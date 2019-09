Stasera in tv: "The Great Wall" su Italia 1

Di Pietro Ferraro domenica 15 settembre 2019

Italia 1 stasera propone "The Great Wall", fantasy d'azione del 2016 diretto da Zhang Yimou e interpretato da Matt Damon, Jing Tian, Pedro Pascal e Willem Dafoe.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Matt Damon: William Garin

Jing Tian: comandante Lin Mae

Pedro Pascal: Pedro Tovar

Willem Dafoe: Sir Ballard

Andy Lau: stratega Wang

Eddie Peng: comandante Wu

Numan Acar: Najid

Luhan: Peng Yong

Hanyu Zhang: generale Shao

Doppiatori italiani

Riccardo Rossi: William Garin

Francesca Manicone: comandante Lin Mae

Riccardo Scarafoni: Pedro Tovar

Mario Cordova: Sir Ballard

Sergio Lucchetti: stratega Wang

Roberto Gammino: Najid





La trama

William Garin (Matt Damon), un mercenario che dopo aver combattuto in numerose battaglie in cui si é distinto per le sue abilità di arciere, è fatto prigioniero da un misterioso esercito composto da eccellenti guerrieri, conosciuto come l’Ordine Senza Nome. Accampati in un’enorme fortezza, i guerrieri stanno combattendo per proteggere l’umanità da forze soprannaturali su una delle più incredibili strutture difensive mai costruite: la Grande Muraglia.





Curiosità



Il film è ispirato alla costruzione della Grande muraglia cinese.



Si tratta del primo film in lingua inglese del regista cinese Zhang Yimou (La foresta dei pugnali volanti).



Per il suo ruolo di arciere, Matt Damon è stato addestrato in Ungheria da Lajos Kassai, un arciere campione del mondo.



Ai realizzatori è stato negato il permesso di filmare sulla Grande Muraglia, quindi le location sono state aggiunte digitalmente.



Le montagne colorate nel film sono reali. Possono essere viste a Zhangye nella regione nord-occidentale della Cina.



Le bestie di questo film sono chiamate "taotie" e prendono il nome da un diavolo malvagio della mitologia cinese. Qui sono rappresentati come esseri alieni.



Matt Damon e la sua famiglia hanno trascorso quasi sei mesi in Cina durante le riprese.



La maggior parte del film è stata girata in Cina, con alcune scene girate in Nuova Zelanda.



Il poster del film afferma che la Grande Muraglia ha impiegato 1.700 anni per essere costruita. Questo è tecnicamente accurato, dal momento che è stata effettivamente costruita come una serie di parecchie pareti costruite separatamente in quel periodo da varie dinastie dominanti. Ogni nuova sezione di muro costruita da un singolo sovrano richiederebbe circa 10 o 20 anni per essere realizzata.



Questo è stato il primo film di Hollywood per l'attore cinese Andy Lau.



Bryan Cranston è stato in trattative per il ruolo di Ballard.



Edward Zwick (L'ultimo samurai) era stato designato alla regia ad un certo punto dello sviluppo, con Henry Cavill come protagonista.



Questo è stato il secondo film in cui Matt Damon e Pedro Pascal hanno recitato insieme, il primo è stato I guardiani del destino (2011).



La credenza che la Grande Muraglia cinese sia l'unica struttura artificiale sulla Terra che possa essere vista ad occhio nudo dalla Stazione Spaziale Internazionale è solo un mito.



The Great Wall è stato il film cinese più costoso di sempre, con un budget di 150 milioni di dollari. A causa dell'enorme quantità di membri della troupe coinvolti si è dovuto ricorrere ad oltre 100 traduttori. Il film ha incassato un totale di 335 milioni nel mondo.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore tedesco Ramin Djawadi i cui crediti includono colonne sonore per il cinecomic Iron Man, il remake Scontro tra titani, gli action fantascientifici Pacific Rim e Edge of Tomorrow e i fantasy Dracula Untold e Warcraft - L'inizio.

James Horner (Titanic, Braveheart, Avatar) era stato incaricato di scrivere una partitura per questo film prima della sua morte avvenuta il 22 giugno 2015, all'età di 61 anni, in un incidente aereo.



TRACK LISTINGS:

1. Nameless Order - Ramin Djawadi

2. Prologue - Ramin Djawadi

3. What A Wall - Ramin Djawadi

4. The Great Wall - Ramin Djawadi

5. First Battle - Ramin Djawadi

6. Captive Heroes- Ramin Djawadi

7. A Clean Start- Ramin Djawadi

8. We Are Not the Same- Ramin Djawadi

9. Xiao Long, General - Ramin Djawadi

10. At The Border - Zhao Mu-Yang and Leehom Wang

11. Foggy Loyalty - Ramin Djawadi

12. Fog and Fire - Ramin Djawadi

13. The Greed of Man - Ramin Djawadi

14. Fools and Thieves - Ramin Djawadi

15. The Great Experiment - Ramin Djawadi

16. Bianling Boogie - Ramin Djawadi

17. Tower Tactics - Ramin Djawadi

18. Powder Rangers - Ramin Djawadi

19. Xin Ren - Ramin Djawadi

20. Bridge of Fate - Leehom Wang and Tan Weiwei

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]