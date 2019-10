Birds of Prey: nuovo trailer italiano dello spin-off con Margot Robbie

Di Pietro Ferraro martedì 1 ottobre 2019

Birds of Prey: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film DC di Cathy Yan nei cinema italiani dal 6 febbraio 2020.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Warner Bros. ha reso disponibile un nuovo trailer italiano di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), lo spin-off dell'UEDC che vede il ritorno di Margot Robbie (Tonya) nei panni di Harley Quinn al fianco di Mary Elizabeth Winstead (“10 Cloverfield Lane”, “Fargo” in TV) nel ruolo di Huntress; Jurnee Smollett-Bell (“True Blood” della HBO) nei panni di Black Canary; Rosie Perez (“Fearless- Senza paura”, “Pitch Perfect 2”) in quelli di Renee Montoya; Chris Messina (“Argo”, “Sharp Objects” in TV) è Victor Zsasz; ed Ewan McGregor (l’imminente “Doctor Sleep”, i film “Trainspotting”) nei panni di Roman Sionis aka Black Mask. Fa il suo esordio sul grande schermo Ella Jay Basco, nel ruolo di Cassandra “Cass” Cain.

Diretto da Cathy Yan ("Dead Pig") da una sceneggiatura di Christina Hodson (“Bumblebee”), il film è basato sui personaggi della DC Comics. La Robbie ha anche prodotto la pellicola assieme a Bryan Unkeless e Sue Kroll. I produttori esecutivi del film sono Walter Hamada, Galen Vaisman, Geoff Johns, David Ayer e Hans Ritter.

La squadra creativa che ha affiancato la Yan dietro le quinte è composta dal direttore della fotografia Matthew Libatique (“A Star Is Born”, “Venom”); lo scenografo K.K. Barrett (“Lei”); i montatori Jay Cassidy (“American Hustle – L’apparenza inganna”, “Il lato positivo - Silver Linings Playbook”) ed Evan Schiff (“John Wick – Capitolo 2” e “John Wick 3 – Parabellum”); e la costumista Erin Benach (“A Star Is Born”). Musiche di Daniel Pemberton (“Spider-Man: Un nuovo universo”).





Birds of Prey: anteprima nuovo trailer e cinque locandine ufficiali

Annunciato con un teaser un nuovo trailer ufficiale di Birds of Prey. L'account Instagram ufficiale del film ha dato l'annuncio pubblicando un set di nuovi coloratissimi poster e un breve teaser.

Il teaser di "Birds of Prey" presenta l'Harley Quinn di Margot Robbie con il suo martello, attorniata da Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Renee Montoya (Rosie Perez), Cassandra Cain (Ella Jay Basco) e Cacciatrice (Mary Elizabeth Winstead).

Margot Robbie è attualmente con il regista James Gunn per le riprese di The Suicide Squad. Jai Courtney è tornato come Captain Boomerang, Joel Kinnaman è tornato come Rick Flag e Viola Davis riprende i panni di Amanda Waller. Peter Capaldi, Michael Rooker, David Dastmalchian, Storm Reid, John Cena, Alice Braga, Nathan Fillion, Taika Waititi, Jennifer Holland, Julio Ruiz, Tinahe Kajese, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Mayling Ng, Joaquín Cosío, Flula Borg, Pete Davidson, Steve Agee e Daniela Melchior completano il cast.

"Birds of Prey" arriverà nei cinema il 7 febbraio 2020. "Aspettatevi qualcosa di veramente divertente, un po' selvaggio e assolutamente unico", ha affermato Mary Elizabeth Winstead parlando del film.





























Un post condiviso da Birds of Prey (@birdsofprey) in data: 30 Set 2019 alle ore 9:04 PDT





























Un post condiviso da Birds of Prey (@birdsofprey) in data: 30 Set 2019 alle ore 9:00 PDT





























Un post condiviso da Birds of Prey (@birdsofprey) in data: 30 Set 2019 alle ore 9:02 PDT





























Un post condiviso da Birds of Prey (@birdsofprey) in data: 30 Set 2019 alle ore 9:01 PDT





























Un post condiviso da Birds of Prey (@birdsofprey) in data: 30 Set 2019 alle ore 9:01 PDT





























Un post condiviso da Birds of Prey (@birdsofprey) in data: 30 Set 2019 alle ore 9:00 PDT

Fonte: Screenrant





Birds of Prey: nuovi poster "comic art" con Margot Robbie, Jurnee Smollett-Bell e Mary Elizabeth Winstead

Nuovi poster promozionali versione "comic" per Birds of Prey. Trattasi di tre cover ad opera di Tula Lotay di una nuova serie a fumetti che racconterà i tre personaggi principali del film: l'Harley Quinn di Margot Robbie, la Black Canary di Jurnee Smollett-Bell e la Cacciatrice / Huntress di Mary Elizabeth Winstead.

E' stato recentemente confermato che l'Harley Quinn di Margot Robbie oltre a guidare il cast di "Birds of Prey" riprenderà il ruolo anche nell'imminente The Suicide Squad di James Gunn.

A seguire la prima delle tre descrizioni ufficiali del fumetto dedicata alla scatenata e maniacale Harley Quinn.

Quando la sociopatica preferita di Gotham eredita un edificio sul famoso lungomare di Coney Island, si sente a suo agio tra i fenomeni da baraccone (letteralmente). Sfortunatamente sembrano esserne al corrente anche la legione di cacciatori di taglie dopo il contratto messo sulla sua testa. Chi altri se non Harley Quinn potrebbe gestire tutto ciò che il ventre criminale di Brooklyn ha da offrire - spie russe, illustri cittadini e squadre rivali di roller derby incluse - e avere ancora tempo per un doppio hot dog al chili!

La descrizione di Dinah Drake alias Black Canary la descrive come una "rock star".

Rock star. Minaccia pubblica. Artista marziale. Supereroe. Dinah Drake è tutto questo e molto altro - e ha legioni di fan, amici e nemici a dimostrarlo. Ma c'è una parte della sua vita che non è mai stata in grado di gestire, un ruolo che non è mai stata in grado di recitare: la figlia. Sua madre è scomparsa e ha portato con sé i segreti del passato di Dinah. Ora un culto misterioso è determinato a riportarli alla luce e Dinah dovrà fare un rapido giro da Gotham City ai nightclub d'Europa.

Cacciatrice, ultimo personaggio ad avere il suo fumetto DC, dovrà contrapporsi con Batman e Nightwing mentre cerca di riabilitare il suo nome.

In queste storie di "Batman / Huntress: Cry for Blood n. 1-6", Cacciatrice viene incastrata per omicidio e, mentre evita il GCPD e la Bat-Family, rivisita la sua infanzia nella speranza di scoprire il vero colpevole. Ma mentre lei indaga e cerca indizi per dimostrare la sua innocenza, altri omicidi che la coinvolgono vengono commessi, costringendo Batman e Nightwing ad affrontarla in una resa dei conti con risultati inaspettati!

"Birds of Prey" arriverà nei cinema dal 7 febbraio 2020.









Birds of Prey: nuove foto e teaser trailer internazionale

Trapelate online nuove immagini e un nuovo teaser internazionale di Birds of Prey (and the fantabulous emancipation of Harley Quinn) che proviene dall'Ucraina. Vediamo il logo classico della Warner Bros. con alcuni palloncini rossi fluttuanti che affiorano evocando in qualche modo l'imminente IT Capitolo 2, ma proprio quando sembra che Pennywise stia per rivelarsi, arriva invece l'Harley Quinn di Margot Robbie che comincia a scoppiare i palloncini con il suo iconico martello.

The Suicide Squad: Nathan Fillion nel cast e il comico Steve Agee sarà King Shark The Suicide Squad di James Gunn ha trovato il suo King Shark e reclutato Nathan Fillion.

Il nuovo trailer di "Birds of Prey" include immagini del Black Mask / Maschera Nera di Ewan McGregor, insieme a Mary Elizabeth Winstead come Cacciatrice, Jurnee Smollett-Bell come Black Canary ed Ella Jay Basco come Cassandra Cain. La breve quantità di filmati finora rilasciati sembrano presagire un'atmosfera molto giocosa e a livello di tono completamente diversa dal Suicide Squad di David Ayer, che per primo ha introdotto la Harley Quinn di Margot Robbie. A questo proposito Christina Hodson sceneggiatrice di "Birds of Prey"bha fornito un po' di chiarezza sulla collocazione del film rispetto al predecessore "Suicide Squad". Hodson ha recentemente parlato dello spin-off, discutendo del suo approccio alla realizzazione del film, e ha detto che "Birds of Prey" continuerà la storia di Harley Quinn, ma descrivendola anche come una storia autonoma invece di un sequel diretto del film di David Ayer del 2016.

Ovviamente sì, è un personaggio che abbiamo incontrato prima, ma è davvero la sua storia, ed è un po' l'approccio che ho adottato. Ho solo provato a togliermi il guinzaglio. Mi sono innamorata di questo personaggio, e poi di questi altri nuovi personaggi. E ho appena creato una storia nuova di zecca che sembra una cosa a parte e che non deve avere la sensazione che seguisse l'uno o l'altro.

Per quanto riguarda invece le immagini trapelate online, includono scatti molto colorati di Harley Quinn, che sono nettamente diversi dalla versione del personaggio a cui siamo stati introdotti per la prima volta in Suicide Squad. Ci sono anche scatti della Black Canary Jurnee Smollett-Bell e della Cacciatrice di Mary Elizabeth Winstead. Un paio di foto ritraggono anche Ewan McGregor, che interpreta l'antagonista principale Black Mask (in particolare lo vediamo in queste immagini senza la sua caratteristica maschera).

A questo punto non si sa molto di "Birds of Prey". Sappiamo che Harley Quinn collaborerà con Cacciatrice e Black Canary per proteggere Cassandra Cain da Black Mask e i suoi scagnozzi in quel di Gotham City, dove Batman non sarà presente. Cathy Yan (Dead Pigs) dirige da una sceneggiatura di Christina Hodson (Bumblebee). Di recente abbiamo appreso che il regista di John Wick, Chad Stahelski, è salito a bordo per dare una mano e girare alcune riprese aggiuntive che regaleranno un surplus di azione al film.

"Birds of Prey" è attualmente in fase di post-produzione e arriverà nei cinema nei cinema il 7 febbraio 2020.







The first teaser for BIRDS OF PREY has been released! pic.twitter.com/b421ZlCQRN

— The Cinema Spot (@TheCinemaSpot) September 4, 2019



New stills from Birds of Prey! The first teaser will drop next week! #BirdsOfPrey pic.twitter.com/6udV7Bzq4F

— Film Updates (@FilmUpdates) August 30, 2019



All my doubts about #BirdsOfPrey have gone because it looks awesome!

Can’t wait for that teaser. ♦️ pic.twitter.com/vaQ2fZ7Vmv

— Sergio-EL (@sergioees) August 30, 2019



birds of prey has a smaller budget than most comic book movies but it still looks stunning pic.twitter.com/pA1uSbK3mj

— josie ❄️🍁 (@emiliaheards) August 30, 2019

Fonte: Reddit / Trailer Track





Birds of Prey: trapelata online nuova foto di Margot Robbie

Birds of Prey ha recentemente concluso le riprese e online è recentemente trapelata una nuova immagine di Harley Quinn. L'interpretazione del personaggio di Margot Robbie nel film Suicide Squad del 2016 ha reso l'antieroina DC parte dell'immaginario cinematografico e uno degli elementi più apprezzati del criticatissimo film di David Ayer.

La nuova immagine di Harley Quinn in "Birds of Prey" mostra Margot Robbie che indossa un top rosa con una tuta dorata. Robbie e la costumista Erin Benach si sono prodigate per dare un nuovo look al personaggio, pur mantenendo intonsi gli elementi cromatici che hanno contraddistinto l'incarnazione cinematografica del personaggi.

"Birds of Prey" fruirà negli States di un divieto ai minori pieno (R-rated) come Margot Robbie ha recentemente confermato. L'attrice guida un cast al femminile che include Mary Elizabeth Winstead (Huntress / Cacciatrice), Jurnee Smollett-Bell (Black Canary), Ella Jay Basco (Cassandra Cain), Rosie Perez (detective Renee Montoya) con l'aggiunta di Ewan MCGregor come antagonista principale nei panni di Balck Mask.

"Birds of Prey" fruisce di un budget di 75 milioni di dollari, il più basso tra tutti i film dell'Universo Esteso DC e paragonabile al budget del primo film di Deadpool.

Elizabeth Winstead ha detto che Birds of Prey è "veramente divertente e bizzarro" e ha "un'atmosfera anni '90". Ricordiamo che il fumetto DC ha già ricevuto un adattamento live-action in una omonima serie tv andata in onda per un'unica stagione nel 2002-2003.

"Birds of Prey" è pronto per uscire nelle sale il 7 febbraio 2020. Il prossimo appuntamento con Warner Bros. è il Joker di Todd Phillips, che sta per dare agli appassionati di fumetti una versione unica del Principe Pagliaccio del Crimine interpretato da Joaquin Phoenix.







New photo of the clown princess Harley Quinn in Birds of Prey has surfaced on the internet 🚨🚨 pic.twitter.com/Aqr1iKzRlo

— Gotham City Sirens (@GCSMovie) 26 giugno 2019





Birds of Prey: trapelato primo teaser poster del film con Margot Robbie

E' trapelato online un primo poster del Birds of Prey di Margot Robbie. La Warner Bros. non ha ancora pubblicato ufficialmente il poster online, ma la locandina è stata esposta alla convention CineEurope che si tiene a Barcellona in Spagna e che si concluderà il prossimo 20 giugno.

Come ogni teaser poster che si rispetti, la locandina non mostra i personaggi principali del film, come Harley Quinn, Huntress / Cacciatrice o Black Canary, ma mostra la grafica del titolo del film, incorniciato da uno sfondo nero, con piccoli simboli all'interno delle lettere (una freccia, un punto esclamativo e un martello) e un lungo sottotitolo a lettere rosa in stile graffiti che sembra scritto con un rossetto o una bomboletta spray: "And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn".

Warner Bros. ha anche mostrato alla convention spagnola alcuni filmati tratti da "Birds of Prey" diretto da Cathy Yan e scritto da Christina Hodson (Bumblebee). Non sappiamo quando questi filmati o un nuovo teaser saranno rilasciati, quello che è certo è che non accadrà all'imminente Comic-Con poiché Warner Bros. non parteciperà alla convention di San Diego.

"Birds of Prey" è incentrato su Harley Quinn, Huntress (Mary Elizabeth Winstead) e Black Canary (Jurnee Smollett-Bell) che saranno incaricate di occuparsi di Black Mask (Ewan McGregor) in una Gotham City abbandonata da un Batman latitante. Il trio dovrà proteggere Cassandra Cain (Ella Jay Basco), personaggio DC Comics che nei fumetti diventerà una delle incarnazioni di Batgirl. Il cast include anche Rosie Perez nei panni di Renee Montoya, membro del Dipartimento di Polizia di Gotham City.

Questa sarà la prima volta che Margot Robbie apparirà sullo schermo come Harley Quinn dal Suicide Squad di David Ayer, un successo al box-office ma stroncato dalla critica. "Birds of Prey" ha fruito di un budget di 75 milioni di dollari, il budget più basso registrato sinora per un film dell'Universo Esteso DC. Il film arriverà nei cinema il 7 febbraio 2020.







The promotional poster showcased at CineEurope, in Barcelona.✨ pic.twitter.com/G7sfrmy0Yx

— Birds of Prey movie updates. (@bopupdates) 18 giugno 2019







Birds of Prey Teaser poster from CineEurope pic.twitter.com/jDbGdBmo1g

— Harley Quinn Updates (@HarleyMovieNews) 18 giugno 2019





Birds of Prey: riprese concluse e svelato potenziale logo ufficiale del film

Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) ha ufficialmente concluso le riprese. Inoltre è stato svelato un primo potenziale logo ufficiale del film. Questo spin-off di Suicide Squad ci riporta in quel di Gotham con la Harley Quinn di Margot Robbie, la Black Canary di June Smollett-Bell e la Cacciatrice di Mary Elizabeth Winstead.

La compagnia di produzione di Margot Robbie, LuckyChap Entertainment, ha annunciato via Instagram che le riprese di Margot Robbie sono state completate. L'immagine nel loro post ritrae Margot Robbie di spalle seduta su una sedia sul set, con il logo del film stampigliato sul retro. Il logo è scritto in un font che incorpora il pipistrello di Harley Quinn, un martello e un diamante, che può essere un riferimento al diamante Black Mask che è al centro della trama del film. Inoltre il sottotitolo "(And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)" appare scarabocchiato sul logo con dello smalto rosa.

Per quanto riguarda il Joker, al momento sappiamo che Joaquin Phoenix interpreta il Principe Pagliaccio del Crimine nel nuovo film di origine di Todd Phillips non collegato all'Universo Esteso DC, mentre un altro attore interpreta la versione di Jared Leto del personaggio in "Birds of Prey". Si crede che il Joker verrà mostrato solo in alcune piccole scene del film mentre butta Harley Quinn fuori da casa come mostrato in alcune foto dal set. Leto è attualmente in Inghilterra impegnato con le riprese di Morbius il vampiro vivente.

"Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)" arriverà nei cinema il 7 febbraio 2020.





























Un post condiviso da LuckyChap Entertainment (@luckychapentertainment) in data: Apr 14, 2019 at 9:08 PDT

Fonte: Screenrant





Birds of Prey: nuove foto dal set con Margot Robbie e Rosie Perez

Sono approdate online nuove foto dal set Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) che ritraggono la Harley Quinn di Margot Robbie in fuga dalla Renee Montoya di Rosie Perez. Il film DC è in produzione da gennaio con le riprese che dovrebbero concludersi entro la fine di questo mese.

La Montoya di Rosie Perez è stata brevemente vista nel primo teaser del film che è stato pubblicato insieme all'annuncio del via alla produzione. Montoya è una detective di Gotham City creata per la serie tv Batman: The Animated Series, ma il personaggio è stata introdotto prima nei fumetti.

"Birds of Prey" è incentrato sulla Harley Quinn di Margot Robbie, la Black Canary di Jurnee Smollett-Bell e la Cacciatrice di Mary Elizabeth Winstead, mentre cercano di proteggere Cassandra Cain (Ella Jay Basco) da Maschera Nera, interpretato da Ewan McGregor. Cain trova un diamante appartenente al famigerato boss del crimine di Gotham City e si ritrova sotto minaccia. Queste sono tutte le informazioni che abbiamo in questo momento, oltre a sapere che nel frattempo Joker e Quinn si sono lasciati, con Joker che a quanto pare ha letteralmente cacciato di casa la sua folle ex-fiamma.

La sceneggiatrice di "Birds of Prey", Christina Hodson, è stata davvero felice di contribuire al ritorno di Harley Quinn sul grande schermo. Margot Robbie ha interpretato il ruolo del personaggio in Suicide Squad del 2016 dando al personaggio lo status di icona della cultura pop.

"Birds of Prey" arriverà nei cinema il 7 febbraio 2020.







📸 Margot Robbie on the “Birds of Prey ( and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn )” set in LA on April 9, 2019. ✨ pic.twitter.com/cvby55kFsg

— Birds of Prey movie updates. (@bopupdates) 10 aprile 2019



📸 Margot Robbie on the “Birds of Prey ( and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn )” set in LA on April 9, 2019. ✨ pic.twitter.com/FsaSLN0UyT

— Birds of Prey movie updates. (@bopupdates) 10 aprile 2019



📸 Margot Robbie on the “Birds of Prey ( and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn )” set in LA on April 9, 2019. ✨ pic.twitter.com/POw4ff467L

— Birds of Prey movie updates. (@bopupdates) 10 aprile 2019



📸 Margot Robbie on the “Birds of Prey ( and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn )” set in LA on April 9, 2019. ✨ pic.twitter.com/2TR9aw8jTe

— Birds of Prey movie updates. (@bopupdates) 10 aprile 2019



📸 Rosie Perez on the “ Birds of Prey ( and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn ) ” set in Los Angeles on April 9, 2019. ✨ pic.twitter.com/f38mWaFJb4

— Birds of Prey movie updates. (@bopupdates) 10 aprile 2019



📸 Rosie Perez & Margot Robbie on the “Birds of Prey ( and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn )” set in Los Angeles on April 9, 2019. ✨ pic.twitter.com/ENlgVSl1Ny

— Birds of Prey movie updates. (@bopupdates) 10 aprile 2019



📸 Rosie Perez as Renee Montoya on the “Birds of Prey ( and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn )” set in Los Angeles on April 9, 2019. ✨ pic.twitter.com/9Ft11HF8i5

— Birds of Prey movie updates. (@bopupdates) 10 aprile 2019

Fonte: Screenrant





Birds of Prey: nuove foto dal set con Harley Quinn e il Joker

E' ufficiale, Birds of Prey includerà il Joker. Nuove foto trapelate dal set rivelano che il "Principe Pagliaccio del Crimine" farà la sua apparizione, ma non è chiaro esattamente chi interpreti il ​​personaggio nel prossimo film DC. Da quando è stato annunciato il progetto un potenziale cameo del Joker è stata in dubbio anche a fronte della fatto che il film di Joker & Harley Quinn è stato accantonato e che Jared Leto potrebbe aver concluso il suo percorso con il personaggio.

Nuove foto dal set di "Birds of Prey" presentano il Joker che lancia effetti personali di Harley Quinn da una finestra del secondo piano di una casa. La Harley di Margot Robbie può essere visto sotto alla finestra mentre cerca di afferrare ciò che Joker le sta gettando addosso. Ad un esame più attento dell'immagine, sembra che quella che vediamo sia la versione di Jared Leto dell'iconico supercriminale dato che si può facilmente vedere che l'attore in questione sta sfoggiando una catena d'oro al collo. Tuttavia Leto sta attualmente girando Morbius il vampiro vivente per Marvel e Sony in Inghilterra.

Dal momento che possiamo a malapena vedere la sua faccia, questa potrebbe essere solo una scena di flashback o una conferma del fatto che in "Birds of Prey" il Joker sarà citato ma in realtà non farà una vera e propria apparizione. Altre foto dal set vedono la Harley Quinn di Margot Robbie in veste di cameriera di un bar che sta servendo alcuni margarita.

Un cameo del Joker in "Birds of Prey" non è di certo una sorpresa, ma apre all'eventualità di un possibile ritorno di Jared Leto in futuro. Forse il film di Joker & Harley Quinn dopotutto non è per forza destinato all'oblio. Una sceneggiatura "folle" del film è stata completata, copione che lo studio pare abbia apprezzato molto. "Birds of Prey" scritto da Christina Hodson (Bumblebee) e diretto da Cathy Yan (Dead Pigs) è previsto nelle sale il 7 febbraio 2020.







📸 Margot Robbie as Harley Quinn ( + the Joker ) on the “Birds of Prey ( and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn )” set in Los Angeles on March 29, 2019. ✨ pic.twitter.com/bsJAOdd9SM

— Birds of Prey movie updates. (@bopupdates) 30 marzo 2019



So now we know how Harley’s ‘Fantabulous’ Emancipation begins #BirdsOfPrey pic.twitter.com/GYedXuD5LF

— Harley Quinn Updates (@HarleyMovieNews) 30 marzo 2019



Margot Robbie outside of the Joker’s House #BirdsOfPrey pic.twitter.com/3jbw32x16J

— Harley Quinn Updates (@HarleyMovieNews) 30 marzo 2019



Margot Robbie in #BirdsOfPrey pic.twitter.com/Jkgpp3IjSr

— best of dc girls (@dcwomzn) 29 marzo 2019



NEW #BirdsOfPrey set photos of Margot Robbie and Ella Jay Basco pic.twitter.com/ZQcTd5PGPf

— Harley Quinn Updates (@HarleyMovieNews) 29 marzo 2019



PHOTOS: New Set Photos from Birds of Prey https://t.co/b75WcSlSWf #birdsofprey pic.twitter.com/oiAnuaoDzp

— Women of DC (@WomenofDC) 29 marzo 2019

Fonte: Screenrant





Birds of Prey: nuove foto dal set con Margot Robbie

Nuove foto dal set dello spin-off Birds of Prey sembrano accennare al fatto che la coppia Harley Quinn e Joker potrebbe non essere più tale. Una delle foto mostra la Harley Quinn di Margot Robbie che cammina per strada con un enorme sorriso stampato sul viso. Sin qui niente di strano, ma controllando l'immagine ingrandita possiamo vedere alcuni dei tatuaggi di Quinn sulle sue gambe e uno di loro recita: "Harley + Puddin", con "Puddin" cancellato.

Questo certamente suggerisce che Harley Quinn e il Joker non saranno insieme in "Birds of Prey". Jared Leto non è stato inserito nel film e non ci sono state notizie sul Joker presente nel progetto. Inoltre si ritiene che Leto girerà con Sony e Marvel il film di Morbius il vampiro vivente nelle prossime settimane.

Anche se Joker non sembra si presenterà in "Birds of Prey", lui e Harley Quinn potrebbero tornare in Suicide Squad 2, ma questo deve ancora essere confermato poiché il regista James Gunn dopo il licenziamento da parte di Disney sta lavorando a qualcosa di completamente nuovo per il sequel DC. Per quanto riguarda il film di Joker e Harley Quinn c'è una sceneggiatura pronta, ma non ci sono altre novità su quel fronte.

"Birds of Prey" arriva nei cinema il 7 febbraio 2020.







More pics of Margot as Harley on the Set of BOP pic.twitter.com/OiDmuWI4Gg

— ~Oracle (@4eyedRaven) 2 febbraio 2019

Fomnte: Screenrant





Birds of Prey: riprese in corso e prime foto dal set con Margot Robbie

Riprese in corso per lo spin-off Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) e online sono trapelate un paio di foto dal set che rivelano il nuovo costume di Harley Quinn.

Il film "Birds of Prey" conferma il successo avuto dal personaggio di Harley Quinn in Suicide Squad. Margot Robbie torna ad interpretare il folle interesse amoroso del Joker al fianco di Mary Elizabeth Winstead come Cacciatrice / Huntress, Jurnee Smollett-Bell come Black Canary, Ewan McGregor come Roman Sioni, Rosie Perez come Renee Montoya, e Chris Messina come Victor Zsasz. Alla regia è stata designata la filmmaker cinese Cathy Yan al suo secondo lungometraggio dopo la commedia drammatica Dead Pigs.

Le due foto dal set mostrano Robbie con una nuova acconciatura e un costume di Harley Quinn con un nuovo set di colori: pantaloni a strisce rossi e bianchi, un cappotto di paillettes blu e argento e un top con stella blu e una arancione, con l'aggiunta di una terza stella rossa dipinta sulla pancia.

"Birds of Prey" arriva nei cinema il 7 febbraio 2020.







New Set Pics Of Margot Robbie as Harley Quinn #BirdsOfPrey pic.twitter.com/96YKF18CjX

— Harley Quinn Updates (@HarleyMovieNews) 29 gennaio 2019

Fonte: WeGotThisCovered





Birds of Prey: primo teaser trailer dello spin-off DC con Margot Robbie

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) è ufficialmente in lavorazione e online è approdato un primo teaser che offre un primo sguardo ai personaggi principali che appariranno in questo nuovo adattamento di DC Comics. Dal momento in cui Suicide Squad ha sfiorato i 750 milioni di dollari d'incasso al box-office, alla Warner Bros. hanno iniziato a lavorare ad un film spin-off incentrato sulla Harley Quinn di Margot Robbie con diversi progetti che si sono avvicendati nel corso del tempo.

Il teaser, pubblicato su un canale YouTube appena lanciato chiamato CheekySneakyPeeky, è semplicemente intitolato "See You Soon / Ci Vediamo Presto" e presenta fugaci sguardi al cast principale. Vediamo Margot Robbie nei panni di Harley Quinn nel suo nuovo costume e con la mazza da baseball. Ci sono anche Mary Elizabeth Winstead come Huntress / Cacciatrice e la sua balestra; qualcuno che beve da una bottiglia di alcol (Renee Montoya, un membro del dipartimento di polizia di Gotham City interpretata da Rosie Perez), Jurnee Smollett-Bell nei panni di Black Canary e Ewan McGregor in quelli del malvagio Black Mask, che sarà il principale antagonista del film (McGregor purtroppo non indossa la maschera del personaggio).



Nel teaser vediamo anche una ragazza con un gesso rosa sul braccio (Ella Jay Basco che interpreta Cassandra Cain, nei fumetti uno dei personaggi dell'universo DC che indossa il mantello di Batgirl) e Chris Messina nei panni del serial killer Victor Zsasz. Il video Si conclude con una ripresa più lunga di Harley Quinn, che sembra pronta a passare una notte di baldoria.

Margot Robbie ha anche utilizzato Instagram per condividere una sua nuova foto nei panni di Harley Quinn. "Birds of Prey" è diretto Cathy Yan (Dead Pigs) e scritto da Christina Hodson (Bumblebee).

"Birds of Prey" è uno dei due film confermati per il 2020, il cui arrivo è previsto per il 7 febbraio. Sarà seguito da Wonder Woman 1984 il 5 giugno 2020.





























Un post condiviso da @margotrobbie in data: Gen 28, 2019 at 5:00 PST

Fonte: Collider





Birds of Prey: Margot Robbie rivela il titolo completo dello spin-off DC

Articolo pubblicato il 21 novembre 2018

Margot Robbie ha rivelato il titolo completo di Birds of Prey, lo spin-off DC incentrato su Harley Quinn. Nonostante il film Suicide Squad sia risultato piuttosto controverso, Robbie è diventata un'icona della cultura pop per la sua interpretazione dell'amato personaggio DC. Il cast di "Birds of Prey" include anche Mary Elizabeth Winstead nei panni di Cacciatrice (Huntress) e Jurnee Smollett-Bell in quelli di Black Canary. Il film diretto da Cathy Yan (Dead Pigs) segna il primo spin-off dell'Universo Esteso DC.

Film DC: tutti i film live-action attualmente in sviluppo Scopriamo quanti e quali sono i film DC attualmente in sviluppo alla Warner Bros.

Negli ultimi mesi si sono susseguiti gli annunci di casting per "Birds of Prey". Il più recente ha visto reclutata Ella Jay Basco pe ril ruolo di Cassandra Cain, mentre in precedenza Ewan McGregor è stato scelto come villain principale Black Mask. I dettagli della storia coinvolgono Harley Quinn, Cacciatrice e Black Canary, così come la detective Renee Montoya (Rosie Perez) di Gotham City che fanno squadra per proteggere Cassandra, che alla fine diventerà Batgirl nei fumetti. Winstead, ha rivelato in un'intervista che alla base di "Birds of Prey" c'è i tentativo di Harley Quinn di formare una squadra tutta sua. Il film è programmato per iniziare le riprese a gennaio 2019, con un'uscita nei cinema fissata a febbraio 2020.

Robbie ha utilizzato Instagram per condividere il titolo completo della sceneggiatura: Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn). La Warner Bros. ha confermato che si tratta del titolo ufficiale del film, e non di un'annotazione di Robbie per la sua sceneggiatura come potrebbe apparire a prima vista.

Harley Quinn creata da Paul Dini e Bruce Timm debutta nella prima stagione della serie televisiva animata Batman l'11 settembre 1992. Nel febbraio 1994 fa il suo debutto nei fumetti in Batman: Amore folle (The Batman Adventures: Mad Love) della serie Le avventure di Batman. Per quanto riguarda "Birds of Prey", il fumetto ha esordito nel 1999 per poi essere adattato in una omonima serie tv live-action nel 2002, creata da Shawn Levy e David Carson e incentrata sulle avventure di Helena Kyle alias Cacciatrice, figlia di Batman e Catwoman.





























Un post condiviso da @margotrobbie in data: Nov 20, 2018 at 12:08 PST

Fonte: Margot Robbie