Gretel and Hansel: primo trailer della fiaba horror con Sophia Lillis

Di Pietro Ferraro mercoledì 4 settembre 2019

Gretel & Hansel: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror con Sophia Lillis nei cinema americani dal 31 gennaio 2020.

Orion Pictures ha reso disponibili un primo trailer e una locandina di Gretel & Hansel, una versione oscura e terrificante alla leggendaria fiaba di Hansel e Gretel. Il film è interpretato da Sophia Lillis dall'esordiente Sammy Leakey. Vedremo Lillis di nuovo nei panni di Beverly Marsh nel sequel IT Capitolo 2 di Andy Muschietti in arrivo nei cinema italiani il 5 settembre.

"Gretel & Hansel" racconta una storia di molto tempo fa in una lontana campagna fiabesca. Una ragazza, interpretata da Sophia Lillis, conduce il suo fratellino (Sammy Leakey) in un bosco oscuro alla ricerca disperata di cibo e lavoro, solo per imbattersi in un nesso di terrificante malvagità. Durante il loro cammino incontrano un gentile cacciatore prima di trovare riparo e conforto nella casa di una donna anziana, che però nasconde intenti malvagi.

"Gretel & Hansel" è diretto da Osgood Perkins già regista di February - L'innocenza del male. In una recente intervista il regista ha parlato di alcuni dei cambiamenti apportati alla storia dei fratelli Grimm, evidenziati dal trailer.

È terribilmente fedele alla storia originale. Ha solo tre personaggi principali: Hansel, Gretel e La Strega. Abbiamo però cercato di trovare un modo per renderlo più simile ad una storia di crescita. Volevo che Gretel fosse un po' più grande di Hansel, quindi non li immaginavo come due dodicenni - piuttosto come una sedicenne e un ragazzino di otto anni. C'era più la sensazione che Gretel dovesse portare Hansel in giro ovunque vada, e come ciò possa impedire la propria evoluzione, come i nostri affetti e le cose che amiamo possano talvolta ostacolare la nostra crescita.

Osgood Perkins ha girato a "Gretel & Hansel" in alcune suggestive località dell'Irlanda. Uno di questi luoghi è "The Hell Fire Club", noto anche come Montpelier Hill, che è una vecchia casa di caccia in rovina costruita all'inizio del 1700. Secondo la leggenda locale, era frequentato dal Diavolo in persona, a cui pare piaceva giocare a carte in quel luogo. Questa famosa struttura è visibile anche nel trailer. Perkins nell'intervista ha parlato di questa particolare location e della leggenda ad essa legata.

The Hell Fire Club è questa fosca, massiccia e isolata struttura in pietra sulla cima di una collina. Sembra quasi una vecchia prigione o qualcosa del genere. Immagino che la storia sia che il Diavolo giocasse a carte lì...Una notte a (qualcuno) cade una delle sue carte e si china per raccoglierla scoprendo che uno degli atri giocatori ha i piedi caprini.

Oltre a Sophia Lillis e Sammy Leakey, in "Gretel & Hansel" recitano anche Alice Krige, Jessica De Gouw e Charles Babalola. Questa rivisitazione è stata scritta da Rob Hayes, prodotta da Brian Kavanaugh-Jones e Fred Berger per conto di Automatik con Sandra Yee Ling e Macdara Kelleher a bordo come produttori esecutivi. Questa stravagante reinterpretazione della classica fiaba dei fratelli Grimm arriva nelle sale americane il 31 gennaio 2020.

Fonte: Collider

Gretel and Hansel: prima immagine ufficiale della fiaba horror con Sophia Lillis

E' disponibile una prima immagine ufficiale di Gretel & Hansel, una rivisitazione horror della classica fiaba che vede protagonista la Sophia Lillis di IT e IT Capitolo 2.

Sophia Lillis è Gretel nell'imminente "Gretel & Hansel" di Orion Pictures, un'oscura e goticheggiante rivisitazione della classica fiaba dei fratelli Grimm diretta da Osgood "Oz" Perkins (February - L'innocenza del male, Sono la bella creatura che vive in questa casa).

Il cast del film include anche Sammy Leakey come Hansel, Alice Krige (The OA, Star Trek: Primo Contatto), Jessica De Gouw (Underground, Arrow) e Charles Babalola (Black Mirror, The Legend of Tarzan). Il regista Osgood Perkins dirige da una sceneggiatura di Rob Hayes. Brian Kavanaugh-Jones e Fred Berger producono il film insieme ai produttori esecutivi Sandra Yee Ling, Macdara Kellehe.





La 17enne Sophia Lillis sarà nei cinema italiani il prossimo 5 settembre nell'atteso "IT Capitolo 2", ha recentemente rilanciato il franchise di Nancy Drew con il direct-to-video Nancy Drew e Hidden Staircase e i suoi prossimi progetti includono la serie tv I Am Not Okay With This e l'imminente film drammatico The Burning Season, su una madre e una figlia che si recano in una remota regione del Madagascar per salvare dei lemuri in pericolo.

La favola di "Hansel e Gretel" è stata tradotta e adattata più volte nel corso degli anni con versioni cinematografiche, televisive e teatrali. Il sottovalutato action-fantasy-horror Hansel & Gretel - Cacciatori di streghe di Tommy Wirkola è l'adattamento più recente, che ha visto Jeremy Renner e Gemma Arterton nei panni dei due fratelli ormai adulti diventati cacciatori di streghe professionisti.

"Gretel & Hansel" debutterà nei cinema americani il 31 gennaio 2020

Fonte: Collider

Gretel and Hansel: iniziate le riprese della fiaba horror con Sophia Lillis

Articolo pubblicato l'11 novembre 2018

Hanno preso il via a Dublino, Irlanda, le riprese di Gretel and Hansel, la rivisitazione in chiave horror di Orion Pictures della fiaba classica "Hansel e Gretel". Il film vede protagonisti Sophia Lillis e Sammy Leakey nei panni dei due fratelli protagonisti del racconto reso popolare dalla versione del 1812 pubblicata dai fratelli Grimm, ma la storia originale di due bambini, fratello e sorella, sperduti nel bosco e incappati in una strega mangiatrice di bambini risale addirittura al Medioevo.

Per quanto riguarda gli adattamenti della versione dei Grimm ricordiamo il corto animato Babes in the Woods prodotto da Walt Disney del 1932; una versione mediometraggio live-action del 1983, con un cast di attori asiatici, realizzata da Tim Burton nel periodo in cui il regista lavorava alla Disney e una versione horror italiana del 1988 del regista Giovanni Simonelli, in cui la storia viene stravolta per ambientarla ai giorni nostri con vendicativi spettri di bambini finiti in un giro di trafficanti di organi. Gli adattamenti più recenti della storia ne hanno enfatizzato gli elementi horror, come nella versione coreana del 2007, nel sottovalutato action-horror del 2013 Hansel & Gretel - Cacciatori di streghe con Jeremy Renner e Gemma Arterton e nel parodistico Hansel e Gretel la strega della foresta nera, con Lara Flynn Boyle nei panni di una moderna strega che attira ragazzotti ignari spacciando una nuova varietà di marijuana.

Ora Hansel e Gretel sono di nuovo pronti a tornare sul grande schermo in versione horror grazie a Orion Pictures. Sophia Lillis guida il cast nel ruolo di Gretel, con il nuovo arrivato Sammy Leakey nel ruolo di suo fratello Hansel. Lo studio ha annunciato che la produzione del film è iniziata a Dublino con Osgood "Oz" Perkins (February - L'innocenza del male) alla regia, da una sceneggiatura che ha scritto con Rob Hayes. Lo studio ha anche pubblicato una breve sinossi ufficiale.





Il cast di "Gretel and Hansel" include anche Charles Babalola (Black Mirror) nei panni del Cacciatore e Alice Krige (Star Trek: Primo contatto) e Jessica De Gouw (Arrow) come una coppia di streghe cannibali che desiderano fare un buon pasto dei giovani protagonisti. Ricordiamo che Krige è nota per il ruolo della Regina Borg nel franchise Star Trek, mentre Sophia Lillis è reduce dal ruolo di Beverly nel blockbuster horror IT, ruolo che l'attrice ha ripreso per il sequel IT 2 nei cinema il prossimo anno. Lillis è apparsa anche nella serie tv Sharp Objects, interpretando la versione adolescente di Camille Preaker, una giornalista di cronaca nera interpretata da Amy Adams.

Brian Kavanaugh-Jones (Sinister, Upgrade) di Automatik Entertainment e Fred Berger (La La Land, Autopsy) produrranno il film con Sandra Yee Ling in veste di produttore esecutivo. Dan Kagan supervisionerà il progetto per conto di Orion Pictures.

Ad affiancare il regista Oz Perkins un team creativo che include il direttore della fotografia Galo Olivares ("Roma" di Netflix), lo scenografo Jeremy Reed (My Dinner with Hervé, Factory Girl), la costumista Leonie Prendergast (Becoming Jane, Il regno del fuoco), il supervisore degli effetti speciali Paul Byrne (Vikings, Doomsday), il montatore Josh Ethier (Bullet Head, Leatherface) e la squadra di trucco e parrucco di Liz Byrne (King Arthur, What If) e Linda Gannon Foster (Quantico, Pilgrimage).

"Gretel and Hansel" attualmente non è fornito di una data di uscita ufficiale.

Fonte: The Slanted