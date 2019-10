Stasera in tv: "Suicide Squad" su Italia 1

Di Pietro Ferraro venerdì 11 ottobre 2019

Italia 1 stasera propone Suicide Squad, action fantascientifico del 2016 diretto da David Ayer e interpretato da Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis e Jai Courtney.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Will Smith: Floyd Lawton / Deadshot

Jared Leto: Joker

Margot Robbie: Harleen Quinzel / Harley Quinn

Joel Kinnaman: Rick Flag

Viola Davis: Amanda Waller

Jai Courtney: George "Digger" Harkness / Capitan Boomerang

Jay Hernandez: Chato Santana / El Diablo

Adewale Akinnuoye-Agbaje: Waylon Jones / Killer Croc

Karen Fukuhara: Tatsu Yamashiro / Katana

Adam Beach: Christopher Weiss / Slipknot

Ben Affleck: Bruce Wayne / Batman

Ike Barinholtz: Griggs

Scott Eastwood: GQ Edwards

Cara Delevingne: June Moone / Incantatrice

Doppiatori italiani

Sandro Acerbo: Floyd Lawton / Deadshot

Simone D'Andrea: Joker

Domitilla D'Amico: Harleen Quinzel / Harley Quinn

Marco Foschi: Rick Flag

Emanuela Rossi: Amanda Waller

Francesco De Francesco: George "Digger" Harkness / Capitan Boomerang

Gabriele Sabatini: Chato Santana / El Diablo

Alberto Angrisano: Waylon Jones / Killer Croc

Emilio Mauro Barchiesi: Christopher Weiss / Slipknot

Riccardo Rossi: Bruce Wayne / Batman

Alessandro Budroni: Griggs

Andrea Mete: GQ Edwards

Valentina Favazza: June Moone / Incantatrice





Trama e recensione

È bello essere cattivi… Mettete insieme un team dei più pericolosi "Super Cattivi" che possiate trovare nelle carceri del mondo, dategli il più fornito arsenale a disposizione del governo e mandateli in missione per sconfiggere un’entità sovrannaturale insuperabile ed enigmatica. L’agente dell’intelligence statunitense Amanda Waller ha convocato in gran segreto questo gruppo di individui disperati e deprecabili che non hanno niente da perdere e a cui viene data la possibilità di riscattarsi lavorando per il governo in una missione suicida.





Curiosità



Nel perfezionare la risata del Joker, Jared Leto ha provato pubblicamente diverse risate a New York e Toronto per vedere quali fossero più inquietanti.

La maggior parte del cast e della troupe si sono fatti un tatuaggio "SKWAD" in onore di questo film. I tatuaggi sono stati applicati anche ad alcuni membri del cast, Margot Robbie e Will Smith.

La maggior parte del cast e della troupe si sono fatti un tatuaggio "SKWAD" in onore di questo film. I tatuaggi sono stati applicati anche ad alcuni membri del cast, Margot Robbie e Will Smith.

Per prepararsi al suo ruolo come Deadshot, Will Smith si è rasato la testa, e ha passato del tempo ad allenarsi con Navy SEAL e i Ranger dell'esercito, esercitandosi a sparare con una pistola Glock da 9 mm e un fucile AR-15. Smith si è rivelato particolarmente portato, in particolare con i colpi a lunga distanza utilizzando l'AR-15.



Tom Hardy era stato originariamente scelto come Rick Flag, ma ha rinunciato per fare Revenant - Redivivo. In precedenza, Hardy aveva interpretato Bane ne Il cavaliere oscuro - Il ritorno (2012), che era un ex membro della Suicide Squad nei fumetti. Hardy più tardi ha espresso il suo rimpianto per aver rinunciato al ruolo.



Nel maggio 2016, la Warner Bros. ha annunciato che Margot Robbie avrebbe ripreso il ruolo di Harley Quinn nello spin-off Gotham City Sirens, che avrebbe anche prodotto. Non è stato rivelato molto sul progetto, ma si dice che sia incentrato su eroi e villain dell'Universo Esteso DC. Oltre che di Harley Quinn si è parlato di apparizioni per Poison Ivy e Catwoman.



Ryan Gosling è stato interpellato per primo per il ruolo del Joker, ma ha rifiutato il ruolo, perché non voleva sottoscrivere il contratto per più film che lo studio richiedeva.



Margot Robbie ha tenuto il topo vivo che Jared Leto gli ha inviato e gli ha persino dato un nome: "Rat-Rat".



L'auto del Joker, la Jokermobile, è una "Infiniti G35 Vaydor" personalizzata.



Harley Quinn brandisce un ombrello che è rosso e nero, che è la combinazione di colori originale del suo abito nella serie animata di Batman. L'ombrello nel film si può vedere durante il racconto di Harley Quinn dove lei e il Joker stanno ballando. Nel film impugna anche una mazza da baseball, la sua arma simbolo dei videogiochi "Batman: Arkham".



Jared Leto si è rasato le sopracciglia per interpretare il Joker, per farlo apparire più squilibrato e psicotico. Anche Jay Hernandez, che interpreta El Diablo, ha rasato le sopracciglia per il suo ruolo, dal momento che il suo personaggio non presenta peli sul corpo.



Margot Robbie ha eseguito personalmente tutte le sue scene di stunt.



Jared Leto ha scelto di non rivedere la performance di Heath Ledger in Il cavaliere oscuro perché sentiva di dover creare la sua versione del personaggio. Non voleva copiare o sfruttare materiale da nessuna versione cinematografica precedente.





Adewale Akinnuoye-Agbaje ha condotto ricerche approfondite su Killer Croc, leggendo le decadi di materiale del personaggio dai fumetti. Akinnuoye-Agbaje ha anche ossservato veri coccodrilli e fatto riscerche sul cannibalismo.



La mazza da baseball usata da Harley Quinn è stata data a Kevin Smith come ringraziamento per aver presentato il "dietro le quinte" televisivo Dawn of the Justice League. Smth ha poi regalato la mazza da baseball a sua figlia, Harley Quinn Smith.



Molte scene di Joker sono state omesse dal montaggio finale.



Waylon Jones alias Killer Croc ha solo otto righe di dialogo nel film, per un totale di sessantaquattro parole.



Ognuno della squadra indossa un oggetto che fa riferimento alla sua storia nei fumetti: George Harkness ha una maglietta blu con "Captain" stampato sopra, iun omaggio alla divisa blu di Captain Boomerang (ha anche un disegno di piccoli boomerang su di essa) / Killer Croc indossa abiti fatti di pelle di coccodrillo / June Moone alias Incantatrice ha un copricapo a forma di luna per tenere i suoi poteri sotto controllo (nei fumetti era una collana) / Chato Santana ha una felpa con la scritta "Diablo", il suo alias da supereroe / L'outfit di Katana riecheggia la sua divisa nel fumetto "New 52" (un abito nero) e i suoi abiti classici (che includono il sol levante giapponese come simbolo) / Lo schema cromatico di Harley Quinn è rosso e blu, ispirato alla sua apparizione nei fumetti DC "New 52", in cui è membro della squadra / Deadshot utilizza un mirino oculare che ricorda la sua controparte dei fumetti.



Jared Leto si è ispirato al fumetto di Batman "Arkham Asylum: Una folle dimora in un folle mondo", che ritraeva il Joker come una persona trascendente, inquietante e seducente. Cita anche la musica gospel, gli sciamani e i cartelli messicani come fonti d'ispirazione per il personaggio.



Viola Davis ha letto l'autobiografia di M.E. Thomas "Confessions of a Sociopath" per prepararsi al ruolo di Amanda Waller.



I vari abiti del Joker in questo film sono basati sugli abiti che indossava nei fumetti di Batman. Lo smoking e i guanti bianchi provengono da The Killing Joke (1988) e Una morte in famiglia (1988), il camice bianco e la camicia viola provengono da Dark Knight Returns (1986) e il gilet marrone dalla graphic-novel Joker (2008).



Mentre leggeva i fumetti in preparazione per dirigere il film, David Ayer aveva già in mente Margot Robbie per il ruolo di Harley Quinn. Tuttavia a Emma Roberts è stato offerto il ruolo dalla Warner Bros., ma lei ha rifiutato per recitare nella serie tv Scream Queens. Anche Olivia Thirlby, Imogen Poots, Alison Brie, Rooney Mara, Olivia Wilde, Emma Watson, Emily Browning, Zooey Deschanel, Lily Collins, Mary Elizabeth Winstead, Sara Paxton, Amanda Seyfried e Evan Rachel Wood sono state tutte considerate per il ruolo di Harley Quinn.





David Ayer ha rivelato su Twitter che "King Shark" doveva originariamente apparire nel film, ma sarebbe stato possibile solo come personaggio completamente in CG. Il suo sostituto, Killer Croc, è invece ritratto interamente con trucco e protesi.



Parte di questo film è ambientato a Midway City. Nella DC Comics questa era la città della coppia di supereroi Hawkman e Hawkgirl.



Incantatrice è il nome di personaggi malvagi sia della DC che di Marvel Comics, che per coincidenza esercitano entrambe la magia e sono vestite di verde. L'Incantatrice della Marvel è una rivale di Thor, mentre quella della DC non è principalmente un antagonista per un singolo eroe. In questo film è stata completamente rivisitata per apparire unica.



Il maiale morto che Jared Leto ha inviato al cast durante le riprese è lo stesso che si può vedere lanciato nella cella di Killer Croc. Nella versione "extended" del film, David Ayer interpreta un cameo come la guardia che lascia cadere il maiale nella cella di Killer Croc.



Margot Robbie ha trascorso più di tre ore in sala trucco per essere trasformata in Harley Quinn. Doveva farsi dipingere la pelle di bianco, applicare venti tatuaggi temporanei, applicare la parrucca di Harley Quinn ed entrare nel costume.



David Ayer ha descritto questo film come una "versione a fumetti di Quella sporca dozzina".



Questo film si svolge dopo gli eventi di Batman v Superman: Dawn of Justice (2016).



Killer Croc è basato sulla sua prima apparizione negli anni '80 (un aspirante boss criminale) e la sua apparizione nel fumetto "Joker" (un enorme uomo di colore con una patologia della pelle che si abbandona al cannibalismo).



Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Daniel Craig, Matthew McConaughey, Johnny Depp, Colin Farrell, Keanu Reeves, Oscar Isaac, Jason Statham, Idris Elba, Matt Damon, Joseph Gordon-Levitt, Alexander Skarsgård, Ewan McGregor, Robert Pattinson, Michael Fassbender, Joel Kinnaman e Jon Hamm sono stati tutti considerati per il ruolo di Deadshot. Kinnaman sarebbe stato successivamente scelto come Rick Flag.



Compresa la versione estesa, il Joker ha dodici minuti di tempo sullo schermo, con cinquanta battute in tutto.





Oprah Winfrey, Viola Davis, Kerry Washington e Octavia Spencer sono state considerate per il ruolo di Amanda Waller, prima che Viola Davis fosse scelta per il ruolo.



Le cancellate dell'Arkham Asylum nel film sono identiche a quelle della serie tv Gotham.



Vixen, Multiplex e Mindboggler erano parte della sceneggiatura originale del film prima di essere tagliati.



Nel creare l'aspetto del Joker, Jared Leto è stato ispirato a David Bowie, in particolare al personaggio del "sottile Duca bianco". Leto ha anche discusso del look del suo personaggio con Grant Morrison, un famoso autore DC che ha spesso descritto il Joker come una rockstar.



David Ayer ha scritto una lettera aperta nel gennaio 2017 in risposta all'entusiasmo di un fan per il film. "So che è un film controverso, ho davvero cercato di creare qualcosa di diverso, con uno look e una voce propri, ho preso ispirazione dalla follia dei fumetti originali. Fare un film è un viaggio, non una linea retta. Le persone vogliono ciò che vogliono, e ognuno ha una visione personale di come ogni personaggio dovrebbe apparire, camminare e parlare. Se si parte per fare un film di massa, è facile finire con della vaniglia. E so che Squad ha i suoi difetti. Diavolo, il mondo lo sa. Non fa più male che prendere un giornale e vedere un paio di anni di sangue, sudore e lacrime strappati a brandelli. Il gioco dell'odio è forte là fuori. Il film ha avuto un grande successo commerciale e al mondo sono stati introdotti alcuni personaggi molto interessanti nell'universo DC e il successo è dovuto esattamente alla meraviglia e alla potenza della DC e dei suoi personaggi. Farei molte cose in maniera diversa? Di sicuro, vorrei avere una macchina del tempo, farei del Joker il cattivo e il motore principale e una storia più radicata. Devo prendere il buono e il cattivo e imparare da essi. Amo fare film e amo la DC. Sono uno che ha lasciato la scuola alle superiori ed ero solito dipingere case per vivere. Sono fortunato ad avere il lavoro che ho. Devo dare ai personaggi le storie e le trame che meritano la prossima volta. Dico sul serio".



Troian Bellisario ha rifiutato il ruolo di June Moone alias Incantatrice, a causa del suo impegno con la serie tv Pretty Little Liars. Brie Larson, Saoirse Ronan, Megan Fox, Ellen Page, Krysten Ritter, Emma Stone, Alicia Vikander, Shailene Woodley, Emilia Clarke e Alexandra Daddario sono state tutte prese in considerazione per il ruolo.



Per prepararsi al suo ruolo di Joker, Jared Leto ha trascorso innumerevoli ore incontrando pazienti di lunga data di un reparto psichiatrico, e non erano solo incontri e saluti, si trattava di esperienze coinvolgenti con individui che hanno veramente perso la testa con Leto che li ha descritti come "persone che hanno commesso crimini orrendi, persone che sono state ricoverate per lunghi periodi di tempo".



Mark Hamill alias Luke Skywalker e voce del Joker in diversi cartoni, ha detto che gli è piaciuta molto l'interpretazione di Jared Leto del personaggio.



Come fonte d'ispirazione Jay Hernandez (El Diablo) ha basato la sua performance su Raymond Cruz, che era in Training Day (2001), film scritto da David Ayer.





Margot Robbie per il film ha imparato a trattenere il respiro sott'acqua per un oltre 5 minuti.



L'arma di Harley Quinn è un revolver .357 Magnum personalizzato Chiappa "Rhino" 60DS con impugnatura bianca intarsiata con un emblema del Joker in oro e decorazioni dorate sul rivestimento della canna.



Ryan Gosling, Sharlto Copley e Matt Smith sono stati considerati per il ruolo del Joker.



Il primo film dell'Universo Esteso DC a vincere un Premio Oscar (Miglior trucco e acconciatura).



David Ayer aveva pensato di dare a Shia LaBeouf una parte nel film, ma Warner Bros. avrebbe presumibilmente posto il veto a questa decisione a causa della discutibile reputazione dell'attore.



La pistola principale del Joker è una .45 ACP Colt Gold Cup Trophy personalizzata, placcate in oro e con rifiniture viola.



Dato che il film è stato realizzato da fan dei fumetti, è pieno di "easter egg" di altri cinecomic. Ad esempio quando Harley Quinn sta rubando una borsetta, distrugge una vetrina e il logo degli Watchmen può essere visto sullo sfondo.



L'arma principale di Deadshot è un Glock 17 9x19mm personalizzata con mirino Red Dot Trijicon RMR. Deadshot usa anche una Glock 30 - .45 ACP e un AR-15 personalizzato con un calcio rosso Magpul CTR (Combat/Type Restricted).



In una recente intervista, Margot Robbie ha rivelato di aver ricevuto molteplici minacce di morte per aver accettato il ruolo di Harley Quinn in Suicide Squad: "Stai per apparire in un cinecomic ed ecco lo scenario peggiore: ricevere minacce di morte, e quando accade è cosa intelligente fare in modo che un team di sicurezza esegua un controllo su chiunque li abbia inviati per vedere se c'è una storia passata di violenza, perché dovrai sapere se hai bisogno di sicurezza per andare a determinati eventi...vorrei che qualcuno mi avesse spiegato molte di queste cose all'inizio. Non mi sarei risentita per la posizione in cui mi sono ritrovata perché avrei saputo in cosa mi stavo andando ad infilare".





Il regista David Ayer è un grande fan dei fumetti DC.



Le influenze per l'aspetto dei Joker includono i capi dei cartelli messicani e il lavoro del regista Alejandro Jodorowsky.



Adewale Akinnuoye-Agbaje (Killer Croc) ha descritto il personaggio come "un cannibale con problemi di gestione della rabbia".



Jared Leto ha spiegato che i tatuaggi del Joker gli hanno dato un "look da moderno gangster".



Il nome "Harley Quinn" è una corruzione fonetica e linguistica del termine inglese "Harlequin" (basato sul nome italiano Arlecchino) ed è legato a come il personaggio è raffigurato nei fumetti della DC, nei romanzi e nei film.



Il cast del film comprende quattro vincitori dell'Oscar: Jared Leto (miglior attore non protagonista per "Dallas Buyers Club"), Ben Affleck (Miglior sceneggiatura originale per "Will Hunting - Genio Ribelle"), Common (Miglior canzone originale, "Glory", per "Selma - La strada per la libertà"), e Viola Davis (Miglior attrice non protagonista per "Barriere"); e due nominati all'Oscar: Will Smith (Miglior attore, per "Alì" e "La ricerca della felicità") e Margot Robbie (Migliore attrice per "Tonya").



Quando sullo schermo viene mostrata la scheda biografica di Harley, viene mostrato che lei ha assistito all'omicidio di Robin.



Diverse scene della storia passata di Killer Croc sono state rimosse dal montaggio finale, comprese scene che descrivono la sua intera vita come un emarginato sociale, a causa del suo aspetto fisico, e del suo convincersi di essere bello a modo suo. Croc ha incrociato la strada con Batman mentre lavorava come scagnozzo per numerosi boss della criminalità di Gotham, mentre segretamente pianificava un giorno di prendere il sopravvento. C'erano anche scene che mostravano la sua abilità nel realizzare sculture con materiali scartati. A parte la battuta di Croc che si considera "bello", nessuna delle altre scene è stata mantenuta nel montaggio finale.



L'origine di Harley Quinn si basa sulla storia di Bruce Timm-Paul Dini "Mad Love", dove Harley era uno psichiatra che sviluppa un'infatuazione ossessiva per il Joker. Mentre il suo abito da medico è basato sul fumetto, il suo abbigliamento da criminale è preso dalla sua nuova rappresentazione nei fumetti "New 52". Anche il suo tuffo nelle stesse sostanze chimiche che hanno fatto nascere il Joker proviene dalla serie "New 52".



Flash viene brevemente visto nella scena di flashback, diretta da Zack Snyder, che introduce Captain Boomerang all'inizio del film. Nei fumetti Captain Boomerang nasce come antagonista di Flash.



La scena con Captain Boomerang che convince Slipknot che la bomba che ha in circolo è un trucco, viene presa direttamente dai fumetti di John Ostrander, anche se nel fumetto Slipknot perde solo un braccio e sopravvive.



Il film contiene riferimenti ai personaggi di Suicide Squad nel film d'animazione Batman: Assault on Arkham (2014): Amanda Waller assembla la squadra / La squadra comprende Deadshot, Harley Quinn, Captain Boomerang, un uomo-bestia (King Shark, Killer Croc) e una persona con poteri elementali (Killer Frost con il ghiaccio, El Diablo con il fuoco) / Batman e il Joker sono coinvolti.



Il film costato 175 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 747.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Steven Price (Attack the Block, Gravity) che torna a collaborare con il regista David Ayer dopo aver musicato il film di guerra Fury.

(Attack the Block, Gravity) che torna a collaborare con il regista David Ayer dopo aver musicato il film di guerra Fury.

Insieme alle musiche originali è uscito un secondo album, Suicide Squad: The Album, con una compilation di canzoni ispirate al film di Twenty One Pilots, Lil Wayne, Wiz Khalifa, Imagine Dragons, Skrillex, Rick Ross e Kehlani.



1. Purple Lamborghini – Skrillex & Rick Ross

2. Sucker For Pain – Lil Wayne, Wiz Khalifa & Imagine Dragons (with Logic, Ty Dolla $ign & X Ambassadors)

3. Heathens – Twenty one pilots

4. Standing In The Rain – Action Bronson & Dan Auerbach (of The Black Keys) (feat. Mark Ronson)

5. Gangsta – Kehlani

6. Know Better – Kevin Gates

7. You Don’t Own Me – Grace (feat. G-Eazy)

8. Without Me – Eminem

9. Wreak Havoc – Skylar Grey

10. Medieval Warfare – Grimes

11. Bohemian Rhapsody – Panic! At The Disco

12. Slippin’ Into Darkness – War

13. Fortunate Son – Creedence Clearwater Revival

14. I Started a Joke – ConfidentialMX (feat. Becky Hanson)

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Le musiche originali di Steven Price:

1. Task Force X

2. Arkham Asylum

3. I’m Going To Figure This Out

4. You Make My Teeth Hurt

5. I Want To Assemble A Task Force

6. Brother Our Time Has Come

7. A Serial Killer Who Takes Credit Cards

8. A Killer App

9. That’s How I Cut and Run

10. We Got A Job To Do

11. You Die We Die

12. Harley And Joker

13. This Bird Is Baked

14. Hey Craziness

15. You Need A Miracle

16. Diablo’s Story

17. The Squad

18. Are We Friends Or Are We Foes?

19. She’s Behind You

20. One Bullet Is All I Need

21. I Thought I’d Killed You

22. The Worst Of The Worst

23. June Moone (Bonus Track)

24. Did That Tickle (Bonus Track)

25. You Know the Rules Hotness (Bonus Track)

26. Enchantress in the War Room (Bonus Track)

27. Introducing Diablo and Croc (Bonus Track)

28. Task Force X Activated (Bonus Track)

29. Can Everyone See This Trippy Stuff (Bonus Track)

30. I Promised My Friends (Bonus Track)

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]