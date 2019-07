Stasera in tv: "Before I Go to Sleep" su Rai 3

Di Pietro Ferraro lunedì 15 luglio 2019

Rai 3 stasera propone "Before I Go to Sleep", thriller psicologico del 2014 diretto da Rowan Joffé e interpretato da Nicole Kidman, Colin Firth e Mark Strong.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Nicole Kidman: Christine Lucas

Colin Firth: Ben Lucas

Mark Strong: Dr. Nasch

Anne-Marie Duff: Claire

Dean-Charles Chapman: Adam

Jing Lusi: Infermiera Kate

Rosie MacPherson: Emily

Ben Crompton: Custode del Magazzino

Adam Levy: Ben

Gabriel Strong: ragzzo sulla bici





La trama

Christine Lucas (Nicole Kidman) si sveglia a letto con un uomo che non conosce, in una casa sconosciuta. L'uomo le spiega che è suo marito, Ben (Colin Firth), e che ha sofferto danni cerebrali a causa di un incidente automobilistico avvenuto dieci anni prima. Christine si sveglia ogni mattina senza alcun ricordo della sua vita dopo i vent'anni. Christine è in cura dal Dr. Nasch (Mark Strong), un neurologo di un ospedale locale che le fornisce una macchina fotografica per registrare i suoi pensieri e progredire ogni giorno, e la chiama ogni mattina per ricordarle di guardare le immagini registrate nella videocamera. Presto Christine inizia a scoprire una terrificante verità che la costringe a sospettare di tutti intorno a lei.





Curiosità



Before I Go to Sleep è basato sull'omonimo romanzo del 2011 scritto da S. J. Watson, in Italia pubblicato con il titolo "Non ti addormentare".



Nel romanzo, il diario di Christine ha la forma di un diario / taccuino, mentre nel film è una videocamera.



Nicole Kidman ha studiato gli amnesici in preparazione per questo film e ha visionato un documentario su Clive Wearing.



La madre del regista Rowan Joffe soffre di amnesia.



Nel libro, Christine è una donna di 47 anni.



Il regista Rowan Joffe aveva originariamente ricevuto il manoscritto del film dal produttore televisivo Liza Marshall, senza copertina. Inizialmente leggendo e pensando che si trattasse di un film di memorie / film drammatico in forma originale, fu scioccato nello scoprire che era un thriller mentre leggeva di più.



Il film ha conquistato la vetta del box-office in Polonia durante il suo weekend di debutto.



Mark Strong e Colin Firth hanno recitato insieme anche in Kingsman: Secret Service (2014), La talpa (2011) e Febbre a 90 ° (1997).



Questo film segna la seconda collaborazione sullo schermo di Nicole Kidman e Colin Firth dopo Le due vie del destino (2013).



Nei primi minuti del film, quando Colin Firth mostra a Kidman la lavagna delle cose che ha bisogno di ricordare, "Strawberries / Fragole" è elencata come un'allergia di Christine. Nicole Kidman è realmente allergica alle fragole.



Le musiche originali del film sono del compositore britannico Edward Shearmur (The Skeleton Key, Il regno del fuoco, Passengers - Mistero ad alta quota).



Il film costato 22 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo 15.



[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]