Charlie's Angels: teaser annuncia primo trailer del reboot di Elizabeth Banks

Di Pietro Ferraro giovedì 27 giugno 2019

Charlie's Angel: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'azione di Elizabeth Banks nei cinema americani dal 15 novembre 2019.

Un teaser pubblicato su Twitter annuncia l'arrivo di un primo trailer del reboot Charlie's Angels. Il teaser mostra il simbolo dell'agenzia Townsend con una piccola melodia orecchiabile in sottofondo. La parola "caricamento" appare sotto il simbolo, che sembra alludere al trailer in uscita. È stato rivelato che questa "prima occhiata" al film sarà presentata da Entertainment Tonight.

Elizabeth Banks, che in precedenza ha diretto Pitch Perfect 2, dirige il reboot. Il nuovo cast include Kristen Stewart (Twilight, Personal Shopper), Naomi Scott (Power Rangers, Aladdin) e la modella Ella Balinska (Junction 9).

"Charlie's Angels" basato sull'iconica serie tv anni '70 è incentrato su un trio di agenti che lavorano per il misterioso Charles Townsend. In questa nuova versione, l'agenzia di sicurezza e investigativa Townsend ha ampliato il suo raggio d'azione a livello internazionale. Con le donne più intelligenti, coraggiose e altamente qualificate del mondo, posizionate in tutto il globo, ora ci sono più squadre di "Angeli" così come più Bosley che affrontano i lavori più difficili in qualsiasi luogo del pianeta. Elizabeth Banks interpreterà una delle nuove versioni di Bosley, con Djimon Hounsou (Shazam) e Patrick Stewart (Logan) che ne ritraggono altre due.

Elizabeth Banks oltre ad interpretare e dirigere il film ha anche scritto la sceneggiatura. Il reboot "Charlie's Angels" arriverà nelle sale americani il 15 novembre.

Charlie's Angels: prime immagini e dettagli ufficiali del reboot di Elizabeth Banks

Disponibili prime immagini ufficiali e dettagli del nuovo film delle Charlie's Angels in arrivo alla fine di quest'anno con un nuovo team guidato dall'attrice e regista Elizabeth Banks.

In questo reboot della popolare serie tv, Charles Townsend è diventato un miliardario ed ha ampliato la sua organizzazione in tutto il mondo. Elizabeth Banks afferma che il suo film non è un remake o un reboot, ma piuttosto una continuazione della narrazione della serie tv di culto originale del 1976.

Se eri ricco nel 1976, sei diventato più ricco. Charles Townsend è più ricco che mai, quindi è cresciuto fino a diventare un'agenzia di spionaggio globale.

Banks dice che oltre a mostrare un certo numero di agenzie "Townsend Angel" disseminate in tutto il mondo, questa ultima missione si concentrerà sul trio composto da Kristen Stewart, Ella Balinska e Naomi Scott.

Sabina Wilson (Kristen Stewart), la scatenata e abile mina vagante, Jane Kano (Ella Balinska), muscolare ex-MI6 del gruppo ed Elena Houghlin (Naomi Scott), la scienziata addestrata all'MIT che funge da cuore del film.

Questo trio intraprenderà un viaggio intorno al mondo toccando punti caldi come Istanbul, Amburgo e Berlino. La spinta narrativa principale si concentrerà sul lavoro di squadra delle ragazze. Elizabeth Banks continua parlando dei temi che ricorrono lungo la trama.

Per me era importante girare un film sulle donne che lavorano insieme e si sostengono a vicenda, e non fare un film sui loro problemi romantici o sulla madre che non chiamano abbastanza. Quando sono al lavoro, non parlo di quelle cose, vado avanti con il mio lavoro, è stato importante farlo per gli Angeli, per trattarli con il rispetto che il loro set di abilità richiede.

Banks interpreterà il boss Bosley, ma ce ne sono altri, e saranno interpretati da Patrick Stewart e Djimon Hounsou. Il nome è più di un titolo, aggiornato dalla serie originale e dalla prima coppia di film. Banks spiega che Bosley sarà un vero e proprio rango nell'organizzazione, una sorta di tenente.

Tutti gli Angeli sono stati interpretati da donne diverse e hanno avuto nomi diversi, ma il personaggio di Bosley è sempre stato chiamato Bosley, indipendentemente da chi lo abbia interpretato. Abbiamo pensato: "Beh, questo deve significare che è più di un nome".

Nelle foto pubblicate da Entertainment Weekly, vediamo la Sabina di Kristen Stewart andare ad un Derby turco, dove stanno monitorando uno dei loro bersagli. La scena esplode nel caos, ma l'azione non sarà molto stilizzata come visto in precedenza nei film di McG. Le scene d'azione e le coreografie di lotta sono più realistiche e meno esagerate. Le ragazze non saranno supereroine. Gli ultimi film della serie Mission: Impossible sono stati considerati come modello e il film si concentrerà sulle dinamiche principali del gruppo.

Nelle foto c'è anche il Noah Centineo del film Tutte le volte che ho scritto ti amo di Netflix. Centineo è ritratto con Ella Balinska nei panni di Jane, Ma Banks non vuole rivelare troppo del personaggio.

Non voglio rivelare troppo di Noah, ma è soprattutto un amico del personaggio di Naomi. Voglio dire, le donne possono fare qualsiasi cosa, non è solo la mia convinzione personale, è il credo principale di Charlie's Angels.

Banks come prima regista donna a dirigere un film delle Charlie's Angels definisce questa possibilità un momento davvero emozionante per i progetti guidati dalle donne, citando Captain Marvel e Wonder Woman.

Il pubblico è alla ricerca di storie che siano d'ispirazione su personaggi reali e riconoscibili, e penso che le donne nel mio film siano decisamente reali e affabili, ma, soprattutto, penso che siano davvero divertenti.

Per quanto riguarda la voce di Charlie, fornita dal defunto John Forsythe sia nel telefilm degli anni '70 che nei film degli anni 2000, Banks afferma che la nuova voce scelta per il film emulerà John Forsythe nel miglior modo possibile.

Il nuovo "Charlie's Angels" debutta nei cinema americani il 15 novembre 2019.

Charlie's Angels: nuova foto con il cast del reboot

L'attrice Ella Balinska ha condiviso su Twitter una foto del nuovo cast di Charlie's Angels. Il reboot del film ha iniziato ufficialmente la produzione lo scorso settembre e il mese successivo è stata annunciata la data di uscita fissata al 1° novembre 2019. Diretto da Elizabeth Banks il nuovo "Charlie's Angels" è interpretato da Balinska, Kristen Stewart e Naomi Scott tutte ritratte nella nuova foto.

Dopo la serie tv in onda dal 1976 al 1981 con Farrah Fawcett, Jaclyn Smith e Kate Jackson, nel 2000 il franchise è approdato sul grande schermo con il film "Charlie's Angels" di McG con Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu seguito nel 2003 da Charlie's Angels più che mai, con lo stesso cast e regista. Per il reboot Sony Pictures ha reclutato la Banks, che ha collaborato anche alla sceneggiatura, prodotto il film e interpreterà nel film una versione al femminile di Bosley.

Charlie's Angels: prima immagine ufficiale del reboot e nuova data di uscita

Sony Pictures ha svelato una prima immagine promozionale di Charlie's Angels, per celebrare il film ad un anno esatto dalla data di uscita (dopo che la data di rilascio è stata posticipata di cinque settimane). Le riprese del reboot per il grande schermo sono attualmente in corso con al timone Elizabeth Banks (Pitch Perfect 2) e un nuovo trio di Angeli interpretato da Naomi Scott, Kristen Stewart e Ella Balinska.

In questo riavvio di franchise l'agenzia Townsend del nuovo film "Charlie's Angels" opererà a livello globale, con più Bosley (Banks ne sta interpretando uno al femminile, mentre Djimon Hounsou e Patrick Stewart saranno altri due diversi Bosley), e un'intera rete di Angeli piuttosto che una sola squadra di tre. Alla luce di ciò, la prima immagine ufficiale di "Charlie's Angels" evidenzia il fatto che gli agenti possono essere reperiti in tutto il mondo.

Condiviso sulla pagina Twitter di Sony Pictures con la didascalia "Un anno fino a #CharliesAngels. 11.1.2019", l'immagine mostra una donna che regge due card per l'agenzia Townsend: una con il numero di Charlie, e un'altra con un elenco di luoghi da cui l'agenzia opera. A quanto pare si possono trovare Charlie's Angels in molti angoli del globo, tra cui il Sudamerica, l'Europa, l'India e naturalmente gli Stati Uniti. Come bonus si può effettivamente chiamare il numero elencato sulla card a sinistra, "+1 (857)242-7543", per ascoltare un messaggio speciale dalla Bosley di Elizabeth Banks.

Non è chiaro quanti dei paesi indicati nella seconda card appaiano nel film, ma sicuramente sembra che la missione degli Angeli (qualunque essa sia) li porterà in giro per il mondo. Sono trascorsi 15 anni dall'uscita dell'ultimo film della serie, Charlie's Angels - Più che mai, e non bisogna scartare l'ipotesi che il film di Banks sia un sequel piuttosto che un reboot completo, rivelando che l'agenzia Townsend ha trascorso l'ultimo decennio ad espandersi in tutto il mondo, e chissà che non si possano avere cameo di Cameron Diaz, Lucy Liu e Drew Barrymore.

Charlie's Angels: nuove foto dal set con Kristen Stewart

Sono trapelate su Twitter nuove foto dal set del reboot Charlie's Angels che ritraggono il personaggio di Kristen Stewart. La produzione del film è iniziata di recente e ora si sta girando in Germania sotto la direzione di Elizabeth Banks, che come accaduto con Pitch Perfect sarà anche nel film nel ruolo di Bosley, al fianco di Patrick Stewart e Djimon Hounsou che interpretano diverse versioni del personaggio. Bosley è stato interpretato da un attore nella serie originale di "Charlie's Angels" e nei precedenti due film.

Nelle nuove foto dal set di "Charlie's Angels", Kristen Stewart viene mostrata con una pistola durante un inseguimento. L'attrice ha recentemente parlato del reboot e l'ha definito "animato dalle migliori intenzioni".

Djimon Hounsou è stato l'ultimo membro del cast ad unirsi al reboot di "Charlie's Angels" come terzo Bosley. Kristen Stewart, Naomi Scott e Ella Balinska sono i tre Angeli di Charlie che vedremo nel film, ma ci sono voci di film futuri che potrebbero utilizzare altri personaggi. Stewart ha detto che il reboot eliminerà l'elemento "kitsch" delle puntate precedenti e si concentrerà invece su come le tre donne lavoreranno insieme.

I film originali dei primi anni 2000 hanno visto protagoniste Drew Barrymore, Lucy Liu e Cameron Diaz. Il franchise ha avuto successo incassando oltre 523 milioni di dollari in tutto il mondo. I primi due film, insieme al nuovo reboot, sono tutti basati sulla serie televisiva omonima creata da Ivan Goff e Ben Roberts e andata in onda dal 1976 al 1981.

Il reboot di "Charlie's Angels" ha iniziato le riprese alla fine di settembre e arriverà nelle sale il 27 settembre 2019. Il film vede la partecipazione di Noah Centineo, Sam Claflin, Jonathan Tucker e Luis Gerardo Mendez. Il reboot è stato annunciato per la prima volta nel 2015, con la firma di Elizabeth Banks per la regia arrivata nel 2016, ma all'epoca si stava sviluppando una serie tv. Nel 2017 è stato annunciato che il progetto sarebbe stato invece un lungometraggio per il grande schermo. Banks dice che il film onorerà la serie tv originale, onorando l'eredità dell'agenzia di Charles Townshend.







Charlie's Angels: iniziate le riprese del reboot e prima foto dal set

Il reboot di Charlie's Angels ha ufficialmente iniziato le riprese. Sony ha assemblato una squadra al femminile guidata da Elizabeth Banks, che in precedenza ha diretto Pitch Perfect 2. E' stata la Banks ad annunciare il via alle riprese in un post su Twitter che ha incluso anche una foto dal set con il ciak del film.

Proseguendo nella missione di raccontare la storia di tre donne incredibili che lavorano insieme. #Womeninfilm #CharliesAngels #DayOne #2019 #femalefilmmaker.

Il ciak rivela che Bill Pope è stato scelto come direttore della fotografia del film, Pope ha curato la fotografia di Matrix, Spider-Man 2 e il remake Il libro della giungla della Disney. Le tre donne a cui Elizabeth Banks fa riferimento, e che saranno i nuovi "Angeli" di Charlie, sono Kristen Stewart, ex star della saga di Twilight, Naomi Scott che interpreterà Jasmine nel live-action Aladdin e ha recitato anche nel reboot Power Rangers dello scorso anno, e la nuova leva britannica Ella Balinska.

Elizabeth Banks ricoprirà un triplice ruolo in "Charlie's Angels", oltre che in veste di regista e produttrice, l'attrice interpreterà anche il ruolo del nuovo Bosley, una versione al femminile del ruolo originariamente interpretato da David Doyle nella serie tv degli anni '70. Il cast include anche Patrick Stewart che nel film interpreterà un'altra versione di Bosley. Sì, avete capito bene, ci saranno due Bosley e tre Angeli. Al momento non si sono fatti altri nomi per il cast.

La sceneggiatura del reboot è di Doug Miro e Carlo Bernard, autori della serie tv Narcos di Netflix, e di Jay Basu, che ha scritto l'imminente thriller Quello che non uccide. "Charlie's Angels" è nato come serie tv, che ha debuttato nel 1976 interpretata da Kate Jackson, Farrah Fawcett e Jaclyn Smith. Nelle stagioni successive, con l'abbandono di Farrah Fawcett alla fine della prima stagione e di Kate Jackson alla fine della terza, i loro personaggi verranno sostituiti e interpretati da Cheryl Ladd e Shelley Hack, quest'ultima sostituita a sua volta da Tanya Roberts nell'ultima stagione. Il regista McG ha diretto due precedenti film d'azione ispirati alla serie tv, Charlie's Angels del 2000 e il sequel e Charlie's Angels - Più che mai del 2003 con Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu nei panni dei tre "Angeli" di Charlie.

C'è stato anche un disastroso tentativo di revival con una nuova serie tv andata in onda nel 2011 e cancellata dalla ABC ancor prima di completare la prima stagione. I due precedenti film hanno fatto bene al box-office con un totale di 523 milioni di dollari incassati tutto il mondo. Sony Pictures distribuirà il reboot "Charlie's Angels" nei cinema il 27 settembre 2019.





Fonte: Screenrant