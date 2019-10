Stasera in tv: "Cicogne in missione" su Italia 1

Di Pietro Ferraro sabato 19 ottobre 2019

Italia 1 stasera propone Cicogne in missione (Storks), film d'animazione del 2016 diretto da Nicholas Stoller e Doug Sweetland.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Andy Samberg: Junior

Katie Crown: Tulip

Kelsey Grammer: Hunter

Anton Starkman: Nate Gardner

Jennifer Aniston: Sarah Gardner

Ty Burrell: Henry Gardner

Stephen Kramer Glickman: Toady

Keegan-Michael Key: Lupo Alfa

Jordan Peele: Lupo Beta

Danny Trejo: Jasper

Awkwafina: Quail

Doppiatori italiani

Federico Russo: Junior

Alessia Marcuzzi: Tulip

Pino Insegno: Hunter

Luca Tesei: Nate Gardner

Giò Giò Rapattoni: Sarah Gardner

Massimiliano Manfredi: Henry Gardner

Vincenzo Salemme: Toady

Paolo Marchese: Lupo Alfa

Carlo Cosolo: Lupo Beta

Roberto Draghetti: Jasper





Trama e recensione

Le cicogne portano i bambini...o almeno erano solite farlo. Ora si occupano di consegne per un grande sito di vendite online. Junior, la miglior cicogna dell’azienda, sta per essere promosso quando per sbaglio attiva la Baby Factory, dando vita a una bambina adorabile, ma non autorizzata. Preoccupati di dover consegnare quel sacchetto di guai prima che il boss se ne accorga, Junior e la sua amica Tulip, l’unico essere umano di Monte Cicogna, si organizzano per fare la loro prima consegna di un bimbo in una corsa contro il tempo che permetterà loro non solo di scoprire il valore della famiglia, ma anche di ricordare al mondo la vera missione delle cicogne.





Curiosità



L'indirizzo web nel film "cornerstore.com" è un vero e proprio sito commerciale non collegato al film e NON un indirizzo web fittizio.



Brad Bird è stato considerato per dirigere questo film, ma è stato sostituito da Nicholas Stoller.



Rob Letterman è stato considerato per dirigere questo film, ma è stato sostituito da Doug Sweetland.



Il poster del film ha una forte somiglianza con il poster di Shrek 2 (2004).



L’idea di questo progetto è venuta proprio dalla vita del regista Nicholas Stoller. Padre di due bambine, spiega: “Siamo stati fortunati con la prima figlia ed è stata una sorpresa quando non è stato così facile avere la seconda e siamo dovuti ricorrere alla scienza. Questa esperienza mi ha fatto apprezzare ancora di più il fatto di avere figli e credo che mi abbia reso un genitore più presente. L’ispirazione è nata da qui, solo in seguito mi è venuta l’idea delle cicogne e del mito secondo il quale sono loro a portare i bambini alle famiglie e di come questo possa avere un impatto su un bimbo che vuole un fratellino. Mi è sembrato un mondo divertente da esplorare e un’idea che offriva molte opportunità comiche”.



Lo scenografo Paul Lasaine definisce quella rappresentata in Cicogne in missione una realtà stilizzata: “È credibile a livello di luci, di gravità, ma le forme sono esagerate o accentuate, per renderlo visivamente più interessante. I personaggi dell’animazione spesso hanno proporzioni estreme, Tulip, ad esempio, ha gambe molto lunghe e bisogna tenere conto di questo quando progetti qualcosa su cui lei si siederà”.



La produzione è durata circa quattro anni, con il co-regista Doug Sweetland, il produttore Brad Lewis e lo scenografo Paul Lasaine che si sono occupati dell’immagine complessiva e del tono del film, affiancati da una moltitudine di artisti di grande livello, come il supervisore degli effetti visivi David Alexander Smith di Sony Pictures Imageworks e il direttore della fotografia Simon Dunsdon. “Abbiamo messo insieme un team di grande talento per creare quella che, secondo me, è una delle immagini più straordinarie di sempre nel campo dell’animazione”, dice Lewis. “Doug e io abbiamo amato molto lavorare con il team di Sony Imageworks per creare un mondo in cui ci sono luci e ombre genuine, contrasti autentici, pur rimanendo nella gamma di colori dell’animazione”.



Il film costato 70 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 183.



[Per visionare la featurette clicca sull'immagine in alto]





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono dei fratelli Mychael e Jeff Danna . In coppia i fratelli Danna hanno musicato anche il film d'animazione "Sotto il burqa"

Mychael Danna vincitore di un Oscar per la colonna sonora di Vita di Pi ha musicato anche il film d'animazione Surf's Up - I re delle onde.



Jeff Danna ha musicato diversi adattamenti cinematografici basati su videogiochi come Resident Evil: Apocalypse e Silent Hill.



La colonna sonora include il brano "Holdin' Out" interpretato da The Lumineers.



1. Stork Mountain

2. Our New Phones

3. Boss

4. Orphan Tulip

5. I Want a Baby Brother

6. Bored, Bored, Bored

7. Ninja Force Attack

8. Monumental Screw Up

9. The Baby Factory

10. Deliver This Thing

11. Five More Minutes, and Then We Stop

12. Good Day Orphan Tulip

13. Wolf Pack

14. Fleeting Moments, Precious Memories

15. You’ll Find Your Family

16. Suddenly, You’re in a Suit

17. Wolf Pack Minivan

18. Defusing Diamond Destiny

19. I Have the Missing Piece

20. Tulip’s Family

21. Gentrification

22. Return to Cornerstore

23. They Don’t Deliver Babies

24. Sphericus

25. Hand Over the Package

26. A Million Babies

27. Destroy the Baby Machine

28. This Is Our Mission

29. Always Deliver

30. Holdin’ Out - The Lumineers

[Per visionare il video clicca sull'immagine in alto]