Stasera in tv: "Bastille Day" su Italia 1

Di Pietro Ferraro giovedì 26 settembre 2019

Italia 1 stasera propone "Bastille Day - Il colpo del secolo", thriller d'azione del 2016 diretto da James Watkins e interpretato da Idris Elba, Richard Madden e Charlotte Le Bon.

Cast e personaggi

Idris Elba: Sean Briar

Richard Madden: Michael Mason

Charlotte Le Bon: Zoe Neville

Kelly Reilly: Karen Dacre

José Garcia: Victor Gamieux

Anatol Yusef: Tom Luddy

Eriq Ebouaney: Baba

Doppiatori italiani

Roberto Draghetti: Sean Briar

Marco Vivio: Michael Mason

Barbara De Bortoli: Karen Dacre

Letizia Ciampa: Zoe Naville





Trama e recensione

Michael Mason (Richard Madden) è un borseggiatore americano che vive a Parigi che si ritrova braccato dalla CIA quando ruba una borsa contenente più di un semplice portafogli. Sean Briar (Idris Elba), l’agente operativo assegnato al caso, si rende subito conto che Michael è solo una pedina all’interno di un gioco molto più grande ed anche la sua migliore risorsa per scoprire una cospirazione su larga scala tutt’altro che terroristica. Disobbedendo agli ordini, Briar recluta Michael per usare le sue abilità di borseggiatore esperto per scoprire velocemente l’origine della corruzione. Nel giro di 24 ore da brivido, l’improbabile duo scopre di essere entrambi un obiettivo e devono contare l’uno sull’altro per battere il nemico comune.





Curiosità



Dopo l'attacco terroristico a Nizza in Francia il 14 luglio 2016, data della festa nazionale del Paese nota come Giorno della Bastiglia, che ha causato la morte di 84 persone e oltre 200 feriti, StudioCanal ha rimosso definitivamente tutta la pubblicità digitale per il film in Francia. Lo studio ha annunciato che non avrebbe rimosso il film dai cinema, ma avrebbe permesso ai singoli cinema di decidere se volevano o meno continuare a proiettare il film che era era stato distribuito mercoledì 13 luglio, il giorno prima dell'attacco, e prima che i cinema fossero chiusi in Francia in accordo con i tre giorni di lutto nazionale dichiarati.



L'aspetto più interessante dell'addestramento per Richard Madden era imparare a borseggiare. Lavorando con un consulente chiamato, in modo appropriato, "Keith il Ladro", Madden ha imparato trucchi con le mani e tecniche di distrazione.



Per la sua uscita in DVD nel Regno Unito, il film ha subito un cambio di titolo da "Bastille Day" a "The Take" a causa dell'attentato terroristico a Nizza.



L'attrice canadese Charlotte Le Bon ha sostituito l'attrice francese Adèle Exarchopoulos nel ruolo di Zoe Naville. Exarchopoulos era stata originariamente scelta, ma si è ritirata dal film per apparire in Il tuo ultimo sguardo di Sean Penn (2016).



Il regista James Watkins prima dell'inizio delle riprese ha detto al protagonista Idris Elba di studiare anti-eroi di grandi film come Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo! (1971) e il Popeye Doyle dei film Il braccio violento della legge (1971).



Il regista James Watkins e il suo team erano desiderosi di girare in parti sconosciute di Parigi. Oltre ad utilizzare alcuni dei luoghi più famosi di Parigi come il Sacre-Coeur di Montmartre, la squadra ha girato in luoghi meno noti, tra cui la periferia di Parigi e le Banlieues.



Protagonista del film l'attore Idris Elba che interpreta Sean Briar, un agente della CIA che è stato costretto a svolgere un lavoro di ufficio a Parigi dopo che una missione in Medio Oriente è andata storta. I realizzatori per il ruolo stavano cercando "una combinazione di Steve McQueen e Clint Eastwood".



Entrambi i protagonisti maschili, Idris Elba e Richard Madden, hanno spesso improvvisato sul set, scelta che ha contribuito a costruire una relazione reale ed emotiva per i loro personaggi, rispettivamente Sean Briar e Michael Mason.



Lo scenografo Paul Kirby ha costruito un finto tetto in cima al grande magazzino BHV per consentire agli attori di lavorare realmente sul bordo di un edificio di sette piani.

La Mercedes "d'oro" di cui Sean si appropria dopo che la sua auto è stata incendiata, ha la targa "AU 925 OH". AU è il simbolo dell'oro nella tavola periodica, 925 è la purezza dell'argento sterling, quindi la targa recita "Gold Sterling OH".

L'attore Richard Madden era entusiasta di essere coinvolto nelle scene d'azione. Ha iniziato ad allenarsi con il team degli stuntman circa sei settimane prima delle riprese.



Seconda collaborazione cinematografica tra l'attrice Kelly Reilly e il regista James Watkins. La coppia ha lavorato insieme per la prima volta nel thriller Eden Lake (2008).



Il primo punto di riferimento del regista James Watkins per il film sono stati film ambientati a New York degli anni '70 e '80 come Serpico (1973), Il principe della città (1981) e Il braccio violento della legge (1971).



Prima di James Watkins, designato alla regia c'era il regista francese Pierre Morel (Io vi troverò, From Paris with Love).



Il regista James Watkins ha diretto il thriller Eden Lake (2008) e l'horror The Woman in Black (2012).



L'attore Michael Madden (Mason) è noto per il ruolo di Robb Stark nella serie tv Il trono di spade.



La sequenza di inseguimento sul tetto ha richiesto sei settimane di preparazione.



Uno dei punti principali del film che ha richiesto un'enorme quantità di preparazione è stata l'esplosione della bomba. Lo scenografo Paul Kirby e il suo team hanno costruito una replica di una fermata della metro nella parte posteriore di un edificio situato appena fuori Parigi.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore inglese Alex Heffes (L'ultimo re di Scozia, Stae of Play, Escape Plan - Fuga dall'inferno).

L'attore Idris Elba ha eseguito la canzone "The Road Less Traveled" che viene ascoltata durante le sequenze di apertura e chiusura del film.



1 Briar

2 Planting the Bomb

3 Aftermath

4 Mason Born In Boston

5 Rooftop Chase

6 Interrogation Room

7 Michael Dodges a Bullet

8 City On Fire

9 Briar Follows the Trail

10 Van Fight

11 Storm the Bank

12 Entering the Vault

13 The Seige

14 The Payoff

15 The Road Less Travelled – Norman Cook & Idris Elba

