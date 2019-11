6 Underground di Michael Bay: nuovo trailer italiano "Benvenuti a Firenze"

Di Pietro Ferraro venerdì 15 novembre 2019

6 Underground: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller d'azione di Michael Bay in esclusiva su Netflix il 13 dicembre 2019.

Ryan Reynolds e il suo team seminano il panico a Firenze nell'ultimo trailer di 6 Underground, il nuovo action di Michael Bay prodotto da Netflix. Insieme al nuovo trailer "Benvenuti a Firenze" è stato rilasciato anche un primo poster del film.

Gli sceneggiatori di Deadpool, Paul Wernick e Rhett Reese, hanno collaborato con Ryan Reynolds per questo nuovo film d'azione che, in puro stile Bay, include massicce dosi di scene di stunt e inseguimenti in auto.

Ryan Reynolds recita al fianco di Mélanie Laurent, Corey Hawkins, Adria Arjona, Manuel Garcia-Rulfo, Ben Hardy, Lior Raz, Payman Maadi e Dave Franco.

"6 Underground" introduce un nuovo tipo di eroe d'azione. Il film presenta sei individui provenienti da tutto il mondo, ognuno dei quali è il migliori in quello che fa. Sono stati scelti non solo per la loro abilità, ma per un desiderio unico di cancellare il loro passato e cambiare il futuro. La squadra è riunita e guidata da un leader enigmatico (Ryan Reynolds), la cui unica missione nella vita è garantire che, anche se lui e i suoi colleghi agenti non saranno mai ricordati, le loro azioni lo saranno sicuramente.

"6 Underground" debutterà il 13 dicembre in esclusiva su Netflix.





6 Underground: trailer italiano del film di Michael Bay con Ryan Reynolds

Netflix ha reso disponibile un primo trailer italiano di 6 Underground, il nuovo thriller d'azione di Michael Bay.

La trama ufficiale:





Qual è la parte migliore dell'essere morto? Non devi sfuggire al tuo capo, al tuo ex, nemmeno essere cancellato dal casellario giudiziario. La parte migliore dell'essere morto...è la libertà. La libertà di combattere l'ingiustizia e il male che si nascondono nel nostro mondo senza nessuno o niente a rallentarti o dirti "no". 6 Underground introduce un nuovo tipo di eroe d'azione. Sei individui provenienti da tutto il mondo, ognuno il migliore in quello che fa, che sono stati scelti non solo per le loro abilità, ma per un desiderio unico di cancellare il loro passato per cambiare il futuro. La squadra è riunita da un leader enigmatico (Ryan Reynolds), la cui unica missione nella vita è garantire che, mentre lui e i suoi colleghi agenti non saranno mai ricordati, le loro azioni lo saranno sicuramente.

Il cast è completato da Dave Franco (Cattivi vicini), Mélanie Laurent (Bastardi senza gloria), Adria Arjona (Pacific Rim - La rivolta), Ben Hardy (X-Men: Apocalisse) e Corey Hawkins (BlackKklansman).

Il film scritto da Rhett Reese e Paul Wernick (Deadpool) debutta in esclusiva su Netflix il 13 dicembre 2019.





6 Underground: Michael Bay annuncia l'arrivo di un primo trailer (VIDEO)

Michael Bay ha fatto trapelare alcuni secondi di riprese del suo 6 Underground in un video condiviso su Instagram, in cui il regista ha annunciato l'arrivo imminente di un primo trailer.

In arrivo su Netflix, il thriller d'azione "6 Underground" parla di un gruppo di miliardari che fingono la propria morte per iniziare una nuova vita come squadra d'élite che combatte il crimine.

Gli sceneggiatori di Deadpool, Rhett Reese e Paul Wernick, hanno scritto "6 Underground", e Ryan Reynolds recita nel film insieme a Ben Hardy, Dave Franco, Adria Arjona, Manuel Garcia-Rulfo e Corey Hawkins.

Come di consueto Bay non scherza con l'elemento budget e anche "6 Underground" non è da meno con un investimento stimato tra i 150 e i 170 milioni di dollari. Il film non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma probabilmente ne sarà ufficializzata una insieme al trailer.





























Un post condiviso da Michael Bay (@michaelbay) in data: 29 Set 2019 alle ore 2:41 PDT





6 Underground di Michael Bay: nuovo video dal set con Ryan Reynolds

Articolo pubblicato 21 settembre 2018

Ryan Reynolds ha pubblicato un "esplosivo" video dal set di 6 Underground, il nuovo film d'azione diretto da Michael Bay e scritto da Rhett Reese e Paul Wernick, il duo ha scritto entrambi i film di Deadpool, il thriller di fantascienza Life in cui Reynolds ha recitato e sta attualmente lavorando al remake Signori, il delitto è servito che vedrà Reynolds nel cast.

Scarsi i dettagli riguardanti la trama di "6 Underground", ma la storia apparentemente ruoterà attorno ad un gruppo di miliardari che fingono la loro morte per diventare una squadra di combattenti del crimine.

Di recente sono emerse voci che suggerivano che il film fosse in realtà un adattamento segreto live-action di ThunderCats, ma Reynolds ha definito quelle voci "ridicole" e il nuovo video dal set, pubblicato da Reynolds su Twitter, fuga ogni dubbio.

Il cast di "6 Underground" include anche Corey Hawkins, Mélanie Laurent e Dave Franco. Le riprese del film sono in corso in varie parti del mondo da agosto e come si vede nel video tra le location c'è anche Firenze.

Michael Bay, che ha firmato per dirigere anche Robopocalypse, un tempo progetto di Steven Spielberg, per la distribuzione di "6 Underground" ha stretto un accordo con Netflix.





Fonte: Slash Film