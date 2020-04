Stasera in tv: "Animali fantastici e dove trovarli" su Canale 5

Di Pietro Ferraro martedì 14 aprile 2020

Canale 5 stasera propone: "Animali fantastici e dove trovarli", film fantastico diretto da David Yates e interpretato da Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Colin Farrell e Johnny Depp.

Cast e personaggi

Eddie Redmayne: Newt Scamander

Katherine Waterston: Porpentina "Tina" Goldstein

Dan Fogler: Jacob Kowalski

Alison Sudol: Queenie Goldstein

Ezra Miller: Credence Barebone

Samantha Morton: Mary Lou Barebone

Jon Voight: Henry Shaw Sr.

Carmen Ejogo: Seraphina Picquery

Ron Perlman: Gnarlack

Colin Farrell: Percival Graves

Johnny Depp: Gellert Grindelwald

Doppiatori italiani

Davide Perino: Newt Scamander

Francesca Manicone: Porpentina "Tina" Goldstein

Nanni Baldini: Jacob Kowalski

Gemma Donati: Queenie Goldstein

Manuel Meli: Credence Barebone

Barbara De Bortoli: Mary Lou Barebone

Ugo Maria Morosi: Henry Shaw Sr.

Laura Romano: Seraphina Picquery

Paolo Marchese: Gnarlack

Simone D'Andrea: Percival Graves

Fabio Boccanera: Gellert Grindelwald





Trama e recensione

"Animali fantastici e dove trovarli" inizia nel 1926 con il magizoologo Newt Scamander che ha appena terminato un viaggio in giro per il mondo per cercare e documentare una straordinaria gamma di creature magiche. Il magico mondo Newyorkese del 1926 è minacciato da pericoli sempre crescenti. Qualcosa di misterioso sta seminando la distruzione per le strade, rischiando di far uscire allo scoperto la comunità magica dinanzi ai No-Mag (termine americano per Babbani), tra cui i Secondi Salemiani, una fazione di fondamentalisti intenti al loro sradicamento. E il potente ed oscuro mago Gellert Grindelwald, dopo aver scatenato il caos in Europa, è sparito… e ora è introvabile. Ignaro delle crescenti tensioni, Newt Scamander arriva in città quasi alla fine di un viaggio intorno al globo alla ricerca e al salvataggio di creature magiche, alcune delle quali vengono nascoste nella sua valigia in pelle apparentemente anonima, ma dalle dimensioni magiche. Ma il potenziale disastro incombe quando l’ignaro No-Mag Jacob Kowalski lascia inavvertitamente uscire dalla valigia alcune delle bestie di Newt, in una città già in subbuglio – una grave violazione dello Statuto di Segretezza di cui l’ex Auror Tina Goldstein approfitta, intravedendo l’opportunità di ritrovare il suo posto come investigatrice. Tuttavia, le cose prendono una piega inquietante quando Percival Graves, l’enigmatico Direttore della Sicurezza del Mondo Magico per il MACUSA (Magico Congresso degli Stati Uniti d’America), lancia i suoi sospetti su entrambi Newt… e Tina. Ora alleati, Newt e Tina, insieme con la sorella di Tina, Queenie e il loro nuovo amico No-Mag, Jacob, formano un gruppo di improbabili eroi, che deve recuperare le creature mancanti di Newt, prima che possano nuocere. Ma la posta in gioco va oltre l’immaginazione di questi quattro outsider – ora latitanti – non appena la loro missione li pone contro delle forze oscure che rischiano di spingere il mondo magico e quello Babbano o No-Mag, sull’orlo di una guerra.





Curiosità



Il film ha vinto un Premio Oscar per i migliori costumi a Colleen Atwood.



Il nome "Newt Scamander" appare sulla Mappa del malandrino in Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (2004).



Nell'universo di Harry Potter, "Animali fantastici e dove trovarli" di Newt Scamander fu pubblicato per la prima volta nel 1927 e divenne un enorme bestseller, nonché un libro di testo approvato ad Hogwarts. Verso la metà degli anni '90, quando è ambientata la serie di Harry Potter, era alla sua 52esima edizione. Scamander ha anche l'onore di avere una sua figurina Cioccorana.



La sciarpa grigia e gialla che Newt ha nella sua valigia e indossa nell'ultima scena del film, così come nei materiali promozionali, è un'allusione al fatto che era un Tassorosso quando frequentava Hogwarts (un fatto confermato da J.K. Rowling).



Una scena è stata filmata con un Newt Scamander a torso nudo, che mostrava tutte le cicatrici che il magizoologo aveva collezionato sul suo corpo durante il suo lavoro con animali pericolosi. Eddie Redmayne si era allenato molto prima delle riprese, proprio per quella scena. Sfortunatamente per lui la scena è stata tagliata dal montaggio finale.



J.K. Rowling ha dichairato che Eddie Redmayne era l'unica scelta per il ruolo principale. Redmayne non ha dovuto fare un provino e ha preso parte alle altre decisioni di casting.



La scuola di bacchetta è stata obbligatoria per molti membri del cast. Gli attori e le attrici hanno partecipato ad un campo di addestramento per essere istruiti su come muoversi e usare correttamente una bacchetta.



Originariamente il film era destinato ad essere il primo capitolo di una trilogia, ma a ottobre 2016 è stato confermato invece un franchise di cinque film.



Prima delle riprese a Eddie Redmayne è stato fornito un retroscena molto dettagliato che J.K. Rowling ha rivelato esclusivamente a lui.



J.K. Rowling ha dichiarato che questo film "non è né un prequel, né un sequel della serie di Harry Potter, ma un'estensione del mondo magico. La storia di Newt inizierà a New York, settant'anni prima di Harry".



Eddie Redmayne ha fatto un provino per il ruolo di Tom Riddle in Harry Potter e camera dei segreti (2002), ma è stato scartato dopo aver letto una sola riga di copione. Al suo posto venne scelto Christian Coulson.



Eddie Redmayne ha ammesso di non aver fatto bene al provino per il ruolo di Kylo Ren in Star Wars - Il risveglio della Forza, e questo lo ha liberato per il ruolo di Newt, anche se l'attore era consapevole di essere la prima e unica scelta dello studio.





"Frank" è un Tuono alato, che è anche una delle quattro case della Scuola di Magia e Stregoneria di Ilvermorny che si trova in Massachusetts.



Animali fantastici e dove trovarli segna il debutto come sceneggiatrice di J.K. Rowling.



Se si osserva da vicino la scena in cui Newt mostra a Jacob per la prima volta tutte le creature fantastiche che ha raccolto, si può scorgere un "Avvincino" in una bolla d'acqua. Queste creature sono presenti in Harry Potter e il calice di fuoco, nella prova subacquea del Torneo Tremaghi.



J.K. Rowling ha scritto il libro "Gli animali fantastici: dove trovarli" nel 2001, con la maggior parte dei profitti che sono andati a beneficio dell'opera di beneficenza "Comic Relief". Oltre l'ottanta percento del prezzo di copertina di ogni libro venduto va direttamente ai bambini poveri in vari luoghi in tutto il mondo.



Negli anni '20 "muggles" (babbani) era il gergo degli Stati Uniti per le sigarette di marijuana. Questo potrebbe spiegare perché i membri della comunità di maghi statunitensi non usano quel termine per indicare persone non magiche, ma le chiamano invece "No-Mag".



Il film si svolge all'inizio di dicembre 1926, che è solo un paio di settimane prima della nascita (31 dicembre 1926) di Voldemort, il principale antagonista dei film di Harry Potter. Non è chiaro se questa sia anche la sua data di nascita nei film, dal momento che la cronologia dei film è stata leggermente modificata rispetto ai libri.



La legge magica a cui alludono Newt, Queenie e Tina, che promuove la segregazione e proibisce la fraternizzazione tra persone magiche e non magiche, è un chiaro riferimento alle leggi sulla segregazione razziale che erano in vigore negli Stati Uniti all'epoca. Nel film, si chiama "Legge Rappaport", dal nome di Emily Rappaport, il quindicesimo presidente del MACUSA. Secondo J.K. Rowling, la legge fu promulgata nel 1790, a seguito della violazione dello Statuto Internazionale della Segretezza dovuta alle indiscrezioni di Dorcus Twelvetrees (la figlia del Custode dei Dragotti Aristotele Twelvetrees) e Bartholomew Barebone (un No-Mag, e un discendente degli Scourer). Tuttavia la legge è stata pesantemente criticata a causa della sua natura liberticida e per le severe punizioni inflitte per ogni sua violazione. È probabile che Mary Lou Barebone sia una discendente di Bartholomew. Oltre alla non fraternizzazione, le bacchette trasportate da maghi stranieri devono essere registrate (visto durante la prima visita di Newt al MACUSA), e gli studenti di Ilvermorny devono consegnare le loro bacchette a scuola prima di partire per le loro vacanze. La legge sarebbe stata abrogata solo nel 1965.



I libri dai colori vivaci visti sullo scaffale dietro Jacob durante la cena nell'appartamento di Queenie e Tina sono i sette volumi del "Manuale di Incantesimi" scritto da Chadwick Boot, l'equivalente americano del "Libro standard degli Incantesimi" usato ad Hogwarts. Un interessante collegamento con la serie di Harry Potter è che l'autore del libro, Chadwick Boot, era il fratello maggiore di Webster Boot, un antenato dell'Auror Terry Boot, compagno di scuola di Harry. I fratelli erano i figli adottivi di Isotta Sayre e suo marito James Steward, fondatori di Ilvermorny.





Alison Sudol (Queenie), cantante della band "A Fine Frenzy", stava lavorando ad un nuovo album da solista durante le riprese. Nei giorni liberi dal film, girato a Londra, prendeva il treno per Bristol per continuare a lavorare sul disco.



La maggior parte del film si svolge tra il 6 e l'8 dicembre 1926.



J.K. Rowling ha inventato la parola "choranaptyxic" per questo film. Una creatura choranaptyxic può ridursi o crescere per adattarsi allo spazio disponibile; l'Occamy è una di queste creature.



Saoirse Ronan, Dakota Fanning, Kristen Stewart e Lili Simmons sono state tutte considerate per il ruolo di Queenie.



Michael Cera, Josh Gad, Steve Zissis e Zack Pearlman sono stati considerati per il ruolo di Jacob.



Nel 2011, il produttore Lionel Wigram ha avuto l'idea di realizzare uno speciale falso documentario con portagonista Newt, nello stile dei documentari di famosi naturalisti come David Attenborough, Steve Irwin e Jane Goodall. Quando Wigram lo ha proposto ai colleghi produttori David Heyman e J.K. Rowling, ha ispirato Rowling a scrivere una sceneggiatura. Inoltre Rowling aveva già in mente diverse nuove storie del mondo magico tra cui un'antologia di cortometraggi animati basata su "Le Fiabe di Beda il Bardo".



L'immagine di Hogwarts sulla "Gazzetta del Profeta" è un filmato di repertorio di Harry Potter e l'Ordine della Fenice (2007).



Le "Mooncalf" del film, in genere creature molto docili e benigne, hanno un nome con un'origine un po' sfortunata. Un mooncalf è una "nascita mostruosa", solitamente associata al feto abortito di una mucca o di un altro animale da fattoria. I "Mooncalf" nel film assomigliano in qualche modo a ciò che, nella vita reale, sarebbe un vitello deformato che verrebbe abortito altrimenti non sopravvivrebbe alla nascita.



Questo film ha luogo cinquantaquattro anni prima della nascita di Harry Potter, e sessantacinque anni prima che iniziasse a frequentare Hogwarts.



Kate Upton e Elizabeth Debicki sono state prese in considerazione per il ruolo di Tina.



Durante la prima scena in banca, dove lo Snaso sta causando confusione, Newt usa l'incantesimo "Alohomora" per aprire il caveau e "Petrificus Totalus" per rendere inabile il direttore della banca. Entrambi gli incantesimi furono usati anche da Hermione Granger in Harry Potter e la pietra filosofale (2001).



Il numero identificativo al MACUSA di Tina è 240274. Questa è la data di nascita di Eduardo Lima, un mago sorvegliato dal Ministero della Magia mentre era sotto il controllo dei Mangiamorte nel 1997. Eduardo Lima è anche il nome di un grafico che ha lavorato su Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (2004) e film successivi.



J.K. Rowling ha confermato che Tina è l'abbreviazione di Porpentina. Nel libro Gli animali fantastici: dove trovarli" nella parte "Sull'autore", Newt Scamander è così descritto: "ora vive nel Dorset con sua moglie Porpentina e i loro Grattastinchi domestici: Hoppy, Milly e Mauler".



Frank, l'uccello gigante simile a un falco che Newt mostra a Jacob mentre gira per il suo serraglio di animali fantastici, è un Thunderbird. I Thunderbird sono uccelli mitici che creano e sono evocati da un fulmine nel folklore dei nativi americani. Questo spiega come Frank viene convocato nella sua prima apparizione nel film, e come vola nella tempesta durante il momento clou del film.



Il cast comprende due vincitori dell'Oscar: Eddie Redmayne e Jon Voight; e due candidati all'Oscar: Samantha Morton e Johnny Depp.



Il film ha fruito di un sequel Animali fantastici - I crimini di Grindelwald uscito nei cinema italiani il 15 novembre 2018.



Il film costato 180 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 814.



Colonna sonora



Le musiche originali del film sono di James Newton Howard, nel carnet del compositore statunitense diverse candidature all'Oscar e colonne sonore per la trilogia di Batman del regista Christopher Nolan (con Hans Zimmer), il remake King Kong di Peter Jackson, la saga Hunger Games e i fantasy Biancaneve e il cacciatore e Maleficent. Howard ha musicato anche il sequel Animali fantastici - I crimini di Grindelwald.



Disc 1

1. Main Titles - Fantastic Beasts and Where to Find Them

2. There Are Witches Among Us / The Bank / The Niffler

3. Tina Takes Newt In / Macusa Headquarters

4. Pie or Strudel / Escaping Queenie and Tina's Place

5. Credence Hands Out Leaflets

6. Inside the Case

7. The Erumpent

8. In the Cells

9. Tina and Newt Trial / Let's Get the Good Stuff Out / You're One of Us Now / Swooping Evil

10. Gnarlak Negotiations

11. The Demiguise and the Occamy

12. A Close Friend

13. The Obscurus / Rooftop Chase

14. He's Listening to You Tina

15. Relieve Him of His Wand / Newt Releases the Thunderbird / Jacob's Farewell

16. Newt Says Goodbye to Tina / Jacob's Bakery

17. End Titles - Fantastic Beasts and Where to Find Them

Disc 2

1. A Man and His Beasts (Bonus Track)

2. Soup and Leaflets (Bonus Track)

3. Billywig (Bonus Track)

4. The Demiguise and the Lollipop (Bonus Track)

5. I'm Not Your Ma (Bonus Track)

6. Blind Pig (Bonus Track) - Emmi

7. Newt Talks to Credence (Bonus Track)

8. End Titles, Pt. 2 - Fantastic Beasts and Where to Find Them (Bonus Track)

9. Kowalski Rag (Bonus Track)

