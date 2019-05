Hobbs & Shaw: film pronto per le sale, nuove foto ufficiali con The Rock

Hobbs & Shaw: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sullo spin-off di Fast & Furious nei cinema italiani dall'8 agosto 2019.

Dwayne Johnson su Instagram ha annunciato che Hobbs & Shaw ha terminato la post-produzione, alcune riprese aggiuntive ed è pronto per le sale. Lo spin-off di Fast & Furious è entrato nel processo di post-produzione a febbraio dopo l'annuncio del fine riprese con Johnson passato al set di Jumanji 3 che nel frattempo ha concluso le riprese.

Questo è un annuncio di film terminato al 100% per la bestia conosciuta come Hobbs & Shaw. Ho fatto un ultimo giro per filmare un finale divertente per il nostro film. GRAZIE al mio cast, regista, produttore, troupe, studio e ogni compagnia che ha impegnato il suo tempo e il suo talento per realizzare un film così bello, ca**uto e divertente. E, soprattutto, GRAZIE A TUTTI I FAN NEL MONDO che sono fo**utamente impegnati a creare grande attesa attorno al nostro film. Sono su di giri anch'io. Adesso scusate perché devo andare in questo bar con karaoke per trovare il cattivo che sto cacciando, canterò il mio brano preferito chiamato Up Your Ass, Goes My Boot. È una canzone bellissima e l'adorerà. Vi voglio bene, grazie per il supporto e ci becchiamo in giro. Hobbs & Shaw 8 agosto.

Nell'immagine di "Hobbs & Shaw" condivisa da Dwayne Johnson, è raffigurato su una moto, che ha rivelato proviene dalla sua collezione privata. In un precedente post sui social media, l'attore ha giocato con diverse targhe per la moto, tra cui LAWMAN e POPO, ma alla fine ha scelto PIGDADDY.

"Hobbs & Shaw" vede Dwayne Johnson tornare a lavorare con Jason Statham mentre affrontano il malvagio Brixton interpretato da Idris Elba. Il casst include anche Vanessa Kirby che interpreta la sorella di Shaw, Hattie. "Hobbs & Shaw" uscirà nei cinema italiani l'8 agosto.

Come annunciato è arrivato online un secondo trailer italiano ufficiale di Hobbs & Shaw, il primo spin-ff della serie action Fast & Furious in arrivo nei cinema italiani a partire dall'8 agosto.

Dopo otto film e quasi 5 miliardi di dollari incassati in tutto il mondo, il franchise di "Fast & Furious" presenta "Hobbs & Shaw", lo stand-alone in cui Dwayne Johnson e Jason Statham tornano a vestire i panni di Luke Hobbs e Deckard Shaw.

In seguito al loro primo scontro in Fast & Furious 7 del 2015, tra Hobbs (Johnson), mastodontico veterano del dipartimento di polizia statunitense Diplomatic Security Service, e Shaw (Statham), emarginato fuorilegge ed ex agente scelto dell'esercito inglese, c'è sempre stato un forte scambio di provocazioni e scontri nel tentativo di farsi fuori a vicenda.

Ma quando Brixton (Idris Elba), un anarchico ciberneticamente e geneticamente potenziato, si trova in possesso di una minaccia biologica che potrebbe alterare il genere umano per sempre - ed ha la meglio contro una brillante ed impavida agente dell'MI6 (Vanessa Kirby, The Crown), nonché sorella di Shaw - i due acerrimi nemici dovranno unire le forze per annientare l'unico uomo che potrebbe dimostrarsi più duro di loro due.

"Hobbs & Shaw" spalanca una nuova porta nell'universo "Fast & Furious", trascinando l'azione per tutto il mondo, da Los Angeles a Londra passando per le tossiche e desolate terre di Chernobyl fino alla lussureggiante meraviglia delle isole Samoa.

Un nuovo teaser video di Hobbs & Shaw condiviso su Twitter conferma la data di uscita del 18 aprile per il nuovo trailer dello spin-off di "Fast & Furious" diretto da David Leitch e interpretato da Dwayne Johnson e Jason Statham.

In "Hobbs & Shaw", Johnson riprende il ruolo dell'agente veterano del dipartimento di polizia statunitense Diplomatic Security Service (DSS) che ha debuttato come antagonista in Fast & Furious 5. Da allora Hobbs ha partecipato ai tre film successivi di "Fast & Furious" in cui collabora al fianco di del Dominic Toretto di Vin Diesel, finendo ad un certo punto anche dietro le sbarre, nella stessa prigione in cui è detenuto il Deckard Shaw di Jason Statham. Shaw è apparso per la prima volta durante la sequenza dopo i titoli di coda di Fast & Furious 6, in cui è il franchise si ricollega al terzo film Fast & Furious: Tokyo Drift. Come Hobbs, Shaw dopo il ruolo di antagonista in cerca di vendetta per la morte del fratello, finisce per allearsi con Toretto. All'inizio di quest'anno Vin Diesel ha dichiarato che ulteriori tre spin-off di "Fast & Furious" sono in lavorazione tra cui uno al femminile che vede coinvolte le sceneggiatrici dei film Marvel Nicole Perlman & Geneva Robertson-Dworet insieme a Lindsey Beer (Sierra Burgess Is a Loser).

Il primo trailer di "Hobbs & Shaw" ha introdotto l'antagonista Brixton, un "anarchico cyber-geneticamente potenziato", interpretato da Idris Elba che ha descritto il suo personaggio come un "Superman nero".

In "Hobbs & Shaw" recita anche l'attrice inglese Vanessa Kirby (Mission: Impossible - Fallout) che interpreta l'agente dell'MI6 Hattie Shaw, sorella del personaggio di Statham. Inoltre l'acclamata attrice inglese Helen Mirren torna nei panni della matriarca della famiglia Shaw.

Dwayne Johnson ha pubblicato sul suo account Instagram un video dal set di Hobbs & Shaw in cui lo vediamo ringraziare e salutare la troupe. Johnson ha definito questo spin-off il film "più impegnativo" in cui abbia mai recitato.

La mia gratitudine è profonda nel dire questo addio. A TUTTI coloro che hanno impegnato i loro talenti e il loro tempo per rendere il film il più bello possibile e per aver riposto la loro fiducia in me per far avanzare questo progetto di passione - GRAZIE. Questa produzione sarà sempre più di un film per me. Rappresenta un'anima, un DNA, una tenacia, una perseveranza e una CULTURA.

A pochi giorni dal primo trailer di Hobbs & Shaw arriva un nuovo spot tv lanciato dal Super Bowl che vi proponiamo insieme ad un nuovo set di character poster.

Se è evidente che "Hobbs & Shaw" voglia distinguersi dal franchise "Fast & Furious", alcuni fan sono rimasti spiazzati dall'elemento fantascientifico inserito nella trama dello spin-off che include un supercattivo "potenziato", il Brixton interpretato da Idris Elba, personaggio "sovrumano" e "a prova di proiettile".

In seguito al loro primo scontro in Fast & Furious 7 del 2015, tra Hobbs (Johnson), mastodontico veterano del dipartimento di polizia statunitense Diplomatic Security Service, e Shaw (Statham), emarginato fuorilegge ed ex agente scelto dell'esercito inglese, c'è sempre stato un forte scambio di provocazioni e scontri nel tentativo di farsi fuori a vicenda. Ma quando Brixton (Idris Elba), un anarchico ciberneticamente e geneticamente potenziato, si trova in possesso di una minaccia biologica che potrebbe alterare il genere umano per sempre - ed ha la meglio contro una brillante ed impavida agente dell'MI6 (Vanessa Kirby, The Crown), nonché sorella di Shaw - i due acerrimi nemici dovranno unire le forze per annientare l'unico uomo che potrebbe dimostrarsi più duro di loro due.

Come annunciato Universal Pictures ha reso disponibile un primo esplosivo trailer di Fast & Furious - Hobbs & Shaw in uscita nei cinema italiani l'8 agosto.

Dopo otto film e quasi 5 miliardi di dollari incassati in tutto il mondo, il franchise di Fast & Furious presenta Hobbs & Shaw, lo stand-alone in cui Dwayne Johnson e Jason Statham tornano a vestire i panni di Luke Hobbs e Deckard Shaw.

In seguito al loro primo scontro in Fast & Furious 7 del 2015, tra Hobbs (Johnson), mastodontico veterano del dipartimento di polizia statunitense Diplomatic Security Service, e Shaw (Statham), emarginato fuorilegge ed ex agente scelto dell'esercito inglese, c'è sempre stato un forte scambio di provocazioni e scontri nel tentativo di farsi fuori a vicenda.

Ma quando Brixton (Idris Elba), un anarchico ciberneticamente e geneticamente potenziato, si trova in possesso di una minaccia biologica che potrebbe alterare il genere umano per sempre - ed ha la meglio contro una brillante ed impavida agente dell'MI6 (Vanessa Kirby, The Crown), nonché sorella di Shaw - i due acerrimi nemici dovranno unire le forze per annientare l'unico uomo che potrebbe dimostrarsi più duro di loro due.

"Hobbs & Shaw" spalanca una nuova porta nell'universo "Fast & Furious", trascinando l'azione per tutto il mondo, da Los Angeles a Londra passando per le tossiche e desolate terre di Chernobyl fino alla lussureggiante meraviglia delle isole Samoa.

E' disponibile online un primo poster per Hobbs & Shaw. Il film vede il Luke Hobbs di Johnson, introdotto nel franchise Fast & Furious nel quinto film, collaborare con il Deckard Shaw di Jason Statham, un antagonista diventato alleato.

Il poster pone l'accento sulla provenienza agli antipodi dei due protagonisti: Hobbs appare sul lato sinistro del poster appoggiato alla sua motocicletta in mezzo alla strada, con palme e oceano sullo sfondo. Sul lato destro Jason Statham appoggiato ad un'auto sportiva molto elegante e costosa, con il Big Ben e lo skyline di Londra sullo sfondo.

Dwayne Johnson ha condiviso il poster su Twitter con il seguente messaggio che annuncia anche il trailer che arriverà oggi:

Scontro tra due mondi: un'esclusiva occhiata al nostro nuovo poster per Hobbs And Shaw. Il nostro trailer mondiale arriva venerdì. Preparati per la più grande resa dei conti che il franchise Fast & Furious abbia mai visto. #HobbsAndShaw # Boots2Asses".

Quella resa dei conti accennata nel tweet coinvolgerà i nostri due rocciosi protagonisti contro l'antagonista principale interpretato da Idris Elba. Il cast è complatato dalla Vansssa Kirby di Mission: Impossible - Fallout, la Eura Gonzalez di Baby Driver, il wrestler Roman Reigns nel ruolo del fratello di Hobbs al suo debutto cinematografico. In origine Dwayne Johnson voleva che la parte di Reigns andasse a Jason Momoa, ma i troppi impegni dell'attore hanno impedito ai due di lavorare insieme. Alla regia c'è David Leitch fresco del successo di Deadpool 2.

Universal ha rivelato un logo ufficiale per lo spin-off Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw mentre Dwayne Johnson ha condiviso su Twitter un primo teaser annunciando che il primo trailer arriverà venerdì, e non durante il Super Bowl come aveva in precedenza rivelato.

Sono ufficialmente concluse le riprese principali di Hobbs & Shaw. Jason Statham, The Rock e il produttore Hamilton Garcia hanno condiviso alcune foto su Instagram.

La prima foto di "Hobbs & Shaw" presenta Jason Statham e Dwayne Johnson che fissano un elicottero mentre si avvicina a loro.

Due tagli di capelli al prezzo di uno! Per gentile concessione di Fred North, indiscutibilmente il pilota di elicottero più abile che il mondo abbia mai visto. Riuscendo ad avere la macchina da presa dove dovrebbe essere, su Hobbs e Shaw per i nostri ultimi giorni di riprese. Un enorme grazie a The Rock per aver fatto in modo che questo film accadesse, e per essere la più tosta e divertente montagna di muscoli con cui ho avuto il piacere di misurarmi. Questo ricorderò fratello!

Il produttore di "Hobbs & Shaw", Hiram Garcia, ha condiviso alcune nuove immagini del set nelle ultime settimane, tra cui un intenso ritratto di Dwayne Johnson e Roman Reigns insieme e ora Dwayne Johnson e Vanessa Kirby ritratti di spalle che osservano quello che sembra essere un bellissimo tramonto hawaiano.

Un bel tramonto come questo deve significare che abbiamo appena concluso con l'unità principale nel nostro film Hobbs & Shaw! Abbiamo creato il personaggio di Hobbs nel 2010 con questo obiettivo preciso in mente e non potremmo essere più grati per i nostri partner degli Universal Studios nel supportare La nostra visione. Un enorme ringraziamento alla nostra incredibile squadra internazionale per la loro faticaccia quotidiana che ci ha aiutati a dare vita a questo film...Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo creato e non vediamo l'ora di condividerlo con tutti voi. Jumanji stiamo arrivando.

A proposito del franchise "Fast and Furious" è stato apparentemente confermato che Johnson non apparirà in "Fast & Furious 9", che inizierà le riprese il prossimo mese. Da quello che dice Hiram Garcia, lui e Johnson passeranno direttamente a "Jumanji 2".

Oltre alle immagini dietro le quinte di "Hobbs & Shaw", Dwayne Johnson ha condiviso un'immagine dei fratelli Hobbs e un video che lo vede nella sua palestra mobile che aveva con lui sul set. Ogni giornro, verso le 5 del mattino, l'attore si è allenato duramente e nel video si è preso una pausa dalla sessione quotidiana per rivelare la sua eccitazione per il film insieme alla sua gratitudine per i fan.

Uno sguardo in esclusiva di Hobbs & Shaw. I fratelli Hobbs. A Samoa abbiamo una parola che significa tutto per noi - AIGA - che significa FAMIGLIA. Mi chiamo Luke Hobbs e questi sono i miei quattro fratelli. La mia famiglia. La mia aiga. Vivono tutti nelle Samoa Occidentali dove possiedono e gestiscono "Hobbs Customs" - un ex negozio di ricambi rubati, oggi un business legale in cui costruiscono e consegnano auto custom vintage in tutto il mondo. A Samoa abbiamo un altro detto che è "Ou te le tau to'atasi ae matou te tau fa'atasi" che significa, Quando combatti contro uno, ci combatti TUTTI. La più grande prova di forza che l'universo di Fast & Furious abbia mai visto è in arrivo quest'estate.

Un granitico e rabbioso Dwayne Johnson ritratto in una nuova foto ufficiale dal set dello spin-off Hobbs & Shaw.

Dwayne Johnson sinora ha fornito diverse immagini ufficiali ed è sempre molto incline a tenere i fan aggiornati sull'andamento della produzione. Johnson ha accompagnato la nuova galvanizzante immagine con il seguente messaggio.

Questo sacro suolo samoano che calpesti è nutrito con il sangue dei nostri antenati. Stasera lo nutriamo con il tuo. Ecco un'esclusiva foto dal set di Hobbs & Shaw, il nostro film spin-off di Fast and Furious in arrivo quest'estate. Ho atteso questo per la mia intera carriera. Questo è più di un film per me, la nostra cultura e il nostro mana guerriero sono molto reali. Altro in arrivo. Ora saranno loro a sanguinare.

Il film spin-off interpretato da Johnson con Jason Statham e Idris elba, arriverà nei cinema quest'estate, mentre Fast and Furious 9 inizierà le riprese il prossimo mese a Londra, a quanto hanno riferito Vin Diesel e Michelle Rodriguez. Non è ancora chiaro se Johnson e Jason Statham torneranno per il nono film, ma c'è l'eventualità che saltino entrambi una puntata.

Dwayne Johnson ha recentemente dichiarato: "Amerete questo film", dopo aver aggiunto che le riprese "Stanno andando alla grande". Il progetto è stato girato alle Hawaii, una location che sembra aver avuto un qualche suggestivo effetto sull'attore.

Dwayne Johnson ha pubblicato una nuova foto dal set di Hobbs & Shaw che lo vede ritratto accanto ai co-protagonisti Jason Statham e Idris Elba. Lo spin-off di Fast & Furious è in lavorazione da un po' di tempo e Johnson ha tenuto tutti aggiornati regolarmente sull'andamento della produzione, che sembra procedere a gonfie vele.

Un assaggio esclusivo del più grande confronto che l'estate abbia mai visto: il poliziotto fuorilegge, Hobbs. La spia internazionale, Shaw. Il cattivo più tosto che il franchise abbia mai avuto, Brixton. Andremo d'accordo e ce la faremo. Questo film è maledettamente divertente da realizzare e il nostro pubblico di tutto il mondo si divertirà un mondo quest'estate.

Le continue rassicurazioni di Johnson sull'atmosfera che si respira sul set sono una conseguenza dello scontro avuto dall'attore con Vin Diesel sul set di Fast & Furious 8, ma anche Statham ha confermato che quello di Hobbs & Shaw è un set divertente e che le riprese procedono tranquille.

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw è il titolo ufficiale dello spin-off "Hobbs & Shaw" con protagonisti Dwayne Johnson e Jason Statham. Il franchise "Fast and Furious" è diventato con il trascorrere degli anni un blockbuster di primo piano con l'ottava puntata che ha incassato oltre un miliardo a livello globale.

In una recente intervista, Jason Statham ha parlato di quanto si è divertito sul set: "Sicuramente è diventato molto più divertente di quanto pensavamo". ha affermato l'attore che spiega che "Hobbs & Shaw" porterà la dinamica dei due protagonisti ad un altro livello.

L'intera faccenda è stata così divertente. Ci sono così tanti grandi elementi che l'hanno trasformato in quello che è ora. Il regista che conoscevo da anni, fin dai giorni in cui stavo cercando di entrare nel mondo del cinema. E Dwayne e io che non che non abbiamo mai avuto al possibilità di dare il massimo insieme quando giravamo i film di Fast. Abbiamo avuto un assaggio del divertimento che possiamo generare insieme. Ora possiamo davvero togliere il freno a mano e darci dentro.

Jason Statham ha anche parlato di quanto fosse entusiasta di poter lavorare finalmente con Idris Elba. L'attore a questo proposito ha detto: "Lo stavo aspettando da molto tempo" e che lavorare con Elba è "grande". Anche Dwayne Johnson si è detto entusiasta del lavoro di Idris Elba.

Con quello che hanno creato con questo personaggio, non penso che nessun altro potrebbe mai interpretarlo. È così formidabile, così talentuoso, e non ho mai visto un cattivo interpretato con questo tipo di profondità. E' elettrizzante in tutto ciò che fa.

Dwayne Johnson ha condiviso una nuova foto dal set di Hobbs and Shaw, primo spin-off di Fast and Furious. Nella nuova immagine, l'attrice Vanessa Kirby, che interpreta Hattie Shaw (la sorella di Deckard Shaw), e l'Hobbs di Johnson sono in fuga da quello che appare come un vero e proprio campo di battaglia.

Dwayne Johnson nel commento allegato alla foto rivela che stanno filmando una "massiccia sequenza d'azione". È difficile dire cosa stia succedendo esattamente nella nuova scena, ma Vanessa Kirby e Johnson sono in fuga e sembra che il personaggio di Hattie Shaw di Kirby sia stato fatto prigioniero, come dimostrano i legacci rotti sui suoi polsi.

Sul set. Hobbs e Shaw. Giocano sempre a fare le difficili. Il sempre cavalleresco Hobbs ha detto a Hattie Shaw (l'operativo dell'MI6 e in generale quella cazzuta della mia amica Vanessa Kirby) possiamo risolverla in due modi / Condivideremo un po' di tequila e poi sarai in arresto e ti porto dentro. O ti porto dentro. Apparentemente ha deciso che la tequila doveva aspettare.

Per quanto riguarda il cast, è stato recentemente annunciato che la Eiza Gonzalez di Baby Driver si è unita al cast di "Hobbs and Shaw" al fianco di Dwayne Johnson e Jason Statham. I dettagli del suo personaggio devono ancora essere rivelati, ma giocherà un ruolo chiave come aggiunta dell'ultimo minuto allo spin-off di "Fast and Furious". Le fonti dicono che i dirigenti volevano davvero la Gonzalez nel film, quindi hanno aspettato pazienti che concludesse le sue riprese di Godzilla vs. Kong. Il cast include anche Idris Elba nei panni di Brixton, un leader terrorista internazionale e mente criminale che entra in conflitto con Hobbs e Shaw.

Una nuova foto dal set dello spin-off Hobbs & Shaw ha rivealto il personaggio di Vanessa Kirby. Quesot primo spin-off di Fast and Furious vedrà protagonista il personaggio di Dwayne Johnson, Luke Hobbs, in coppia con il Deckard Shaw di Jason Statham, che era l'antagonista principale in Fast & Furious 7.

Hobbs and Shaw: lo spin-off di 'Fast and Furious' nel mezzo di una disputa legale Lo spin-off "Hobbs & Shaw" al centro di una disputa legale tra Universal e Il produttore di "Fast and Furious" Neal Moritz.

Quando è stato annunciato il casting di Vanessa Kirby si sapeva poco del suo personaggio, l'attrice avrebbe interpretato un agente dell'MI-6, ma si diceva anche che avrebbe interpretato la sorella di Deckard Shaw. Durante un'intervista rilasciata lo scorso luglio Kirby non aveva confermato ne smentito il suo ruolo nel film, ma aveva scherzato sul fatto che il suo personaggio fosse "assolutamente il boss". Ora che il film è in produzione, sono stati rivelati ulteriori dettagli relativi al personaggio di Kirby.

Con lo spin-off a poco meno di un anno dall'uscita, Johnson ha scelto Instagram per far luce sul personaggio di Kirby. Nel suo post su Instagram, Johnson ha confermato che Kirby sarà effettivamente la sorella di Shaw di nome Hattie. Ha anche rivelato che il personaggio ama le "lunghe passeggiate sulla spiaggia, è un cazzuto operatore dell'MI6 e beve tequila con Hobbs e non in questo ordine".

Hattie è solo l'ultimo membro della famiglia Shaw ad essere stato introdotto nell'universo di "Fast and Furious". Owen Shaw, interpretato da Luke Evans, è stato il primo membro della famiglia apparso in Fast & Furious 6 idem per Deckard Shaw che è stato presentato al pubblico in una scena sui titoli di coda del sesto film, introducendo Statham come antagonista principale di "Fast & Furious 7". Allo stesso modo, Helen Mirren è apparsa in un cameo di Fast & Furious 8 come Magdalene Shaw, madre di Owen e Deckard.

I crediti di Vanessa Kirby includono ruoli nella serie originale di Netflix The Crown, nei panni della Principessa Margaret, e nel recente sequel Mission: Impossible- Fallout nei panni della "Vedova Bianca".

Una nuova immagine di Hobbs & Shaw presenta un primo sguardo al villain di Idris Elba nello spin-off di Fast and Furious. A pubblicare l'immagine Dwayne Johnson che ha condiviso la foto sul suo account Instagram. Le riprese dello spin-off di Fast and Furious sono in corso da metà settembre con Johnson reduce dal set dell'avventura Disney Jungle Cruise.

Idris Elba è stato annunciato per la prima volta nel cast a luglio di quest'anno. Una precedente aggiornamento casting riportava che il nome del personaggio era Mr. Null, ma ora Dwayne Johnson riporta che è cambiato in Brixton e che questo villain è una minaccia di alto profilo.

Ho imparato molto tempo fa (quando ero un un villain dal peccaminoso sopracciglio alzato nel folle mondo del wrestling professionistico), che gli eroi sono grandi quanto sono grandi i loro antagonisti. E' un piacere presentare Idris Elba che abbiamo portato nel nostro franchise Fast and Furious per scatenare distruzione, caos e l'inferno sui nostri eroi Hobbs & Shaw. Il suo nome: Brixton. La situazione: Imbattuto. La promessa: lo scontro di tutti gli scontri. È bello avere mio fratello Idris Elba a giocare nel nostro parco giochi. Questo è il risultato di anni di lavoro!!

Quando è stato annunciato che Idris Elba si era unito al cast di "Hobbs & Shaw", il personaggio è stato descritto come un "terrorista internazionale britannico che si veste in nero". La foto condivisa da Dwayne Johnson sembra adattarsi a quella descrizione. Elba ha commentato il suo casting in "Hobbs & Shaw".

Entusiasta di portare il caos, l'inferno e la devastazione su The Rock e Jason Statham in Hobbs & Shaw come uno dei cattivi più cattivi che il franchise di Fast and Furious abbia mai visto! Sembra incredibile lavorare con The Rock e Jason Statham e unirsi a loro nella famiglia Fast and Furious.

Dopo otto film era inevitabile che Fast & Furious fruisse di uno spinoff e la scelta è caduta sui personaggi di Dwayne Johnson e Jason Statham: Hobbs & Shaw.

Con le riprese in pieno corso abbiamo una prima immagine ufficiale di The Rock e Jason Statham sul set che si guardano un po' in cagnesco, preannunciando una collaborazione "muscolare" tra i due divi action.

"Hobbs & Shaw" è diretto dal regista di Deadpool 2, David Leitch, da una sceneggiatura di Chris Morgan. Oltre a Johnson e Jason Statham, altri membri del cast confermati includono Idris Elba come l'antagonista principale del film, e Vanessa Kirby come la sorella di Shaw. Non è noto se appariranno altri protagonisti della serie, forse con dei cameo, ma la cosa sembra probabile data la natura del franchise.

Dopo la conclusione di questo spinoff, il franchise "Fast & Furious" proseguirà con le riprese di un nuovo film. Il nono film di "Fast & Furious", ancora senza titolo, arriverà nei cinema il 10 aprile 2020, con la regia di Justin Lin e Daniel Casey. Sono già in atto piani anche per un Fast & Furious 10, che dovrebbe essere il film finale della serie con una data di uscita fissata al 2 aprile 2021. Inoltre è stato annunciato all'inizio di quest'anno che Universal e DreamWorks stanno sviluppando una serie animata basata sul franchise, che sarà trasmessa su Netflix.

Sono iniziate ufficialmente le riprese di Hobbs & Shaw, lo spin-off di Fast & Furious con protagonisti Dwayne Johnson e Jason Statham. Dwayne "The Rock" Johnson è diventato un elemento di spicco da quando si è unito al franchise di "Fast & Furious". Introdotto in Fast & Furious 5 come antagonista, "The Rock" ha finito per collaborare con Dominic Toretto (Vin Diesel) e la sua squadra di assi del volante.

Come era prevedibile il roccioso agente Hobbs necessitava di uno spazio tutto suo, in special modo dopo qualche attrito avuto sul set con il collega Vin Diesel che rimarrà il protagonista assoluto del franchise principale, mentre Johnson si cimenta in uno spin-off che lo vede affiancato al Deckard Shaw di Jason Statham.

"Hobbs & Shaw" era in sviluppo da diverso tempo, ma all'inizio di quest'anno le cose si sono mosse con regista di Deadpool 2, David Leitch, che ha firmato con Universal. Il film metterà in campo due ex avversari che uniranno le forze per contrastare la minaccia del villain del film intepretato da Idris Elba, sarà questo nemico comune che porterà Hobbs e Shaw dalla stessa parte, come si suol dire: "Il nemico del mio nemico è mio amico".

Leitch ha annunciato l'inizio della produzione su Instagram offrendo anche uno sguardo ad un possibile logo del film. Anche Johnson ha utilizzato Instagram per condividere una prima immagine dal set con Statham e Leitch che parlano tra le riprese.

Anche se Statham è l'unico Shaw in questa foto, la Vanessa Kirby di Mission: Impossible - Fallout pare sia a bordo nei panni della sorella di Shaw. Se il suo casting sarà confermato interpreterà il "boss" a cui Hobbs e Shaw faranno riferimento. Un altro aggiornamento sul casting riguarda la figlia di Hobbs che sarà interpretata da una nuova attrice che sostituirà Eden Estrella vista nei capitoli 7 e 8.

