Stasera in tv: "La ragazza del treno" su Rai 3

Di Pietro Ferraro giovedì 19 dicembre 2019

Rai 3 stasera propone La ragazza del treno (The Girl on the Train), film thriller del 2016 diretto da Tate Taylor e interpretato da Emily Blunt, Haley Bennett, Rebecca Ferguson, Justin Theroux e Luke Evans.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Emily Blunt: Rachel Watson

Haley Bennett: Megan Hipwell

Rebecca Ferguson: Anna Boyd

Justin Theroux: Tom Watson

Luke Evans: Scott Hipwell

Allison Janney: sergente Riley

Édgar Ramírez: dott. Kamal Abdic

Lisa Kudrow: Martha

Laura Prepon: Cathy



Doppiatori italiani

Francesca Manicone: Rachel Watson

Domitilla D'Amico: Megan Hipwell

Valentina Favazza: Anna Boyd

Francesco Prando: Tom Watson

Fabio Boccanera: Scott Hipwell

Roberta Pellini: sergente Riley

Niseem Onorato: dott. Kamal Abdic

Alessandra Korompay: Martha

Laura Romano: Cathy





Trama e recensione

Devastata dal recente divorzio e incapace di accettare la fine del matrimonio e il

tradimento dell’ex marito, Rachel comincia ad osservare, trasformandola in una vera e propria ossessione, la coppia apparentemente perfetta che vive in una casa che vede ogni giorno dal treno che la porta al lavoro. Fino a quando, una mattina scorge dal finestrino una scena che la sconvolge e si trova improvvisamente coinvolta in un caso misterioso e sconcertante.





Curiosità



Il film è l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo del 2015 scritto da Paula Hawkins, diventato il romanzo per adulti più venduto nella storia.



Anche se l’ex giornalista Paula Hawkins aveva già scritto parecchi libri su commissione, "La ragazza del treno" è stato il primo romanzo che ha firmato con il suo vero nome. Quando è stato pubblicato, nel gennaio del 2015, il libro di Hawkins è diventato subito un bestseller, con oltre 15 milioni di copie vendute e fin dalla prima settimana "La ragazza del treno" è entrato nella lista dei libri più venduti del The New York Times. In realtà è rimasto in quella lista per oltre un anno, la maggior parte delle settimane al primo posto. Nel 2015 è diventato il libro più venduto di Amazon, il libro più richiesto e il più venduto in formato ebook, e Hawkins è stata deignata da USA Today "Autore dell’anno".



Emily Blunt ha indossato lenti a contatto iniettate di sangue per le scene in cui è pesantemente ubriaca. Portava anche delle protesi sulle guance per farle sembrare leggermente più paffute.



Una delle principali critiche mosse dai fan al casting di Emily Blunt era il fatto che l'attrice fosse troppo attraente per il ruolo della devastata e alcolizzata cronica Rachel Watson. I truccatori hanno aggirato la questione studiando la pelle degli alcolizzati e applicando il trucco per renderla più esausta e sbiadita con occhiaie e guance gonfie. Il fatto che Blunt fosse incinta della figlia Violet durante le riprese ha contribuito all'effetto.



Emily Blunt era all'inizio della gravidanza all'inizio delle riprese. L'attrice ha tenuto all'oscuro cast e troupe tranne che il suo amico, il co-protagonista Justin Theroux. Il regista Tate Taylor lo ha scoperto solo verso la fine delle riprese quando, girando la scena nella doccia di Rachel, ha notato la protuberanza e l'ha affrontata, chiedendole se avesse nascosto informazioni di cui doveva essere a conoscenza. Alla fine Blunt ha dovuto dirglielo e lui ha accettato di tenerlo segreto. Quando le riprese sono terminate nel febbraio 2016, lei era al suo quinto mese di gravidanza.



La confessione di Emily Blunt alla riunione degli Alcolisti Anonimi non è stata provata prima della ripresa. Il nervosismo e il disagio di Blunt sono completamente genuini.



L'autrice originale Paula Hawkins aveva in mente Michelle Williams per il ruolo di Rachel Watson, poi andato a Emily Blunt.



Il libro su cui si basa questo film è ambientato in Inghilterra, e Rachel Watson prende il treno per Londra. Emily Blunt è di Londra, Inghilterra. Per questo film la location è stata cambiata con New York, ma Rachel parla con l'accento britannico naturale di Emily, in linea con la visione dell'autrice Paula Hawkins.



Il dipinto che Rachel Watson sta guardando in una galleria d'arte è "The Subway" di George Tooker. Nella vita reale, questo dipinto è nella collezione del Whitney Museum of American Art di New York. Quando Tooker morì nel 2011, il suo necrologio del New York Times lo definì un "pittore che cattura le ansie moderne", sicuramente un'espressione adatta allo stato d'animo di Rachel all'inizio del film.



Chris Evans era designato al ruolo di Tom Watson, ma l'impegno dell'attore con Gifted - Il dono del talento di Marc Webb lo ha costretto ad abbandonare. Justin Theroux lo ha poi sostituito



Margot Robbie è stata considerata per il ruolo di Megan Hipwell.



Kate Mara era designata al ruolo di Megan Hipwell ma si è ritirata. Haley Bennett l'ha poi sostituita.



Il personaggio di Martha, interpretato da Lisa Kudrow, non esiste nel romanzo.



Prima ancora di essere scritturata in questo film, Haley Bennett aveva letto il libro mentre girava il remake I magnifici 7.



La scrittrice Paula Hawkins ha girato un cameo, ma è stato tagliato per motivi di tempo.



Questa è la quinta collaborazione del regista Tate Taylor con l'attrice Allison Janney. In precedenza hanno lavorato insieme su The Help (2011), Get on Up: La storia di James Brown (2014), Pretty Ugly People (2008) e il cortometraggio Chicken Party (2003).



Questo è stato il primo film diretto da Tate Taylor a non includere nel cast Octavia Spencer.



Ci sono molte somiglianze con diversi film di Alfred Hitchcock come La signora scompare (1938) [La donna scomparsa], La finestra sul cortile (1954) [un personaggio assiste ad un omicidio in lontananza da una finestra], Psycho (1960) [la ragazza nella doccia] e La donna che visse due volte (1958) [la ragazza del museo che guarda il dipinto].



ATTENZIONE SPOILER - L'autrice dell'articolo online che Rachel legge e che descrive la scoperta del corpo di Megan è "Elizabeth Roderick". Elisabeth "Betty" Broderick era una ricca casalinga suburbana, condannata per aver ucciso il suo ex marito, Daniel T. Broderick III, e la sua nuova moglie. Ci sono molte somiglianze con il film: è nata a Eastchester, NY (il film si svolge a Westchester, NY). Proprio come il marito di Rachel nel film, suo marito ha avuto una relazione con una impiegata, e dopo aver divorziato dalla moglie ha sposato la sua amante. Ha accusato il suo ex di essere mentalmente instabile. Chiamava ripetutamente e molestava la nuova coppia, lasciando centinaia di messaggi osceni e volgari sulla segreteria telefonica di Daniel. Ignorò innumerevoli ordini restrittivi che le impedivano di mettere piede sulle proprietà di Daniel e spesso presentava una casa loro non invitata e ubriaca. Ha vandalizzato la sua nuova casa e ha persino guidato la sua auto contro la porta d'ingresso, nonostante il fatto che i loro figli fossero dentro in quel momento. Alla fine è entrata in casa una notte e ha sparato alla coppia. FINE SPOILER

- L'autrice dell'articolo online che Rachel legge e che descrive la scoperta del corpo di Megan è "Elizabeth Roderick". Elisabeth "Betty" Broderick era una ricca casalinga suburbana, condannata per aver ucciso il suo ex marito, Daniel T. Broderick III, e la sua nuova moglie. Ci sono molte somiglianze con il film: è nata a Eastchester, NY (il film si svolge a Westchester, NY). Proprio come il marito di Rachel nel film, suo marito ha avuto una relazione con una impiegata, e dopo aver divorziato dalla moglie ha sposato la sua amante. Ha accusato il suo ex di essere mentalmente instabile. Chiamava ripetutamente e molestava la nuova coppia, lasciando centinaia di messaggi osceni e volgari sulla segreteria telefonica di Daniel. Ignorò innumerevoli ordini restrittivi che le impedivano di mettere piede sulle proprietà di Daniel e spesso presentava una casa loro non invitata e ubriaca. Ha vandalizzato la sua nuova casa e ha persino guidato la sua auto contro la porta d'ingresso, nonostante il fatto che i loro figli fossero dentro in quel momento. Alla fine è entrata in casa una notte e ha sparato alla coppia.

Il film costato 45 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 173.



[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore Danny Elfman. Negli ultimi 30 anni Elfman ha dimostrato di essere uno dei più versatili compositori per il cinema lavorando con registi come Tim Burton, David O. Russell, Gus Van Sant, Sam Raimi, Paul Haggis, Ang Lee, Rob Marshall, Guillermo del Toro, Brian De Palma e Peter Jackson. Dalla sua prima colonna sonora per Pee-wee’s Big Adventure di Burton, Elfman ha composto le musiche di molti film, e per quattro è stato candidato agli Oscar: Milk, Men in Black, Big Fish - Le storie di una vita incredibile e Will Hunting - Genio ribelle. Recentemente Elfman è tornato a collaborare con Tim Burton musicando il remake live-action Dumbo della Disney in uscita nel 2019.



1. Riding the Train

2. Something's Not Right

3. Megan

4. Rachel

5. Stolen?

6. 3 Women

7. All F*cked Up!

8. Wasted

9. Missing Time

10. Day One

11. Deviled Eggs

12. Touch Myself

13. Uncertainty

14. The Perfect Couple/ Password

15. I'm Sorry

16. A Sad Liar

17. You're Always Wasted

18. Memory

19. Really Creepy

20. Just Desserts / Self Defense

21. Resolution / The Girl On The Train - Main Titles

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]