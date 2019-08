Vox Lux: trailer italiano del film con Natalie Portman e Jude Law

Di Pietro Ferraro mercoledì 7 agosto 2019

Vox Lux: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico con Natalie Portman nei cinema italiani dal 12 settembre 2019.

Eagle Pictures ha reso disponibile un trailer italiano Vox Lux, opera secondo del regista Brady Corbet, dopo il suo memorabile debutto con "The Childhood of a leader" Leone D'oro e Miglior film esordiente al Festival di Venezia.

"Vox Lux" si svolge in due diversi periodi di tempo. Nel 1999, l'adolescente Celeste (Raffey Cassidy) sopravvive a un tragico incidente. Dopo aver cantato per la prima volta a un funerale, Celeste decide di diventare una pop star con l'aiuto della sorella cantautrice (Stacy Martin) e di un talentuoso manager (Jude Law). L'arrivo del successo e la perdita dell'innocenza coincidono con uno sconvolgente attacco terroristico contro l'intera nazione e Celeste diventa improvvisamente un'icona americana e una superstar mondiale. Nel 2017, Celeste (Natalie Portman), ormai adulta, è determinata a tornare in vetta dopo uno scandaloso incidente che ha fatto vacillare la sua carriera. Durante il tour per promuovere il suo sesto album dal titolo “Vox Lux”, la pop star è costretta ad affrontare tutte le sue paure e le sue fragilità di giovane donna.

"Vox Lux" è una potente storia sulle infinite contraddizioni che plasmano l'animo umano, impreziosita dalle canzoni originali di Sia, dalla colonna sonora di Scott Walker e resa unica dalla sorprendente performance di Natalie Portman.

Il film è stato prodotto da Andrew Lauren (ALP) e da DJ Gugenheim insieme a Christine Vachon e David Hinojosa di Killer Films, Michel Litvak ,Gary Michael Walters, David Litvak di Bold Films e da Svetlana Metkina e Brian Young di Three Six Zero Entertainment e da Robert Salerno. Natalie Portman e Jude Law sono, insieme a Sia, i produttori esecutivi.

Disponibile un primo trailer di Vox Lux. Il film è interpretato da Natalie Portman e diretto da Brady Corbet al suo secondo lungometraggio. Il progetto racconta una storia ambiziosa e dispone di un grande cast guidato dalla Portman, che interpreta una popstar di grande successo che sta anche cercando di crescere una figlia adolescente.





Il film inizia nel 1999 con le sorelle adolescenti Celeste (Raffey Cassidy) e Eleanor (Stacy Martin), sopravvissute ad una catastrofica tragedia. Le sorelle compongono ed eseguono una canzone a proposito della loro esperienza, traendo qualcosa di bello e catartico dalla tragedia vissuta. Le sorelle attirano l'attenzione di un manager appassionato (Jude Law) e conquistano rapidamente fama e fortuna, con Celeste come protagonista ed Eleanor come àncora creativa. Per la seconda metà del film, ambientata nel 2017, una Celeste trentunenne (Natalie Portman) è madre di una figlia adolescente (Cassidy) e sta lottando per barcamenarsi in una carriera piena di scandali quando un altro atto di terrificante violenza esige la sua attenzione.

Raffey Cassidy, vista nel film Disney Tomorrowland, interpreterà un doppio ruolo in "Vox Lux", sarà la sorella di Celeste e anche sua figlia nella seconda parte della storia.

Il film include anche canzoni originali di Sia e una colonna sonora composta da Scott Walker, che ha lavorato con Brady Corbet nel suo precedente film The Childhood of a Leader - L'infanzia di un capo.

Vox Lux dopo la tappa al Festival di Toronto debutterà nei cinema americani il 7 dicembre 2018.

Fonte: Slash Film