Spie sotto copertura: nuovo trailer del film d'animazione con le voci di Will Smith e Tom Holland

Di Pietro Ferraro mercoledì 3 luglio 2019

Spie sotto copertura: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione con Will Smith e Tom Holland nei cinema italiani dal 25 dicembre 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

20th Century Fox ha reso disponibili un nuovo trailer e una nuova locandina di Spie sotto copertura, un nuovo film d'animazione originariamente prodotto dalla 20th Century Fox e grazie alla recente fusione, ora ufficialmente un film Disney in uscita nei cinema entro la fine dell'anno.

Protagonista del film Will Smith, reduce dal suo più grande successo di sempre con il remake live-action Aladdin, e Tom Holland, che torna come Peter Parker in Spider-Man: Far From Home nei cinema dal prossimo 10 luglio.

Il trailer prende il via mostrandoci il personaggio di Will Smith, una via di mezzo tra James Bond e Ethan Hunt. Ci viene in seguito presentato il personaggio di Tom Holland, che è una sorta di maldestro "Q" esperto di scienza e tecnologia, che afferma di aver trovato un modo per rendere gli agenti invisibili per le missioni. In un certo senso, è vero, ma da quel momento le cose prendono una svolta interessante quando la super spia di Smith viene trasformata in un piccione.

"Spie sotto copertura" segue la super-spia di fama mondiale Lance Sterling (Will Smith) nota per raffinatezza, fascino e disinvoltura. Il suo socio e scienziato Walter Beckett (Tom Holland) non ha abilità sociali, ma compensa ciò con intelligenza e invenzioni, creando i gadget e gli aggeggi che Lance usa nelle sue missioni. Ma quando gli eventi prendono una svolta inaspettata, Walter e Lance sono costretti a fare affidamento l'uno sull'altro in un modo completamente nuovo. Se questa strana coppia non riuscirà ad imparare a lavorare come una squadra, il mondo intero potrebbe essere condannato.

Il resto del cast include Ben Mendelsohn (Captain Marvel), Karen Gillan (Guardiani del la Galassia Vol. 2), Rashida Jones (Angie Tribeca), DJ Khaled (Bad Boys for Life) e Masi Oka (Heroes). Troy Quane e Nick Bruno dirigono il film che segna il loro debutto alla regia. "Spie sotto copertura" arriva nei cinema italiani il 25 dicembre.







Spie sotto copertura: trailer italiano del film d'animazione con Will Smith e Tom Holland

20th Century Fox ha reso disponibile un primo teaser trailer italiano Spie sotto copertura, una action-comedy con Will Smith e Tom Holland che strizza l'occhio a franchise come "James Bond" o "Mission: Impossible". Nello specifico la trama racconta il rapporto tra la spia e l'uomo che crea i gadget che gli permettono di avere successo nel suo lavoro, proprio come 007 e Q.

Il resto del cast include Karen Gillan (Guardiani della Galassia) nei panni di "Occhi", DJ Khaled nel ruolo di "Orecchi" e Rashida Jones (Parks and Recreation) come l'agente Mercy Kappel. Il cast è completato da Ben Mendelsohn (Rogue One: A Star Wars Story)) e Masi Oka (Shark - Il primo squalo) in ruoli non specificati.

Troy Quane e Nick Bruno, che in precedenza hanno lavorato come animatori in film come Snoopy & Friends - Il film dei Peanuts e Ferdinand, fanno il loro debutto alla regia. "Spie sotto copertura" basato sul cortometraggio "Pigeon: Impossible" arriverà nei cinema americani il 13 settembre 2019.

