Pupazzi alla Riscossa - UglyDolls: trailer italiano e annunciate le voci italiane del film

Di Pietro Ferraro mercoledì 17 luglio 2019

UglyDolls: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione di Kelly Asbury nei cinema italiani dal 14 novembre 2019.

Lucky Red ha reso disponibile un primo trailer italiano di Pupazzi alla Riscossa - UglyDolls, il nuovo film d'animazione di Kelly Asbury (Shrek 2, Gnomeo & Giulietta) ispirato dall'amato fenomeno globale di peluche lanciato nel 2001.

La trama ufficiale:

Moxy e i suoi amici pupazzi sono pronti a vivere una grande avventura. In un mondo fantasioso e ricco di colori uno strampalato gruppo di pupazzi, morbidi, soffici e felpati, dovrà affrontare con coraggio e determinazione la prova più importante della loro vita: trovare un bambino a cui dare il proprio amore. Per farlo dovranno sfidare il leader incontrastato dell’Accademia della Perfezione, il pupazzo Lou. Riusciranno i nostri eroici pupazzi nella loro impresa?

La versione italiana del film vedrà il coinvolgimento di cinque doppiatori d’eccezione:

Federica Carta sarà la scatenata MOXY, una vera e propria forza della natura, vivace e piena di energia, meravigliosamente unica con il suo sorriso a tre denti.

Diletta Leotta sarà la bellissima MANDY, ha un segreto da nascondere che teme possa compromettere il suo desiderio di raggiungere la perfezione.

Shade sarà lo scaltro e simpaticissimo UGLYDOG , il migliore amico di Mandy.

Achille Lauro sarà LUCKY BAT, il pupazzo più saggio, peccato che i suoi consigli non funzionino mai come dovrebbero!

Elio sarà OX, il suo unico desiderio è che i suoi amici pupazzi si sentano sempre amati e al sicuro.

"Pupazzi alla Riscossa - UglyDolls" arriva nei cinema italiani il 14 novembre.

UglyDolls: nuovo trailer e locandine del film d'animazione di Kelly Asbury

Disponibile un nuovo trailer e un set di nuove locandine della commedia musicale animata UglyDolls. Ispirato dall'amato fenomeno globale di peluche lanciato nel 2001, il film ci mostra da una nuova prospettiva cosa significa essere veramente belli. E come si può vedere in questo nuovo trailer i personaggi di ampie vedute di Uglyville hanno un brutto risveglio quando cercano di entrare nella città altamente regolamentata di Perfection, il cui nome riassume una filosofia di vita effimera e crudele.

Il cast di doppiatori di "UglyDolls" include le voci di Kelly Clarkson, Nick Jonas, Janelle Monáe, Blake Shelton e Pitbull tutti impegnati in numeri musicali. Nel cast figurano anche Wanda Sykes, Emma Roberts, Gabriel Iglesias e Wang Leehom.

La trama ufficiale:

Nella città adorabilmente diversa di Uglyville si celebra lo strano, considerato qualcosa di speciale, mentre la bellezza è abbracciata come più del semplice aspetto. Qui gli spiriti liberi Moxy e i suoi amici UglyDoll vivono ogni giorno in un vortice di beatitudine, lasciando volare le loro bizzarre bandiere in una celebrazione della vita e delle sue infinite possibilità, ogni tanto guardando verso il cielo, dove un nuovo UglyDoll apparirà e sarà abbracciato dalla comunità. Moxy (Kelly Clarkson) adora la vita quadrata in questa città rotonda, ma la sua curiosità per tutte le cose la porta a chiedersi se c'è qualcosa, qualsiasi cosa, dall'altra parte della montagna che protegge Uglyville. Moxy riunisce un gruppo di suoi amici più cari e si avvia per scoprire cosa c'è dall'altra parte. Scoprono così un altro mondo, Perfection, una città in cui le bambole più convenzionali vengono addestrate nei protocolli prima di laurearsi ed essere inviate nel mondo "reale" per trovare l'amore di un bambino. A Perfection, Moxy e il suo gruppo sono soggetti alle manipolazioni di Lou (Nick Jonas), la bambola perfetta che ha il compito di addestrare le reclute. Qui gli UglyDoll affrontano ciò che significa essere diversi, lottano con il loro desiderio di essere amati e alla fine scoprono che non devi essere perfetto per essere fantastico, perché chi sei veramente è ciò che realmente conta di più.

"UglyDolls" arriva nelle sale americane il 3 maggio 2019 diretto da Kelly Asbury (Gnomeo e Giulietta).

UglyDolls: primo trailer del film d'animazione di Kelly Asbury

Come annunciato è STX Films ha reso dsiponibile un primo trailer di Uglydolls, una nuova avventura musicale animata ispirata all'amato fenomeno globale dei peluche lanciati nel 2001 da David Horvath e Sun-Min Kim. Il film presenta le voci di Kelly Clarkson, Nick Jonas, Janelle Monae, Blake Shelton e Pitbull che cantano brani inediti scritti appositamente per film. Nel trailer ci sono tutti gli Uglydoll più amati come Moxy, Ox, Wage, Babo, Lucky Bat e Ugly Dog.

Il trailer di "UglyDolls" inizia nella città di Uglyville, dove si celebra il bizzarro, dove lo strano è speciale e la bellezza viene abbracciata più di quanto non sembri. La Moxy di Kelly Clarkson canta una canzone pop sul come sia fantastico essere un po' diversi. Altrove nel trailer di "UglyDolls" vediamo gli amici di Moxy vivere la vita di tutti i giorni in uno stato di perenne beatitudine vivendo gioiosamente il quotidiano e godendo delle sue infinite possibilità.

Come per tutto ciò che è fantastico, la popolazione di Uglyville, e in particolare Moxy, si chiede se nella vita ci sia qualcosa di più che essere semplicemente fantastici e gioiosi tutto il tempo. C'è un intero mondo al di fuori di Uglyville, e si trova dall'altra parte di una montagna gigantesca. Moxy riunisce un gruppo di suoi amici per cercare di capire cosa c'è dall'altra parte della montagna, portandoli in un folle viaggio. Finiscono per trovare Perfection, luogo in cui si celebra appunto la perfezione, popolato da tradizionali bambole umane che all'inizio, un po' spaventate dall'aspetto degli UglyDoll, li accolgono con urla di terrore.

A Perfection, Moxy e il suo gruppo di esploratori vengono presentati a Lou (Nick Jonas), la bambola perfetta che si occupa dell'addestramento della reclute. Gli Uglydoll a questo punto impareranno a conoscere diversi tipi di persone e per la prima volta dovranno affrontare il loro essere diversi.

UglyDolls: annuncio trailer, foto e poster del film d'animazione di Kelly Asbury

STX Entertainment ha annunciato un primo trailer del film d'animazione Uglydolls che approderà online giovedì 8 novembre. In attesa del trailer, l'account Facebook di STX ha reso disponibili foto e locandine del film che ritraggono Moxy, Ox, Wage, Babo, Lucky Bat e Ugly Dog.

"UglyDolls" si presenta come un'avventura animata musicale decisamente anticonvenzionale e presenta le voci parlanti e cantanti di Kelly Clarkson, Nick Jonas, Blake Shelton e Pitbull che hanno fornito anche brani inediti per la colonna sonora del film. Janelle Monáe, Wanda Sykes, Emma Roberts, Gabriel Iglesias e Wang Leehom completano il cast.

"UglyDolls" è diretto da Kelly Asbury (Shrek 2, Gnomeo e Giulietta), che ha firmato per la regia dopo il forfait di Robert Rodriguez.

Nella città adorabilmente diversa di Uglyville si celebra lo strano, considerato qualcosa di speciale, mentre la bellezza è abbracciata come più del semplice aspetto. Qui gli spiriti liberi Moxy e i suoi amici UglyDoll vivono ogni giorno in un vortice di beatitudine, lasciando volare le loro bizzarre bandiere in una celebrazione della vita e delle sue infinite possibilità, ogni tanto guardando verso il cielo, dove un nuovo UglyDoll apparirà e sarà abbracciato dalla comunità.

Moxy (Kelly Clarkson) adora la vita quadrata in questa città rotonda, ma la sua curiosità per tutte le cose la porta a chiedersi se c'è qualcosa, qualsiasi cosa, dall'altra parte della montagna che protegge Uglyville. Moxy riunisce un gruppo di suoi amici più cari e si avvia per scoprire cosa c'è dall'altra parte. Scoprono così un altro mondo, Perfection, una città in cui le bambole più convenzionali vengono addestrate nei protocolli prima di laurearsi ed essere inviate nel mondo "reale" per trovare l'amore di un bambino.

A Perfection, Moxy e il suo gruppo sono soggetti alle manipolazioni di Lou (Nick Jonas), la bambola perfetta che ha il compito di addestrare le reclute. Qui gli UglyDoll affrontano ciò che significa essere diversi, lottano con il loro desiderio di essere amati e alla fine scoprono che non devi essere perfetto per essere fantastico, perché chi sei veramente è ciò che realmente conta di più.

David Horvath, che ha creato la linea Uglydoll, è produttore esecutivo del film con Drew Matilsky e la loro "Pretty Ugly LLC". David Horvath e Drew Matilsky hanno creato insieme gli Uglydoll nel 2001. Per quanto riguarda la genesi degli Uglydoll, David Horvath scrisse una lettera alla sua ragazza del college Sun-Min Kim in cui disegnò un mostro che sarebbe poi diventato l'Uglydoll noto come "Wage". David Horvath e Sun-Min Kim in seguito si sposarono e diedero il via a questa azienda di successo.

Popolato da personaggi satirici, giocosi e fuori dal comune con nomi come Wage, Babo, Ice-Bat e Wedgehead, il cosiddetto "Uglyverse" è un mondo in cui la definizione tradizionale di "brutto" è capovolta in quanto celebra personaggi che sono distintivi, speciali e fieramente diversi. Insieme con la creazione di questi personaggi, David Horvath è anche autore di 12 libri sugli Uglydoll tra cui "How to Draw Ugly", "Guide to the Uglyverse" "The Ugly Guide to Being Alive and Staying That Way" insieme alla serie di libri "Bossy Bear".

Il film "UglyDolls" debutta nei cinema americani il 10 maggio 2019.

