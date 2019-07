Playmobil - The Movie: nuovo trailer e locandine del film d'animazione

Di Pietro Ferraro mercoledì 24 luglio 2019

Playmobil - The Movie: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione di Lino DiSalvo nei cinema italiani dal 19 dicembre 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili un nuovo trailer e nuove locandine ufficiali di Playmobil: The Movie, il nuovo film d'animazione in uscita nei cinema italiani il 19 dicembre.

Questa nuova avventura animata per la versione originale vanta un cast di voci che include Anya Taylor-Joy, Jim Gaffigan, Gabriel Bateman, Adam Lambert, Kenan Thompson, Meghan Trainor e Daniel Radcliffe. Lino Disalvo dirige il film da una sceneggiatura di Blaise Hemingway, Greg Erb e Jason Oremland da una storia di Disalvo.

Nell'avventura d'azione animata di Playmobil, un'organizzazione top-secret ha fatto sparire nel nulla i cittadini di diverse terre. L'audace e carismatico agente segreto Rex Dasher (Daniel Radcliffe) deve collaborare con il persuasivo autista di un furgone ristorante Del (Jim Gaffigan) e Marla (Anya Taylor-Joy) una scaltra e intelligente civile con un suo obiettivo segreto, per salvarli. Contro impensabili probabilità, il trio intraprende un fantastico viaggio attraverso nuovi mondi meravigliosi mentre raccolgono indizi per la loro missione di salvataggio.

Playmobil è principalmente noto per le sue action figures "klicky" e set di giochi a tema. I giocattoli hanno debuttato per la prima volta in Germania nel 1974 dal gruppo Brandstätter. Venduti in tutto il mondo, 40 anni dopo sono ancora i principali competitor di LEGO.

Lino DiSalvo dopo aver trascorso quasi 17 anni alla Disney, dove ha collaborato a Frozen, Rapunzel, Bolt e Chicken Little, con "Playmobil - The Movie" fa il suo debutto alla regia.

Fonte: Collider

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Notorious Pictures ha reso disponibili un nuovo trailer italiano e una locandina ufficiale di Playmobil - The Movie, il nuovo film d'animazione che porta il pubblico in un'epica avventura comica attraverso un vasto universo immaginativo nel primo lungometraggio ispirato agli amati e pluripremiati giocattoli PLAYMOBIL. Ricco di umorismo e azione, il film combina personaggi accattivanti ed esilaranti, avventure elettrizzanti e scenari mozzafiato in questa storia animata dai buoni sentimenti.

L'idea di Playmobil - The Movie è quella di prendere tutto ciò che ho imparato lavorando su Rapunzel e Frozen, e utilizzarlo in modo molto intelligente con questi personaggi per creare un film che sia divertente e d'azione allo stesso tempo, che i genitori amino. Lino di Salvo - Regista

Diretto dal veterano della Disney Lino DiSalvo (Responsabile dell'animazione di "Frozen") Playmobil - The Movie uscirà nelle sale italiane nel 2019.

La trama ufficiale:





Quando il fratello minore Charlie scompare inaspettatamente nell'universo magico e animato di PLAYMOBIL, Marla, sorella maggiore, totalmente impreparata, dovrà mettersi sulle sue tracce per riportarlo a casa. Partirà per un fantastico viaggio attraverso incredibili mondi, alleandosi con alcuni nuovi e improbabili amici: lo stravagante Del, l'affascinante e carismatico agente segreto Rex Dasher, un fidato e strambo robot, una straordinaria fata madrina e molti altri. Marla e Charlie impareranno da questa avventura che la vita spesso ci mette davanti a delle prove importanti, ma che si può ottenere qualsiasi cosa quando credi in te stesso e se hai degli amici al tuo fianco!





Playmobil - The Movie: trailer italiano del film d'animazione

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Dopo il grande successo degli iconici mattoncini LEGO al cinema, è il turno di della linea di action figures Playmobil sbarcare sul grande schermo con il lungometraggio d'animazione Playmobil - The Movie in arrivo nelle sale italiane nell'autunno 2019.

Quando il fratello minore Charlie scompare inaspettatamente nell’universo magico e animato di Playmobil, Marla, sorella maggiore, totalmente impreparata, dovrà mettersi sulle sue tracce per riportarlo a casa. Partirà per un fantastico viaggio attraverso incredibili mondi, alleandosi con alcuni nuovi e improbabili amici: il tranquillo camionista Del, l’affascinante carismatico agente segreto Rex Dasher, un fidato e strambo robot, una fata madrina stravagante e molti altri.

Marla e Charlie impareranno da questa avventura che la vita spesso ci mette davanti a delle prove importanti, ma che si può ottenere qualsiasi cosa quando credi in te stesso e se hai degli amici al tuo fianco!

Alla regia di "Playmobil - The Movie" c'è Lino DiSalvo, animatore veterano che ha collaborato con Disney a pellicole come Chicken Little, I Robinson, Rapunzel e come capo animatore al classico Frozen - Il regno di ghiaccio.





Playmobil - The Movie: trama e prima immagine ufficiale del film d'animazione

Notorious Pictures ha reso disponibili sinossi e una prima immagine ufficiale di Playmobil -Il film, il lungometraggio d'animazione in uscita nelle sale italiane nell'autunno 2019.

"Playmobil -Il film" porta il pubblico in un'epica avventura comica attraverso un vasto universo immaginativo nel primo film ispirato agli amati e pluripremiati giocattoli PLAYMOBIL.

Ricco di umorismo ed eccitazione, il film combina personaggi accattivanti ed esilaranti, avventure elettrizzanti e scenari mozzafiato in questa storia animata dai buoni sentimenti.

La trama ufficiale:





Quando il fratello minore Charlie scompare inaspettatamente nell'universo magico e animato di PLAYMOBIL, Marla, sorella maggiore, totalmente impreparata, dovrà mettersi sulle sue tracce per riportarlo a casa. Partirà per un fantastico viaggio attraverso incredibili mondi, alleandosi con alcuni nuovi e improbabili amici: il tranquillo camionista Del, l'affascinante e carismatico agente segreto Rex Dasher, un fidato e strambo robot, una fata madrina stravagante e molti altri. Marla e Charlie impareranno da questa avventura che la vita spesso ci mette davanti a delle prove importanti, ma che si può ottenere qualsiasi cosa quando credi in te stesso e se hai degli amici al tuo fianco!

Alla regia di "Playmobil -Il film" c'è Lino DiSalvo, animatore veterano che ha collaborato con Disney a pellicole come Chicken Little, I Robinson, Rapunzel e come capo animatore al classico Frozen - Il regno di ghiaccio. Dopo 16 anni alla Disney, DiSalvo è stato nominato "Creative Director" alla Paramount Animation.