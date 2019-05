Onward: primo poster ufficiale del nuovo film Disney-Pixar

giovedì 30 maggio 2019

Onward: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione Pixar nei cinema americani dal 6 marzo 2020.

Disponibile un primo poster di Oward di Disney e Pixar, in attesa di un primo trailer che dovrebbe arrivare a breve. La locandina arriva dopo le prime immagini del film che hanno rivelato Chris Pratt e Tom Holland, rispettivamente nei panni dei due protagonisti, il fratello maggiore Barley Lightfoot e il fratello minore Ian Lightfoot. Il cast principale di "Onward" è completato da Julia Louis-Dreyfus come la madre dei due elfi adolescenti e Octavia Spencer in un ruolo non specificato.

Questa nuova avventura fantasy scritta e diretta da Dan Scanlon (Monsters University) arriva nei cinema il 6 marzo 2020.

Onward: prime immagini ufficiali del nuovo film Disney-Pixar

Finalmente disponibili le prime immagini ufficiali di Onward, il nuovo film d'animazione in uscita di Pixar con le voci di Tom Holland (Spider-Man: Far From Home) e Chris Pratt (Guardiani della Galassia Vol. 3).

Dopo l'ultima avventura di Woody e Buzz nel sequel Toy Story 4 nei cinema dal prossimo 26 giugno, la prossima uscita per Pixar sarà l'inedito "Onward", un'avventura fantasy scritta e diretta da Dan Scanlon (Monsters University). I dettagli sul progetto sono pochi, ma Pixar ha confermato alla fine dello scorso anno che il film uscirà nelle sale all'inizio del 2020. Questo annuncio è arrivato con l'annuncio del cast vocale che oltre alle le stelle dell'Universo Cinematografico Marvel Tom Holland e Chris Pratt include la Julia Louis-Dreyfus della serie tv Veep e la Octavia Spencer del film Premio Oscar La forma dell'acqua.

Il sito Collider ha pubblicato le prime due immagini di Onward. Le immagini mostrano i due fratelli elfi interpretati da Holland e Pratt, così come la loro madre doppiata da Louis-Dreyfus. La trama di Onward ruota attorno a "due fratelli elfi adolescenti che intraprendono una missione straordinaria per scoprire se c'è ancora un po' di magia là fuori".

Scanlon ha detto che spera che il pubblico "riderà a crepapelle e si commuoverà" quando vedranno il film la prossima primavera. Onward debutta nei cinema americani il 6 marzo 2020.

The first look at Pixar’s newest film #ONWARD, starring Tom Holland, Chris Pratt, and Julia Louis-Dreyfus has been officially released! (via @people) #TalkiesNetwork pic.twitter.com/fuJrP9XxF6 — Talkies Network (@TalkiesNetwork) 29 maggio 2019

Soooooo the first look at #Onward is something that scares me. #Pixar can do better. Notice a similarity #TinkerBell pic.twitter.com/3zmlloVinb — -Anthony- (@AnthonyCarraro1) 29 maggio 2019

Onward: logo ufficiale, trama e cast del nuovo film Disney-Pixar

13 dicembre 2018

Disney e Pixar hanno annunciato un nuovo film originale intitolato Onward. Quest'anno è uscito il tanto atteso Gli Incredibili 2 che sarà seguito l'anno prossimo dall'altrettanto atteso Toy Story 4. Dopo questi due sequel la Pixar sta tornando a produrre un film originale che arriva dallo stesso team che ha realizzato Monsters University.

Chris Pratt (Guardiani della Galassia), Tom Holland (Spiderman: Homecoming), Julia Louis-Dreyfus (Veep) e Octavia Spencer (La forma dell'acqua) sono tutti nel cast all-star reclutato dallo studio per questa nuova avventura d'animazione.

"Onward" è ambientato in un mondo fantasy di periferia e si concentra su due fratelli elfi adolescenti che intraprendono una straordinaria missione per scoprire se là fuori c'è ancora un po' di magia. Per ora questo è tutto ciò che Disney e Pixar hanno fornito per quanto riguarda i dettagli della trama.

Il regista Dan Scanlon ha parlato della fonte d'ispirazione del progetto.

Alla Pixar cerchiamo di creare storie che provengano da un qualche tipo di verità personale. Questo film è stato ispirato dalla mia relazione con mio fratello.

Dan Scanlon collaborerà con il produttore Kori Rae, con cui ha lavorato nel 2013 a "Monsters University", prequel che ha incassato 744 milioni di dolari in tutto il mondo ricevendo anche recensioni generalmente favorevoli dalla critica. In precedenza Scanlon aveva accennato a questo nuovo progetto durante il D23 della Disney definendolo un "mix tra fantastico e quotidiano", completo di "elfi, folletti e praticamente tutto ciò che starebbe sul fianco di un furgone degli anni '70".

Scanlon ha anche elogiato il cast che sono riusciti ad assemblare per il film.

Tom ha un fascino contagioso e una sincerità che ti portano a tifare per lui in ogni personaggio che interpreta...Non c'è nessuno più divertente di Julia, ma porta anche un lato affettuoso e amorevole al suo personaggio.

Tom Holland e Chris Pratt hanno già lavorato insieme nel recente Avengers: Infinity War. Kori Rae ha elogiato il lavoro di Pratt e della vincitrice dell'Oscar Octavia Spencer.

Chris porta al suo personaggio parti uguali di un cuore enorme e un umorismo fantastico...Octavia può fare tutto, siamo particolarmente entusiasti della profondità e dell'umorismo che lei porta nel suo personaggio.

Le ultime produzioni di Pixar hanno fatto molto bene. Coco del 2017 è stato acclamato dalla critica e ha incassato 807 milioni di dollari in tutto il mondo vincendo anche un Oscar al miglior film d'animazione. Inside Out del 2016 ha riscosso pari successo ed elogi, incassando 857 milioni di dollari in tutto il mondo e vincendo anch'esso un Oscar come miglior film d'animazione. "Onward" arriverà nei cinema da Disney e Pixar il 6 marzo 2020.

We’re thrilled to reveal that our next original feature, “Onward,” starring Chris Pratt, Tom Holland, Julia Louis-Dreyfus, and Octavia Spencer, arrives in theatres March 6, 2020! #PixarOnward pic.twitter.com/Dup9lDQysB — Disney•Pixar (@DisneyPixar) 12 dicembre 2018

