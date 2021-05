Stasera in tv: “Mother’s Day” su Rai 3

Cast e personaggi

Jennifer Aniston: Sandy Newhouse

Julia Roberts: Miranda Collins

Kate Hudson: Jesse

Jason Sudeikis: Bradley Barton

Timothy Olyphant: Henry

Britt Robertson: Kristin

Héctor Elizondo: Roman Navarro/Lance Wallace

Sarah Chalke: Gabi

Loni Love: Kimberly

Jack Whitehall: Zack

Margo Martindale: Flo

Robert Pine: Earl

Shay Mitchell: Tina

Aasif Mandvi: Russell

Jon Lovitz: Wally Burn

Lucy Walsh: Jody

Grayson Russell: Tommy

Matthew Walker: Randy

Lisa Roberts Gillan: Betty

Kate Linder: Gigi

Jennifer Garner: Dana Barton

Caleb Brown: Mikey

Brandon Spink: Peter

Gianna Simone: Val

Aiden Bivek: Tanner

Adreana Gonzalez: Inez

Gary Friedkin: Shorty

Anoush NeVart: Sonia

Tom Hines: Brady

Genevieve Joy: Genevieve Joy

Rodger May: avventore

Adam Freeman: Adam Freeman

Kevin Blake: arbitro

Christine Lakin: assistente

Rory O’Malley: il cliente

Penny Marshall: voce narrante

Doppiatori italiani

Eleonora De Angelis: Jennifer Aniston

Cristina Boraschi: Julia Roberts

Stella Musy: Kate Hudson

Francesco Prando: Jason Sudeikis

Riccardo Rossi: Timothy Olyphant

Valentina Favazza: Britt Robertson

Angelo Nicotra: Héctor Elizondo

Francesca Fiorentini: Sarah Clarke

Laura Romano: Loni Love

Gianfranco Miranda: Jack Whitehall

Aurora Cancian: Margo Martindale

Carlo Valli: Robert Pine

Federica De Bortoli: Shay Mitchell

Andrea Lavagnino: Aasif Mandvi

Roberto Stocchi: Jon Lovitz

Gemma Donati: Lucy Walsh

Oliviero Dinelli: Matthew Walker

Alex Polidori: Grayson Russell

Luca Tesei: Caleb Brown

Leonardo Della Bianca: Brandon Spink

Sebastiano Pezzulli: Aiden Bivek

Francesca Manicone: Gianna Simone

Ilaria Latini: Adreana Gonzalez

Roberto Draghetti: Gary Freidkin

Lorenza Biella: Anoush Nevart

Fabrizio Temperini: Tom Hines

Alessandra Korompay: Genevieve Joy

Franco Mannella: Rodger May; Adam Freeman; Kevin Blake

Melina Martello: Penny Marshall

Trama e recensione

Jennifer Aniston, Kate Hudson, Julia Roberts, Jason Sudeikis sono le protagoniste di una serie di storie intrecciate che esaltano il legame materno spesso conflittuale, ma sempre fortissimo, talvolta folle! Nella settimana prima della festa della mamma, scopriamo le vite di un gruppo di donne forti, amorevoli e imperfette: da quella divorziata che deve fare i conti con la nuova matrigna dei suoi figli a quella che cerca di trovare la madre naturale. Madri in attesa, single, matrigne, madri gay, madri assenti o lontane, madri di ogni tipo…tutte ci ricordano come ogni madre è, a suo modo, un’eroina. Mother’s Day è un film toccante che mostra l’impatto, anche involontario, che le madri hanno sulle vite dei loro figli. E’ una celebrazione dolce, profonda, divertente e sexy delle madri di tutto il mondo.

Curiosità

I tre figli di Julia Roberts, Hazel, Phinneas e Henry Moder, compaiono nel film.

Julia Roberts ha guadagnato 3 milioni di dollari per quattro giorni di lavoro.

Hector Elizondo è apparso in tutti i film più popolari di Garry Marshall.

Julia Roberts indossa la stessa parrucca che indossava in Notting Hill (1999) per una scena di un film ambientato nello spazio.

Mother’s Day è l’ultimo film del regista Garry Marshall, scomparso poco dopo l’uscita del film.

Mother’s Day è il quinto film di Jennifer Aniston e Jason Sudeikis insieme. I due attori hanno recitato insieme anche in Il cacciatore di ex (2010), Come ammazzare il capo … e vivere felici (2011), Come ti spaccio la famiglia (2013), e Come ammazzare il capo 2 (2014).

Mother’s Day è la quarta collaborazione di Julia Roberts con il regista Garry Marshall. I primi tre erano Pretty Woman (1990), Se scappi, ti sposo (1999) e Appuntamento con l’amore (2010).

Quando Miranda esamina l’album di immagini d’infanzia di Kristin, le foto sono immagini reali dell’attrice Britt Robertson.

Britt Robertson e Jennifer Aniston hanno recitato insieme anche in Cake (2014).

Il cartello della stazione ferroviaria dice: “Specialità di oggi: pomodori verdi fritti”. E’ un riferimento al film Pomodori verdi fritti alla fermata del treno con la stessa location utilizzata nel film.

Quando i comici si esibiscono, il nome di Billy Crystal è scritto sul muro dove è seduto Jon Lovitz.

Hector Elizondo e Julia Roberts sono apparsi insieme nel film Pretty Woman di Garry Marshall, e in Mother’s Day i loro personaggi sono nel ristorante della stazione e fanno un commento sull’insalata che fa riferimento al loro film precedente.

Timothy Olyphant e Britt Robertson sono entrambi comparsi nella serie di thriller Scream: Olyphant in Scream 2 (1997) e Robertson in Scream 4 (2011). Inoltre, Jennifer Aniston è stata citata in Scream 2 (1997), e la nipote di Julia Roberts, Emma Roberts, era in Scream 4 (2011).

Questo è il secondo film di Timothy Olyphant e Jennifer Aniston insieme. Entrambi sono apparsi in Rock Star (2001), in cui Aniston interpreta la fidanzata di Wahlberg e Timothy Olyphant interpreta il migliore amico di Wahlberg.

Il film costato 25 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 48.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di John Debney (Una settimana da Dio, Elf, Quando meno te lo aspetti, The Greatest Showman).

Le canzoni incluse nel film:

1. Mom- Meghan Trainor

2. Back To Dixie – Jimmy Bo

3. Doin’It (All For My Baby)- Jennifer Garner

4. Summer Dance – Jordyn Kane

5. Make IT Red – Fitness

6. Photograph – Ed Sheeran

7. Safe In The Wild – Kueenz

8. Winter Coat – Lucy Walsh

9. Fish Out Of Water – Leo Sou

10. You Belog To Me – Bryan Adams

11. Happy Mother’s Day – Samantha Schultz

12. Mother’s Day – Bill Malina

13. Right Through You – Madison Bray

14. Just Play The Music – Lauren Vogel

15. Be Bop – Dan Dee

16. Old Macdonald Had A Farm – Joseph Leo Bwarie

17. This Aint’t As Easy As It Seems – Pilot Hill

18. Corelli Concerto In D – Daniele Luppi

19. Steal My Sunshine – Len

20. Mastermind – Decrypter

21. Irresistible – Sophia Joelle

22. The Humpty Dance – Jason Sudeikis & Heavy Young Heathens

23. M-O-T-H-E-R – Joseph Leo Bwarie

24. Momma Knows Best- Lucy Levinsohn

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]