Bad Boys For Life: primo trailer italiano di Bad Boys 3

Di Federico_40 venerdì 6 settembre 2019

Bad Boys 3: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'azione con Will Smith e Martin Lawrence nei cinema italiani dal 23 gennaio 2020.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Sony Pictures ha reso disponibile un primo trailer italiano di Bad Boys For Life. Martin Lawrence e Will Smith accennano ad "un'ultima volta" in questo primo filmato di Bad Boys 3. I fan hanno atteso a lungo per vedere Smith e Lawrence di nuovo insieme, e visto il tempo trascorso e i reiterati rinvii in molti credevano che questo terzo film non sarebbe mai accaduto. Poi sono arrivati Lawrence e Smith ad annunciare ufficialmente "Bad Boys For Life" sui social media e il progetto ha preso finalmente corpo, fino a questo primo coinvolgente trailer.

Sono passati sedici anni da quando abbiamo visto Will Smith e Martin Lawrence come Mike Lowrey e Marcus Burnett, ma l'alchimia tra i due sembra intonsa. La maggior parte del trailer di "Bad Boys For Life" è incentrato su Martin Lawrence, Will Smith e Joe Pantoliano di nuovo nei panni del Capitano Howard, ma c'è anche un accenno nella parte finale del filmato ai nuovi personaggi di Vanessa Hudgens (High School Musical), Alexander Ludwig (Vikings) e Charles Melton (Riverdale). Vediamo i tre nuovi personaggi che stanno intonando il testo del brano "Bad Boys" di Inner Circle, con Mike Lowrey e Marcus Burnett che non sembrano affatto contenti della performance del loro giovane team.

Il film diretto da Adil El Arbi & Bilall Fallah è previsto nei cinema italiani per il 23 gennaio 2020.

Bad Boys For Life: primo trailer di Bad Boys 3

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Sedici anni dopo Bad Boys 2, Will Smith e Martin Lawrence tornano a far coppia per Bad Boys For Life. Il duo appare nel primo trailer di Bad Boys 3, la tanto attesa nuova puntata del loro franchise action.

Mike Lowrey (Smith) in crisi di mezza età e Marcus Burnett (Lawrence) ora un ispettore di polizia fanno di nuovo squadra "un'ultima volta" quando un mercenario albanese in cerca di vendetta per il fratello viene a cercarli. Nel mix c'è una nuova squadra di giovani poliziotti, interpretata da Vanessa Hudgens (High School Musical), Alexander Ludwig (Vikings) e Charles Melton (Riverdale).

"Bad Boys for Life" diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah arriverà nei cinema americani il 17 gennaio 2020.

Fonte: Collider

Bad Boys 3: riprese concluse e nuova foto dal set con Will Smith e Martin Lawrence

Articolo pubblicato il 20 aprile 2019 / Aggiornamento di Pietro Ferraro

Bad Boys 3 aka Bad Boys for Life ha concluso le riprese, ad annunciarlo Will Smith e Martin Lawrence con una nuova foto dal set condivisa sull'account Twitter di Lawrence.

Will Smith e Martin Lawrence torneranno a riprendere i ruoli dei detective Mike Lowrey e Marcus Burnett dai film originali. L'originale Babd Boys è arrivato nelle sale nel 1995 e un sequel è arrivato otto anni dopo e ora 16 anni dopo un terzo film è finalmente in arrivo.

Dopo l'abbandono del regista Joe Carnahan, l'uscita di Bad Boys for Life è slittata dall'inizio del 2017 al 17 gennaio 2020 con Sony che ha portato a bordo duo di filmmaker Adil El Arbi e Bilal Fallah. Oltre a Smith e Lawrence, il cast include Jacob Scipio, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton e Paola Nunez.

La produzione è iniziata lo scorso gennaio e ora Lawrence pubblica questa nuova foto dal set chen lo vede in un moneto di realx accanto al suo amico, partner e collega Smith.

Bad Boys 3: nuove foto e video dal set con Will Smith e Martin Lawrence

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Will Smith e Martin Lawrence condividino una moto nelle ultime foto dal set di Bad Boys for Life aka Bad Boys 3. Nelle foto Will Smith guida una motocicletta Harley Davidson munita con Martin Lawrence nel sidecar che spara con una mitragliatrice.

Oltre a Will Smith e Martin Lawrence, "Bad Boys 3" vede protagonisti anche Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig e Charles Melton, che interpretano una moderna unità di polizia altamente specializzata che finisce a lavorare con i ragazzi a Miami. Jacob Scipio interpreta lo spietato leader del cartello della droga, mentre Paola Nunez interpreta Rite, una tosta e divertente psicologa criminale. A bordo anche DJ Khaled in un ruolo non specificato e Joe Pantoliano che torna nel ruolo di Captain Howard,

Adil El Arbi e Bilall Fallah dirigono "Bad Boys 3" da una sceneggiatura scritta da Peter Craig, Joe Carnahan e Chris Bremmer. Arbi e Fallah subentrano al regista Michael Bay che ha diretto le prime due puntate. Quando è stato chiesto a Lawrence se gli sembrava strano girare l'ultima puntata senza Bay, l'attore ha risposto che non lo è affatto.

Beh, non è così strano perché Bilall e Adel stanno facendo un ottimo lavoro, sono solo registi diversi, ma continueremo a portarvi quella roba da Bad Boys.

L'uscita di "Bad Boys 3" è fissata al 17 gennaio 2020.





























Fonte: The Hollywood Pipeline





Bad Boys 3: nuovo video con Will Smith e Martin Lawrence

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Will Smith ha condiviso un nuovo di Bad Boys for Life che mostra una sessione di lettura del copione quasi interamente censurata onde evitare spoiler. Il video è stato condiviso sull'account Instagram ufficiale di Will Smith e include membri del cast e della troupe, incluso Martin Lawrence, riuniti per leggere la sceneggiatura di Bad Boys 3. Oltre ai volti interamente pixellati ci sono una serie infinita di "bip" ogni mezza parola. Smith ha sottotitolato il video con il seguente messaggio.

Primo sguardo esclusivo su una sessione di lettura del copione di Bad Boys. Nessuno spoiler!

Quest'ultima parte è particolarmente importante. Non possiamo ricavare esattamente nulla da questo video se non un'atmosfera rilassata. Parole scelte come "Batmobile" e "grande rivelazione" possono essere carpite qua e là, ma la maggior parte del discorso è censurato, incluso quello che alla fine del video sembra essere il logo ufficiale del titolo. Insomma è chiaro che Smith e Lawrence contano molto sul senso dell'umorismo dei loro fan, poiché il video è a dir poco frustrante.

Dopo anni di rinvii e false partenze la produzione di "Bad Boys 3" è finalmente iniziata all'inizio di gennaio sotto la direzione del duo di registi Adil El Arbi e Bilall Fallah. In precedenza registi come Joe Carnahan (A-Team, The Grey) hanno dedicato del tempo al progetto per poi abbandonare lungo la strada. Michael Bay, che ha diretto i due film precedenti è impegnato con 6 Underground di Netflix e non è coinvolto neanche in veste di produttore. Chris Bremner, David Guggenheim, Anthony Tambakis e il già citato Carnahan hanno tutti lavorato alla sceneggiatura durante il suo sviluppo.

Il cast comprende Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Jacob Scipio, DJ Khaled e Paula Nunez, con Joe Pantoliano che riprende il ruolo del Capitano Howard. La data di uscita di "Bad Boys for Life" è attualmente fissata al 17 gennaio 2020.





























Fonte: Comicbook





Bad Boys 3: prima immagine ufficiale con Will Smith e Martin Lawrence

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Will Smith ha condiviso su Instagram la prima immagine uffciale di Bad Boys 3 ufficialmente intitolato Bad Boys for Life. Smith e Martin Lawrence tornano a fare squadra nei panni degli agenti della narcotici Mike Lowrey e Marcus Burnett di Miami a sedici anni dal sequel Bad Boys II.

Questo sarà il primo Bad Boys a non essere diretto da Michael Bay sostituito dalla coppia Adil El Arbi e Bilall Fallah, i cui nomi sono anche legati a Beverly Hills Cop 4. Il cast di "Bad Boys for Life" include anche Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, DJ Khaled e Joe Pantoliano.

La foto condivisa su Instagram è anche un video in cui si può ascoltare il brano "Bad Boy for Life" di P. Diddy. La foto riporta la didascalia:

PRIMO SGUARDO! Soooono Tooornaaati! :-) @badboys.

"Bad Boys 3" è previsto nei cinema per il 17 gennaio 2020.





























Bad Boys 3: nuove foto dal set con Will Smith e Martin Lawrence

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Dopo un po' di riscaldamento e prove tecniche di trasmissione sono finalmente inziiate ufficialmente le riprese di Bad Boys For Lif3 (aka Bad Boys 3) e abbiamo finalmente le primissime foto dal set (via Digital Spy) che ritraggono Will Smith e Martin Lawrence di nuovo insieme.

L'originale Bad Boys diretto da un esordiente Michael Bay in origine era una vera e propria commedia con protagonisti Dana Carvey e Jon Lovitz, poi durante lo sviluppo si è optato per qualcosa alla Beverly Hills Cop, ma con una forte connotazione action. In seguito lo stiloso tocco in stile "videoclip" di Bay e la sintonia tra i due protagonisti ne ha fatto un successo a sorpresa con 141 milioni di dollari incassati nel mondo a fronte di un budget investito di 19 milioni.

Smith, Lawrence e Bay torneranno a fare squadra otto anni dopo per Bad Boys II, il budget lieviterà enormemente (130 milioni) ma non gli incassi (273 milioni). Successivamente gli incassi deludenti, l'impegno di Bay con la saga Transformers e la carriera di Smith mon permisero di concretizzare un terzo film, e ora dopo diversi anni e il forfait di Joe Carnahan lungo la strada, il terzo Bad Boys è in fase di produzione sotto la guida di Adil El Arbi e Bilall Fallah.

Prima che Bad Boys 3 arrivi nelle sale il 17 gennaio 2020, quest'anno il franchise fruirà di uno spin-off televisivo interpretato da Gabrielle Union che riprenderà il ruolo di Syd Burnett, la sorella di Marcus e interesse amoroso di Lowry in Bad Boys II. La serie tv intitolata L.A.'s Finest seguirà la carriera di Syd a Los Angeles dove farà squadra con una poliziotta interpretata da Jessica Alba, una mamma lavoratrice con un passato complicato.







Fonte: Digital Spy





Bad Boys for Life: nuovi video di "Bad Boys 3" con Will Smith

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Alcuni video di prova di Bad Boys for Life aka Bad Boys 3 sono stati pubblicati online quando Will Smith ha rivelato il via alla produzione per questa settimana. Le riprese dell'attesissimo sequel iniziano ufficialmente oggi, lunedì 14 gennaio. Si era avuta l'impressione che le riprese fossero già iniziate, ma il cast e la troupe hanno invece trascorso la settimana scorsa facendo prove e guardando tutti insieme i primi due film. Le riprese si terranno ad Atlanta e Miami.

I video di Bad Boys 3 ritraggono Will Smith nei panni del detective Mike Lowrey ripreso da diverse angolazioni pistola in pugno. Ulteriori immagini ritraggono i registi Adil El Arbi e Bilall Fallah seduti insieme a Martin Lawrence e Smith durante una sessione di lettura della sceneggiatura.

Il resto del resto del cast di Bad Boys for Life include Paola Nunez, Jacob Scipio, Alexander Ludwig, Vanessa Hudgens e Charles Melton.

Secondo la sinossi ufficiale di Bad Boys 3, Lowrey e Burnett stanno per scontrarsi con un nuovo cartello della droga di Miami e avranno bisogno dell'aiuto di una squadra speciale (AMMO), che comprende Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig e Charles Melton.





























Fonte: WeGotThisCovered



Bad Boys for Life: trama ufficiale e iniziate le riprese di Bad Boys 3

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Will Smith ha pubblicato una foto su Instagram dei copioni di Bad Boys for Life. L'attore ha semplicemente commentato la foto con "Giorno 1. Continuerò a postare". In precedenza era stato riferito che le riprese del tanto atteso sequel stavano per iniziare prossima settimana, ma sembra che siamo in anticipo sui tempi. Le riprese dovrebbero durare fino ad aprile con location a Miami e Atlanta.

Mentre accenna al via all produzione di Bad Boys 3, Will Smith rivela che il titolo ufficiale (o almeno il titolo provvisorio) è "Bad Boys per Lif3". La notizia del via alle riprese arriva insieme ad una sinossi ufficiale che vede il Mike Lowery di Will Smith e il Marcus Burnett di Martin Lawrence contro un nuovo cartello della droga guidato da Armando Armas, interpretato da Jacob Scipio. La sinossi rivela che Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig e Charles Melton fanno parte della squadra d'élite denominata AMMO, che darà una mano a Lowery e Burnett. Nel cast anche Joe Pantoliano che torna nei panni del capitano Howard.





La nuova puntata è incentrata sul Dipartimento di Polizia di Miami e sul suo team di élite AMMO che tenta di arrestare Armando Armas (Scipione), a capo di un cartello della droga. Armando è un killer a sangue freddo con una natura crudele e beffarda. Completamente dedito al cartello viene inviato da sua madre per uccidere Mike (Smith). (Paola) Nunez interpreterà il ruolo di Rite, la tosta e divertente psicologa criminale che è il nuovo capo dell'AMMO e l'ex fidanzata di Mike - e quella che è riuscito a scappare.

Adil El Arbi e Bilall Fallah dirigono "Bad Boys 3" da una sceneggiatura scritta da Chris Bremmer, con bozze precedenti di Peter Craig e Joe Carnahan. Carnahan ha lasciato il progetto nel 2017, dando all'epoca una significativa battuta d'arresto al sequel. "Bad Boys For Life" è previsto nei cinema per il 17 gennaio 2020.





























Fonte: Screenrant



Bad Boys for Life, Will Smith e Martin Lawrence confermano il sequel: foto e video social

Will Smith e Martin Lawrence hanno ufficialmente confermato il loro ritorno sul set per Bad Boys 3, intitolato Bad Boys for Life.

Su Instagram i due attori hanno diffuso foto e video, ridando fiato ad una trilogia nata nel 1995, con l'allora esordiente Michael Bay, e a seguire tornata in sala nel 2003 con l'immancabile sequel. Passati 15 anni, Smith e Lawrence, che non si vede al cinema dal 2011, si ritroveranno con Adil El Arbi e Bilall Fallah alla regia, Anthony Tambakis allo script e l'ovvio Jerry Bruckheimer in cabina produttiva.

Joe Carnahan, inizialmente annunciato come regista, ha abbandonato la nave dopo mesi di lavoro per le solite divergenze creative. I belgi Adil El Arbi e Bilall Fallah, ai più sconosciuti, hanno fino ad oggi diretto tre film mai arrivati in Italia, ovvero Patser, Black e Image.

I primi due Bad Boys hanno complessivamente incassato 414.7 milioni di dollari. Il 3° uscirà il 17 gennaio 2020, con il 4° già previsto dalla Sony.