Shaun, Vita da Pecora - Farmageddon il film: nuovo trailer e locandina

Di Pietro Ferraro martedì 9 luglio 2019

Shaun, Vita da Pecora - Farmageddon il film: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione di Aardman Studios nei cinema italiani dal 26 settembre 2019.

Disponibili un nuovo trailer e una nuova locandina del sequel animato in stop-motion Shaun, Vita da Pecora - Farmageddon il film che include il nuovo brano "LAZY" di The Vaccines e Kylie Minogue.

Il sequel è incentrato Shaun e su un nuovo amico di fuori città, anzi di fuori pianeta visto che arriva dalle profondità dello spazio. Questo bizzarro incontro ravvicinato porterà ad un'amicizia improbabile, mentre i contadini della fattoria cercano di aiutare il nuovo arrivato ad adattarsi alla vita sulla Terra con conseguenze esilaranti.

Il film prodotto da Aardman Animations è diretto da Will Becher e Richard Phelan da una sceneggiatura scritta da Jon Brown e Mark Burton, basata su personaggi creati da Nick Park.

L'atteso ritorno di "Shaun, Vita da Pecora" sul grande schermo annuncia l'arrivo di un misterioso visitatore da lontano attraverso la galassia...un adorabile alieno monello chiamato LU-LA che si schianta vicino a Mossy Bottom Farm, Shaun presto vede nell'alieno un'opportunità per divertimento e avventura mentre intraprende una missione per condurre a casa LU-LA. I suoi magici poteri alieni, i suoi incontenibili danni e i suoi rutti galattici, incanteranno presto il gregge. Shaun e il gregge riusciranno ad evitare il Farmageddon su Mossy Bottom Farm prima che sia troppo tardi?

Shaun, Vita da Pecora - Farmageddon il film: nuovo trailer italiano e locandina

Koch Media ha reso disponibile un nuovo trailer italiano di Shaun, Vita da Pecora - Farmageddon il film, la nuova pellicola animata in stop-motion di Aardman Studios in uscita nei cinema italiani il 31 ottobre 2019.

Strane luci sulla tranquilla città di Mossingham annunciano l’arrivo di un misterioso visitatore da una galassia molto lontana…. Quando l’ospite intergalattico – una birichina e adorabile extraterrestre di nome LU-LA – si schianta con il suo UFO proprio accanto alla fattoria di Mossy Bottom, Shaun non si lascia scappare l'occasione di vivere una nuova, fenomenale extra-avventura e parte in missione per riportare LU-LA a casa. Grazie ai suoi astro-poteri, all’incontenibile simpatia e ai suoi ruttini di dimensioni galattiche, LU-LA incanterà presto tutto il gregge. Shaun riporta la sua nuova amica aliena nella Foresta di Mossingham per trovare la sua navicella perduta, ma non sa che una misteriosa agenzia governativa gli sta già alle calcagna. Riuscirà Shaun ad evitare il FARMAGEDDON a Mossy Bottom prima che sia troppo tardi?

"Shaun, Vita da Pecora - Farmageddon il film" è diretto da Will Becher e Richard Phelan, da una sceneggiatura scritta da Jon Brown e Mark Burton e basata su personaggi di Nick Park.





Shaun, Vita da Pecora - Farmageddon il film: primo trailer italiano

Koch Media ha reso disponibili un primo teaser trailer italiano e una locandina ufficiale di Farmageddon il film, un nuovo lungometraggio d'animazione di Aardman Animations che ci riporta nel mondo in stop-motion di Shaun, Vita da Pecora alla sua seconda incursione sul grande schermo.

Quando un misterioso, piccolo extraterrestre cade con il suo UFO nella fattoria di Mossy Bottom, Shaun non si lascia scappare l'occasione di vivere una nuova, incredibile avventura. Insieme ai suoi amici di sempre, la simpaticissima pecora si lancerà, così, in un’emozionante missione per aiutare la strana creaturina a tornare a casa, mentre una losca agenzia governativa inizierà a starle alle calcagna… Riuscirà Shaun ad evitare il FARMAGEDDON nella fattoria e riportare l’alieno a casa sua, prima che sia troppo tardi?

Diretto dai veterani di Aardman e Laika Richard Phelan e Will Becher da una sceneggiatura di Jon Brown e Mark Burton, Shaun, Vita da Pecora - Farmageddon il film è descritto come meno Signs di Shyamalan e più E.T. l'extra-terrestre di Spielberg. Phelan e Becher subentrano a Richard Starzak e Mark Burton che hanno diretto il film del 2015 basato sull'amatissima serie animata di Nick Park.

"Shaun, Vita da Pecora - Farmageddon il film" arriverà nei cinema il 5 aprile 2019.