Stasera in tv: "The Foreigner" su Italia 1

Di Pietro Ferraro lunedì 16 settembre 2019

Su Italia 1 "The Foreigner", il thriller d'azione di Martin Campbell con Jackie Chan e Pierce Brosnan.

Italia 1 stasera propone "The Foreigner", thriller d'azione del 2017 diretto da Martin Campbell e interpretato da Jackie Chan e Pierce Brosnan.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Jackie Chan: Quan

Pierce Brosnan: Liam Hennessy

Katie Leung: Fan

Manolo Cardona: Pedro Lopez

Liu Tao: Keyi Lan

Michael McElhatton: Jim Kavanagh

Rory Fleck-Byrne: Sean Morrison

Charlie Murphy: Maggie/Sara McKay

Orla Brady: Mary Hennessy

Ray Fearon: Comandante Richard Bromley

Dermot Crowley: Hugh McGrath

Lia Williams: Katherine Davies

Pippa Bennett-Warner: Marissa Levitt

Simon Kunz: Matthew Rice

Roberta Taylor: Mrs. Taylor

Rufus Jones: Ian Wood

Niall McNamee: Patrick O'Reilly

Caolan Byrne: McCormick





La trama

Ngoc Minh Quan (Jackie Chan) gestisce un ristorante cinese a Londra quando sua figlia adolescente Fan (Katie Leung) viene uccisa in un attentato, rivendicato in seguito da un gruppo dell'IRA. Non riuscendo ad ottenere i nomi degli attentatori da Scotland Yard, Quan si concentra sul vice primo ministro dell'Irlanda del Nord, Liam Hennessy (Pierce Brosnan), che parla pubblicamente del suo status di ex leader dell'IRA mentre condanna l'attentato. Alla fine Quan parte per Belfast in cerca di Hennessy, il quale sostiene che non sapeva nulla dell'attentato o di chi siano i responsabili. Quan però non gli crede e sfruttando il suo passato nelle forze speciali comincia a perseguitare Hennessy minacciandolo con attentati dinamitardi a cui porrà fine solo se otterrà i nomi dei terroristi responsabili della morte della figlia.





Il nostro commento

Il regista Martin Campbell torna dietro la macchina da presa a 6 anni dall'insipido cinecomic Lanterna Verde e torna a maneggiare un plot thriller a tinte "revenge" con un padre in cerca di giustizia, come aveva già fatto in Fuori controllo con Mel Giobson. The Foreigner presenta un Jackie Chan che non ti aspetti e l'ex Bond Pierce Brosnan che torna ad interpretare un ruolo ambiguo con sfumature da villain.

"The Foreigner" è un solido action-thriller che avrebbe meritato una distribuzione nelle nostre sale, quindi un passaggio televisivo è un ottimo modo per ripescare un titolo ingiustamente sottovalutato che merita la visione, anche se è doveroso avvertire i fan del Jackie Chan gigione e acrobatico che potrebbero restare spiazzati di fronte ad una interpretazione ad alto tasso drammatico della star delle arti marziali, una performance che mette in mostra una versatilità attoriale di Chan che è sempre un piacere riscoprire.

"The Foreigner" può quindi contare su due protagonisti / antagonisti carismatici e la regia puntuale di Campbell che di "action" ne sa qualcosina, il regista ci ha regalato un paio di Bond da alto profilo ("Goldeneye" e "Casino Royale") e ha rilanciato l'eroe mascherato Zorro con il volto di Antonio Banderas nell'intrigante La maschera di Zorro.

"The Foreigner" si dipana come un revenge-movie, ma incorpora in sé una digressione politica, una tematica sempre tristemente attuale come il terrorismo, una suggestiva ambientazione europea e Campbell che ad un certo punto strizza l'occhio anche all'originale Rambo con Stallone.





Curiosità



Il film è l'adattamento cinematografico del romanzo del 1992 "The Chinaman" scritto da Stephen Leather.



Liam Hennessy (Pierce Brosnan) è basato sui politici nordirlandesi Gerry Adams e Martin McGuinness. Adams è stato attivamente coinvolto nel movimento repubblicano irlandese, anche se nega di essere stato membro dell'I.R.A. (affermazione contestata da molti). In seguito divenne il leader del Sinn Féin, il ramo politico dell'IRA, e fu fortemente coinvolto nello stabilire un duraturo accordo di pace nell'Irlanda del Nord. Hennessy mostra anche somiglianze fisiche con Adams (capelli grigi corti, barba folta, occhiali). Adams non è mai stato Vice Primo Ministro dell'Irlanda del Nord. Quella posizione era occupata da Martin McGuinness. In questo film Hennessey cita un precedente soprannome, il "Macellaio del Bogside", quando si riferisce al suo passato da terrorista. Martin McGuinness era conosciuto come il "Macellaio del Bogside".



Questo film segna il ritorno dietro la macchina da presa del regista Martin Campbell dopo Lanterna Verde (2011).



Il nome del personaggio di Jackie Chan, "Quan Ngoc Minh", suggerisce che è un vietnamita di origine cinese, in quanto "Quan Ngoc Minh" è un nome vietnamita, ma Quan non è un cognome vietnamita (il nome e il cognome sono invertiti nella cultura asiatica, in formato occidentale il suo nome sarebbe "Minh Ngoc Quan").



Questo film segna la seconda collaborazione tra il regista Martin Campbell e Pierce Brosnan dopo GoldenEye (1995). Questa è anche la seconda collaborazione di Campbell con il direttore della fotografia David Tattersall, dopo Vertical Limit (2000).



The Foreigner è il primo film di Martin Campbell girato in digitale.



La regia del film è stata offerta a Nick Cassavetes.



Jackie Chan e Pierce Brosnan sono apparsi in diversi adattamenti del classico "Il giro del mondo in 80 giorni". Chan è apparso nel film del 2004 e Brosnan è apparso nella miniserie televisiva del 1989.



Rory Fleck Byrne è stato addestrato dal Maestro di Jujitsu Ross Kesirich per le scene di combattimento.



Il film costato 35 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 145.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Cliff Martinez (Drive, Trafficanti, Nella tana dei lupi, Game Night - Indovina chi muore stasera?).

Il brano che accompagna i titoli di coda "A Common Man" è interpretato da Jackie Chan & Liu Tao.



[Per visionare il video musicale clicca sull'immagine in alto]