvester Stallone condivide nuova foto e un video dal set

Sylvester Stallone ha condiviso uno sguardo dietro le quinte del suo Rambo: Last Blood aka Rambo 5. Il film è attualmente in fase di post-produzione e Stallone si sta preparando per la campagna promozionale, che l'attore sostiene non è una delle sue cose preferite.

Gran parte del filmato incluso nel nuovo video di "Rambo 5" mostra Sylvester Stallone, l'attore viene visto affilare un forcone e un coltello e poi mostrato mentre spara, guida un furgone e brandisce il suo letale arco. Il filmato mostra inoltre quanto Stallone non vede l'ora che i suoi fan possano finalmente godersi "Rambo 5" nelle sul grande schermo.

E' un film della vecchia scuola come il primo....LACRIME, SUDORE E SANGUE e lavorare con attori fantastici! 20 Settembre.

A proposito della fase promozionale del film Stallone spiega la sua poca simpatia per l'inevitabile macchina pubblicitaria che si mette in moto dopo il lungo lavoro delle riprese.

Ora che il duro lavoro davanti alla macchina da presa è finito, la post-produzione continua e la macchina pubblicitaria inizierà presto! Se c'è una cosa che non mi è mai davvero piaciuto fare, è mettermi in posa per una foto. Non mi piace stare fermo.

"Rambo 5: Last Blood" è stato proiettato per i dirigenti dello studio all'inizio di quest'anno e Sylvester Stallone e la troupe sono tornati dall'incontro per apportare le modifiche necessarie al montaggio finale del film, che debutterà nei cinema il 20 settembre.





























Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone) in data: Apr 29, 2019 at 7:23 PDT

































Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone) in data: Apr 25, 2019 at 10:44 PDT

Rambo 5: Sylvester Stallone aggiorna sul film con un video e nuove foto ufficiali

Sylvester Stallone è tornato a parlare di Rambo 5: Last Blood tramite un video condiviso sul suo account ufficiale Instagram. L'attore ha rivelato che il processo di montaggio è attualmente in corso e sono pronti a proiettare il film per lo studio. Stallone ha continuato dicendo che il finale del tanto atteso sequel sarà qualcosa di inaspettato e dice che la storia è "molto bella".

Sylvester Stallone pare si sia già ritirato dal ruolo di Rocky Balboa nel recente Creed II ed è più che probabile che il nuovo film di Rambo sarà l'addio dell'attore 72enne all'iconico personaggio. Saluti a prescindere l'attore ha come di consueto seguito un intenso allenamento per mettere su muscoli che sono una caratteristica di Rambo, Stallone su Instagram si è detto molto soddisfatto del risultato finale raggiunto tanto che scherzando si è definito un "Power Ranger Italiano".

Voglio solo parlare di qualcosa che ritengo sia davvero eccitante, di solito quando sei nel processo di montaggio di un film, può essere doloroso. Quello che pensavi fosse grandioso non è così bello. È come andare dal dentista e togliersi un dente senza Novocaina. Afferrato il concetto? Ma questo ultimo Rambo si sta assemblando perfettamente. Oggi lo proiettiamo per lo studio e sarà fantastico. Non vedo l'ora e ovviamente prenderemo nota delle loro osservazioni. Ma torneremo vincenti e penso che questo film sorprenderà molte persone, è una storia davvero bella, e il finale è così inaspettato. Quindi voglio solo dire, segnatevi il 20 settembre, Rambo sta arrivando.

Oltre all'ultimo aggiornamento video, Sylvester Stallone ha recentemente condiviso tre nuove foto ufficiali del film: un primo piano di John Rambo, un'immagine di alcuni uomini del cartello messicano che traffica in esseri umani con cui Rambo andrà a scontrarsi stavolta e una foto di Rambo a cavallo che si gode pace e tranquillità con la sua figlia adottiva Gabrielle (sua figlia adottiva) prima che, come recita la didascalia, scoppi una violenta e brutale tempesta. Il nome del cavallo di Stallone è American Gun, un campione del mondo.





























Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone) in data: Apr 5, 2019 at 9:35 PDT





























Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone) in data: Apr 4, 2019 at 10:13 PDT





























Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone) in data: Mar 31, 2019 at 6:55 PDT





Rambo 5: nuova foto dal set con Sylvester Stallone

A settembre arriva nei cinema il Rambo: Last Blood di Adrian Gunberg con il ritorno di Sylvester Stallone nei panni di John J. Rambo. Stavolta l'icona action anni '80 è in trasferta in Messico per salvare la figlia di un'amica che è stata rapita da un cartello messicano. Stallone ha condiviso su Instagram una nuova foto dal set che lo vede brandire il suo letale arco.

L'ultima volta che abbiamo visto Stallone nel ruolo di Rambo sul grande schermo è stato nel 2008 nel film John Rambo diretto dallo stesso Stallone, con il veterano del Vietnam in disarmo costretto a tornare in azione per proteggere un gruppo di missionari protestanti in Birmania.

Rambo 5 è diretto da Adrian Grunberg (Viaggio in paradiso) da una sceneggiatura scritta da Stallone insieme a Matt Cirulnick (Paid in Full) basata su personaggi creati da David Morrell. Avi Lerner (The Iceman), Steven Paul (Ghost in the Shell), Kevin King Templeton (I Mercenari, Escape Plan) e Les Weldon (Come ti ammazzo il bodygurad) sono i produttori. Il cast vede Stallone affiancato da Adriana Barraza nei panni di Maria, un personaggio descritto come una sorta di sorella per Rambo, che ha lavorato nella fattoria del padre di Rambo per tutta la vita; Paz Vega nei panni di Carmen Delgado, una giornalista che si occupa del traffico di droga in Messico e che aiuta Rambo dopo che la sua sorellastra è stata rapita da un cartello messicano; Yvette Monreal nei panni di Gabrielle, la ragazza rapita dal cartello messicano; Sergio Peris-Mencheta nel ruolo di Hugo Martinez, il violento leader del cartello messicano e Oscar Jaenada e Joaquín Cosío a bordo in ruoli non specificati.

Lionsgate, Millennium Films e Campbell Grobman Films distribuiranno "Rambo 5: The Last Blood" nei cinema americani il 20 settembre 2019.





























Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone) in data: Mar 11, 2019 at 7:07 PDT

Rambo 5: nuove immagini e dettagli ufficiali sulla trama

Sylvester Stallone ha rivelato ulteriori dettagli sulla trama di Rambo 5: Last Blood insieme ad una galleria di nuove immagini ufficiali del film.

Escape Plane 3: Sylvester Stallone annuncia nuovo titolo ufficiale (video) Scopri "Escape Plan 3" video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul sequel con Sylvester Stallone, Dave Bautista e Curtis "50 Cent" Jackson.

"Rambo 5" è rimasto bloccato in una lunga fase sviluppo per quasi un decennio prima del via ufficiale alla produzione. Nel 2009 a Sylvester Stallone era venuta in mente la balzana idea di strizzare l'occhio a Predator lanciando Rambo in un'avventura fantascientifica ispirata al romanzo "Hunter" di James Byron Huggins, idea per fortuna accantonata, anche se Stallone ha annunciato che adatterà ancora il romanzo, ma in un film a sé stante.

Per quanto riguarda invece i nuovi dettagli sulla trama di "Rambo 5" rivelati via Instgram da Stallone, l'attore ha spiegato l'origine dei guai della giovane Gabriella.

Gabriella vuole andare in Messico per vedere suo padre che l'ha abbandonata molti anni fa. La nonna di Gabriella e Rambo sono molto contrari all'idea...'Voglio solo chiedergli perché ci ha lasciati...' dice lei e inizia il suo viaggio.

Sylvester Stallone con questo quinto film e a 72 anni suonati sembra voglia dare l'addio al personaggio, come ha apparentemente fatto con Rocky Balboa nel recente Creed II, anche se Stallone non ha fatto alcuna dichiarazione ufficiale in tal senso e molti pensano, come il collega Dolph Lundgren, che invece lo rivedremo in un eventuale Creed III.

La data di uscita di "Rambo 5" nei cinema americani è stata fissata al 20 settembre 2019. Nel frattempo Sylvester Stallone si sta preparando a lavorare su The Extractors: Escape Plan, nuovo titolo ufficiale di Escape Plan 3 e sembra che le riprese del tanto atteso I Mercenari 4 inizieranno entro la fine dell'anno, quest'ultima notizia ancora in attesa di conferma dal diretto interessato.





Rambo 5: nuove immagini ufficiali di Sylvester Stallone

Sylvester Stallone ha condiviso su Instagram alcune nuove immagini di Rambo: Last Blood che lo mostrano giovanissimo soldato ventenne, ritratto con il suo nuovo look da cowboy e con la nuova famiglia che ha adottato un anziano John Rambo in tempo di pace. Sylvester Stallone ha recentemente annunciato che Creed 2 è stato il suo addio al personaggio di Rocky Balboa e, anche se non è completamente confermato, questo quinto film sarà molto probabilmente il suo addio a John Rambo.

Nei messaggi che accompagnano le immagini Stallone parla delle sue co-protagoniste Adriana Barraza e Yvette Monreal, che stanno interpretando la sua famiglia "adottiva", composta da Maria e Gabriella.

Rambo e la sua famiglia 'adottiva', Gabriella Yvette Monreal e Maria Adriana Barraza...Le persone che ama e vive per proteggere.

Nel film precedente Rambo dopo aver concluso la sua ultima missione era finalmente tornato a casa nella sua fattoria di famiglia dove, così sembrava, avrebbe vissuto il resto della sua vita in pace e serenità. È passato circa un decennio dagli eventi del film precedente e ora un rapimento innescherà il ritorno in azione del Rambo che conosciamo, la letale macchina da guerra creata dall'esercito, dove un John ventenne ha iniziato la sua carriera militare come pilota di elicottero per poi essere reclutato nelle forze speciali.

Rambo 5 vede Gabriella rapita, evento che costringe John a schierarsi contro un cartello della droga messicano. Il cast comprende anche Paz Vega, la cui sorella è stata rapita dal cartello, e Sergio Peris-Mencheta che interpreta l'antagonista principale.

































Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone) in data: Feb 10, 2019 at 6:53 PST





























Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone) in data: Gen 12, 2019 at 5:13 PST

Rambo 5: nuova immagine ufficiale con Sylvester Stallone

Sylvester Stallone ha annunciato che nelle prossime settimane condividerà sul suo account Instagram nuove immagini di Rambo: Last Blood. Per iniziare l'attore ha offerto ai fan una nuova foto in bianco e nero dell'attesissimo sequel, che mostra l'icona action su un cavallo che osserva un ranch.

Ogni tanto fino a quando il film uscirà, pubblicherò immagini del prossimo Rambo. Vedete se riuscite a seguire la storia usando la vostra immaginazione. Tutte le immagini che pubblico saranno in bianco e nero, ma il film avrà colori eccezionali...

Insieme alla nuova foto di Rambo 5, Sylvester Stallone ha recentemente pubblicato anche alcuni video sul suo account Instagram su come ha allenato Robert De Niro sul ring per la commedia Il grande match (trovate i video a seguire).





























Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone) in data: Gen 10, 2019 at 8:42 PST





























Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone) in data: Gen 5, 2019 at 10:30 PST





























Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone) in data: Gen 6, 2019 at 1:17 PST





























Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone) in data: Gen 6, 2019 at 4:32 PST

Rambo 5: nuova immagine ufficiale dal set

Sylvester Stallone ha condiviso un'altra immagine dal set di Rambo: Last Blood le cui riprese sono state ufficialmente completate. La nuova foto mostra Rambo che brandisce il sui iconico arco pronto a scoccare una freccia.

Sylvester Stallone in questo momto si sta godendo il successo di Creed 2 che ha esordito negli States battendo il weekend di apertura della prima puntata. A quanto riferito dallo stesso Stallone, su alcuni messaggi condivisi sui social media, la sua apparizione in "Creed 2" è stata la sua ultima volta nei panni di Rocky, l'attore non ha intenzione di riprendere il ruolo in futuro.

Sembra che ache Rambo 5 sarà l'ultima volta di Sylvester Stallone nei panni di John Rambo. L'attore ha 73 anni suonati e tornare in un ruolo d'azione come quello di Rambo non sarà stata cosa facile. Stallone non ha confermato "Rambo 5" come sua ultima performance nei panni dell'icona d'azione anni '80, ma la cosa sembra molto probabile.

"Rambo 5" porta il personaggio in Messico dove verrà richiamato in azione cercando di salvare la figlia di un amico da un cartello di trafficanti di esseri umani. Oltre alla nuova immagine dal set abbiamo incluso anche un video condiviso da Stallone su una serata di presentazione di uno spettacolare libro dedicato a tutta la saga di Rocky. Vi proponiamo il video perché mostra Stallone e Arnold Schwarzenegger insieme durante la serata, e perché è sempre un gran piacere vedere insieme le due leggendarie icone di film d'azione.





























Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone) in data: Dic 11, 2018 at 6:15 PST





























Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone) in data: Dic 12, 2018 at 11:40 PST





Rambo 5: riprese concluse e nuovi video dal set con Sylvester Stallone

Sylvester Stallone ha concluso le riprese di Rambo 5 aka Rambo: Last Blood. Dal via alle riprese lo scorso ottobre l'icona action ha condiviso foto e video direttamente dal set e ora è tornato sui social media con un messaggio speciale e un video finale per salutare i fan.

Rambo 5: trapelati online nuovi dettagli sulla trama del film Trapelati nuovi dettagli sulla trama di "Rambo 5", sequel che vede il ritorno di Sylvester Stallone nei panni di John Rambo.

In questo quinto film John Rambo lavora in un ranch, ma torna in azione per rintracciare una donna rapita e portata in Messico come parte di un traffico di esseri umani.

Sylvester Stallone ha appena finito di girare Creed 2 già uscito negli States e in arrivo nei cinema italiani il 24 gennaio 2019. Sly ha recentemente annunciato che vuole ritirerà dal ruolo di Rocky, anche se alcuni, come Dolph Lundgren, pensano che invece l'attore tornerà.

Sly ha condiviso su Instagram un video finale dal set di "Rambo 5" con il seguente messaggio.

Beh questo è quanto. E' stata la mia ultima ripresa di Rambo 5 Last Blood, almeno così è come lo chiamano loro, finora. Ed è stato un viaggio incredibile, lo è stato davvero. Questo personaggio mi è stato presentato nel 1980 e nessuno voleva farlo, anzi, io ero l'undicesima scelta. La gente lo considerava quasi un progetto maledetto, l'ho guardato e mi sono detto che era un'opportunità incredibile.

Sylvester Stallone non doveva tornare per "Rambo 5", i produttori avevano optato per trasformare "Rambo" in una serie tv incentrata sul figlio di John. Stallone è stato coinvolto per un po', ma poi ha abbandonato. Dopo il forfait di Stallone la serie tv è stata accantonata. Nel frattempo l'attore ha caldeggiato l'idea di adattare il libro di fantascienza "The Savage Hunt" che avrebbe visto Rambo alle prese con una creatura mutante nella giungla. Il progetto è stato accantonato a favore di "Rambo: Last Blood", ma Stallone ha ancora intenzione di adattare "The Savage Hunt" sul grande schermo.





























Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone) in data: Dic 3, 2018 at 10:00 PST





























Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone) in data: Nov 26, 2018 at 2:04 PST





























Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone) in data: Nov 25, 2018 at 7:01 PST





























Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone) in data: Nov 22, 2018 at 8:08 PST

Rambo 5: Last Blood - prima immagine ufficiale di Silvester Stallone

L'account ufficiale Twitter di Lionsgate ha condiviso una prima immagine ufficiale di Sylvester Stallone in Rambo 5: Last Blood. Stallone ha già pubblicato alcune foto e video dal set, ma questa è la prima immagine ufficiale del suo personaggio così come lo vedremo nel film. John Rambo di Stallone è ritratto sotto la pioggia con un cappello da cowboy nero e un poncho.

Ci sono voluti otto anni e diversi progetti accantonati per arrivare a realizzare "Rambo 5" con la prima idea di Sylvester Stallone di approcciare una versione di rambo fantascientica a tinte horror in stile Predator adattando il romanzo "Hunter" di James Byron Huggins. L'idea è stata poi abbandonata, ma Stallone ha recentemente annunciato un adattamento indipendente che non avrà nulla a che fare con Rambo e bisogna dire che è meglio così.

La produzione su "Rambo 5" è iniziata di recente con Stallone che ha rivelato che sta ancora perfezionando la sceneggiatura tra una ripresa e l'altra. Rambo 5 al momento non ha una data di uscita ufficiale, ma si ritiene che arriverà nei cinema nell'autunno del 2019.







Time to become war. @TheSlyStallone is back with your first look at Rambo V: Last Blood. #RamboV pic.twitter.com/b1vWEbC3Qz

— Lionsgate Movies (@Lionsgate) 1 novembre 2018

Rambo 5: nuove foto dal set e un video con Silvester Stallone

Proseguono le riprese di Rambo 5 aka Rambo: Last Blood e sull'account ufficiale Instagram di Sylvester Stallone sono stati pubblicati un nuovo video in cui Stallone mostra le location del film e nuove foto dal set, tra cui una che ritrae l'attore con un impressionante nuovo coltello, arma che ha accompagnato John Rambo in tutte le sue missioni.

Per quanto riguarda il nuovo e impressionante coltello di Rambo, la foto non rivela molto altro, ma l'arma ha un aspetto alquanto intimidatorio. Secondo la didascalia che accompagna la foto il coltello è stato soprannominato "Heartstopper".

Impugnando lo 'Heartstopper'...non puoi semplicemente smettere.

Questa volta vedremo John Rambo costretto a lasciare una tranquilla vita da ranch per scontrarsi con un cartello della droga messicano che ha rapito la figlia di un amico. Il cast comprende anche Paz Vega nei panni di una giornalista e Sergio Peris-Mencheta in quelli dell'antagonista principale.

L'ultima volta che abbiamo visto il personaggio sullo schermo è stato in John Rambo uscito nel 2008. Rambo 4 è stato davvero un buon film, ma ha anche registrato l'incasso più basso nella storia del franchise con 113 milioni di dollari incassati in tutto il mondo. Ad oggi i quattro film della serie hanno totalizzato 727 milioni. "Rambo: Last Blood", diretto da Adrian Grunberg, arriverà nei cinema il prossimo anno, ma al momento non è stata ancora fissata una data di uscita ufficiale.





























Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone) in data: Ott 25, 2018 at 9:57 PDT





























Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone) in data: Ott 25, 2018 at 1:23 PDT





























Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone) in data: Ott 24, 2018 at 11:28 PDT





Rambo 5: foto e video dal set con Silvester Stallone

Riprese in corso per Rambo 5 aka Rambo: Last Blood con Sylvester Stallone che sta apportando modifiche alla sceneggiatura tra una ripresa e l'altra. L'attore ha pubblicato nuove foto e un video sul suo account Instagram ufficiale, una delle immagini lo ritrae mentre sta ritoccando la sceneggiatura con una didascalia a sottolineare che "il lavoro di uno scrittore non è mai concluso...".

Hunter: Stallone porta al cinema un'idea scartata per Rambo 5 Il romanzo "Hunter" di James Byron Huggins arriverà al cinema in un action fantascientifico prodotto e interpretato da Sylvester Stallone.

"Rambo 5" ha recentemente reclutato l'attore spagnolo Sergio Peris-Mencheta come antagonista principqle e Paz Vega come la giornalista Carmen Delgado, la cui sorellastra è stata rapita. John Rambo e Delgado s'imbatteranno in un cartello della droga messicano in questo sequel che sarà probabilmente l'ultima volta in cui vedremo Sylvester Stallone nei panni dell'iconico personaggio.

Stallone ha recentemente firmato per recitare nell'adattamento cinematografico di Hunter, che in origine è stato considerato come trama per "Rambo 5" fino al suo accantonamento. Stallone ha acquistato i diritti nel 2009 e voleva usare la trama per il sequel di Rambo, che avrebbe dovuto contrapporre il personaggio contro una bestia inumana creata in laboratorio.





























Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone) in data: Ott 19, 2018 at 6:02 PDT





























Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone) in data: Ott 22, 2018 at 9:20 PDT





























Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone) in data: Ott 21, 2018 at 11:31 PDT





























Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone) in data: Ott 18, 2018 at 2:04 PDT





























Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone) in data: Ott 11, 2018 at 3:19 PDT





























Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone) in data: Ott 9, 2018 at 9:15 PDT





























Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone) in data: Ott 4, 2018 at 4:26 PDT

Rambo 5: annunciato titolo ufficiale "Last Blood"

Il quinto film della serie Rambo è ufficialmente intitolato Rambo 5: Last Blood. Sylvester Stallone ha interpretato per la prima volta John Rambo nel lontano 1982 tornando poi per due sequel, con missioni in Vietnam nel 1985 e in Afghanistan nel 1988 e un quarto film nel 2008 che lo ha visto in azione in Birmania. Stallone ora è finalmente pronto a tornare alle sue radici con un quinto film ambientato al confine tra USA e Messico dove Rambo ha abbracciato una vita da ranch, ma sarà coinvolto in un conflitto con trafficanti di esseri umani che lo riporterà in azione forse per l'ultima volta.

Il sito ha THR ha confermato che il quinto film della serie è ufficialmente intitolato "Rambo 5: Last Blood". Il titolo allude alla storia di Rambo e al primo film che in originale era intitolato "First Blood".

Le riprese di "Rambo 5: Last Blood" sono attualmente in corso, come confermato da Stallone. Paz Vega si è appena unita al cast come la reporter che lavora con Rambo dopo il rapimento della sorellastra. Il casting per la sorella e i suoi rapitori non è stato ancora annunciato. Adrian Grunberg (Viaggio in paradiso) è designato alla regia del film che dovrebbe uscire nei cinema nell'autunno 2019.

Rambo 5, riprese iniziate: Sylvester Stallone nelle prime foto dal set

Iniziate ufficialmente le riprese di Rambo 5 e già arrivano le prime foto ufficiali dal set condivise da Sylvester Stallone sul suo account ufficiale di Instagram. Stallone sta tornando al suo ruolo iconico, ma questa volta con un approccio leggermente diverso al personaggio. Una prima foto lo mostra nel suo ranch abbigliato come un perfetto cowboy con la didascalia a seguire.

Stasera iniziamo le riprese...!

La seconda foto, in cui lo vediamo in groppa ad un cavallo mentre si fa strada attraverso una zona boscosa, è accompagnata dal seguente messaggio.

Arriva un cavaliere libero e selvaggio. @Rambomovie #rambo5

Quando abbiamo visto per l'ultima volta John Rambo, stava tornando al suo ranch e ora sembra che la macchina da guerra abbia abbracciato completamente la sua nuova vita da ranchero.

Il quinto capitolo della saga di Rambo vede John alla ricerca della figlia di un amico, che è stato rapita. Deve lasciare il suo ranch per attraversare il confine Stati Uniti-Messico per rintracciarla e salvarla. Ben presto si ritrova a scontrarsi con uno dei cartelli della droga più violenti del Messico mentre viene coinvolto in una storia di traffico di esseri umani.

Stallone ha sempre accennato ad un potenziale "Rambo 5" fin dal quarto capitolo dal titolo "John Rambo" uscito dieci anni or sono. Lungo la strada si parlato della potenziale morte di Rambo e di una serie tv, poi abbandonata,che avrebbe seguito il figlio di John Rambo. C'era anche l'idea di riavviare completamente la serie per il grande schermo, progetto che non prevedeva nenache un cameo di Stallone. Per fortuna l'idea di un reboot senza Sly è stata abbandonata a favore di un sequel diretto di "John Rambo".

Stallone tornerà nella sale italiane il 24 gennaio 2019 riportando al cinema il suo iconico personaggio di Rocky nel sequel Creed II, che lo riporterà faccia a faccia con l'Ivan "ti spiezzo in due" Drago di Rocky IV.





























Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone) in data: Ott 2, 2018 at 10:01 PDT





























Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone) in data: Ott 2, 2018 at 11:36 PDT

Rambo 5: Sylvester Stallone si allena per le riprese (video)

Sylvester Stallone è tornato in palestra e si sta allenando per Rambo 5. L'attore ha pubblicato un nuovo video del suo allenamento sui social media con indosso una maglietta con la foto segnaletica di John Rambo mentre ascolta "Welcome to the Jungle" dei Guns N' Roses.

Rambo 5: primi dettagli su trama e personaggi Iniziata la fase casting di "Rambo 5" con nuovi dettagli sulla trama e i personaggi del sequel "messicano" con Sylvester Stallone.

Si discute di un "Rambo 5" da dieci anni, ma ora finalmente ci siamo e l'icona action sta per tornare per quella che sarà quasi certamente la sua ultima incursione sul grande schermo. Sylvester Stallone ha da poco ultimato le riprese di Creed 2 che vedrà il ritorno di Dolph Lundgren nei panni di Ivan Drago. Lundgren ha raccontato in una recente intervista che era inizialmente scettico riguardo al riprendere il ruolo del pugile russo Drago. Lundgren era preoccupato che avrebbe in qualche modo indebolito la sua performance in Rocky IV, ma ha ammesso che la sceneggiatura di Stallone ha fugato ogni suo dubbio. Drago nel film apparirà con suo figlio, Viktor, nel film e sembra che l'Adonis di Michael B. Jordan seguirà le orme del padre giocandosi la vita sul ring.

Oltre a "Creed 2" e "Rambo 5", Sylvester Stallone sta lavorando anche a I Mercenari 4 che dovrebbe entrare in produzione dopo che l'attore ha completato il nuovo episodio di Rambo. L'attore Terry Crews non farà parte del film a causa delle minacce del produttore per le accuse di molestie sessuali mosse contro l'attore, al momento l'unico ad essere ufficialmente nel cast è Stallone.

Tornando a "Rambo 5" e al nuovo video, Sylvester Stallone insieme alla clip ha fornito anche un commento che dice: "Sono totalmente concentrato! Al 100%"".





























Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone) in data: Set 12, 2018 at 9:37 PDT

Rambo 5: Sylvester Stallone aggiorna sull'imminente via alle riprese

Sylvester Stallone continua a fornire aggiornamenti sull'inizio delle riprese di Rambo 5 con un nuovo post sui social media.

Con Creed 2 attualmente in fase di post-produzione, Sylvester Stallone si sta concentrando totalmente su "Rambo 5". Stavolta l'attore ha pubblicato una foto di John Rambo sotto la pioggia che impugna un machete con una didascalia che dice: "Si parte presto e sono molto eccitato...il mondo potrà cambiare ma non lui. Niente è finito!".

Le riprese di "Rambo 5" dovrebbero iniziare questo mese in Bulgaria e alle isole Canarie spagnole sotto la guida di Adrian Grunberg regista di Viaggio in paradiso (Get the Gringo).

Rambo 5 si svolgerà dopo gli eventi dell'ultimo film e vedrà il personaggio residente in Arizona. Rambo vive e lavora in un ranch, cercando di vivere una vita isolata e tranquilla. Tutto cambia quando una banda di trafficanti di esseri umani inizia a rapire donne locali e portarle in Messico. John Rambo collabora con un giornalista per salvare queste donne e strapparle ad un terribile destino.

"Rambo 5" dovrebbe arrivare nelle sale per l'autunno 2019, ma una data di uscita ufficiale deve ancora essere confermata. Rambo 4 aka John Rambo del 2008 ha incasssato 113 milioni di dollari nel mondo da un budget di 50 milioni ed è stato ampiamente sottovalutato dalla critica. In seguito Stallone è tornato alla ribalta con lo spin-off Creed, un successo che ha generato un sequel in uscita nei cinema italiani il 29 novembre e portato alla pianificazione di un'altra puntata del franchise I Mercenari.





Rambo 5: Sylvester Stallone si allena prima delle riprese (video)

Sylvester Stallone torna a parlare di Rambo 5 con un video che mostra un momento dell'allenamento per il suo ritorno al ruolo iconico di John Rambo. Dopo voci e smentite su un ritorno di Stallone nei panni dell'eroe d'azione degli anni '80, è stato finalmente confermato che l'attore è pronto ad affrontare Rambo ancora una volta.

Lo sviluppo di "Rambo 5" è stato piuttosto travagliato. Un reboot del franchise è stato confermato per la prima volta a ottobre 2016, e nessuno era sicuro che Stallone sarebbe tornato nel ruolo di protagonista. Il film è stato poi messo in stand-by quando sono stati annunciati i piani per una serie televisiva di Rambo, senza il coinvolgimento di Stallone. Ma quando alla serie tv non è stata data luce verde, un "Rambo 5" è tornato in ballo. A maggio di quest'anno è stato finalmente confermato che Stallone sarebbe tornato per la quinta volta nei panni di John Rambo, annuncio seguito da un recente aggiornamento, non ancora ufficializzato, che ha segnalato alla regia l'Adrian Grunberg di Viaggio in paradiso (Get the Gringo).

Ora Stallone ha utilizzato Instagram per mostrare ai suoi fan che si sta preparando attivamente per "Rambo 5". Stallone ha pubblicato un video che mostra una parte del suo allenamento. Il video mostra l'attore di 72 anni che solleva un peso di 113 chilogrammi sul pavimento della sua palestra. Il video è accompagnato da una didascalia in cui Stallone afferma: "Prepararsi per Rambo. Anche se hai raggiunto una certa età non significa che devi SENTIRE quell'età! Continua a pompare, continua ad insistere!".

Ricordiamo che in un'intervista del 2016, Stallone aveva disatteso le speranze dei fan di tornare al personaggio di Rambo perché si sentiva troppo vecchio per l'impegno fisico richiesta dal ruolo. L'attore in quell'occasione disse: "Il cuore è disposto, ma il corpo dice: 'Stai a casa!'. Sono come i combattenti che tornano indietro per un ultimo round e le beccano. Lascia fare a qualcun altro". Chiaramente l'attore nel frattempo ha cambiato idea per la gioia dei fan di Rambo, che potranno rivedere l'iconica "macchina da guerra" coinvolto in una nuova missione che è stato svelato vedrà Rambo contrapposto ad alcuni trafficanti di esseri umani.











Fonte: Sylvester Stallone