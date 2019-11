Stasera in tv: "Miracoli dal cielo" su Rai 1

Rai 1 stasera propone "Miracoli dal cielo", film drammatico del 2016 diretto da Patricia Riggen (The 33) e interpretato da Jennifer Garner, Martin Henderson, Queen Latifah, John Carroll Lynch, Brighton Sharbino e Kylie Rogers.

Cast e personaggi

Jennifer Garner: Christy Beam

Martin Henderson: Kevin Beam

Queen Latifah: Angela

John Carroll Lynch: Pastore Scott

Brighton Sharbino: Abby Beam

Kylie Rogers: Anna Beam

Hannah Alligood: Haley

Eugenio Derbez: Il dottor Nurko

Zach Sale: Il dottor Todd Blythe

Rhoda Griffis: La ragazza in chiesa

Gregory Alan Williams: Il dottor Joe Hester

Kevin Sizemore: Garvey

Kelly Collins Lintz: Emmy





La trama

Miracoli dal cielo è basato sull'incredibile storia vera della famiglia Beam. Quando Christy (Jennifer Garner) scopre che la figlia di 10 anni Anna (Kylie Rogers) ha una malattia rara e incurabile, diventa una feroce sostenitrice della guarigione di sua figlia mentre cerca una soluzione alla incombente tragedia che sta mettendo alla prova la sua famiglia. Dopo che Anna subisce uno strano incidente, uno straordinario miracolo si sviluppa sulla scia del suo drammatico salvataggio, evento che lascia disorientati i medici, rinsalda la sua famiglia e diventa fonte d'ispirazione per la loro comunità.





Curiosità



La storia narrata del film è basata su una famiglia che vive a Burleson, in Texas.



Il film è diretto da Patricia Riggen che ha diretto anche il dramma La stessa luna (2007), il film tv Lemonade Mouth (2011), il dramma basato su eventi reali The 33 oltre ad episodi della serie tv Jack Ryan.



In ogni sequenza in cui accade un miracolo, o sta per accadere, è visibile una farfalla.



Durante la realizzazione del film Jennifer Garner ha sperimentato un'intensa esperienza spirituale. L'attrice ha raccontato che la fede della famiglia Beam è stata una parte importante di questa sua trasformazione.



Il film è stato girato a Decatur in Georgia. La chiesa mostrata nel film è la North Decatur Presbyterian Church.



Il ponte di Monet nel ricordo di Anna del paradiso è stato girato a Gibbs Gardens, nella contea di Cherokee, Georgia, a nord-ovest di Atlanta.



In questo film Queen Latifah fa riferimento a due film in cui l'attrice ha recitato in precedenza. Il primo è New York Taxi (2004) quando dice "dovresti fidarti della mia guida, guido molto velocemente". E il secondo è l'auto che guida che presenta ammaccature come la sua auto in Rimbalzi d'amore (2010).



Kylie Rogers (Anna) ha recitato nella serie tv C'era una volta nel Paese delle Meraviglie (2013), spin-off nella serie tv C'era una volta (2011) in cui ha invece recitato sua sorella sullo schermo Brighton Sharbino (Abbie).



Brighton Sharbino (Abbie Beam), Maia Moss-Fife (Infermiera nella fase pre-operatoria) e John Carroll Lynch (Pastore Scott) hanno tutti recitato nella serie tv The Walking Dead. Brighton Sharbino ha interpretato Lizzie Samuels, Maia Moss-Fife ha interpretato Alexandria e John Carroll Lynch ha interpretato Eastman.



Martin Henderson che interpreta un veterinario in questo film, interpreta un cardiologo nella serie tv Grey's Anatomy.



Il film costato 13 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 73.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore italiano Carlo Siliotto (Palla di neve, The Punisher, Texas 46, Il sangue dei vinti). Siliotto torna a collaborare con la regista Patricia Riggen dopo aver musicato La stessa luna (2007).

(Palla di neve, The Punisher, Texas 46, Il sangue dei vinti). Siliotto torna a collaborare con la regista Patricia Riggen dopo aver musicato La stessa luna (2007).

La colonna sonora include i brani "Your Words" e "Soul On Fire" dei Third Day, gruppo musicale christian rock statunitense che appare anche nel film.

, gruppo musicale christian rock statunitense che appare anche nel film.

Altri brani inclusi nella colonna sonora: "Right Where I Belong" di Clayton Anderson, "Collide" di Howie Day e la cover di "Here Comes the Sun" di George Harrison interpretata da Cam.



1. Heaven

2. A Happy Family

3. First Night

4. I'm In

5. First Hospital

6. Waiting

7. Loss of Faith

8. Why Do You Think...

9. The Motorbike

10. Never Back

11. I Do What I Was Told

12. The Tummy

13. Angela

14. The Aquarium

15. Monet

16. The Clinic

17. Sometimes

18. Abbie

19. No Pain

20. Shower

21. Right Now

22. The Fall

23. The Prayer

24. The Doctor

25. You Get There...

26 .Please Figure Out

27. Angels

28. My Beautiful Daughter

29. The Church

30. Dear God

