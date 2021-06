Stasera in tv: “Hunter’s Prayer – In Fuga” su Italia 1

Cast e personaggi

Sam Worthington: Stephen Lucas

Odeya Rush: Ella Hatt

Allen Leech: Richard Addison

Gina Banks: Amy Landecker

Martin Compston: Metzegr

Verónica Echegui: Dani

Eben Young: Martin Hatto

Stephanie Dooley: Pamela Hatto

Tina Maskell: Rosa

Dylan Miles-Davis: William

Eudald Font: Sergio

La trama

Lucas (Sam Worthington), un solitario killer prezzolato, viene ingaggiato per uccidere una ragazza di nome Ella (Odeya Rush). Quando non riesce a premere il grilletto, il piano va in pezzi, mettendo in moto un contorto gioco del gatto col topo. Ora, entrambi condannati a morte, si trovano costretti a stringere una scomoda alleanza. Braccati attraverso tutta Europa, la loro unica speranza di sopravvivere è quella di scoprire chi sono responsabili del brutale assassinio della famiglia di Ella e portarli davanti alla giustizia.

Curiosità

“Hunter’s Prayer – In Fuga” è tratto dal racconto del 2004 “For the Dogs” di Kevin Wignall.

L’attore protagonista Sam Worthington (Avatar) è anche coproduttore del film.

L’attrice protagionista Odeya Rush ha interpretato Fiona in The Giver – Il mondo di Jonas, Hannah nel film Piccoli brividi e Jenna Walton in Lady Bird.

In origine c’era Hailee Steinfeld designata al ruolo di Ella, ma l’attrice ha dovuto abbandonate per altri impegni.

Phillip Noyce era originariamente designato alla regia prima che Jonathan Mostow firmasse per dirigere il film.

Il regista Jonathan Mostow ha diretto anche U-571 (2000), Terminator 3 – Le macchine ribelli (2003) e Il mondo dei replicanti (2009).

“Hunter’s Prayer – In Fuga” è una co-produzione USA-Germania-Spagna.

Le riprese si sono svolte nello Yorkshire (Inghilterra) e in Ungheria.

Sam Worthington ha voluto che il giaccone del suo personaggio rievocasse l’iconico giaccone di Robert De Niro in Taxi Driver.

Le musiche originali di “Hunter’s Prayer – In Fuga” sono del compositore argentino Federico Jusid (Black Butterfly, Escobar – Il fascino del male).

La colonna sonora include i brani: “Stop This Beatin'” di Anele Onyekwere, “Shots Fired” di Le Castle Vania,”Ou Sont Les Oiseaux” e “Les Chaseur” di Rob Hughes.

Il regista Jonathan Mostow ha collaborato anche alla colonna sonora con il brano “Croissant J’taime” scritto da Jonathan Mostow e interpretato da Gabrielle Mostow (Jillian) e Sarah Mostov (Studentessa).

“Hunter’s Prayer – In Fuga” ha fruito di un budget di 18 milioni di dollari.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]