Stasera in tv: "Love Actually - L'amore davvero" su Rete 4

Di Pietro Ferraro domenica 29 dicembre 2019

Rete 4 stasera propone "Love Actually - L'amore davvero, commedia romantica del 2003 diretta da Richard Curtis e interpretata da Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson, Liam Neeson, Alan Rickman e Keira Knightley.

Cast e personaggi

Hugh Grant: David, il Primo Ministro

Colin Firth: Jamie Bennett

Emma Thompson: Karen

Keira Knightley: Juliet

Bill Nighy: Billy Mack

Liam Neeson: Daniel

Laura Linney: Sarah

Alan Rickman: Harry

Lúcia Moniz: Aurelia

Rowan Atkinson: Rufus

Claudia Schiffer: Carol

Thomas Brodie-Sangster: Sam

Heike Makatsch: Mia

Martin Freeman: John

Joanna Page: Judy

Andrew Lincoln: Mark

Gregor Fisher: Joe

Martine McCutcheon: Natalie

Nina Sosanya: Annie

Kris Marshall: Colin Frissell

Rodrigo Santoro: Karl

Chiwetel Ejiofor: Peter

Abdul Salis: Tony

Billy Bob Thornton: il Presidente degli Stati Uniti

Sienna Guillory: la ragazza di Jamie

Jill Freud: Pat, la governante

Lulu Popplewell: Daisy, la figlia di Karen

Wyllie Longmore: Jeremy

Nancy Sorrel: Greta

Shannon Elizabeth: Harriet

Denise Richards: Carla

Ivana Miličević: Stacey, ragazza americana

January Jones: Jeannie, ragazza americana

Elisha Cuthbert: Carol-Ann, ragazza americana

Olivia Olson: Joanna Anderson

Doppiatori italiani

Angelo Maggi: David, il Primo Ministro

Massimo Lodolo: Jamie Bennett

Barbara Castracane: Karen

Domitilla D'Amico: Juliet

Mino Caprio: Billy Mack

Luca Biagini: Daniel

Claudia Razzi: Sarah

Luigi La Monica: Harry

Oliviero Dinelli: Rufus

Sabrina Duranti: Carol

Gabriele Patriarca: Sam

Laura Boccanera: Mia

Nanni Baldini: John

Barbara De Bortoli: Judy

Riccardo Niseem Onorato: Mark

Eugenio Marinelli: Joe

Giuppy Izzo: Natalie

Claudia Pittelli: Annie

Christian Iansante: Colin Frissell

Giorgio Borghetti : Karl

Fabio Boccanera: Peter

Luigi Morville: Tony

Fabrizio Pucci: Il Presidente degli Stati Uniti

Graziella Polesinanti: Pat, la governante

Sara Ferranti: Carla

Giulia Catania: Joanna Anderson





La trama

Londra, Natale si avvicina, dieci storie che si sfiorano e confluiscono, l’amore che si insinua in ognuna di esse. La tresca tra il neo-premier Hugh Grant e la sua assistente; sua sorella Emma Thompson che tra sospetti e paranoia teme che il marito Alan Rickman la stia tradendo, ma la verità sta nel mezzo e il coniuge è effettivamente attratto da una collega, anch’essa reduce da una complicata storia d’amore con uno scrittore, Colin Firth, che per scordare le pene d’amore si rifugia in francia dove...





Il nostro commento

Il britannico Richard Curtis dirige abilmente questo balletto di sentimenti ed emozioni, mantenendo un equilibrio invidiabile grazie ad un cast straordinario e ad un’atmosfera, quella natalizia, che aiuta non poco il lento svelarsi di amori e complicità.

In questo frangente il termine "corale" è particolarmente appropriato visto che l'intero cast collabora al film mirabilmente. con interpretazioni mai sopra le righe e a volte volutamente sottotono sempre attente a non incrinare il perfetto e delicato equilibrio che un'accorta e sorniona sceneggiatura ha collaborato a creare.

"Love Actually" è un affresco ricco di caratteri al servizio dell’amore e delle sue conseguenze. Curtis già sceneggiatore di Quattro matrimoni e un funerale e Il diario di Bridget Jones si trova pienamente a suo agio con il genere di cui conosce perfettamente i meccanismi, e invece di annegarci nel romanticismo più compiaciuto, condisce questa gustosa "insalata" sentimentale con ingredienti furbi, ma sempre funzionali.

Da segnalare gli spassosi cameo di Rowan atkinson (Mr. Bean) e Billy Bob Thornton (Babbo Bastardo) che si aggiungono ai divertenti siparietti che punteggiano l’intera pelllicola, trasformando il film non solo in una intrigante pellicola romantica, ma anche nella perfetta commedia natalizia.





Curiosità



Il film, che segna il debutto alla regia dello sceneggiatore Richard Curtis, ha ricevuto due nomination ai Golden Globe (Miglior film commedia o musicale e Migliore sceneggiatura) e vinto un Premio BAFTA per il Miglior attore non protagonista a Bill Nighy.



Quando era in cerca in un'attrice per la parte di Sarah, Richard Curtis ha fatto un'audizione a molte ragazze britanniche, ma continuava a dire: "Voglio qualcuno come Laura Linney ...". Il direttore del casting alla fine ha perso la pazienza e detto a Curtis: "Oh per l'amor del cielo, allora prendi Laura Linney". Quindi Linney ha fatto l'audizione e ottenuto la parte.



Il lago, in cui Lúcia Moniz e Colin Firth "nuotano", era in realtà profondo poco più di mezzo metro e i due attori hanno dovuto inginocchiarsi e fingere di essere in acque più profonde. Il posto era anche infestato dalle zanzare, e Colin Firth è stato punto ad un gomito che si gonfiato fino a raggiungere le dimensioni di un avocado, richiedendo cure mediche.



L'idea della sorpresa di Mark con la band che canta "All You Need Is Love" al matrimonio di Peter e Juliet proviene dal funerale di Jim Henson (a cui ha partecipato Richard Curtis), dove tutti i burattinai hanno portato i loro Muppet e cantato una canzone.



Richard Curtis ha rivelato che hanno dovuto mettere Emma Thompson in una "tuta ingrassante" per farla apparire sovrappeso perché in realtà è una donna molto magra.



Hugh Grant odiava la scena della danza, perché non pensava che un Primo Ministro avrebbe mai fatto qualcosa del genere.



Una frase del film è stata citata dal re Harald V di Norvegia in un discorso fatto durante una visita del Duca e della Duchessa di Cambridge nel febbraio 2018.



Questo film include 3 vincitori dell'Oscar: Colin Firth, Emma Thompson e Billy Bob Thornton e 4 candidati all'Oscar: Liam Neeson, Kiera Knightly, Chiwetel Ejiofor e Laura Linney.



Quando Richard Curtis era al college, la sua ragazza lo lasciò per un uomo di nome Bernard. In ciascuna delle sue sceneggiature, c'è un personaggio abbastanza impopolare di nome Bernard. In questo caso, il personaggio è "l'orribile figlio" di Emma Thompson e Alan Rickman.



Il personaggio di Rowan Atkinson inizialmente doveva essere un angelo, e scomparire mentre si allontanava dal personaggio di Liam Neeson nella scena all'aeroporto.



Per molti anni dopo l'uscita del film, gli spettatori hanno discusso se Harry (Alan Rickman) abbia effettivamente tradito sua moglie, Karen (Emma Thompson), con la sua collega Mia (Heike Makatsch). Nel dicembre 2015, Emma Freud (che è stata "Script Editor" del film, ed è la compagna di Richard Curtis) ha confermato sul suo account Twitter che si trattava di una vera e propria relazione sessuale, e non solo di un flirt inappropriato ma non fisico, come alcuni spettatori pensavano che fosse. Freud ha anche confermato che Karen e Harry sono rimasti sposati dopo che Karen ha scoperto la tresca, "ma la casa non è più felice come un tempo".



Per il suo cameo di un minuto, Claudia Schiffer ha ricevuto una compenso di 200.000 sterline (circa 300.000$).



Il film costato 40 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 246.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore scozzese Craig Armstrong (Moulin Rouge!, Ray, Il grande Gatsby, Via dalla pazza folla).



1. The Trouble With Love Is - Kelly Clarkson

2. Here With Me - Dido

3. Medley: Sweetest Goodbye / Sunday Morning - Maroon 5

4. Turn Me On - Norah Jones

5. Take Me As I Am - Wyclef Jean featuring Sharissa

6. Songbird - Eva Cassidy

7. Wherever You Will Go - The Calling

8. Jump (For My Love) (Single Remix) - The Pointer Sisters

9. Both Sides Now - Joni Mitchell

10. All You Need Is Love - Lynden David Hall

11. God Only Knows - The Beach Boys

12. I'll See It Through - Texas

13. Too Lost In You - Sugababes

14. Glasgow Love Theme - Craig Armstrong

15. White Christmas - Otis Redding

16. Christmas Is All Around - Billy Mack

17. All I Want for Christmas Is You - Olivia Olson

