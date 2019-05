Pets 2 - Vita Da Animali: nuovo trailer del sequel d'animazione Illumination

Di Pietro Ferraro venerdì 24 maggio 2019

Pets 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione di Chris Renaud nei cinema italiani dal 6 giugno 2019.

Universal Pictures ha reso disponibili un nuovo trailer, nuove locandine e il cast ufficiale dele voci italiane di Pets 2 - Vita Da Animali, il nuovo film d'animazione di Illumination Entertainment, lo studio dietro ai film di Cattivissimo me e Il Grinch uscito lo scorso autunno, film che ha incassato oltre mezzo miliardo di dollari nel mondo.

Il seguito di Pets - Vita da aninali vede il ritorno del regista Chris Renaud e trova Max (doppiato in italiano da Alessandro Cattelan e in originale da Patton Oswalt) intento ad affrontare i principali cambiamenti della vita. La sua proprietaria ha un nuovo marito e un bambino piccolo, situazione che provoca un'enorme ansia in Max.

Questo nuovo trailer rivela che il sequel offre un cambiamento di ambientazione, come Max e il suo amico Duke (Eric Stonestreet) accompagnano la famiglia in un viaggio in una fattoria. Questo ovviamente offre l'opportunità di sbirciare nelle vite segrete degli animali della fattoria, contribuendo anche a diversificare un po' l'estetica "metropolitana" del franchise.

La grande città però è ancora della partita e fornirà trame collaterali che coinvolgono Gidget (voce di Laura Chiatti in italiano e Jenny Slate in originale) e Nevosetto (voce di Francesco Mandelli in italiano e Kevin Hart in originale). La storia di Nevosetto sembra particolarmente eclatante, dal momento che il coniglietto sceglie di diventare un supereroe che lotta contro il crimine.

Il film in originale presenta anche le voci di Tiffany Haddish, Harrison Ford, Lake Bell, Hannibal Buress, Nick Kroll, Dana Carvey, Ellie Kemper, Pete Holmes, Garth Jennings e Bobby Moynihan.

"Pets 2 - Vita da animali" è il sequel del blockbuster dell'estate 2016 che racconta dei nostri animali domestici e di come vivono le loro giornate quando li lasciamo soli per andare a scuola o a lavoro. Chris Meledandri, fondatore e CEO della Illumination, e la sua collaboratrice di lunga data Janet Healy tornano in veste di produttori per questo nuovo capitolo, sequel della commedia che ha avuto il miglior debutto di sempre per un film originale, d'animazione e non. "Pets 2 - Vita Da Animali" arriva nei cinema italiani il 6 giugno.

Pets 2 - Vita Da Animali: nuovo trailer italiano del sequel d'animazione Illumination

Universal Pictures ha reso disponibile un nuovo trailer italiano di Pets 2 – Vita da animali, il sequel d'animazione in uscita nei cinema italiani il 6 giugno.

Il decimo film d'animazione targato Illumination (Cattivissimo me) è il sequel del blockbuster The Secret Life of Pets del 2016, la commedia che ha avuto il miglior debutto di sempre per un film originale, d'animazione e non, incassando incassato nel mondo u totale di 875 milioni di dollari.

Pieno dell'irriverenza e dell'umorismo sovversivo che caratterizza Illumination, questo nuovo capitolo esplora le vite emotive dei nostri amici a quattro zampe, il profondo rapporto che li lega alle loro amorevoli famiglie, e risponde alla domanda che i padroni di animali si fanno da sempre: cosa fanno i nostri animali quando non siamo a casa?

Il film è diretto da Chris Renaud & Jonathan Del Val, scritto da Brian Lynch

e prodotto da Chris Meledandri & Janet Healy. Per l'edizione italiana reclutate le voci di Alessandro Cattelan, Laura Chiatti, Francesco Mandelli e Pasquale Petrolo (aka Lillo).

Pets 2 - Vita Da Animali: nuovo trailer e poster con il Rooster di Harrison Ford

Un nuovo trailer di Pets 2 - Vita Da Animali introduce Harrison Ford nel suo primo ruolo in un film d'animazione. L'attore noto per i ruoli di Han Solo nella saga di Star Wars e Indiana Jones doppia un personaggio nuovo di zecca che cattura l'essere un po' burbero dell'attore, un elemento caratteriale molto ben rappresentato da Ford nella vita reale e sullo schermo.

In "Pets 2 - Vita Da Animali" Harrison Ford interpreta il ruolo di Rooster, un cane da pastore gallese tosto e burbero. Nel nuovo trailer vediamo la banda che parte per un viaggio in una fattoria, dove vengono presentati a Rooster e ad alcuni altri animali della fattoria pronti a prendere in giro gli animali di città. Max doppiato da Patton Oswalt indossa un collare elisabettiano, una raccomandazione del suo "terapeuta", ma Rooster non è d'accordo e rapidamente aiuta Max a sbarazzarsi di quell'aggeggio ridicolo.

Pets 2 - Vita Da Animali arriva nei cinema italiani il 6 giugno 2019.

Pets 2 - Vita Da Animali: nuovo trailer italiano e poster con Gidget

Universal Pictures ha reso disponibili un nuovo trailer italiano e una locandina di Pets 2 - Vita Da Animali, il sequel d'animazione in uscita nei cinema il 6 giugno.

Il nuovo trailer è incentrato su Gidget, una cagnolina di razza Pomerania, patita delle telenovelas e segretamente innamorata di Max.

"Pets 2 - Vita Da Animali" seguirà il blockbuster estivo sulle vite che i nostri animali domestici conducono dopo che andiamo al lavoro o a scuola ogni giorno. Il fondatore e CEO di Illumination Chris Meladandri e il suo collaboratore di lunga data Janet Healy produrranno il seguito della commedia che ha avuto la migliore apertura di sempre per un film originale, animato o meno.

Pets 2 - Vita Da Animali: nuovo trailer e poster con Daisy

Disponibile un nuovo teaser e un poster Pets 2 - Vita Da Animali che presenta la cagnolina Daisy doppiata in originale da Tiffany Haddish (Il viaggio delle ragazze).

Il nuovo trailer è incentrato sulla cagnolina Shih Tzu, la vediamo mentre arruola Capitan Nevosetto (Kevin Hart) per una pericolosa missione top-secret. Nevosetto cerca di nascondere la sua identità segreta prima di indossare il suo costume da supereroe e diventare Capitan Nevosetto per aiutare Daisy nella sua misteriosa missione.

"Pets 2 - Vita Da Animali" esce nelle sale italiane il 7 giugno dopo un primo capitolo che ha ricevuto recensioni generalmente favorevoli ed è stato un successo al botteghino, incassando 875,5 milioni di dollari a livello globale a fronte di un budget di 75 milioni.

Pets 2 - Vita Da Animali: nuovo trailer italiano con Nevosetto

Universal Pictures ha reso disponibile un nuovo teaser trailer italiano di Pets 2 - Vita Da Animali, il sequel d'animazione in arrivo nei cinema italiani il 6 giugno 2019.

Il nuovo teaser trailer vede protagonista il coniglietto Nevosetto, che alla fine del del primo film veniva adottato da una bambina che ora scopriamo essere una patita di supereroi, mania che ha trasmesso all'instabile Nevosetto che ora è convinto di essere un supereroe con tanto di costume, maschera e mantello.

"Pets 2 – Vita da animali" vede il ritorno dello sceneggiatore Brian Lynch (Minions), e del regista Chris Renaud (la serie Cattivissimo Me, Lorax - Il guardiano della foresta).

Pets 2 - Vita Da Animali: nuovo trailer italiano con la gatta Chloe

Universal Pictures ha reso disponibile un nuovo teaser trailer italiano di Pets 2 - Vita Da Animali, stavolta il filmato è incentrato su Chloe, la spassosa e pigra gatta soriana amica di Max, e la vediamo interagire con Gidget, la cagnolina doppiata da Laura Chiatti.

"Pets - Vita da animali 2" è il sequel del blockbuster dell'estate 2016 che racconta dei nostri animali domestici e di come vivono le loro giornate quando li lasciamo soli per andare a scuola o a lavoro. Chris Meledandri, fondatore e CEO della Illumination, e la sua collaboratrice di lunga data Janet Healy tornano in veste di produttori per questo nuovo capitolo, sequel della commedia che ha avuto il miglior debutto di sempre per un film originale, d'animazione e non.

Pets 2 - Vita Da Animali: nuovi video con le voci italiane Alessandro Cattelan e Laura Chiatti

Il 6 giugno 2019 torna nei cinema italiani la cricca degli animali domestici di "Pets" nel sequel Pets 2 - Vita da animali.

Univewrsal Pictures ha reso disponibili due nuovi video che introducono Alessandro Cattelan e Laura Chiatti che tornano in "Pets 2" a prestare le voci di Max, il simpatico cagnolino newyorchese di razza Jack Russell terrier e di Gidget, una dolce cagnolina bianca di razza Pomerania, fanatica delle telenovelas e innamorata di Max.

"Pets 2 - Vita Da Animali" vede il ritorno dello scrittore Brian Lynch (Minions) è sarà diretto nuovamente da Chris Renaud (Cattivissimo Me series, Lorax).

Pets 2 - Vita Da Animali: trailer italiano e locandina del sequel d'animazione di Illumination

Universal Pictures ha reso disponibili un primo trailer italiano e una locandina di Pets 2 - Vita Da Animali sequel del blockbuster d'animazione "Pets" che ci ha svelato le vite segrete che i nostri animali domestici conducono dopo che andiamo al lavoro o a scuola ogni giorno.

Questo sequel, nei cinema italiani a partire dal 6 giugno 2019, è prodotto dal fondatore e CEO di Illumination Chris Meladandri e dalla sua collaboratrice di lunga data Janet Healy.

"Pets 2 - Vita Da Animali" vede il ritorno dello scrittore Brian Lynch (Minions) è sarà diretto nuovamente da Chris Renaud (Cattivissimo Me, Lorax).

Pets 2: trailer e poster del sequel d'animazione di Illumination

Illumination ha pubblicato un primo trailer di Pets 2 (The Secret Life of Pets 2). Il sequel diretto da Chris Renaud doveva uscire nei cinema quest'anno, ma è stato posticipato al 2019, inoltre Louis C.K., che ha ha doppiato in originale Max nella prima puntata, non è coinvolto nel sequel. Illumination ha licenziato il comico alla fine dello scorso anno dopo le accuse di cattiva condotta sessuale. Il collega comico Patton Oswalt è salito a bordo per sostituire C.K. come voce di Max.

Pets - Vita da animali: curiosità e recensione Su Italia 1 "Pets - Vita da animali", il film d'animazione campione d'incassi dai produttori di Cattivissimo Me.

Il trailer di "Pets 2" vede Max e la banda fare una visita dal veterinario. Le cose sembrano andar bene finché tutti gli animali non iniziano a pensare al motivo per cui sono tutti lì, il che porta ad alcuni momenti imbarazzanti, ma divertenti. Patton Oswalt è affiancato da Eric Stonestreet, Kevin Hart, Lake Bell, Dana Carvey, Jenny Slate, Albert Brooks e Hannibal Buress, che stanno tutti riprendendo i loro ruoli dal primo film. Per quanto riguarda le new entry del cast segnaliamo Tiffany Haddish, Nick Kroll, Pete Holmes e Harrison Ford alla sua prima esperienza come doppiatore

Pets - Vita da animali è stato un successo da 875 milioni incassati in tutto il mondo, sesto film di maggior incasso dell'anno. Il fondatore di Illumination Chris Meledandri ha lanciato l'idea di cosa fanno in realtà gli animali domestici quando i loro proprietari sono fuori casa, idea che Brian Lynch, Cinco Paul e Ken Daurio hanno sviluppato scrivendo la storia del film.

"Pets 2" arriverà nei cinema americani il 7 giugno 2019.

