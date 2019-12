Stasera in tv: "Hunter's Prayer - In Fuga" su Italia 1

Di Pietro Ferraro giovedì 5 dicembre 2019

Italia 1 stasera propone "The Hunter's Prayer - La Fuga", thriller d'azione del 2017 diretto da Jonathan Mostow e interpretato da Sam Worthington, Ella Hatt e Gina Banks.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Sam Worthington: Stephen Lucas

Odeya Rush: Ella Hatt

Allen Leech: Richard Addison

Gina Banks: Amy Landecker

Martin Compston: Metzegr

Verónica Echegui: Dani

Eben Young: Martin Hatto

Stephanie Dooley: Pamela Hatto

Tina Maskell: Rosa

Dylan Miles-Davis: William

Eudald Font: Sergio





La trama

Lucas (Sam Worthington), un solitario killer prezzolato, viene ingaggiato per uccidere una ragazza di nome Ella (Odeya Rush). Quando non riesce a premere il grilletto, il piano va in pezzi, mettendo in moto un contorto gioco del gatto col topo. Ora, entrambi condannati a morte, si trovano costretti a stringere una scomoda alleanza. Braccati attraverso tutta Europa, la loro unica speranza di sopravvivere è quella di scoprire chi sono responsabili del brutale assassinio della famiglia di Ella e portarli davanti alla giustizia.





Curiosità